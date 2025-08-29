Nissan Qashqai: Öne Çıkan Donanım Seçenekleri ve Özellikleri

Otomotiv dünyasında Nissan, yenilikçi tasarım anlayışı, ileri sürüş teknolojileri, güvenilir performansıyla uzun yıllardır güçlü bir konumda yer alıyor. Japon mühendisliğinin dayanıklılığını modern konfor, güvenlik standartlarıyla birleştiren marka, özellikle crossover segmentinde büyük bir popülariteye sahip. SUV segmentinde uzun yıllardır öncü konumda yer alan Nissan Qashqai, şehir içi konforu, arazi kabiliyeti ve teknolojik donanımları sayesinde dikkat çekmeye devam ediyor. Bu başarının en önemli temsilcilerinden biri de şehirli SUV konseptine yön veren Nissan Qashqai modeli. Avrupa pazarında crossover sınıfını adeta yeniden tanımlayan Qashqai, her yeni neslinde gelişmiş sürüş destek sistemleri, çevreci motor teknolojileri, estetik tasarım detaylarıyla beklentilerinizi bir adım öteye taşıyor.

Nissan Qashqai, yenilenen versiyonuyla birlikte artık daha keskin hatlara, gelişmiş dijital sürücü destek sistemlerine, e-POWER hibrit teknolojisine sahip. Geniş iç hacmi, yüksek sürüş konforu ve akıllı donanım seçenekleriyle uzun yol kullanımında, şehir içi yolculuklarda ideal bir denge sunuyor. Türkiye pazarında ise Design Pack, Sky Pack, N-Design, Platinum, Platinum Premium gibi farklı donanım seviyeleriyle satışa sunulan Qashqai, her kullanıcı tipine hitap edecek şekilde tasarlanmış durumda. Peki yeni Qashqai'de sizi neler bekliyor? Gelin, standart pakete ek olarak donanım paketlerini detaylı şekilde inceleyerek hangi modelin size daha uygun olduğunu birlikte öğrenelim.

Yeni Nesil Qashqai'ye Genel Bakış: Tasarım ve Teknoloji

Qashqai, markanın V-Motion estetiğini taşıyarak daha premium bir duruş sunuyor. Keskin ön hatları, ince LED aydınlatma grubu, geniş gövde oranı sayesinde araç, güçlü ve modern bir ifade sergiliyor. İç mekânda kullanılan malzeme kalitesi, ergonomi de ön planda yer aldığı için özellikle kokpit, sürücü odaklı düzeniyle dikkat çekiyor. Benzerlerinde ayrılmasının sağlayan en önemli detaylardan biri de bilgi eğlence ekranı. Çünkü 12,3 inç dijital gösterge paneli ile yüksek çözünürlüklü bilgi-eğlence ekranı birlikte çalışarak size tamamen kişiselleştirilebilir dijital deneyim sağlıyor. Qashqai, aynı zamanda geniş iç hacmi, akıllı saklama çözümleriyle seyahatlerinizi daha keyifli, günlük kullanımı ise pratik kılıyor. Seyahat söz konusu olduğunda öne çıkan diğer detay bagaj hacmi. 504 litre standart bagaj hacmi, fonksiyonel detaylarıyla aile kullanımına uygun yapı gösteriyor.

Teknoloji tarafında Qashqai, sürüş destekleri, verimlilik odaklı çözümleriyle geleceğin sürüş desteklerini sunuyor. e-POWER serisi, benzinli motoru jeneratör olarak kullanıyor, böylece tamamen elektrik karakterli, sessiz sürüş sağlıyor. Elektrikli yapısı sayesinde düşük emisyon sunsa da akıcı ivmelenme özelliğiyle şehir içi performansını da artırabiliyor. Güvenlik paketinde adaptif hız sabitleme, şerit takip asistanı, 360° kamera (Design Pack hariç), gelişmiş acil fren desteği gibi özellikler bulunuyor. Söz konusu teknolojiler sürüş güvenliğini farklı açılardan destekliyor. Hızı, yakıt verimliliğini artıran diğer detay aerodinamik tasarım. Hafif gövdeye ek olarak aerodinamik tasarımı özenle geliştirilen Qashqai yakıt verimliliğini bu açıdan da destekliyor. Tüm donanımlar, Nissan’ın güncel ürün stratejisinde Qashqai modelini markanın en dengeli, en yenilikçi SUV’lerinden biri hâline getiriyor.

