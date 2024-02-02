Borusanlıların uyması gereken iş etiği kuralları Borusan Grubu Etik Kurulu tarafından belirlenmiştir. Borusan Grubu çalışanları bu çerçevede etik kurallara uyma ve uyulması konusunda yönlendirici olma sorumluluğunu üstlenirler.“Turuncu Etik Hattı” bu sorumluluğun bir parçası olarak oluşturuldu.

Borusan çalışanları, kendi davranışları veya çevresindeki Borusan çalışanlarının davranışları hakkında danışma veya bilgilendirme amacı ile bu hattı kullanabilirler. Borusan Grubu şirketleri ve çalışanları ile ilgili etik kurallara uyum konusundaki tüm bilgilendirmelerin bu hat üzerinden yapılması beklenir.

Her türlü soru ve bilgilendirme Etik Kurulu tarafından cevaplanır.Etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözüm geliştirmek Borusan Holding Etik Kurul’un sorumluluğu altındadır.

Etik Kurulu, Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışır ve incelemeler Borusan Holding Denetim Departmanı tarafından yürütülür. Borusan Grubu çalışanlarının veya üçüncü şahısların Etik Kurulu’na bildirimleri saklı tutulur. Bu sürecin yönetiminde, KPMG ile çalışılmaktadır. İnceleme ve soruşturma çalışmaları bağımsız uzmanlar tarafından gizlilik içinde yürütülür.

Sorular ve bildirimler için aşağıdaki kanallardan Borusan Holding Etik Kurulu’na iletebilirsiniz:

E-posta: turuncuetik@borusan.com

Telefon: (+90) 850 281 6393

Website: www.turuncuetik.com