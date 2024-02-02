Çerez Politikası
ÇEREZ POLİTİKASI
Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş. (“Borusan” veya “Şirket”) olarak, borusannext.com (“Site”) deneyiminizi iyileştirmek ve siteyi en iyi şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.
Bu Çerez Politikası (“Politika”), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’nun (“Kanun”) 10. maddesi kapsamında Huawei’in çerez kullanımı hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Çerezler hakkında bilgilere aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz:
A. ÇEREZ NEDİR?
B. SİTEDE KULLANILAN ÇEREZLER VE ÇEREZ KULLANIMININ HUKUKİ SEBEBİ
C. ÇEREZLER ARACILIĞIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
D. ÇEREZLER ARACILIĞIYLA KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI
E. ÇEREZLER ARACILIĞIYLA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI
F. ÇEREZLERİN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI
G. İLGİLİ KİŞİ HAKLARININ KULLANILMASI
A. ÇEREZ NEDİR?
Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde birtakım bilgilerin telefon, bilgisayar, tablet vb. cihazlarınızda depolanmasına izin veren düşük boyutlu metin dosyalarıdır. Çerezler, internet sitelerinin etkin bir şekilde çalışmasına, kullanıcının tercihlerinin (örneğin dil tercihi veya site ayarları) hatırlanmasına, internet sitelerinde yer alan bilgilerin güncel kalmasına, kişiye özel pazarlama faaliyetleri yürütülmesine ve kullanıcılar için iyileştirmeler yapılmasına olanak sağlar.
Çerezler kullanım amaçlarına göre, taraflarına göre ve sürelerine göre üçe ayrılır:
Taraflarına Göre Çerezler
Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler, ziyaret edilen internet sitesi tarafından oluşturulan çerezlerdir.
Üçüncü Taraf Çerezler : Üçüncü taraf çerezler, diğer siteler tarafından oluşturulan çerezlerdir.
Kullanım Sürelerine Göre Çerezler
Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler internet tarayıcısı kapatıldığı zaman doğrudan silinmeyen, belirli bir süre sonra silinen çerezlerdir.
Oturum Çerezleri: Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılan, kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında silinen çerezlerdir.
Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler
Teknik (Zorunlu) Çerezler: Sitenin kullanılabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı engellendiği takdirde sitenin belirli kısımlarına veya tamamına erişim sağlanamayabilir.
Performans (Analiz) Çerezleri: Kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplayan çerezlerdir. Kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi/geliştirilmesi için kullanılırlar.
Pazarlama Çerezleri: Kullanıcıların ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş içerik sunmak ve pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek için kullanılan çerezlerdir.
İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler internet sitesindeki kullanım tercihlerinizi hatırlamak ve site kullanımınızı kişiselleştirmek amacıyla kullanılan çerezlerdir.
B. SİTEDE KULLANILAN ÇEREZLER VE ÇEREZ KULLANIMININ HUKUKİ SEBEBİ
Site’de teknik/zorunlu çerezler, performans/analiz çerezleri, işlevsellik çerezleri ve pazarlama çerezleri kullanılmaktadır. Sitede kullanılan çerezlerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:
Zorunlu Çerezler
Hukuki Sebep
Çerez İsmi
Kullanım Amacı
Süresi
Sağlayıcı
Kanun md. 5/2-f , veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
ARRAffinity
Microsoft Azure tarafından oluşturulan bir çerezdir; kullanıcıya özel bir tanımlama bilgisi (benzeşim tanımlama bilgisi olarak bilinir) atayarak kullanıcıyı akıllıca tanımlar; bu, hizmetin, kullanıcının o kullanıcı tarafından yapılan sonraki istekleri yerine getirmek için kullandığı doğru örneği seçmesine olanak tanır.
Oturum Süresince
MS Azure
ARRAffinitySameSite
Microsoft Azure tarafından oluşturulan bir çerezdir; herhangi bir tarama oturumunda ziyaretçi sayfası isteklerinin aynı sunucuya yönlendirildiğinden emin olmak için yük dengeleme için kullanılır.
Oturum Süresince
MS Azure
__cf_bm
__cf_bm tanımlama bilgisi, botlarla ilişkili ölçütlerle eşleşen gelen trafiği yöneterek Cloudflare Bot Yönetimini destekler. Çerez herhangi bir kişisel veri toplamaz ve toplanan herhangi bir bilgi tek yönlü şifrelemeye tabidir.
