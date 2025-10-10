Kampanya 10 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında Borusan Next’ten satın alınan, fiyatı 1.000.000 TL ve üzerinde olan seçili arabalar için geçerlidir.



Finansman fırsatları satın alınacak olan araba fiyatlarına göre değişkenlik gösterecek olup detayı aşağıda yer almaktadır;

Yalnızca Bireysel Müşteriler İçin:

Satış fiyatı 1.000.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan araba alımlarında kullanılabilecek 300.000 TL tutarında kredi, 12 ay vade ve %2,99 faiz oranı ile sunulmaktadır.

Yalnızca Tüzel Müşteriler İçin:

Satış fiyatı 1.500.000 TL ile 2.499.999 TL arasında olan araba alımlarında kullanılabilecek 500.000 TL tutarında kredi, 24 ay vade ve %2,99 faiz oranı ile sunulmaktadır.

Satış fiyatı 2.500.000 TL ile 3.499.999 TL arasında olan araba alımlarında kullanılabilecek 750.000 TL tutarında kredi, 24 ay vade ve %2,99 faiz oranı ile sunulmaktadır.

Satış fiyatı 3.500.000 TL ve üzerinde olan araba alımlarında kullanılabilecek 1.000.000 TL tutarında kredi, 24 ay vade ve %2,99 faiz oranı ile sunulmaktadır.

Not: