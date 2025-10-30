1. Araç Satışına Yönelik Ekspertiz Randevusu

1.1. Beyanlar

1.1.1. Aracınızın satışı amacına yönelik yürütülecek aşamalarda, aşağıdaki kısımda yer alan koşulları kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz,

I. Öncelikle ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti ile iştigal eden bir Kullanıcı olmadığınızı,

II. Aracınızı satmak amacıyla hareket ettiğinizi ve bu amaç doğrultusunda kanunen ehil ve/veya yetkili olduğunuzu,

III.Hakkınızda herhangi bir kısıtlılık kararı verilmediğini, aracı satmaya engel bir durumunuz olmadığı (Örneğin akıl hastalığı, savurganlık, madde bağımlılığı vs. nedenlerle hakkınızda mahkeme tarafından kısıtlılık kararı tesis edilmiş olması),

IV. 18 yaşından büyük olduğunuzu ve ayırt etme gücüne haiz olduğunuzu,

V. Aracın halihazırda çalıntı, kayıp veya adli/idari süreçlere konu olmadığını, araç hakkında yakalama kararı bulunmadığını, aracın iflas masası içerisinde yer almadığını, üzerinde haciz, rehin ve sair bir şerh ve takyidat bulunmadığını, araç üzerinde kimsenin yasal hak iddia etmediğini,

VI. Aracın halihazırda veya öncesinde hurdaya çıkmadığını,

VII. Aracın usulüne uygun biçimde, yetkili kurum/kuruluşlar nezdinde Türkiye’de kayıtlı olduğunu,

VIII. Site üzerinden ve/veya fiziki ortamda tarafınızca sağlanan bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu,

IX. Aracın herhangi bir aksamı, dış çerçevesi, motor sistemi, göstergeleri, arayüzü veya diğer hususlarında herhangi bir hata, problem, eksikliğe ilişkin bilinen veya bilinmesi gereken tüm hususları açıkladığınızı,

X. Aracın; modeli, donanımı, aksesuarları, hukuki durumu ve geçmiş işlemleri konusunda tam ve doğru bilgi vermeyi kabul ve taahhüt ettiğinizi,

XI. Araç üzerinde ödenmemiş vergi borcu, trafik cezası ve benzeri tahakkuk etmiş bir yasal bedel olmadığını,

XII. Daha öncesinden aracın kilometre ayarı üzerinde oynanmadığını ve değişiklik gerçekleştirilmediğini; kilometrenin ve diğer göstergelerinin doğruyu ve gerçeği yansıttığını,

XIII.Motor ve şasi numaralarının satmak istediğiniz araca ait olduğunu,

XIV. Aracın hava yastıklarının daha öncesinde patlamadığını ve/veya otomatik gergi sistemli emniyet kemerinin kaza sebebiyle devreye girmediğini,

XV. Aracın ağır hasar kaydı bulunmadığını,

XVI.Aracın çalışma performansını etkileyecek düzeyde aracın üzerinde veya içerisinde modifiye amaçlı değişiklik yapılmadığını, tavanının boyalı olmadığını veya değiştirilmediğini,

XVII. Aracın önceden veya halihazırda taksi veya başka bir ticari amaçla kullanılmadığını,

XVIII. Aracın tescil tarihi üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını,

XIX. Araç üzerinde takip sistemi, lokasyon kaydı yapan ve üçüncü kişilere ileten bir cihaz olmadığını; varsa bu yöndeki cihazlarla taşıtmatik, HGS, OGS ve benzeri etiketlerin/cihazların sökülerek aboneliklerinin iptal edilme sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu.

1.1.2. Yukarıda belirtilen tarafınıza ait beyanların; eksik, hatalı, yanlış, gerçek dışı olduğunun herhangi bir zamanda tespit edilmesi halinde, Şirket diğer yasal hak ve talepleri saklı olmak kaydıyla aşağıda yer verilen hakları kullanabilecektir.

