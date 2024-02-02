Kariyer Olanakları

Borusan Grubu’na gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz. Kişisel Verilerin Koruması Kanunu gereğince aday özgeçmişlerini mail yerine ilgili platformlar üzerinden toplamaya özen gösteriyoruz. Tüm grup şirketlerimizin açık pozisyonlarına, Alpha Genç Yetenek ve Staj Programlarımıza, Borusan Grubu ve şirketlerimiz hakkında detaylı bilgilere Kariyer Sitemizden ulaşabilirsiniz.

Eğer pozisyonlar arasında size uygun olduğunu düşündüğünüz bir fırsat yok ise, oluşabilecek yeni pozisyonlar için aday veri tabanımıza buradan kayıt olabilir, özgeçmiş bilgilerinizi doldurabilirsiniz. Başarılı bir kariyer yolculuğu dileriz.