Donanım Paketleri Karşılaştırması: Design Pack, Sky Pack, N-Design, Platinum Premium

Yeni Nissan Qashqai modellerinde beş ana donanım seviyesi öne çıkıyor: Design Pack, Sky Pack, N-Design, Platinum, Platinum Premium. Giriş seviyesinden en üst donanıma doğru ilerledikçe hem teknoloji hem konfor hem de estetik açıdan önemli farklar söz konusu. Tüm paketler güvenlik anlamında güçlü bir temel üzerine kurulurken kullandığınız versiyona göre özelliklerin kapsamıyla detayları yükseliyor. Peki, Hangisi sizin için daha uygun? Bütçenize, kullanım sıklığınıza, teknoloji beklentinize göre seçim yapmanız önemli. Dolayısıyla beş donanım paketini de incelemeniz öneriliyor.

Design Pack

Design Pack paketi, Nissan Qashqai ailesinin giriş seviyesi donanımı olarak sunuluyor. Bu versiyon, temel ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlandığından fiyat-performans dengesini gözetiyor. Jantlar genellikle 17 inç alaşım şeklinde, iç mekan ise daha sade ama işlevsel yapıya sahip. Bilgi-eğlence sistemi 12,3 inç multimedya ekran ile temel düzeyde, ön - arka elektrikli camlar, Bluetooth bağlantı gibi avantajlar bulunuyor. Güvenlik açısından ise standart olarak ABS, EBD, ESP, sürücü - yolcu hava yastıkları, yokuş kalkış desteği sistemleri yer alıyor. Genel olarak bakıldığında Nissan Qashqai Design Pack, “ 2. el Nissan Qashqai ” arayışında olan, yüksek teknoloji beklentisi olmayan kullanıcılar için ideal bir seçenek. Çünkü sadelik, güvenlik ön planda tutulurken estetik, konfor açısından bazı ileri özelliklerden feragat edilmiş durumda.

Sky Pack

Sky Pack, Design Pack’e göre bir üst donanım düzeyi sunuyor, çünkü size daha gelişmiş özellikler getirmeyi hedefliyor. Paketle birlikte 18 inç alaşım jantlar, deri direksiyon, vites topuzu gibi iç mekan kalite yükseltmeleri karşımıza çıkıyor. Ayrıca çift bölgeli otomatik klima, geri görüş kamerası, yağmur sensörü, otomatik farlar gibi konfor unsurları devreye giriyor. Bilgi-eğlence sistemi 12,3 inç tam dijital ile daha geniş ekranlı, fonksiyon olarak artmış durumda. Yani şehir içi ve uzun yol kullanımında hem sürüş konforu hem de kullandığınız teknolojide artış hissediliyor. Nissan Qashqai Sky Pack paketi, günlük kullanımın gereklerini karşılayan teknolojiden vazgeçmek istemeyenler için dengeli bir tercih.

N-Design

N-Design paketi, teknolojik açıdan ciddi bir seviye sunuyor. Pakette 20 inç alaşım jantlar, ısıtmalı ön koltuklar, çevre görüş kamerası (360° View), anahtarsız giriş, çalıştırma sistemi gibi detaylar mevcut. Bilgi-eğlence ekranı daha büyük, bağlantı seçenekleri kablosuz Apple CarPlay ya da Android Auto ile daha esnek. İç mekânda Alcantara / kombine deri döşemeler, ambiyans aydınlatma gibi premium detaylar görülüyor. Nissan Qashqai piyasasında N-Design versiyonları donanım, kalite açısından değerini koruyan modeller arasında sayılıyor. Sizin için “teknoloji odaklı ama bütçeyi aşmayan” bir seçenek olabilir.

Platinum

Platinum, Qashqai ailesinde premium konforu erişilebilir kılan donanım paketi olarak konumlanıyor. 19 inç elmas kesim AERO jantlar, ısıtmalı ön cam gibi kış dostu detaylar, 10,8 inç Head-Up Display ile birleşerek sürüşü daha güvenli, rahat hâle getiriyor. Deri kaplı iç mekân, adaptif LED aydınlatma, gelişmiş ADAS sistemleri standart gelirken e-POWER hibrit mimarisi sayesinde elektrik sessizliğinde yol alabiliyorsunuz. Şehirden otobana, her koşulda dengeli performans arıyorsanız için Platinum, lüksü günlük hayata taşıyan akıllı bir seçim.

