Elektrikli SUV Segmentinin Lideri: Tesla Model Y

Elektrikli araçların otomotiv dünyasında yeni çağ başlattığı bir gerçek. Fosil yakıtlı araçlara göre şehirlerde sessiz sürüş, uzun yolculuklarda yakıt tasarrufunun cazip hale gelmesi elektrikli araçların cazibesini artıran yalnızca birkaç özellik. Dolayısıyla elektrikli sedan, hatchback, SUV fark etmeksizin tercihler de bu yönde evriliyor. Çevre dostu teknolojilerin sıfır emisyon ve güçlü performansın fark yarattığı segmentlerden biri de şüphesiz SUV. Türkiye’den Avrupa’ya hemen her yerde popülerliği artan elektrikli SUV modelleri hem günlük kullanım hem de uzun yolculuklar için ideal seçeneklerden oluşur. Tesla Model Y, bu devrimin öncüsü olabilir.

Kompakt crossover tasarımı, geniş iç hacmi ve yenilikçi teknolojileriyle eşsiz bir deneyim vadeder. Uzun tatil yollarından kısa iş seyahatlerine veya şehir trafiğine, her ortamda dikkat çeken araç, elektrikli SUV’lerin sınırlarını zorlayacak gibi görünüyor. Modern tasarımı, yüksek menzili ve güvenlik özellikleriyle Tesla Model Y'nin sadece bir araç değil, bir yaşam tarzı sunduğunu söylemek mümkün. Peki bu yeni Tesla'da sizi neler bekliyor? Gelin, SUV'lere olan bakış açınızı değiştirecek bu modele yakından bakalım.

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla Model Y, elektrikli kompakt crossover SUV olarak Tesla’nın Model 3 platformu üzerine inşa edilmiştir. Aslında yeni bir model değil, çünkü 2020’de üretime başlanmış, 2025’te “Juniper” güncellemesiyle yenilenmiştir. SUV olduğu için öncelikle geniş ve çoklu koltuk tasarımı dikkat çeker. Beş koltuklu standart konfigürasyonun yanı sıra opsiyonel yedi koltuklu versiyonu da mevcut. Aracın toplam uzunluğu 4.79 metredir, bu da ailelere geniş alan sunar ve sade estetiği modernliği yansıtır. Elektrikli motorları, hızlı şarj imkânı ve otonom sürüş teknolojileri ise segmentinde fark yaratacak özellikler arasında. Herkese hitap eden araç vegan deri koltukları, arka yolcu ekranı ve düşük gürültü seviyesiyle konforu daha da artırmayı amaçlar. Ayrıca elektrikli olduğu için şarj imkanları konusunda endişelenmenize gerek yok çünkü supercharger ağıyla yolculukları pratikleştirebiliyor.

Batarya Özellikleri

Model Y, RWD modelde 62.5 kWh LFP bataryayla donatıldığı için yüksek verimlilik sunar. AWD modellerde kullanılan NCA 75-82 kWh batarya, uzun mesafeli sürüş imkânı tanır. Termal yönetim sistemi de bataryayı aşırı sıcak veya soğuklarda koruyarak verimliliği artırır. LFP bataryalar, kobalt içermediği için çevre dostu, ayrıca düşük üretim maliyetiyle fiyat avantajı yaratır. Bu sayede şehir içi kullanımda haftalık kısa mesafeli yolculukları destekler.

Batarya dayanıklılığı, uzun vadeli kullanım konusunda da ideal. Tesla’nın garanti temel araç için 4 yıl veya 80.000 km, batarya için ise 8 yıl veya 192.000 km olarak belirlendiğinden kullanıcı güvenini pekiştiren özelliklerden biri. Elektrikli araçlarda en çok dikkat edilen şeylerden biri bataryanın sık şarj edilmeye uygun olması bu nedenle LFP bataryalar, sık şarj döngülerine dayanıklı üretilir, yoğun kullanımda bile performansı düşmez. Günlük sürüş planlıyorsanız bataryayı haftada bir şarjla etmeniz yeterlidir. Geri dönüştürülebilir tasarımıyla çevreyi korumayı da ihmal etmeyen Tesla SUV'ler arasında kolaylıkla sıyrılabilir. Ayrıca Tesla’nın batarya teknolojisi, rakiplerine karşı üstünlük sağlar, çünkü diğer SUV’lerde batarya ömrü daha kısadır.