I. Tarafınızca sağlanan beyanların kontrolü için belge ve bilgi talep etme,

II. Aracın satışına ilişkin sunacağı bedel üzerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma,

III. Devir öncesinde ve/veya sonrasında uğradığı/uğrayacağı tüm zararları talep etme,

IV. Verilmiş ekspertiz randevusunu iptal etme ve/veya varsa sunduğu teklifi geri çekme,

V. Aracın satın alınmasından vazgeçme,

VI. Aracı iade ederek, satış bedelinin tamamını geri alma.

1.2. Araç Bilgileri Girişi ve Ön Değerlendirme Teklifi

1.2.1. Şirket’e satmak istediğiniz araç için öncelikle Site’deki “Araç Sat” bölümünde sizden istenen, araç model yılı, markası, modeli, yakıt tipi, kasa tipi, vites tipi, model uzantısı, kilometre değeri, hasar kaydı tutarı ile ilgili mevzuatta ön değerlendirme için öngörülen verilerin tarafınızca ilgili bölüme girilmesi beklenmektedir.

1.2.2. Bu verilerin girişi sonrasında satışı yapılmak istenen araca ilişkin tahmini bir ön fiyat bilgisi (Ön Değerlendirme Teklifi) belirlenecek olup, aracın satışına ilişkin nihai bedel, bilahare yapılacak ekspertiz sonrasında belirlenebilecektir. Ön Değerlendirme Teklifi, hiçbir şekilde aracın sizden satın alınacağına dair bir garanti veya taahhüt veya bağlayıcı bir öneri veya öneriye davet niteliği taşımaz.

1.2.3. Şirket, tarafınızca girilen bu bilgilerin doğruluğundan sorumlu olmadığı gibi bu bilgiler ışığında gösterilecek fiyat, tamamen sistem üzerinden paylaştığınız kimi verilere istinaden öngörülen ve ön değerlendirmeye dayalı tahmini ve bağlayıcı olmayan salt bilgilendirme amaçlı bir fiyattır. Bu tahmini ön fiyatlama, aracın bu bedel üzerinden satın alınacağına ilişkin bir taahhüt anlamına gelmemektedir.

1.2.4. Şirket’in site içerisinde araca ilişkin talep edilecek bilgilere ilişkin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1.2.5. Ön Değerlendirme Teklifi, hiçbir ad ve şart altında Şirket tarafından müşterilere öneri sunulduğu anlamını taşımayacaktır. Ön Değerlendirme Teklifi ile Borusan bir taahhütte, vaatte, teklifte bulunmamakta olup; Ön Değerlendirme Teklifi herhangi bir borç doğurucu işlem olarak nitelendirilmeyecektir.

1.2.6. Ön Değerlendirme Teklifi’nin sunulması hiçbir anlamda öneri olarak değerlendirilmeyeceğinden sonraki süreçler açısından da Şirket’in, aracı satın almasına ya da aracı site üzerinden satış için sergilemesine ilişkin herhangi bir sözleşme kurma yükümlülüğü yaratmamaktadır. Şirket, yalnızca sizlerin, aracınıza ait güncel ve tahmini piyasa değerine ilişkin bilgi sahibi olmanızı sağlamak amacıyla Ön Değerlendirme Teklifi’ni sunmaktadır.

1.2.7. Aşağıda yer verilen kıstaslara dahil araçlar Ön Değerlendirme Teklifi kapsamı ve değerlendirmesi dışında yer almaktadır.

i. 2012 model yılından eski araçlar

ii. İlk tescil tarihinden sonra en az 6 ay ve 6.000 km’yi aşmış geçmemiş olan araçlar

iii. 200.000 km’den fazla kullanılmış araçlar,

iv. Her bir işlem tarihi itibariyle Site’de belirlenerek bildirilecek olan güncel değerin altındaki araçlar,

v. Sigorta Bilgi Merkezi güncel kasko değerinin %10’undan fazla hasar kaydı olan araçlar,

vi. Kargo/kapalı kasa ticarinitelikte olan araçlar,

vii. Ruhsat sahiplik süresi 30 (otuz) günden az olan araçlar,

viii. Distribütör harici ithal edilen araçlar,

ix. ÖTV muafiyetli satın alınmış olup henüz ÖTV’siz satış serbestisine sahip olmayan araçlar

x. Araç orijinalliğini bozacak düzeyde modifiye işlem görmüş(mesela fabrika çıkışlı LPG’li olmayan araç gibi) araçlar.

