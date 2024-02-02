Ana SayfaKariyer Olanakları

Kariyer Olanakları

Borusan Grubu’na gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz. Kişisel Verilerin Koruması Kanunu gereğince aday özgeçmişlerini mail yerine ilgili platformlar üzerinden toplamaya özen gösteriyoruz. Tüm grup şirketlerimizin açık pozisyonlarına, Alpha Genç Yetenek ve Staj Programlarımıza, Borusan Grubu ve şirketlerimiz hakkında detaylı bilgilere Kariyer Sitemizden ulaşabilirsiniz. 

Eğer pozisyonlar arasında size uygun olduğunu düşündüğünüz bir fırsat yok ise, oluşabilecek yeni pozisyonlar için aday veri tabanımıza buradan kayıt olabilir, özgeçmiş bilgilerinizi doldurabilirsiniz. Başarılı bir kariyer yolculuğu dileriz.

Hizmetlerimiz
Araba AlınAraba SatınMotosiklet AlınServis Randevusu Alınİhaleye Katılın
Kurumsal
HakkımızdaBorusan Next NoktalarıKariyer OlanaklarıTuruncu Etik Hattı
Gelişmeler
BlogHaberler ve duyurular
Gizlilik ve Kullanım
Hüküm ve koşullarÇerez politikası
Destek
İletişimMüşteri İletişim FormuSıkça sorulan sorularİşlem Rehberi
Araba AlınAraba SatınMotosiklet AlınServis Randevusu Alınİhaleye Katılın
App StorePlay Store
Borusan 40.Yıl ÖzelKuruluşudur
Copyright © 2025