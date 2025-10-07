Borusan Next'ten Takas Desteği Kampanyası!

Arabanızı değiştirmek şimdi çok avantajlı!

 

Ay sonuna kadar geçerli, 100.000 TL'ye varan takas desteği Borusan Next'te sizi bekliyor. Hemen size en yakın Borusan Next lokasyonuna gelin, avantajlı takas desteğinden faydalanın!

 

  • 2 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında Borusan Next lokasyonlarında yapılan seçili araba alım-satımlarında geçerlidir.
  • Takasa alım fiyatı 500.000 TL ve üzeri olan arabalar kampanya kapsamındadır.
  • Uygulanacak olan takas desteğinin üst limiti 100.000 TL’dir.
  • Takas desteği ticari alıcılar için kullandırılamaz.
  • Kampanyalar birleştirilemez.
  • Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş., kampanyayı sona erdirme veya kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar.
Hizmetlerimiz
Araba AlınAraba SatınMotosiklet AlınServis Randevusu Alınİhaleye Katılın
Kurumsal
HakkımızdaBorusan Next NoktalarıKariyer OlanaklarıTuruncu Etik Hattı
Gelişmeler
BlogHaberler ve Duyurular
Gizlilik ve Kullanım
Hüküm ve KoşullarÇerez PolitikasıBilgi Toplumu HizmetleriLegal Metinler
Destek
İletişimMüşteri İletişim FormuSıkça Sorulan Sorularİşlem Rehberi
Araba AlınAraba SatınMotosiklet AlınServis Randevusu Alınİhaleye Katılın
App StorePlay Store
Borusan
Copyright © 2025