ÇEREZ POLİTİKASI

Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş. (“Borusan” veya “Şirket”) olarak, borusannext.com (“Site”) deneyiminizi iyileştirmek ve siteyi en iyi şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

Bu Çerez Politikası (“Politika”), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’nun (“Kanun”) 10. maddesi kapsamında Huawei’in çerez kullanımı hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Çerezler hakkında bilgilere aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz:

A. ÇEREZ NEDİR?

B. SİTEDE KULLANILAN ÇEREZLER VE ÇEREZ KULLANIMININ HUKUKİ SEBEBİ

C. ÇEREZLER ARACILIĞIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

D. ÇEREZLER ARACILIĞIYLA KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

E. ÇEREZLER ARACILIĞIYLA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI

F. ÇEREZLERİN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI

G. İLGİLİ KİŞİ HAKLARININ KULLANILMASI

A. ÇEREZ NEDİR?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde birtakım bilgilerin telefon, bilgisayar, tablet vb. cihazlarınızda depolanmasına izin veren düşük boyutlu metin dosyalarıdır. Çerezler, internet sitelerinin etkin bir şekilde çalışmasına, kullanıcının tercihlerinin (örneğin dil tercihi veya site ayarları) hatırlanmasına, internet sitelerinde yer alan bilgilerin güncel kalmasına, kişiye özel pazarlama faaliyetleri yürütülmesine ve kullanıcılar için iyileştirmeler yapılmasına olanak sağlar.

Çerezler kullanım amaçlarına göre, taraflarına göre ve sürelerine göre üçe ayrılır:

Taraflarına Göre Çerezler Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler, ziyaret edilen internet sitesi tarafından oluşturulan çerezlerdir. Üçüncü Taraf Çerezler : Üçüncü taraf çerezler, diğer siteler tarafından oluşturulan çerezlerdir.

Kullanım Sürelerine Göre Çerezler Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler internet tarayıcısı kapatıldığı zaman doğrudan silinmeyen, belirli bir süre sonra silinen çerezlerdir. Oturum Çerezleri: Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılan, kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında silinen çerezlerdir.

Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler Teknik (Zorunlu) Çerezler: Sitenin kullanılabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı engellendiği takdirde sitenin belirli kısımlarına veya tamamına erişim sağlanamayabilir. Performans (Analiz) Çerezleri: Kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplayan çerezlerdir. Kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi/geliştirilmesi için kullanılırlar. Pazarlama Çerezleri: Kullanıcıların ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş içerik sunmak ve pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek için kullanılan çerezlerdir. İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler internet sitesindeki kullanım tercihlerinizi hatırlamak ve site kullanımınızı kişiselleştirmek amacıyla kullanılan çerezlerdir.

B. SİTEDE KULLANILAN ÇEREZLER VE ÇEREZ KULLANIMININ HUKUKİ SEBEBİ

Site’de teknik/zorunlu çerezler, performans/analiz çerezleri, işlevsellik çerezleri ve pazarlama çerezleri kullanılmaktadır. Sitede kullanılan çerezlerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:

Zorunlu Çerezler Hukuki Sebep Çerez İsmi Kullanım Amacı Süresi Sağlayıcı Kanun md. 5/2-f , veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ARRAffinity Microsoft Azure tarafından oluşturulan bir çerezdir; kullanıcıya özel bir tanımlama bilgisi (benzeşim tanımlama bilgisi olarak bilinir) atayarak kullanıcıyı akıllıca tanımlar; bu, hizmetin, kullanıcının o kullanıcı tarafından yapılan sonraki istekleri yerine getirmek için kullandığı doğru örneği seçmesine olanak tanır. Oturum Süresince MS Azure ARRAffinitySameSite Microsoft Azure tarafından oluşturulan bir çerezdir; herhangi bir tarama oturumunda ziyaretçi sayfası isteklerinin aynı sunucuya yönlendirildiğinden emin olmak için yük dengeleme için kullanılır. Oturum Süresince MS Azure __cf_bm __cf_bm tanımlama bilgisi, botlarla ilişkili ölçütlerle eşleşen gelen trafiği yöneterek Cloudflare Bot Yönetimini destekler. Çerez herhangi bir kişisel veri toplamaz ve toplanan herhangi bir bilgi tek yönlü şifrelemeye tabidir. 1 saat CloudFlare TS018e99d0 Güvenlik ve dolandırıcılık karşıtlığı nedenleriyle kullanılır. Oturum Süresince WAF TS0120adda Güvenlik ve dolandırıcılık karşıtlığı nedenleriyle kullanılır. Oturum Süresince WAF cookieHub CookieHub tarafından, ziyaretçilerin sitede kullanılan çerez kategorilerinin kullanımını verip vermediklerine veya reddettiklerine ilişkin bilgileri depolamak için kullanılır. 365 gün CookieHub