xi. Herhangi bir şekilde gümrük ve/veya vergi mevzuatı başta olmak üzere herhangi bir mevzuat uyarınca satış, devir ve/veya kullanımı kısıtlama veya özellik arz eden araçlar

xii. Madde-2.1.1’deki beyanlarınızla uyumsuz olan araçlar

Yukarıdaki kıstaslara uyan araçlar Ön Değerlendirme Teklifi kapsamı dışında yer almakta olup, Şirket’in bu kıstasları değiştirme hakkı saklıdır.

1.2.8. Site üzerinden girilen verilerin ön değerlendirme teklifi kapsamı dışında olması halinde ya da girdiğiniz bilgiler sonucunda aracın ön değerlendirme teklifi kapsamı dışında yer alan araçlardan biri olduğunun tespit edilmesi halinde tarafınıza bir Ön Değerlendirme Teklifi sunulmayacak ve iletilmeyecektir.

2.2.9. Ön Değerlendirme Teklifi, Site'de göründüğü an itibariyle ve 24 saatten az olmamak üzere fiziki incelemeye kadar geçerli olacak ve herhangi bir kesinlik ve bağlayıcılığa sahip bulunmayacaktır.

1.2.10. Satmak istediğiniz araca ilişkin talep edilecek bilgilere ilişkin yanlış, eksik, hatalı bir yorum girmeniz halinde bu sorumluluğun tamamıyla size ait olacağını, Şirket’in bu konuda yaptığı/yapacağı masraflardan ve tüm zararlardan tarafınızın sorumlu olduğunu/olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.

1.3. Ekspertiz Randevusu ve Ekspertiz Süreci

1.3.1. Ön Değerlendirme Teklifi’nin belirlenmesi akabinde, aynı sayfa üzerinden lokasyon, şube, tarih ve saat bilgilerini seçerek Şirket’in belirlediği ekspertiz noktalarından ekspertiz randevusu oluşturabilirsiniz.

1.3.2. Oluşturulan randevu tarih ve saatine riayet etmeniz beklenir. Aracın ekspertiz noktasına getirilmesi sorumluluğu size aittir. Ekspertiz randevusuna getirilecek aracın, araç sahibi (ruhsat üzerinde kayıtlı kişi) ya da araç sahibinin noter huzurunda düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin ettiği kişi tarafından getirilmesi ve ayrıca ruhsat aslı ile aracın asıl ve varsa yedek anahtarının da mevcut olması gerekmektedir. Randevu tarih ve saatinde belirlenen yerde olunmazsa ve/veya satış işlemini tehlikeye düşürecek, Şirket personeline ve çevreye zarar verecek herhangi bir davranışta bulunulursa randevu Şirket tarafından iptal edilir ve süreç sonlandırılabilir.

1.3.3. Oluşturulan randevuyu herhangi bir sebeple ertelemek istediğiniz taktirde, Site’de belirtilen iletişim adreslerinden Şirket’imiz ile iletişime geçebilirsiniz. Müşteri temsilcileri en uygun zaman için yeni bir randevu oluşturabilecektir. Ekspertiz randevusunu dilediğiniz zaman ve serbestçe iptal edebileceğiniz gibi Şirket de herhangi bir sebep göstermeksizin ekspertiz randevusunu iptal edebilecektir.

1.3.4. Ekspertiz randevusuna gelirken; ruhsat, muayene kaydı, varsa yedek anahtarın, eğer araç başkası adına kayıtlıysa; sahibinden adınıza hazırlanmış ekspertiz yaptırma, satış ve devir sözleşmesi akdetme ve satım bedelini tahsil etme yetkileri başta olmak üzere araç satışına dair tüm yetkileri içeren bir vekaletnamenin hazır bulundurulması gerekmektedir. Aracınızın Madde-2.1.1’deki beyanlarınıza ve Madde-2.2.7’deki kriterlere uygun olması gerekir.

