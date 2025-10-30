1. Borusan Next servis noktaları, muhtelif marka otomobillere belirli servis hizmetlerini sağlamak üzere Borusan Oto Değerlendirme ve Pazarlama ve Hizmet A.Ş. tarafından kurulan ve işletilen Özel Servis noktalarıdır. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek üzere özellikle belirtmek gerekir ki Borusan Next servis noktaları, Borusan Otomotiv Yetkili Servisi veya başkaca herhangi bir ithalatçı veya üreticiye/markaya bağlı yetkili servis konumunda ve niteliğinde değildir.

2. Borusan Next servis noktaları, herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde “Özel Servis” olarak tanımlanmış olan servis istasyonu konumundadır.

3. Borusan Next servis noktaları, muhtelif marka araçlara belirli servis hizmetlerini vermektedir. Borusan Next servis noktalarında ticari ve/veya LPG’li ve/veya elektrikli araçlara herhangi bir servis hizmeti verilememektedir.

4. Borusan Next servis noktalarında sınırlı olarak belirlenmiş servis hizmetleri sağlanabilmekte olduğundan Kullanıcı’nın servis randevusu sırasında almak istediği hizmeti açıklaması ve detaylandırması istenmektedir. Borusan Next servis noktalarında tüm servis hizmetleri sağlanmamaktadır. (mesela Borusan Next servis noktalarında motor değişimi yapılmamaktadır)

5. Borusan Next servis noktalarında orijinal ve/veya eşdeğer yedek parça kullanılmakta ve satılmaktadır.

6. Kullanıcı, Site üzerinden servis randevu talebi oluşturabilecek olup; anılan talebin konfirme edilip gerçek bir servis randevusuna dönüştürülebilmesi bilahare Borusan Next çağrı merkezinin araması üzerine yapılacak görüşme sonucu sağlanabilecektir. Bu görüşmede, Kullanıcı’nın almak istediği hizmete göre servis randevu talebi konfirme edilebilecektir.

7. Borusan Next servis noktalarından servis randevusu talep eden Kullanıcı, almak istediği servis hizmeti, araç ve kendisiyle ilgili iletişim bilgileri konusunda doğru bilgi vermelidir.Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır

8. Servis randevusu konfirme edilen Kullanıcı, Borusan Next servis noktasına kendi olanakları ile gelmelidir. Aracın Borusan Next servis noktasına getirilmesi ve iade alınması sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir.

9. Borusan Next, kendisine ait servis noktalarından alınacak servis hizmetinin, hizmet verilen ilgili marka araç üretici ve/veya ithalatçısı tarafından belirlenmiş yasal veya ihtiyari garanti şartları ve/veya özel onarım standartları ile uyumlu olacağına dair bir garanti vermez. Bu noktada Borusan Next, Özel Servis olarak muhtelif marka araçlara sağlayacağı hizmetlerin, ilgili marka araca ilişkin üretici/ithalatçı tarafından sağlanmış ihtiyari veya yasal veya iyi niyet garantilerini olumsuz etkilemeyeceği yönünde bir garanti vermez.

10. Borusan Next servis noktaları, Özel Servis niteliğinde olduğu için azami onarım süresine ve/veya ikame araç tahsisine dair herhangi bir taahhüt vermez.