İade Koşulları
- “14 Gün/500 Km. İade İmkanı” Şartları
- Şirket, rezervasyon süreci sonunda noter sözleşmesi de akdedilmek suretiyle devir ve tescil edilmiş araçlar için aşağıda öngörülen iade şartlarının tamamının mevcut olması kaydıyla, noter satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren hesaplanacak “14 Gün/500 km(Hangisi önce dolarsa)” şeklinde bir iade imkanı sağlamaktadır. Buna göre aracı devir ve teslim alan bir Kullanıcı/alıcı;
- Öncelikle noter satış tarihinden itibaren 14 takvim gününün geçmemiş veya 500 km’den fazla bir kullanım olmamış (hangisi önce dolarsa) olması,
- Aracın herhangi bir kazaya karışmamış olması, araca zarar verilmemiş ve herhangi bir hasar oluşmamış olması,
- herhangi bir şekilde aracın kilometresi ile oynanmamış olması,
- Son yapılan ekspertizdeki durumun değişmemiş olması,
- Aracın yalnızca mutat kullanım kapsamı içerisinde kullanılmış olması,
- 14 günlük süre içerisinde aracın başka bir mecrada satışına yönelik ilan yayımlanmamış ve buna teşebbüs edilmemiş olması,
- Araç kaydında herhangi bir şerh, kayıt veya takyidat bulunmamış olması,
- Araç iadesi durumunda araç ile birlikte teslim alınan promosyon ürün ve/veya hizmetlerin de iade edilmesi,
- Aracın 14 günlük süre içinde Şirket’in uygun gördüğü yerde, Şirket tarafından belirlenen tarih ve saatte Şirket yetkililerine teslim edilmiş olması
Kaydıyla noter satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün/500 km (Hangisi önce dolarsa)içinde aracını Şirket’e iade ve teslim edebilecektir. Söz konusu 14 takvim günlük sürenin hesabında noter satış tarihi de hesaba katılacaktır.
- Yukarıdaki madde kapsamında belirtilen koşulların tamamının sağlanmaması durumunda Şirket’in aracı geri almama hakkı bulunmaktadır.
- Yukarıda belirtilen koşulları sağlamanız halinde, aracın Şirket adına tescil edilebilmesi için gerekli belgelerle birlikte aracın belirlenen süre/km içerisinde tarafımıza teslim edilmesi ve yine bu süre içinde Noter işlemlerinin gerçekleştirilmesi için belirlenen gün ve saatte ilgili Noterlikte hazır bulunmanız gerekmektedir.
- İade işlemi uyarınca gerçekleştirilecek noter işlemlerinden doğacak harç, işlem bedeli, vergi, masrafların tarafınızca karşılanması gerekmektedir.
- İşbu maddede düzenlenen şartlar ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden kişiler için geçerli olmayacaktır. Bu durumlarda Şirket’in aracı iade almama hakkı ve siparişinizi reddetme hakkı mevcuttur.
- Aracı satın alırken banka veya başka bir finans kuruluşundan kredi aldığınız durumlarda ise Şirket’in herhangi bir bilgilendirme, bildirme yükümlülüğü bulunmamakta olup sizin ilgili kuruluşları iade hakkında usulüne uygun şekilde bilgilendirmeniz varsa tüm rehin ve sair kayıt ve şerhleri iade öncesi kaldırmış olmanız gerekmektedir. Aksi halde ortaya çıkan zararlardan ve/veya tazminatlardan sadece alıcı sorumludur.
- Araç iadesine ilişkin talebinizin ilgili şartları taşıması halinde ise iade talebinizin Şirket tarafından onaylanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde satış bedeli (mahsup edilmesi gereken kalemler varsa, mahsup işlemi yapıldıktan sonra) daha öncesinde tarafınızca ödeme yapılan hesaba iade edilecektir.