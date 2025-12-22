Kredi Kartı İle Ödeme
- Otomobil ve motosiklet alımlarında, kredi kartı ile ödeme ve taksitlendirme seçenekleri sunulabilmektedir. Sunulan taksit sayıları ve vade farkı tutarları; bankalara, kredi kartı programlarına ve ödeme kuruluşlarının mevcut uygulamalarına göre değişiklik gösterebilir.
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- Kredi kartına taksitlendirme imkanı, ilgili mevzuat ve BDDK kuralları çerçevesinde; anlaşmalı bankalar ve ödeme kuruluşlarının belirlediği şartlara tabi olarak sağlanmakta kapsamında sunulmakta olup, Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş.’nin doğrudan bir taahhüdü niteliğinde değildir.
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- BDDK düzenlemeleri uyarınca, nihai fatura bedeli 2.000.000 TL’nin üzerindeki taşıt satışlarında bireysel kredi kartına taksitlendirme imkanı bulunmamaktadır.
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- Kredi kartına taksitlendirme uygulaması yalnızca Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş. mülkiyetinde bulunan araçlar için geçerlidir. Yetkili satıcı mülkiyetindeki araçlarda kredi kartı ile ödeme ve taksit imkanları, ilgili satıcının kendi ödeme altyapısı ve banka anlaşmaları kapsamında farklılık gösterebilir.
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- Taksit seçenekleri ve faiz oranları ile kredi kartı kullanım koşulları bankalara ve ödeme kuruluşlarına göre değişiklik gösterebilir.
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- Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş.'nin anlaşmalı banka veya ödeme kuruluşları değişiklik gösterebilir. Aynı şekilde kredi kartı ile ödeme ve taksitlendirme uygulaması da ilgili mevzuat veya ilgili banka veya ödeme kuruluşu kararları uyarınca her zaman için değişiklik gösterebilir veya kısmen veya tamamen sonlanabilir.