İşlevsellik Çerezleri Hukuki Sebep Çerez İsmi Kullanım Amacı Süresi Sağlayıcı Kanun md. 5/2-f , veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya, bilgi toplumu hizmetinin sunulmasının açıkça talep edilmediği hallerde Kanun md. 5/1, ilgili kişinin açık rızasının bulunması ClientId İstemci Kimliği Google Analytics'in bir sitedeki kullanıcı işlemleri arasında bağlantı kurmasına yardımcı olan, tarayıcı-cihaz çifti için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Varsayılan olarak Google Analytics, benzersiz kullanıcıları bu parametreyi kullanarak belirler. Oturum Süresince Google Analytics gdpr Ziyaretçinin tanımlama bilgisi onay kutusunu kabul edip etmediğini belirler. Bu, çerez onay kutusunun yeniden giriş denemesinde tekrar sunulmamasını sağlar. 1 saat id5

Analitik Çerezler Hukuki Sebep Çerez İsmi Kullanım Amacı Süresi Sağlayıcı Kanun md. 5/1, ilgili kişinin açık rızasının bulunması _gid Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder. 1 gün Google Analytics _gat_* Ziyaretçi davranışı izlenmesine ve site performans ölçümüne olanak sağlamak için Google Analytics ve Google Tag Manager tarafından ayarlanan _gat çerezinin bir varyasyonudur. Addaki desen öğesi, ilgili olduğu hesabın veya web sitesinin benzersiz kimlik numarasını içerir. 1 saat Google Analytics uid Bu çerez, Addthis.com hizmetinin kullanımını izlemek için kullanılan çerezlerden biridir. Bir kullanıcının bir web sayfasını birçok sosyal siteyle paylaşmasına olanak tanır. 390 gün Criteo _ga_* Bu çerez, Google Analytics tarafından ayarlanmaktadır. 730 gün Google Analytics _ga Google Analytics tarafından ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak ve ayrıca sitenin analiz raporu için site kullanımını takip etmek amacıyla kullanılır. 730 gün Google Analytics _hjSessionUser_* Hotjar çerezi, ziyaretçi ilk kez Hotjar komut dosyası içeren bir sayfaya geldiğinde ayarlanır. Tarayıcıda o siteye özgü Hotjar Kullanıcı Kimliğini kalıcı kılmak için kullanılır. Bu, aynı siteye sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar. 365 gün Hotjar _hjFirstSeen Hotjar, bu çerezi yeni bir kullanıcının ilk oturumunu tanımlayacak şekilde ayarlar. Hotjar'ın bu kullanıcıyı ilk kez görüp görmediğini belirten bir doğru/yanlış değeri saklar. 1 saat Hotjar hjIncludedInSessionSample Hotjar, bu çerezi, bir kullanıcının sitenin günlük oturum sınırı tarafından tanımlanan veri örneklemesine dahil olup olmadığını bilmek için ayarlar. 1 saat Hotjar _hjSession_* Geçerli oturum verilerini tutmak için Hotjar tarafından kullanılır. 1 saat Hotjar _hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar, bu çerezi bir kullanıcının ilk sayfa görüntüleme oturumunu algılamak için ayarlar. 1 saat Hotjar PugT Çerezlerin ziyaretçinin tarayıcısında kaç kez güncellendiğini belirlemek için kullanılır. Web sitesinin sunucu verimliliğini optimize etmek için kullanılır. 30 gün Pubmatic CMTS Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi, kullanıcının web sitesini ziyaretiyle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. 90 gün Casale Media visitor-id Bu çerez, ziyaretçi hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgiler, web sitesinin operatöründe dahili analitik için saklanacaktır – Dahili analitik, web siteleri tarafından etki alanlarını optimize etmek için kullanılır. 365 gün Media.net data-c-ts Web siteleri genelinde kullanıcıyla ilgili verileri toplar - Bu veriler, reklamı daha alakalı hale getirmek için kullanılır. 30 gün Media.net

