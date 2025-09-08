Kampanya 5 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında Borusan Next’ten satın alınan, fiyatı 1.000.000 TL ve üzerinde olan seçili arabalar için geçerlidir.
Finansman fırsatları satın alınacak olan araba fiyatlarına göre değişkenlik gösterecek olup detayı aşağıda yer almaktadır;
Yalnızca Bireysel Müşteriler İçin:
- Satış fiyatı 1.000.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan araba alımlarında kullanılabilecek 300.000 TL tutarında kredi, 12 ay vade ve %2,99 faiz oranı ile sunulmaktadır.
Yalnızca Tüzel Müşteriler İçin:
- Satış fiyatı 1.500.000 TL ile 2.499.999 TL arasında olan araba alımlarında kullanılabilecek 500.000 TL tutarında kredi, 24 ay vade ve %2,99 faiz oranı ile sunulmaktadır.
- Satış fiyatı 2.500.000 TL ile 3.499.999 TL arasında olan araba alımlarında kullanılabilecek 750.000 TL tutarında kredi, 24 ay vade ve %2,99 faiz oranı ile sunulmaktadır.
- Satış fiyatı 3.500.000 TL ve üzerinde olan araba alımlarında kullanılabilecek 1.000.000 TL tutarında kredi, 24 ay vade ve %2,99 faiz oranı ile sunulmaktadır.
Not:
- 2.000.000 TL ve üzeri arabalarda, BDDK yönetmeliği gereğince bireysel kredi kullandırılamamaktadır.
- Borusan Next'in mevcut kampanyalarıyla birleştirilemez.
- Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş., kampanyayı sona erdirme veya kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Kampanya stoklarla sınırlıdır, detaylı bilgi için 0850 210 47 10 numaralı Borusan Next İletişim Merkezi'nden bize ulaşabilirsiniz.
- Kredi ve finansman seçenekleri, Borusan Otomotiv Premium ile iş birliği içindeki yetkili kredi kuruluşu tarafından sağlanmaktadır.
- Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş., finansman veya kredi sağlayıcı değildir.
- Kredinin başvuru, değerlendirme, onay ve kullandırılma süreçleri tamamen ilgili kredi kuruluşunun yetki ve sorumluluğunda olup, yukarıda yer verilen kredi tutarı, vade ve faiz oranları bilgilendirme amaçlıdır. Nihai koşullar, yalnızca ilgili kredi kuruluşu tarafından belirlenir.
- Müşterilerin kredi ve satış koşullarını, satın alma öncesinde ilgili kredi kuruluşundan yazılı olarak teyit etmesi tavsiye edilir.
Gelişmeler
Gizlilik ve Kullanım
Destek
İletişimMüşteri İletişim FormuSıkça Sorulan Sorularİşlem Rehberi
Kurumsal
Gelişmeler
Gizlilik ve Kullanım
Destek
Mobil Uygulama
Copyright © 2025