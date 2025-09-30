Şirket, rezervasyon süreci sonunda noter sözleşmesi de akdedilmek suretiyle devir ve tescil edilmiş araçlar için aşağıda öngörülen iade şartlarının tamamının mevcut olması kaydıyla, noter satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren hesaplanacak “14 Gün/500 km(Hangisi önce dolarsa)” şeklinde bir iade imkanı sağlamaktadır. Buna göre aracı devir ve teslim alan bir Kullanıcı/alıcı;

Öncelikle noter satış tarihinden itibaren 14 takvim gününün geçmemiş veya 500 km’den fazla bir kullanım olmamış (hangisi önce dolarsa) olması

- Aracın herhangi bir kazaya karışmamış olması, araca zarar verilmemiş ve herhangi bir hasar oluşmamış olması,



- herhangi bir şekilde aracın kilometresi ile oynanmamış olması,



- Son yapılan ekspertizdeki durumun değişmemiş olması,



- Aracın yalnızca mutat kullanım kapsamı içerisinde kullanılmış olması,



- 14 günlük süre içerisinde aracın başka bir mecrada satışına yönelik ilan yayımlanmamış ve buna teşebbüs edilmemiş olması,



- Araç kaydında herhangi bir şerh, kayıt veya takyidat bulunmamış olması,



- Araç iadesi durumunda araç ile birlikte teslim alınan promosyon ürün ve/veya hizmetlerin de iade edilmesi,



- Aracın 14 günlük süre içinde Şirket’in uygun gördüğü yerde, Şirket tarafından belirlenen tarih ve saatte Şirket yetkililerine teslim edilmiş olması



Kaydıyla noter satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün/500 km (Hangisi önce dolarsa)içinde aracını Şirket’e iade ve teslim edebilecektir. Söz konusu 14 takvim günlük sürenin hesabında noter satış tarihi de hesaba katılacaktır.