Platinum Premium

Platinum Premium, Qashqai serisinin en üst donanım paketi olarak öne çıkıyor, neredeyse “premium” sınıf hissi sunuyor. Pakette 20 inç elmas kesim alaşım jantlar, panoramik cam tavan, Nappa deri koltuklar, Bose ses sistemi gibi lüks unsurlar standart hâle geliyor. Ayrıca yarı otonom sürüş destek sistemleri (örneğin ProPILOT Assist), gelişmiş şerit takibi, adaptif LED farlar, şerit değişim asistanı gibi üst düzey güvenlik teknolojileri de yer alıyor. İç mekânda detaylar oldukça zengin, dikiş detayları, ambiyans aydınlatma, elektrikli hafızalı masajlı koltuklar gibi özellikler konforu artırıyor. Teknoloji meraklılarıyla lüks detaylardan ödün vermek istemeyenlerin tercih elbette Nissan Qashqai Platinum Premium oluyor.

Qashqai'nin Öne Çıkan Teknolojik Özellikleri Neler? Hangi Pakette Bulunur?

Yeni Nissan Qashqai, teknolojik açıdan sınıfında oldukça güçlü donanımlarla donatılıyor ve her donanım paketinde farklı seviyelerde özellikler sunuluyor. Bilgi-eğlence sistemlerinden sürüş destek teknolojilerine kadar pek çok çözüm, aracın sürüş keyfini, güvenliğini artırmayı hedefliyor. Temel donanım paketleri de bu anlamda size farklı seçenekler sunuyor, başlangıç seviyesinden en üst seviyeye doğru her adımda teknolojinin kapsamı ve işlevi artıyor. Örneğin; 12,3 inç dijital gösterge paneli, kablosuz bağlantı destekli bilgi-eğlence sistemi ve 360° çevre görüş gibi özellikler Sky Pack ve üstü paketlerde standart.

Sürüş güvenliği açısından ise Qashqai gelişmiş yardım sistemleriyle donatılıyor. Akıllı şerit takip asistanı, kör nokta algılama, adaptif hız sabitleyici gibi sistemler aracın hangi paket seviyesinde olduğuna göre standart ya da opsiyonel hâlde sunuluyor. Ayrıca e-POWER teknolojisiyle sunulan hibrit versiyonlar, şehir içi ve uzun yol kullanımında sessiz, verimli, çevreci bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu nedenle seçim yaparken “hangi teknolojik özelliğe ne kadar ihtiyaç duyuyorum?” sorusunu değerlendirmeniz, doğru paketi belirlemek açısından önemli.

Bilgi-Eğlence ve Konfor Sistemleri

Yeni Nissan Qashqai, bilgi‑eğlence ve konfor sistemlerinde sınıfının beklentilerini üst seviyeye çıkarıyor. 12,3 inç dokunmatik multimedya ekran, akıllı telefon entegrasyonu (kablosuz Apple CarPlay® / Android Auto™) desteğiyle birlikte geliyor. Ayrıca ekranın hareketli nesne algılama özellikli 3D 360° çevre görüş sistemi ile entegre çalışabildiği belirtiliyor. Bu sayede park manevralarında etrafın daha iyi izlenmesi sağlanıyor. İhtiyacınıza göre değiştirilebilir içeriklerle ekran kişiselleştirebiliyorsunuz.

İç mekânda konfor detayları da gözle görülür derecede artırılmış durumda. Çünkü Qashqai’de ambiyans aydınlatma, deri/kumaş kombin döşemeler, yüksek kaliteli materyaller kullanılıyor. Koltuk ısıtma sistemi, elektrikli ayarlanabilir koltuklar, özellikle soğuk havalarda konforunu için ideal. Otomatik çift bölgeli klima sistemi sayesinde hem sürücü hem de yolcu, kendi sıcaklık konforunu ayrı ayrı ayarlayabiliyor. İç tasarımda kullanılan yumuşak dokulu yüzeylerle detaylı işçilik, paketin konfor vaatlerini destekliyor. Ayrıca kablosuz şarj alanı, çoklu USB‑C bağlantı portları, kullanışlı saklama alanlarıyla günlük kullanıma yönelik pratik çözümler sunuluyor. Tüm detaylar Qashqai’nin teknolojiyi “el altında tutma” yaklaşımının bir yansıması.