1.3.5. Şirketimiz paylaştığınız bilgilerin doğru ve güncel olmadığına ilişkin bir şüphenin varlığına kanaat getirirse ekspertiz ve satış işlemlerini herhangi bir aşamada tamamen durdurmaya ve süreci iptal etmeye yetkilidir.

1.3.6. Araç, ekspertiz işleminden önce Şirket’in belirlediği noktalarda ve yukarıda belirtilen unsurlarla(ruhsat aslı, anahtar seti ve varsa vekaletname) birlikte Şirket’e teslim edilecek ve satış süreci sonlanıncaya kadar Şirket’in uhdesinde kalacaktır. Bu sürecin sonunda Nihai Değerleme Bedeli hususunda mutabık kalınmaz veya satım veya satın alımdan vazgeçilirse araç Kullanıcı’ya iade edilir. Araç teslimi gerçekleşmeden önce araç içerisindeki kişisel eşyalarınızın araç içerisinde bırakılmaması sizin sorumluluğunuzdadır. Araçta bırakılan kişisel eşyalara ilişkin olarak araç teslimi gerçekleştikten sonra Şirket’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

1.3.7. Araç Şirkete teslim edildiğinde, aracın anahtar takımı, araç için geçerli belgeler teslim edilmelidir. Ayrıca aracın özellikleri kapsamında teslim veya beyan edilmesi gereken farklı hususlar da bulunuyorsa (örneğin şifre, kilitler vb.) bunların da teslim aşamasında beyan/teslim edilmesi gerekir. Satıcı olarak, bu tür hususları sağlamadığınızda Şirket’in aracı teslim almama yetkisinin bulunduğunu kabul edersiniz.

1.3.8. Ekspertiz işlemleri sırasında veya sonrasında, tarafınızın araç satma amacı dışında kötü niyetli olarak hareket ettiğinizin veya size veya araca dair gerçeğe aykırı bir bilgi veya beyan sunduğunuzun tespit edilmesi halinde, Şirket’in yürütülen işlemleri derhal sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Bu durumda ekspertiz işlemlerinden doğacak hizmet bedeli, masraf ve sair ücretlerin tarafınızca karşılanması gerekmektedir. Şirket’in bu madde kapsamında üçüncü kişilere herhangi bir ödeme yapması durumunda, ödemede bulunulan tüm bedeller için tarafınıza rücu edilecektir.

1.3.9. Şirket tarafından yapılacak veya yaptırılacak ekspertizin kapsamını belirleme yetkisi Şirket’e aittir. Ekspertiz işlemlerinin tamamlanması akabinde, Şirket ekspertiz bulgularına göre aracın kendisine devrine ilişkin nihai bir bedel değerlendirmesi yapacaktır. Ancak Şirket, ekspertiz bulgularına göre aracı satın almak zorunda değildir. Size randevu verilmesi veya aracınızın ekspertiz incelemesine alınması veya ekspertiz raporu düzenlenmesi, hiçbir şekilde Şirket’in aracınızı satın alacağına dair bir vaat veya garanti veya taahhüt verdiği anlamına gelmeyecektir. Şirket, ekspertiz incelemesi sonucu temin edilecek sonuca göre nihai teklifini yapar ve mutabık kalınması halinde aracınızın satın alınmasına dair devir ve tescil sürecine geçilir.

1.3.10. Aracın nihai değeri ekspertiz süreci sonrasında tespit edilecektir. Ekspertiz süreci Şirket’in kendisine ait veya anlaşmalı olduğu noktalardan birinde gerçekleştirilir. Kullanıcı ekspertiz işleminin yapılacağı alana giremeyeceği gibi araç satışı gerçekleşsin veya gerçekleşmesin ekspertiz raporu hiçbir şekilde Kullanıcı ile paylaşılmaz.

