Ekspertiz Koşulları

Ekspertiz işlemleri, satış yapılan lokasyona göre Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş. teknik ekipleri, Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. ekipleri veya Borusan Otomotiv’in anlaşmalı iş ortakları tarafından yürütülmektedir.

Ekspertiz değerlendirmeleri bilgilendirme amacı taşır; aracın tüm teknik durumuna ilişkin kesin garanti niteliği taşımaz.

2013 model yılından yeni veya 200.000 km altındaki araçlarda yapılan ekspertiz işlemleri, ilgili mevzuat gereği TSE standartlarına uygundur. Diğer araçlarda gerçekleştirilen ekspertiz işlemleri ise ilgili kontrol listeleri ve teknik inceleme süreçlerine göre yapılmakta olup aracın muayene edildiği andaki durumu yansıtır; sonradan ortaya çıkabilecek arızalara ilişkin taahhüt içermez.