1 saat
CloudFlare
TS018e99d0
Güvenlik ve dolandırıcılık karşıtlığı nedenleriyle kullanılır.
Oturum Süresince
WAF
TS0120adda
Güvenlik ve dolandırıcılık karşıtlığı nedenleriyle kullanılır.
Oturum Süresince
WAF
cookieHub
CookieHub tarafından, ziyaretçilerin sitede kullanılan çerez kategorilerinin kullanımını verip vermediklerine veya reddettiklerine ilişkin bilgileri depolamak için kullanılır.
365 gün
CookieHub
İşlevsellik Çerezleri
Hukuki Sebep
Çerez İsmi
Kullanım Amacı
Süresi
Sağlayıcı
Kanun md. 5/2-f , veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya, bilgi toplumu hizmetinin sunulmasının açıkça talep edilmediği hallerde Kanun md. 5/1, ilgili kişinin açık rızasının bulunması
ClientId
İstemci Kimliği Google Analytics'in bir sitedeki kullanıcı işlemleri arasında bağlantı kurmasına yardımcı olan, tarayıcı-cihaz çifti için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Varsayılan olarak Google Analytics, benzersiz kullanıcıları bu parametreyi kullanarak belirler.
Oturum Süresince
Google Analytics
gdpr
Ziyaretçinin tanımlama bilgisi onay kutusunu kabul edip etmediğini belirler. Bu, çerez onay kutusunun yeniden giriş denemesinde tekrar sunulmamasını sağlar.
1 saat
id5
Analitik Çerezler
Hukuki Sebep
Çerez İsmi
Kullanım Amacı
Süresi
Sağlayıcı
Kanun md. 5/1, ilgili kişinin açık rızasının bulunması
_gid
Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.
1 gün
Google Analytics
_gat_*
Ziyaretçi davranışı izlenmesine ve site performans ölçümüne olanak sağlamak için Google Analytics ve Google Tag Manager tarafından ayarlanan _gat çerezinin bir varyasyonudur. Addaki desen öğesi, ilgili olduğu hesabın veya web sitesinin benzersiz kimlik numarasını içerir.
1 saat
Google Analytics
uid
Bu çerez, Addthis.com hizmetinin kullanımını izlemek için kullanılan çerezlerden biridir. Bir kullanıcının bir web sayfasını birçok sosyal siteyle paylaşmasına olanak tanır.
390 gün
Criteo
_ga_*
Bu çerez, Google Analytics tarafından ayarlanmaktadır.
730 gün
Google Analytics
_ga
Google Analytics tarafından ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak ve ayrıca sitenin analiz raporu için site kullanımını takip etmek amacıyla kullanılır.
730 gün
Google Analytics
_hjSessionUser_*
Hotjar çerezi, ziyaretçi ilk kez Hotjar komut dosyası içeren bir sayfaya geldiğinde ayarlanır. Tarayıcıda o siteye özgü Hotjar Kullanıcı Kimliğini kalıcı kılmak için kullanılır. Bu, aynı siteye sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar.
365 gün
Hotjar
_hjFirstSeen
Hotjar, bu çerezi yeni bir kullanıcının ilk oturumunu tanımlayacak şekilde ayarlar. Hotjar'ın bu kullanıcıyı ilk kez görüp görmediğini belirten bir doğru/yanlış değeri saklar.
1 saat
Hotjar
hjIncludedInSessionSample
Hotjar, bu çerezi, bir kullanıcının sitenin günlük oturum sınırı tarafından tanımlanan veri örneklemesine dahil olup olmadığını bilmek için ayarlar.
1 saat
Hotjar
_hjSession_*
Geçerli oturum verilerini tutmak için Hotjar tarafından kullanılır.
1 saat
Hotjar
_hjAbsoluteSessionInProgress
Hotjar, bu çerezi bir kullanıcının ilk sayfa görüntüleme oturumunu algılamak için ayarlar.
1 saat
Hotjar
PugT
Çerezlerin ziyaretçinin tarayıcısında kaç kez güncellendiğini belirlemek için kullanılır. Web sitesinin sunucu verimliliğini optimize etmek için kullanılır.
30 gün
Pubmatic
CMTS
Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi, kullanıcının web sitesini ziyaretiyle ilgili ziyaretçi verilerini toplar.
90 gün
Casale Media
visitor-id
Bu çerez, ziyaretçi hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgiler, web sitesinin operatöründe dahili analitik için saklanacaktır – Dahili analitik, web siteleri tarafından etki alanlarını optimize etmek için kullanılır.