Menzil Özellikleri

Geliştirilen batarya Long Range RWD modelinde 622 km, Long Range AWD ise 568 km menzil vadeder. Şehir içi kullanımda Eco mod menzili artırdığından sakin sürüşle bir hafta şarj gerekmeyebilir. Rejeneratif frenleme ise trafikte enerji geri kazanımıyla menzili uzatır. Örneğin; dur-kalk trafikte her fren enerji kazandırmaya devam eder.

Menzil, uzun yolculukları da kolaylaştırır. Supercharger istasyonları, hızlı şarjla mesafeleri pratik kılar, bir mola sırasında araç, bir sonraki durağa yetecek enerji toplayabilir. Rakiplere karşı avantaj sağIayan diğer özelliği de ısı pompasıdır. Soğuk havalarda bataryayı koruyarak menzil kaybını azaltır. Öte yandan navigasyon sistemiyle şarj duraklarını otomatik planlayarak sizi yönlendirir. Yani istasyon ararken bataryanızı harcamamış olursunuz.

Hızlanma ve Performans

Model Y, elektrikli motorlarıyla etkileyici hızlanma vadeder. Mesela Long Range AWD, 4.8 saniyede aynı hıza erişirken RWD modelinin hızlanması ise 7.6 saniye sürer. Anlık tork, kesintisiz ivmelenmeyi mümkün kılarak spor SUV'lerle yarışabilir. Çift motorlu AWD sistemi ise güç dağılımını optimize ederek virajlarda denge sağlar. Yani hem çevik hem de güvenli SUV arıyorsanız Tesla tam size göre.

Kaygan yollarda çekiş kontrolü yüksek doğrulukla çalışır, örneğin; yağmurlu havalarda aracın güvenliğini destekler. Az hareketli parçası bulunan Tesla Y motor bakımını minimuma indirir. Çünkü yağ değişimi gerekmez. Hızlanma konusunda da şehir içi manevralarda ve otoyol geçişlerinde hareketlerinizi destekleyerek aracınız anında tepki verir.

Şarj Özellikleri

Tesla’nın Supercharger ağıyla hızlı şarj imkânı sunan Model Y, 15 dakikada 267 km'lik menzil ekler. Türkiye’de İstanbul, Ankara ve daha pek çok noktada bulunan istasyonlar ihtiyacınız olduğunda kolaylıkla bulunabilir. Wall Connector ise evde saatte 40 mil şarj sağlar. Mesela standart 220V priz yeterlidir, ancak daha yavaş olsa da erişilebilirliği ile sizi destekler. Geceden şarja bıraktığınızda aracınızı sabah tam dolu bataryayla bulabilirsiniz.

Şarj sisteminin, her açıdan son derece kullanıcı dostu olduğunu söyleyebiliriz. Navigasyon ekranı, Supercharger istasyonlarını otomatik gösterir, şarj planlaması sorunsuz halledilmiş olur. Rejeneratif frenleme de daha önce belirttiğimiz gibi şehir içi şarj ihtiyacını azaltır. Özellikle İstanbul trafiğinde dur kalk yaparak bataryanızı kısmen doldurabilirsiniz. Diğer markaların istasyonları daha sınırlı olduğundan Tesla’nın şarj altyapısı da rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilir.

Isı Pompası Teknolojisi

Model Y’nin ısı pompası soğuk havalarda menzil kaybını %20’ye düşürebilir. Isı pompasının mantığı şöyle çalışır; dışarıdaki havadan enerji çekerek kabin ve bataryayı ısıtıp geleneksel ısıtıcılara göre %300 verimlilik sağlar. Böylece kışın batarya performansı büyük ölçüde korunmuş olur.

Değişken iklimlerde de avantajlar sunabilir. Mesela yazın klimanın tükettiği enerjiyi azaltır, kışın ise kabin sıcaklığı sabit kalır. Yani uzun yolculuklar söz konusu olduğunda konforunuzu ekstra destekler. Isı pompası bazı araçlarda gürültülü çalışabilir, ancak Tesla'da gürültüyü minimumda tutarak sürüşü daha sessiz hale getirir.

Lastik Özellikleri

19 inç Gemini veya 20 inç Induction lastiklerle tasarlanan Tesla Model Y, 2025 Juniper güncellemesiyle yeni jant tasarımlarına kavuştu. Bu jantların özelliği de aerodinamiği iyileştirip 19 inç lastiklerle yakıt verimliliğini artırması. Goodyear Eagle F1 veya Pirelli P Zero lastikler yüksek hızda da mükemmel tutuş sağlar. 255/45 R19 ölçüleri ise standarttır. Aynı zamanda lastik basınç izleme sistemiyle güvenli sürüş yapmanıza olanak tanır. Çünkü düşük basınçta uyarı sistemi devreye girer. Özellikle mevsime uygun kullanıldığında hem kullanım ömrü artabilir hem de bakım maliyetleri düşebilir.

