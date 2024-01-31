Borusan Otomotiv Grubu'nun çoklu marka ve kanal stratejisi vizyonuyla hayata geçirilmiş olan Borusan Next; kendi lokasyonlarında güven, hız ve müşteri deneyimi odaklı bir anlayışla belirlenen kriterlere uygun her marka, model ve yaştaki ikinci el otomobil için; nakit alım, takas, satış ve servis hizmetlerinin yanı sıra iş ortakları aracılığıyla finansman ve sigorta çözümleri sunar.

Müşterilerine hızlı, güvenilir ve etkileşimli bir alışveriş deneyimi sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan Borusan Next, iletişim merkezi ile haftanın 7 günü boyunca, 08.00-18.00 saatleri arasında kesintisiz hizmet verir.

Nakit alım, takas ve satış hizmetlerinin yanı sıra Borusan Next Servis ile İstanbul'da Kağıthane ve Ankara'da Balgat lokasyonlarında her marka ve model otomobil için Borusan güvencesi ve avantajlı fiyatlarla bakım, onarım ve arıza tespit hizmetleri sunar.

2.el araba arayanlar için güvenilir adres olmaya devam eden Borusan Next, aynı zamanda tamamen ekspertizli 2. el motosikletleri de İstanbul’da Kağıthane’de ve Ankara’da Balgat lokasyonlarında sergiler.