Pazarlama Çerezleri Hukuki Sebep Çerez İsmi Kullanım Amacı Süresi Sağlayıcı Kanun md. 5/1, ilgili kişinin açık rızasının bulunması _fbp Bu çerez, Facebook tarafından, web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook'ta veya Facebook reklamcılığı tarafından desteklenen bir dijital platformda reklam görüntülemek üzere ayarlanır. 90 gün Facebook _gcl_au Analitik veriler üreterek kullanıcının web sitesiyle etkileşimini anlamak için Google AdSense tarafından kullanılır. 90 gün Google AdSense _kuid_ Salesforce DMP tarafından belirlenir. Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. 180 gün Salesforce DMP A3 İçerik ve reklam kişiselleştirme için Yahoo tarafından kullanılır. 365 gün, 6 saat Yahoo CMID Bu çerez genellikle bidswitch.net tarafından sağlanır ve reklam amaçlı kullanılır. 365 gün Bidswitch.net CMPRO Çerez, Casale Media tarafından ayarlanır. Ana iş faaliyeti, kullanıcıların baktığı ürünlerin reklamı ve takibi ile bağlantılıdır. 90 gün Casale Media CMPS Çerez, Casale Media tarafından ayarlanır. Ana iş faaliyeti, kullanıcıların baktığı ürünlerin reklamı ve takibi ile bağlantılıdır. 90 gün Casale Media criteo Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 14 gün Criteo cto_bundle Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 395 gün, 10 saat Criteo demdex Kitle Yöneticisi, bir site ziyaretçisine benzersiz bir kimlik atamak için bu çerezi ayarlar. Demdex tanımlama bilgisi, Kitle Yöneticisinin ziyaretçi tanımlama, kimlik senkronizasyonu, segmentasyon, modelleme, raporlama vb. gibi temel işlevleri gerçekleştirmesine yardımcı olur. 180 gün Adobe Marketing Cloud dpm Adobe Audience Manager - veri yönetimi platformu, kimliklerin senkronizasyonu hakkında bilgi kaydetmek için bu çerezi kullanır. 180 gün Adobe Marketing Cloud IDE Google'ın DoubleClick'i tarafından, web'deki kullanıcılarla alakalı hedeflenmiş reklamlar sunmak için kullanılır. Hedeflenen reklamlar, bir web sitesine yapılan önceki ziyaretlere dayalı olarak kullanıcılara gösterilebilir. Bu çerezler, kullanıcıya sunulan reklamların dönüşüm oranını ölçer. 390 güm Google IDSYNC Bu çerez Yahoo tarafından ayarlanır ve çerez verilerinin ziyaretçinin tarayıcısında güncellenmesi gerekip gerekmediğini belirler - Bu, üçüncü taraf reklam sunan şirketler aracılığıyla belirlenir. 365 gün Yahoo tuuid Bu tanımlama bilgisi esas olarak bidswitch.net tarafından reklam mesajlarını web sitesi ziyaretçisi için daha alakalı hale getirmek üzere ayarlanır. 90 gün bidswitch.net (hostname: .360yield.com) tuuid Bu tanımlama bilgisi esas olarak bidswitch.net tarafından reklam mesajlarını web sitesi ziyaretçisi için daha alakalı hale getirmek üzere ayarlanır. 365 gün bidswitch.net (hostname: bidswitch.net) tuuid_lu Bu çerez genellikle bidswitch.net tarafından sağlanır ve reklam amaçlı kullanılır. 90 gün bidswitch.net (hostname: .360yield.com) tuuid_lu Bu çerez genellikle bidswitch.net tarafından sağlanır ve reklam amaçlı kullanılır. 365 gün bidswitch.net (hostname: bidswitch.net) uuid2 Bu tanımlama bilgisi, AppNexus'un tarayıcıları ve cihazları ayırt etmesini sağlayan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerir. Bu bilgiler, müşteriler tarafından Platform tarafından teslim edilecek reklamları seçmek ve bu reklamların performansını ölçmek ve ödemeyi ilişkilendirmek için kullanılır. 90 gün AppNexus data-c Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 30 gün Media.net um Bu çerez, 360 Yield tarafından yeniden hedefleme yoluyla diğer web sitelerindeki wlw kullanıcılarını yeniden keşfetmek ve reklamların gösterimini buna göre uyarlamak için kullanılır. 90 gün 360 Yield callback Daha alakalı reklamlar sunmak için birden çok web sitesinden ziyaretçi davranışına ilişkin veriler toplar. 1 saat id5 KRTBCOOKIE_97 Aynı reklam ağını kullanan web sitelerine yapılan yeniden ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Bu kimlik, hedefli reklamcılığı etkinleştirmek için kullanılır. 30 gün Pubmatic mv_tokens Bu çerez üçüncü taraf reklam hizmetlerinin verilebilmesi için kullanılır. 14 gün Exchange Mediavine mv_tokens_eu-v1 Bu çerez üçüncü taraf reklam hizmetinin verilebilmesi için kullanılır. tarafından kullanılan çerez. 14 gün Exchange Mediavine am_tokens Bu çerez üçüncü taraf reklam hizmetinin verilebilmesi için kullanılır. 14 gün Exchange Mediavine am_tokens_eu-v1 Bu çerez üçüncü taraf reklam hizmetinin verilebilmesi için kullanılır. 14 gün Exchange Mediavine car Ziyaretçiye alakalı içerik ve reklam sunmak için kullanılır – Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 1 saat id5 c Bu çerez programatik reklamlar için kullanıcı tanımı yapar. 365 gün bidswitch.net cip Ziyaretçiye alakalı içerik ve reklam sunmak için kullanılır – Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 1 saat id5 cnac Ziyaretçiye alakalı içerik ve reklam sunmak için kullanılır – Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 1 saat id5 cf Ziyaretçi için, üçüncü taraf reklam verenlerin ilgili reklamla ziyaretçiyi hedeflemesine izin veren benzersiz bir kimlik belirler. 1 saat id5 umeh Bu çerez, 360 Yield tarafından yeniden hedefleme yoluyla diğer web sitelerindeki wlw kullanıcılarını yeniden keşfetmek ve reklamların gösterimini buna göre uyarlamak için kullanılır. 90 gün 360 Yield test_cookie Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır 1 saat doubleclick.net