365 gün
Media.net
data-c-ts
Web siteleri genelinde kullanıcıyla ilgili verileri toplar - Bu veriler, reklamı daha alakalı hale getirmek için kullanılır.
30 gün
Media.net
Pazarlama Çerezleri
Hukuki Sebep
Çerez İsmi
Kullanım Amacı
Süresi
Sağlayıcı
Kanun md. 5/1, ilgili kişinin açık rızasının bulunması
_fbp
Bu çerez, Facebook tarafından, web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook'ta veya Facebook reklamcılığı tarafından desteklenen bir dijital platformda reklam görüntülemek üzere ayarlanır.
90 gün
_gcl_au
Analitik veriler üreterek kullanıcının web sitesiyle etkileşimini anlamak için Google AdSense tarafından kullanılır.
90 gün
Google AdSense
_kuid_
Salesforce DMP tarafından belirlenir. Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır.
180 gün
Salesforce DMP
A3
İçerik ve reklam kişiselleştirme için Yahoo tarafından kullanılır.
365 gün, 6 saat
Yahoo
CMID
Bu çerez genellikle bidswitch.net tarafından sağlanır ve reklam amaçlı kullanılır.
365 gün
Bidswitch.net
CMPRO
Çerez, Casale Media tarafından ayarlanır. Ana iş faaliyeti, kullanıcıların baktığı ürünlerin reklamı ve takibi ile bağlantılıdır.
90 gün
Casale Media
CMPS
Çerez, Casale Media tarafından ayarlanır. Ana iş faaliyeti, kullanıcıların baktığı ürünlerin reklamı ve takibi ile bağlantılıdır.
90 gün
Casale Media
criteo
Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
14 gün
Criteo
cto_bundle
Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
395 gün, 10 saat
Criteo
demdex
Kitle Yöneticisi, bir site ziyaretçisine benzersiz bir kimlik atamak için bu çerezi ayarlar. Demdex tanımlama bilgisi, Kitle Yöneticisinin ziyaretçi tanımlama, kimlik senkronizasyonu, segmentasyon, modelleme, raporlama vb. gibi temel işlevleri gerçekleştirmesine yardımcı olur.
180 gün
Adobe Marketing Cloud
dpm
Adobe Audience Manager - veri yönetimi platformu, kimliklerin senkronizasyonu hakkında bilgi kaydetmek için bu çerezi kullanır.
180 gün
Adobe Marketing Cloud
IDE
Google'ın DoubleClick'i tarafından, web'deki kullanıcılarla alakalı hedeflenmiş reklamlar sunmak için kullanılır. Hedeflenen reklamlar, bir web sitesine yapılan önceki ziyaretlere dayalı olarak kullanıcılara gösterilebilir. Bu çerezler, kullanıcıya sunulan reklamların dönüşüm oranını ölçer.
390 güm
IDSYNC
Bu çerez Yahoo tarafından ayarlanır ve çerez verilerinin ziyaretçinin tarayıcısında güncellenmesi gerekip gerekmediğini belirler - Bu, üçüncü taraf reklam sunan şirketler aracılığıyla belirlenir.
365 gün
Yahoo
tuuid
Bu tanımlama bilgisi esas olarak bidswitch.net tarafından reklam mesajlarını web sitesi ziyaretçisi için daha alakalı hale getirmek üzere ayarlanır.
90 gün
bidswitch.net
(hostname:
.360yield.com)
tuuid
Bu tanımlama bilgisi esas olarak bidswitch.net tarafından reklam mesajlarını web sitesi ziyaretçisi için daha alakalı hale getirmek üzere ayarlanır.
365 gün
bidswitch.net
(hostname:
bidswitch.net)
tuuid_lu
Bu çerez genellikle bidswitch.net tarafından sağlanır ve reklam amaçlı kullanılır.
90 gün
bidswitch.net
(hostname:
.360yield.com)
tuuid_lu
Bu çerez genellikle bidswitch.net tarafından sağlanır ve reklam amaçlı kullanılır.
365 gün
bidswitch.net
(hostname:
bidswitch.net)
uuid2
Bu tanımlama bilgisi, AppNexus'un tarayıcıları ve cihazları ayırt etmesini sağlayan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerir. Bu bilgiler, müşteriler tarafından Platform tarafından teslim edilecek reklamları seçmek ve bu reklamların performansını ölçmek ve ödemeyi ilişkilendirmek için kullanılır.