Orta - üst seviye donanımlar (N-Design, Platinum Premium) bu bilgi‑eğlence ve konfor çözümlerini tam kapasite ile sunuyor. Giriş seviyesinde (Design Pack - Sky Pack) bazı özellikler temel düzeyde yer alırken üst paketlerde (N-Design - Platinum Premium) aksesuar detayları ve ekstra konfor sistemleri öne çıkıyor. Dolayısıyla 2. el Nissan seçiminde de paketler büyük önem kazanıyor.

Sürüş Güvenlik ve Yardım Sistemleri (ADAS)

Yeni Qashqai, gelişmiş sürüş yardım sistemleri (ADAS) ile donatıldığından ileri bir seviye teknoloji sunuyor. Örneğin; ProPILOT Assist, trafik yoğunluğunda aracın önündeki araçla mesafeyi koruyabiliyor, hız uyumu sağlayabiliyor. Ancak eller direksiyonda gözler yolda kullanımı hala mevcut. Sistem N-Design ve Platinum Premium paketlerinde sunuluyor. Adaptif hız sabitleyici, önceden belirlenmiş hız sınırlarını korurken trafikte öne çıkan araçları izler, gerekli durumlarda frenleme/hızlanma yapabiliyor. Akıllı çarpışma önleme sistemi ise yaya / bisikletli algılama yeteneğiyle olası çarpışma risklerini tespit edebiliyor.

Buna ek olarak akıllı şerit takip asistanı, araç istenmeden şeritten çıkarılırsa sürücüyü düzeltici direksiyon girişiyle destekliyor. Kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı (RCTA) gibi sistemler, sürücüye görünmeyen alanlarda olan hareketleri bildiriyor. Ayrıca önsezi algı ile çarpışma uyarısı sistemi, aracın önündeki trafik durumuna göre sürücüyü sesli/görsel olarak uyarıyor. Bu özellikler yeni Qashqai modellerinde standart ya da opsiyonel olarak sunuluyor. Tüm sistemler bir araya geldiğinde (çoğunlukla N-Design - Platinum Premium paketlerinde), sürüş sırasında hem aktif güvenlik sağlanıyor hem de sürücü üzerindeki yorgunluk, dikkat dağınıklığı riski azalıyor. 2. el Nissan Qashqai modelleri de özellikler sayesinde piyasada değerini koruyabiliyor.

Dış ve İç Tasarım Öğeleri

Qashqai, hem dış hem de iç tasarım öğeleriyle modern, çekici bir duruş sergiliyor. Dış tasarımda V-Motion 2.0 ön ızgara, ince LED ön farlar, geniş difüzörlü tampon, araca hem dinamik hem de premium bir görünüm kazandırıyor. LED arka farlar, aerodinamik kanatçık detayları ve 20 inç alaşım jant seçenekleri aracın modern tasarımını tamamlıyor. Kapı kolları ile ayna kaplamalarında kaliteye özen gösterildiği ise hemen göze çarpıyor, özellikle üst donanım paketlerinde parlak krom detaylar, gövde rengiyle uyumlu aksamlar öne çıkıyor.

İç mekânda sürücü odaklı kokpit tasarımı var. Gösterge paneli 12,3 inç sunulurken bilgi-eğlence ekranı 12,3 inç ile size önemli verileri net, kişiselleştirilebilir şekilde gösteriyor. Malzeme kalitesi üst seviyede, yumuşak dokulu yüzeyler, deri/kumaş kombin döşemeler, metal aksamlar kalite hissini artırıyor. Ambiyans aydınlatma ile iç mekân gece sürüşlerinde daha konforlu, ferah bir his yaratıyor. Ayrıca 504 litre bagaj hacmiyle saklama alanları, aile yolculukları için işlevsel olarak tasarlanmış. Qashqai’nin ergonomik koltukları da uzun yolculuklarda destek sağlıyor.

Üst paketlerde panoramik cam tavan, elektrikli arka camlar, sürgülü/ayarlanabilir ön kol dayama gibi ekstra konfor detayları yer alıyor. Direksiyon simidi, sürücüye birçok kontrolü tek noktadan sunuyor, dikişli deri kaplama ile şık görünüm sağlıyor.