Yapay Zeka Özellikleri

Tesla’nın yapay zeka tabanlı Autopilot ve Full Self-Driving (FSD) sistemleriyle donatılan Model Y sürüş konusunda da fark yaratmaya devam eder. Autopilot, trafik farkındalığıyla hız ve direksiyonu yönetir, FSD ise şehir içi navigasyon, trafik ışıklarında durma ve şerit değiştirme ekler. FSD, aynı zamanda yazılım güncellemeleriyle gelişmeleri sürdürür. Sekiz kamera aktif olarak çalışarak 360 derece görüş sağladığından yaya algılama gece de etkilidir. Örneğin, dar yollarda güvenli manevra yapmanız mümkün. Yani yapay zeka destekleriyle Tesla Model 'yi kullanmak oldukça pratik.

İçeride de güvenliğinizi destekleyen bazı özellikler bulunur. Mesela kabin kamerası, sürücü dikkatsizliğini izler, eller direksiyonda değilse uyarı verir. Ancak FSD tam otonom değildir, sürücü denetimi gerektirir. Sadece sürüş ve güvenlik olanaklarını daha pratik hale getirir. Bunlara ek olarak Tesla’nın veri analiziyle sürüşü optimize eden Dojo AI sistemini de bilmeniz gerekir. Dojo sistemi tesla araçlardan FSD kullanımı hakkında veri toplar ve sistemin gelişmesi için kullanır.

Sürüş Modları

Chill, Standard ve Sport sürüş modları bulunan araç farklı yollarda sürüşü kolaylaştırmanıza olanak tanır. Mesela Chill modu, sakin sürüş için enerji tasarrufu sağlayarak şehir içinde menzili artırır. Sport modu, maksimum hızlanma sunar. Standard modda ise ikisi arasında denge kurar, bu nedenle daha çok günlük kullanım için idealdir.

Kokpit Özellikleri

Model Y’nin kokpiti, 15.4 inç dokunmatik ekranla tamamen dijital olarak hazırlanmıştır. Hız, navigasyon, medya ve araç ayarları bu ekrandan kontrol edilir. Örneğin; ekranda görebileceğiniz Dog Mode, evcil hayvanlar için kabin sıcaklığını sabit tutmaya yarar. 14 hoparlörlü ses sistemi ise uzun yolculuklarda keyfinizi artırmak adına premium müzik deneyimi vadeder.

Kabin, minimalist ve ferah şekilde düzenlendiğinden dikkatinizi dağıtacak herhangi bir şey yoktur. 2025’te eklenen arka yolcu ekranı, eğlence ve iklim kontrolü yapılmasını sağlar. Aynı zamanda çocuklar rahatlıkla film izleyebilir. Öte yandan yazılım güncellemeleri, kokpiti sürekli geliştirmeye devam eder. Yani her zaman güncel kontrol ekranına sahip olabilirsiniz. Ayrıca 2025 modeli kabindeki rüzgâr gürültüsünü %20 azalttığı için otoyolda konuşmalarınızı rahatça yapabilirsiniz.

Güvenlik Sistemleri

Model Y, Euro NCAP’ten 5 yıldız alan nadir araçlardan biri. Çünkü 97% yetişkin yolcu koruması sunar. Çarpışma önleyici acil frenleme (otomatik), kör nokta uyarısı, yorgunluğu azaltan şerit takip asistanı gibi özellikler standart olarak gelir. Örneğin; yoğun trafikte çarpışma önleme sistemi devreye girerek olası kazaları önleyebilir. Kamera tabanlı sistemi diğerlerinden ayıran özelliği ise gece yaya algılamada yüksek hassasiyete sahip olması. 2025 güncellemeleri de algılama hassasiyetini artırdığı için otoyolda şerit değiştirme daha güvenlidir.

Aile güvenliği söz konusu olduğunda iki LATCH bağlantı sistemi öne çıkar. Bu bağlantı çocuk koltuğu kurulumunu kolaylaştırır, çocuğunuzu sabit tutmaya yardımcı olur. Aracın dış güvenliğinde sağlam gövdesi son derece dikkat çekicidir. Özellikle çarpışma testlerinde rakiplere üstünlük sağladığı söylenebilir, çünkü yan çarpışmalarda yolcu koruması yüksektir.