90 gün
AppNexus
data-c
Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
30 gün
Media.net
um
Bu çerez, 360 Yield tarafından yeniden hedefleme yoluyla diğer web sitelerindeki wlw kullanıcılarını yeniden keşfetmek ve reklamların gösterimini buna göre uyarlamak için kullanılır.
90 gün
360 Yield
callback
Daha alakalı reklamlar sunmak için birden çok web sitesinden ziyaretçi davranışına ilişkin veriler toplar.
1 saat
id5
KRTBCOOKIE_97
Aynı reklam ağını kullanan web sitelerine yapılan yeniden ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Bu kimlik, hedefli reklamcılığı etkinleştirmek için kullanılır.
30 gün
Pubmatic
mv_tokens
Bu çerez üçüncü taraf reklam hizmetlerinin verilebilmesi için kullanılır.
14 gün
Exchange Mediavine
mv_tokens_eu-v1
Bu çerez üçüncü taraf reklam hizmetinin verilebilmesi için kullanılır. tarafından kullanılan çerez.
14 gün
Exchange Mediavine
am_tokens
Bu çerez üçüncü taraf reklam hizmetinin verilebilmesi için kullanılır.
14 gün
Exchange Mediavine
am_tokens_eu-v1
Bu çerez üçüncü taraf reklam hizmetinin verilebilmesi için kullanılır.
14 gün
Exchange Mediavine
car
Ziyaretçiye alakalı içerik ve reklam sunmak için kullanılır – Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
1 saat
id5
c
Bu çerez programatik reklamlar için kullanıcı tanımı yapar.
365 gün
bidswitch.net
cip
Ziyaretçiye alakalı içerik ve reklam sunmak için kullanılır – Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
1 saat
id5
cnac
Ziyaretçiye alakalı içerik ve reklam sunmak için kullanılır – Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
1 saat
id5
cf
Ziyaretçi için, üçüncü taraf reklam verenlerin ilgili reklamla ziyaretçiyi hedeflemesine izin veren benzersiz bir kimlik belirler.
1 saat
id5
umeh
Bu çerez, 360 Yield tarafından yeniden hedefleme yoluyla diğer web sitelerindeki wlw kullanıcılarını yeniden keşfetmek ve reklamların gösterimini buna göre uyarlamak için kullanılır.
90 gün
360 Yield
test_cookie
Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır
1 saat
doubleclick.net
C. ÇEREZLER ARACILIĞIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Çerezler aracılığıyla aşağıda yer verilen kişisel verileriniz işlenmektedir:
Kimlik
Kullanıcı kimliği/ID.
İşlem güvenliği
IP adresi, tarayıcı ve işletim sistemi, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, siteye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), sitedeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, siteyi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfaları kaydırma hareketleri, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem kayıtları.
D. ÇEREZLER ARACILIĞIYLA KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, çerezler aracılığı ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Çerezler aracılığıyla yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinde, “ Çerez Kullanımında Dayanılan Hukuki Sebepler” başlığı altında belirtilen hukuki sebeplere dayanılmaktadır.
E. ÇEREZLER ARACILIĞIYLA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI
Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, bu Poiltika’da belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda üçüncü taraf çerez sağlayıcıları ile paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin paylaşımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.
F. ÇEREZLERİN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI
Çoğu tarayıcı, gizliliğinizi korumak için farklı yöntemler sunmaktadır. Örneğin, birinci taraf çerezlere izin verebilir veya üçüncü taraf çerezleri engelleyebilirsiniz. Aynı zamanda tüm çerez kullanımını devre dışı bırakmak istemeniz halinde tarayacı ayarlarınızı bunu tercih edecek şekilde de güncelleyebilirsiniz.
Aşağıdaki bağlantılardan, sık kullanılan belirli tarayıcıların çerez yönetim açıklamalarına ulaşabilirsiniz:
İlgili Tarayıcı Çerez Yönetim Sayfalarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.
Ayrıca, Çerez Ayarları bağlantısına tıklayarak, kullanılacak çerezleri isteğinize göre belirleyebilirsiniz.
G. İLGİLİ KİŞİ HAKLARININ KULLANILMASI
Kanun’un 11. maddesi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:
- Bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak, kvkkbai@borusan.com e-posta adresine taleplerinizi gönderebilirsiniz.
- Posta yoluyla, Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş., Akpınar Mah, Bilim Cad. No:2, 34485 Sancaktepe/İstanbul adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.
- Taleplerinizi iletmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.
Son Güncellenme Tarihi: 01.12.2023