1.3.11. Ekspertiz incelemesi sonucu tarafınıza teklif edilecek satış bedelini kabul ederseniz aracın Şirket adına devir ve tescili gerçekleştirilir. Satış ve devir gerçekleşmeden aracınızı teslim alır ve bilahare satın alınmasını isterseniz, bu olasılıkta aracınız için yenidenekspertiz işlemi yapılır.

1.3.12. Şirket, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere, sürecin herhangi bir aşamasında aracın yeniden incelemeden geçmesini ya da farklı testlere tabi tutulmasını isteyebilir

1.3.13. Ekspertiz işlemi tamamlanıp Nihai Değerleme Bedeli size iletilinceye kadar geçen süre zarfında araç Şirket uhdesinde kalır. Tarafınıza teklif edilen satış bedelini kabul etmemeniz veya bedelde mutabakat sağlanmaması halinde aracınız size iade edilir ve süreç sonlandırılır.

1.4. Nihai Değerleme Bedeli

1.4.1. Aracınızı bize satmak için, araca ekspertiz yapmamıza ve aracı incelememize izin vermelisiniz. İnceleme sonrasında Şirketimiz aracı satın almak zorunda değildir. (İncelemenin ardından verilecek nihai fiyat teklifi “Nihai Değerleme Bedeli” olarak ifade edilecektir)

1.4.2. Ekspertiz öncesinde, sırasında veya sonrasında, aşağıda örnek olarak belirtilen durumlar dahil olmak üzere ve işbu Şartlar içinde belirtilen beyanlarınızdan herhangi birinin dahi eksik, hatalı, yanlış, olması sebebiyle herhangi bir nedenle Nihai Değerleme Bedeli belirlemeksizin veya iletmeksizin araç satımını reddedebiliriz:

i. İkinci el motorlu kara taşıtı satışı ile iştigal eden gerçek veya tüzel bir kişi olduğunuz anlaşılırsa ve/veya

ii. Aracın Madde-2.1.1’de taahhüt edilen hususlardan birine uygun olmadığının veya Madde-2.2.7’de öngörülen kapsamda olduğunun anlaşılması ve/veya

iii. Satacağınız araç randevu alma sürecinde Site üzerinden girdiğiniz bilgilerle uyuşmuyorsa (örneğin aracın marka/modeli farklıysa), ve/veya

iv. Araç hakkında beyan ettiğiniz veya Şirketimize sunduğunuz belgelerin gerçek ve güncel olmadığı anlaşılırsa, ve/veya

v. Aracın, tavan, şasi, podye veya direklerde hasar ve/veya işlem gördüğü ve/veya sel veya doğal afet hasarına konu olduğu anlaşılırsa ve/veya

vi. Araçta motor değişimi yapıldığı tespit edilirse ve/veya,

vii. Araç üzerinde ödenmemiş vergi borcu ve trafik cezası bulunuyorsa, ve/veya

viii. Araç hakkında yetkili makamlardan bir ihbar alınmışsa veya araç hakkında yasa dışı işlemlerde kullanılma şüphesi bulunuyorsa, ve/veya

ix. Aracın üzerinde haciz veya rehin veya sair bir şerh veya takyidat bulunuyorsa ve/veya bu kayıt ve şerhler derhal kaldırılmıyorsa ve/veya

x. Aracın emniyet kemeri, hava yastıkları gibi fonksiyonlarından herhangi biri düzgün çalışmıyorsa, ve/veya

xi. Aracın maliki değilseniz veya herhangi bir yasal sınırlama kapsamında aracı satma hakkınız bulunmuyorsa, ve/veya

xii. Araç üzerinde modifiye bulunuyorsa ve/veya araç herhangi bir biçimde değiştirilmişse (örneğin araçta boya bulunuyorsa), ve/veya

xiii. Geçmiş kullanım dönemlerinde araç bakımı periyodik olarak yaptırılmamışsa ve bu araçta bir hasara sebep olmuşsa ve/veya son dönemde yapılmayan bakımı bulunuyorsa (bu durumda araca bakım yaptırma sorumluluğu satıcıda olacaktır), ve/veya

