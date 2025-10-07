Arabanızı değiştirmek şimdi çok avantajlı!
Ay sonuna kadar geçerli, 100.000 TL'ye varan takas desteği Borusan Next'te sizi bekliyor. Hemen size en yakın Borusan Next lokasyonuna gelin, avantajlı takas desteğinden faydalanın!
- 2 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında Borusan Next lokasyonlarında yapılan seçili araba alım-satımlarında geçerlidir.
- Takasa alım fiyatı 500.000 TL ve üzeri olan arabalar kampanya kapsamındadır.
- Uygulanacak olan takas desteğinin üst limiti 100.000 TL’dir.
- Takas desteği ticari alıcılar için kullandırılamaz.
- Kampanyalar birleştirilemez.
- Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş., kampanyayı sona erdirme veya kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar.