Motor ve Şanzıman Seçenekleri

Yeni Qashqai, farklı ihtiyaçlarınıza göre benzinli hafif hibrit ve e-POWER hibrit motor seçenekleri sunuyor. 1.3 DIG-T Mild Hybrid motor 158 beygir seçeneğiyle geliyor, Xtronic otomatik şanzımanla eşleşebiliyor. e-POWER teknolojisi ise 1.5L benzin motorunu jeneratör olarak kullanıyor, böylece aracın tekerleklerine tamamen elektrik karakterli bir güç aktarımı sağlanıyor (190 PS elektrik motoru). Bu seri hibrit mimari, sessiz, akıcı sürüş sunarken yakıt verimliliğini artırıyor.

Şanzıman söz konusu olduğunda Xtronic CVT şanzıman yüksek donanım paketlerinde standart olarak bulunuyor, sürüş konforunu maksimize ediyor. AWD (dört tekerlekten çekiş) sistemi, Skypack ve üstü paketlerde opsiyonel olarak sunuluyor. Böylece zorlu yol koşullarında çekişi optimize edip sürüş güvenliğini artırıyor.

Motor performansıyla şanzıman uyumu, aynı zamanda yakıt tüketimiyle emisyon değerlerini de etkiliyor. Qashqai’nin motorları güncel Euro 6 WLTP emisyon standartlarını karşılayacak şekilde tasarlandığından sürüş sırasında düşük gürültü seviyesi sağlıyor. Farklı paketlerde sunulan motor - şanzıman kombinasyonlarını kendi ihtiyaçlarınıza göre seçebiliyorsunuz. Örneğin; şehir içi kullanımda e-POWER hibrit veya daha ekonomik bir benzinli motor tercih edebilirken uzun yol ya da SUV performansı isterseniz 158 bg benzinli motor ve Xtronic şanzımanı seçebilirsiniz.

Hangi Donanım Paketini Seçmeli? İhtiyaçlara Göre Rehber

Yeni Nissan Qashqai’de hangi donanım paketini seçeceğiniz, öncelikle araçtan beklentilerinize ve kullanım alışkanlıklarınıza bağlı. Eğer temel ihtiyaçları karşılayan, güvenli, pratik bir SUV arıyorsanız Design Pack veya Sky Pack paketlerine göz atabilirsiniz. Giriş paketleri, günlük şehir içi sürüşlerde yeterli konfor, güvenlik sunuyorken ek teknoloji ile lüks özellikler konusunda daha sade yaklaşım sağlıyor. Özellikle aile içi kullanımlar, şehir içi kısa mesafeler için ideal başlangıç noktası. Bu seviyelerde sürüş destekleri, temel bilgi-eğlence sistemleri yer alıyor, ihtiyacınıza göre ekstra opsiyonlar eklenebiliyor.

Daha kapsamlı özellikler, konfor arıyorsanız N-Design ile Platinum Premium paketleri öne çıkıyor. N-Design, orta seviye donanım olarak bilgi‑eğlence, gelişmiş sürüş destekleri, ekstra konfor çözümleri sunuyor. Platinum Premium ise lüks sınıfa yakın deneyim sağlayarak yarı otonom sürüş sistemleri, yüksek kaliteli iç döşeme, kapsamlı güvenlik paketleri vadediyor. Eğer uzun yolculuklar, sık seyahat veya yüksek teknolojiye sahip araç kullanımı ön plandaysa üst paketleri tercih etmeniz daha mantıklı olabilir. Her iki paket de aile / şehir kullanımı için yeterli alan, fonksiyona sahip, ayrıca ekstra konfor / güvenlik opsiyonlarıyla araç deneyimini maksimuma çıkarmanız mümkün.

Nissan Qashqai’nizi güvenle ve ihtiyaçlarınıza uygun donanım seçeneğiyle keşfetmek için Borusan Next 2. el araç seçenekleri sizi bekliyor. Borusan Next’in sunduğu onaylı ekspertiz raporları, bakımları tamamlanmış araç modelleriyle aracınızı güvenle bulabilirsiniz. Şimdi araçları inceleyin ve Borusan Next farkıyla ikinci el Qashqai’nizi güvenle edinin!

Telif hakkı ve sair fikri mülkiyet hakları Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş.’ye (Borusan Next’e) aittir. Ticari amaçla ve/veya yasalarca izin verilen meşru kullanım sayılamayacak şekillerde, kısmen dahi olsa, izin alınmaksızın alıntı yapılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, link verilemez.