Finansman Desteği Koşulları;

- Kampanya 6 - 30 Kasım 2025 tarihleri arasında Borusan Next’ten satın alınan, fiyatı 1.000.000 TL ve üzerinde olan seçili arabalar için geçerlidir.

Yalnızca Bireysel Müşteriler İçin: -Satış fiyatı 1.000.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan araba alımlarında kullanılabilecek 300.000 TL tutarında kredi, 12 ay vade ve %2,89 faiz oranı ile sunulmaktadır.

Yalnızca Tüzel Müşteriler İçin: -Satış fiyatı 1.500.000 TL ile 2.499.999 TL arasında olan araba alımlarında kullanılabilecek 500.000 TL tutarında kredi, 24 ay vade ve %2,89 faiz oranı ile sunulmaktadır. -Satış fiyatı 2.500.000 TL ile 3.499.999 TL arasında olan araba alımlarında kullanılabilecek 750.000 TL tutarında kredi, 24 ay vade ve %2,89 faiz oranı ile sunulmaktadır. -Satış fiyatı 3.500.000 TL ve üzerinde olan araba alımlarında kullanılabilecek 1.000.000 TL tutarında kredi, 24 ay vade ve %2,89 faiz oranı ile sunulmaktadır.

-2.000.000 TL ve üzeri arabalarda, BDDK yönetmeliği gereğince bireysel kredi kullandırılamamaktadır. -Borusan Next'in mevcut kampanyalarıyla birleştirilemez. -Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş., kampanyayı sona erdirme veya kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar. -Kampanya stoklarla sınırlıdır, detaylı bilgi için 0850 210 47 10 numaralı Borusan Next İletişim Merkezi'nden bize ulaşabilirsiniz. -Kredi ve finansman seçenekleri, Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş. ile iş birliği içindeki yetkili kredi kuruluşu tarafından sağlanmaktadır. -Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş. ve Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş., finansman veya kredi sağlayıcı değildir. -Kredinin başvuru, değerlendirme, onay ve kullandırılma süreçleri, tamamen ilgili kredi kuruluşunun yetki ve sorumluluğundadır. -Finansman teklifleri, tüketicinin kredi değerliliğine göre değişiklik gösterebilir. -Müşterilerin kredi ve satış koşullarını satın alma öncesinde ilgili kredi kuruluşundan yazılı olarak teyit etmesi tavsiye edilir.

Takas Kampanyası Koşulları;

-Borusan Next Takas Kampanyası, 4–30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya kapsamında sunulan "100.000 TL’ye varan takas desteği", takasa verilecek aracın segmenti, markası, modeli, ekspertiz sonucu ve genel durumuna göre değişiklik gösterebilir.

-Kampanya, yalnızca Borusan Otomotiv grup şirketlerine ait ikinci el araç stokları için geçerlidir; sıfır araçlar kampanya kapsamına dahil değildir.

-500.000 TL ve üzeri değerde takasa verilecek araçlar için, belirlenen minimum fiyat üzerinden %1 oranında takas desteği uygulanır. Bu kapsamda sağlanacak destek tutarı en fazla 100.000 TL olabilir; bu tutarın üzerinde takas desteği uygulanmaz.

-Kampanya yalnızca bireysel tüketicilere yöneliktir; ticari alımlarda veya ticari satıcılardan temin edilen araçlarda geçerli değildir.

-Takasa konu aracın, kampanyadan yararlanacak tüketicinin en az 3 ay boyunca ruhsatında kayıtlı olması gerekmektedir. Bu koşulun sağlanamadığı durumlarda işlem, Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş.’nin yetkili birimleri tarafından yapılacak uygunluk değerlendirmesine tabidir.

-Kampanyalar birleştirilemez.

-Kampanya koşulları Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş. tarafından değiştirilebilir, sınırlandırılabilir veya sonlandırılabilir.