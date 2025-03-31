Pegasus BolBol üyeleri, yıl sonuna kadar Borusan Next Servis lokasyonlarında her marka ve model arabalarına yaptıracakları mekanik onarım ve periyodik bakımda %25 indirim ve bu işlemlerdeki fatura toplamının %50'si kadar BolPuan kazanıyor!
Randevu almak için 0850 210 47 10 numaralı Borusan Next İletişim Merkezi'nden bize ulaşabilirsiniz.
Borusan Next Servis Noktaları:
- Borusan Next Kağıthane konum bilgisi için buraya tıklayabilirsiniz.
- Borusan Next Balgat konum bilgisi için buraya tıklayabilirsiniz.
Kampanya Koşulları:
- Kampanya, 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerlidir.
- Her müşteri, mekanik onarım ve periyodik bakım harcamalarının KDV dahil fatura tutarının %50’si kadar ve en fazla 15.000 BolPuan kazanabilir. Puan hesaplamaları Bolbol’a kayıtlı cep telefonu numarası bazında gerçekleştirilir.
- Her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabilir.
- Kampanyadan faydalanmak için web sitesinden veya 0850 210 47 10 numaralı Borusan Next İletişim Merkezi’nden servis randevusu alınmalı ve lokasyonda ad, soyad, telefon numarası bilgilerini içeren kampanya katılım formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalıdır.
- Servis müsaitliğine göre hizmet verilir.
- BolPuanlar, faturanın kesilmesinden itibaren en az 14 gün içinde ilgili Pegasus BolBol üyesinin hesabına yüklenir.
- Kampanya, sadece Borusan Next’in İstanbul – Kağıthane ve Ankara – Balgat lokasyonlarında verilen servis hizmetleri için geçerlidir.
- Kampanya kapsamında BolPuanlar Pegasus BolBol üyesinin beyan ettiği üyeliğe yüklenecektir. Kullanıcının, Pegasus BolBol üyelik bilgilerini hatalı veya eksik beyan etmesi halinde kampanyadan faydalanması mümkün olmayacaktır. Kullanıcı, bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür.
- Servis işlemlerinin iptal edilmesi halinde, kampanya şartları sağlanamamış olacağından BolPuan kazanımı gerçekleşmeyecektir.
- Kampanya, başka bir kampanya veya indirim kodu ile birleştirilemez.
- BolPuanlar, Pegasus BolBol üyelerinin hesaplarına yüklendiğinde, geçerliliğini koruduğu sürece kullanılabilir. BolPuanlar, yüklendiği andan itibaren 2 takvim yılı boyunca geçerliliğini korur.
- Kazanılan BolPuanlar, biriktirilen diğer BolPuanlar gibi uçak bileti alımında ya da Pegasus Ek Ürün ve Hizmetleri’nin alımında kullanılabilir.
- Pegasus BolBol sadakat programı ve BolPuan kullanımına ilişkin burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerlidir.
- Kampanya kapsamında sağlanan indirim karşılığında kısmen dahi olsa nakdi bir ödeme yapılmaz.
- Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar.