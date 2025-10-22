23 - 31 Ekim tarihleri arasında Borusan Next'ten araç alanlar 10.000 TL değerinde Pluxee hediye çeki kazanıyor!
Kampanya Koşulları:
- Kampanya, 23.10.2025 - 31.10.2025 tarihleri arasında geçerlidir.
- Kampanya, motosiklet satışlarında geçerli değildir.
- Kampanya süresince Borusan Next lokasyonlarından araç satın alan müşteriler, kampanyadan yararlanabilir. Ancak aracın satışına dair noter satış sürecinin kampanya süresi içinde tamamlanmış olması gerekir.
- Kampanyadan sadece adına ruhsat çıkarılan müşteriler yararlanabilir.
- Kampanya kapsamındaki müşterilere, Borusan Next ile iş birliği içinde bulunan Pluxee’ye ait 10.000 TL değerinde bir indirim çeki hediye edilir. Bu çek, noter satış tarihinden itibaren en geç 14 gün içinde ilgili müşterinin cep telefonuna dijital olarak yüklenir.
- İlgili hediye çekinin yüklenebilmesi için müşterinin ad, soyad ve telefon numarası bilgilerini Borusan Next ile paylaşması gerekir.
- Her müşteri, kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir. Bir müşteri birden fazla araç satın alsa dahi kendisine tek bir hediye çeki verilir ve tanımlanır.
- Kampanya kapsamında sağlanacak dijital hediye çekleri, sadece Pluxee’nin anlaşmalı olduğu marka ve işyerlerinde geçerli olacaktır.
- Kampanya kapsamında hediye edilecek dijital çekler, müşteri cep telefonuna yüklendiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde kullanılmalıdır. Aksi halde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın anılan çekler geçerliliğini yitirir ve indirim hakkı sona erer.
- Kampanya kapsamında sağlanan hediye çeklerinin kullanımı sırasında, anılan çeklere dair kimi bilgilerin sisteme girilmesi gereklidir.
- Çeklerin sağlayacağı indirimin kapsamına giren ürün ve markaları belirleme hak ve yetkisi Pluxee’ye aittir.
- Çeklerin kullanım koşulları Pluxee tarafından belirlenir, Borusan Next’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanım koşulları için: https://www.pluxee.com.tr/helpcenter/
- Kampanya, başka kampanya veya indirimlerle birleştirilemez ve devredilemez.
- Kampanya ile sağlanan haklar üçüncü kişiye devredilemez ve indirim karşılığı kısmen dahi olsa nakit ödeme yapılmaz.
- Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş., ilgili kampanya koşullarında tek taraflı olarak değişiklik yapma ve kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.