Tesla Model Y'nin Elektrikli SUV Segmentindeki Liderliği

Tesla Model Y teknik açıdan segmentinde zirvede. Bu liderlik ise tamamen Tesla’nın yenilikçi yaklaşımından kaynaklanır. Çünkü uzun menzili, rakiplerine karşı üstünlük sağlayan en önemli özelliği. Mesela Hyundai Ioniq 5’ten daha uzun mesafe katedebiliyor. Türkiye’de 10'dan fazla noktada bulunan Supercharger istasyonları, hızlı şarj imkânı sunduğu için İstanbul-Ankara arası tek şarjla tamamlanabilir. Tesla’nın üretim kapasitesi de fiyatları erişilebilir kılarak Long Range RWD, rakiplerine göre uygun aralıklarla sunuluyor.

Otomatik Pilot ve FSD, otonom sürüşte standartları yükselten diğer özellikleri olabilir, nedeni ise rakiplerde bu özelliklerin sınırlı olması. Diğer araçlarda sınırlı olan farklı bir avantaj da ısı pompasından gelir. Çünkü ısı pompası, soğuk havalarda menzil kaybını azaltan önemli bir detay. Elbette liderlikte en büyük pay Supercharger ağı. Siz de sürekli artan şarj istasyonlarından ve hızlı şarj imkanlarından yararlanmak isterseniz Tesla modellerine Borsan Next ayrıcalığıyla hemen ulaşabilirsiniz.

Tesla Model Y’nin Avantajları

Tesla Model Y, sizin için tasarlanmış özellikleriyle fark yaratacak gibi görünüyor. Çünkü en başta uzun menzili ve hızlı şarj sistemi, yolculuklarınızı özgür ve zahmetsiz hale getirmeyi hedefler. Ayrıca gelişmiş güvenlik teknolojileri, ailenizle geçirdiğiniz anlarda huzurunuzu artırır. Ancak Tesla Model Y bu kadar sınırlı özelliklere sahip değil. Mesela geniş iç hacmi de günlük hayatınızdan macera dolu kaçamaklara kadar her anınızı kolaylaştıracak özelliklerle donatılmış durumda. Diğer avantajlar için okumaya devam edebilirsiniz.

Yolculuk Özgürlüğü

Tesla SUV, rotalarınızı özgürce planlamanızı sağlayacak donanıma sahip. Kokpit ve navigasyon sayesinde şehirde kısa gezintilerden uzak mesafeli tatillere, her yolculukta size eşlik edebilir. Elektrikli araçlarda öne çıkan genellikle menzil ve batarya konusudur. Tesla bu konuda da şaşırtmıyor ve hızlı şarj imkanıyla mola sürelerinizi kısaltıyor. Yani bir kahve içimi sürede yola devam edebilirsiniz. Evde şarj kolaylığı da sabahları aracınızı hazır bulmanızı sağlar. Böylece gününüzü planlamak zahmetsiz hale gelir.

Şarj özgürlüğü aynı zamanda cebinize de dost. Enerji tasarrufu, yakıt masraflarını unutturacak cinsten. Aracınızı haftada bir larj ederek tasarruf sağlayabilir, böylece bütçenizi tatil veya hobileriniz için kullanabilirsiniz. Ayrıca navigasyonun akıllı yönlendirmeleriyle rotanızı düşünmeden yolculuğun tadını çıkarabilirsiniz.

Emniyet ve Konfor

Gelişmiş güvenlik teknolojileri, yoğun trafikte bile kendinizi güvende hissettirir, böylece şehir içinde veya otoyolda stressiz bir sürüş yapabilirsiniz. Akıllı sürüş asistanlarıyla size yol arkadaşlığı eder, uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltır. Yani direksiyonda geçirdiğiniz zamanı keyfe dönüştürebilir.

Aileyle geçirdiğiniz anlarda da güvenlik her şeyden önemli olduğu için yolcu koruması üst düzeydedir. Mesela gece yolculuklarında, gelişmiş algılama sistemleri sayesinde karanlık yollar korkutmaz. Sürekli güncellenen yazılımlarla en yeni güvenlik özelliklerinden yararlanmanızı sağlar.