C. ÇEREZLER ARACILIĞIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Çerezler aracılığıyla aşağıda yer verilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

Kimlik Kullanıcı kimliği/ID. İşlem güvenliği IP adresi, tarayıcı ve işletim sistemi, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, siteye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), sitedeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, siteyi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfaları kaydırma hareketleri, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem kayıtları.

D. ÇEREZLER ARACILIĞIYLA KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, çerezler aracılığı ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Çerezler aracılığıyla yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinde, “ Çerez Kullanımında Dayanılan Hukuki Sebepler” başlığı altında belirtilen hukuki sebeplere dayanılmaktadır.

E. ÇEREZLER ARACILIĞIYLA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI

Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, bu Poiltika’da belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda üçüncü taraf çerez sağlayıcıları ile paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin paylaşımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

F. ÇEREZLERİN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI

Çoğu tarayıcı, gizliliğinizi korumak için farklı yöntemler sunmaktadır. Örneğin, birinci taraf çerezlere izin verebilir veya üçüncü taraf çerezleri engelleyebilirsiniz. Aynı zamanda tüm çerez kullanımını devre dışı bırakmak istemeniz halinde tarayacı ayarlarınızı bunu tercih edecek şekilde de güncelleyebilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantılardan, sık kullanılan belirli tarayıcıların çerez yönetim açıklamalarına ulaşabilirsiniz:

Ayrıca, Çerez Ayarları bağlantısına tıklayarak, kullanılacak çerezleri isteğinize göre belirleyebilirsiniz.

G. İLGİLİ KİŞİ HAKLARININ KULLANILMASI

Kanun’un 11. maddesi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:

- Bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak, kvkkbai@borusan.com e-posta adresine taleplerinizi gönderebilirsiniz.

- Posta yoluyla, Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş., Akpınar Mah, Bilim Cad. No:2, 34485 Sancaktepe/İstanbul adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.

- Taleplerinizi iletmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.

Son Güncellenme Tarihi: 01.12.2023