xiv. Araç Türkiye’de satılması mümkün olmayan bir araçsa, ve/veya

xv. Araç üzerinde araç takip sistemi gibi cihazların bulunması ve bu cihazların araçtan söküp alınmamış olması/aboneliklerinin devam ediyor olması durumunda, ve/veya

xvi. Araçta herhangi bir mekanik veya elektrik arızası varsa (direksiyon, şanzıman, debriyaj, süspansiyon veya frenlerle ilgili sorunlar dahil).

xvii. Satışa engel sair bir durumun olduğu anlaşılırsa.

1.4.3. Şirket’in yukarıda sayılan veya sair benzeri herhangi bir nedenle satış talebinizi reddetmesi mümkündür ve bu durum size herhangi bir talep hakkı sağlamaz.

1.4.4. Nihai Değerleme Bedeli’ni serbestçe değerlendirme ve satış yapmaktan serbestçe vazgeçme hakkına sahipsiniz. Aynı şekilde Şirket de Nihai Değerleme Bedeli’ni tespit etse ve bu bedeli size iletse dahi her zaman için satın alma kararından serbestçe vazgeçebilir.

1.4.5. Nihai Değerleme Bedeli’ni kabul etmeniz halinde, Araç’ınızın satışına ilişkin tarafınıza ödenecek bedel kesin olarak kararlaştırılmış olacaktır. Noter satış tarihine kadar araç satışından vaz geçebileceğiniz gibi Şirket de anılan zamana kadar aracı satın almaktan serbestçe vazgeçebilir. Ancak kötü niyetle ve/veya ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti amacıyla hareket edildiğinin anlaşılması durumunda işlem maliyetleri ile uğranılan zarar tarafınıza yansıtılabilecektir.

1.4.6. Araca ilişkin Nihai Değerleme Bedeli’nin iletilmesi ve kabul edilmesi akabinde devir aşamasına geçilecektir. Devir işlemlerinin tamamlanması akabinde kabul edilen nihai bedel tarafınıza ödenecektir.

1.5. Noter İşlemleri

1.5.1. Aracın mülkiyetinin Şirket’e devri için gerekli her türlü iş ve işlem noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, bu iş ve işlemlerden doğan noter devir harç ve masrafları Borusan Next tarafından ödenecektir.

1.5.2. Devir işlemlerinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi için bizzat noterde bulunmanız veya Sizi temsilen üçüncü bir kişiyi yetkilendirmeniz durumunda ise ilgili kişinin adına usulüne uygun çıkartılmış güncel bir vekaletname ile birlikte ve mesai saati içinde noterde hazır bulunması gerekmektedir. Arzu ederseniz Şirket personeline veya Şirket’in işbirliği içinde olduğu trafik müşavirlik firması personeline de yetki verebilirsiniz. Aksi durumda Şirket’in devir sürecini sona erdirme hakkı saklıdır.

1.5.3. Araç devrinin herhangi bir nedenle tamamlanmaması ve/veya Şirket’in aracı satın almaktan vazgeçmesi durumunda aracınızı, Şirket’in belirlediği yerde ve tarihte teslim almanız gerekecektir.

1.6. Ödeme Şartları ve Süreci

1.6.1. Uygun bulduğunuz Nihai Değerleme Bedeli ilgili mevzuat uyarınca öngörülen ödeme sistemi uyarınca noter satış sürecinde tarafınıza ödenecektir.

1.6.2. Banka veya başka bir üçüncü taraf nedeniyle ödeme konusunda gecikme yaşanmasından Şirket’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

1.7. Sorumluluk Sınırı

Şirket’in işbu metinde yer alan süreçler kapsamında sorumluluğu gerekli koşulların sağlanması ve ağır ihmali bulunmaması kaydıyla yalnızca Kullanıcı’nın gerçekleştirdiği işlemin bedeli ile sınırlıdır.