Aile Dostu Kullanım

Model Y, geniş alanıyla ailenizle geçirdiğiniz zamanı güzelleştirir. Mesela büyük bagaj 2.138 litre hacmiyle sınıfında lider konumdadır. Bu sayede, piknik malzemelerinden spor ekipmanlarına her şeyi taşıyarak gezilerinizi kolaylaştırır. Ekstra depolama alanları da eşyalarınızı düzenli tutmanızı sağlayabilir. Ayrıca ön bagaj (frunk) alanı da mevcuttur, buraya dilerseniz araç bakım eşyalarınızı ya da market alışverişlerinizi yerleştirebilirsiniz.

Uzun yolculuklarda konforu artırmak için tasarlanan diz mesafesi geniş koltuk seçenekleri, herkesin rahat etmesine imkan tanır. Bunun yanı sıra kolay temizlenen döşemeler, evcil hayvanlarınızla veya çocuklarınızla seyahati dertsiz hale getirir. Eğlence ekranı, uzun yolculuklarda çocuklarınıza keyifli anlar sunarken siz de huzurlu bir yolculuk yapabilirsiniz.

Tesla Model Y’nin Fiyatı ve Satın Alma Seçenekleri

Tesla Model Y, 2025 itibarıyla ABD’de Fremont ve Gigafactory Texas’ta, Çin’de Giga Shanghai’de, Almanya’da Gigafactory Berlin-Brandenburg’da üretiliyor, Hindistan pazarı için ise Çin’den ithalat planlanıyor. Fiyatı etkileyen unsurlar da dolayısıyla başta üretim yeri, lojistik, yerel vergiler ve ithalat tarifeleri. Mesela Türkiye’de yüksek ÖTV ve KDV, döviz kuru dalgalanmaları, batarya ve hammadde maliyetleri, işçilik giderleri ve Model Y’nin yüksek talebi fiyatları artıran etkenler arasında. Donanım farkları da maliyeti değiştirebilir, çünkü ek motorlu Long Range AWD daha yüksek fiyatlarla sunulur. Ancak fiyatların, döviz kuru ve vergi değişiklikleriyle hızla değişme potansiyeli yüksek.

İkinci el piyasasında 2023 Model Y’ler Borusan Next aracılığıyla bulunabilir. İkinci el piyasası da diğer araçlarda olduğu gibi kilometre, donanım ve araç durumuna göre çeşitlilik gösterir. 2025 modeller ise yeni teslimatlar sonrası düşük kilometreli olarak (yasal zorunluluğa göre en düşük 6 bin km gibi) piyasaya girebilir. Borusan Next Tesla fiyat listesi ulaşabilir fiyatlara sahip araçları bir arada görmenizi sağlar. Böylece ekspertizi yapılmış ikinci el elektrikli araçları deneyimlemeye hemen başlayabilirsiniz.

Model 2025 Temmuz Fiyatları Tesla Model Y Long Range – AWD 3.465.581 TL Tesla Model Y Long Range – RWD 2.662.783 TL

Next Trends: Gelecekte Tesla Model Y ve Elektrikli SUV Segmenti

Model Y aldığı güncellemelerle sürekli yenilenmeye devam eder elektrikli SUV segmentinde liderliğini sürdürecek gibi görünüyor. 2025’te tanıtılan Model Y L, 5 koltuklu tasarımıyla geniş ailelere hitap ediyor. Yeni bataryalar da menzili artırabilir. Supercharger ağının Türkiye’de yaygınlaşması da uzun yolculukları kolaylaştırarak Tesla'nın daha sık tercih edilmesine olanak tanıyabilir. Gelecek tasarımlar söz konusu olduğunda Model Y’nin modüler tasarımı, yeni özelliklerin entegrasyonunu hızlandırabilir. Çünkü FSD’nin tam otonom sürüş sunması bekleniyor. Dolayısıyla Tesla, otonom sürüş ve batarya teknolojilerindeki liderliğiyle segmentin öncüsü olmaya devam edecektir.

Tesla Model Y’nin yenilikçi teknolojisi ve performansıyla ikinci el piyasasında da fark yaratır. Borusan Next’te, ikinci el fiyatları keşfedip bütçenize uygun sertifikalı araçlara göz atabilirsiniz. Güvenilir bir alışveriş için platformdaki güncel ilanları hemen inceleyin!

Telif hakkı ve sair fikri mülkiyet hakları Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş.’ye (Borusan Next’e) aittir. Ticari amaçla ve/veya yasalarca izin verilen meşru kullanım sayılamayacak şekillerde, kısmen dahi olsa, izin alınmaksızın alıntı yapılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, link verilemez.