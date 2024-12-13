borusan next

İkinci el araç alım satımında farklı terimlerle karşılaşmak mümkün. Çekme belgeli araç da bu terimlerden biri. Araba alım satımıyla ilgilenen kişilerin sıkça duyduğu kavram, bazı avantajlar sunsa da dikkat edilmesi gereken detaylarla dolu. Peki, çekme belgeli araç ne demek ve gerçekten alınmaya değer mi?

Kısaca açıklamak gerekirse çekme belgeli araç, trafikten geçici olarak çekilmiş ancak yeniden trafiğe çıkartılabilir durumda olan araçları tanımlamak için kullanılır. Genellikle araç sahipleri, çeşitli sebeplerle araçlarını bir süre kullanmayı düşünmez ve bu durumda çekme belgesi çıkararak aracın trafik kaydını dondurur. Çekme belgeli araçlar, kullanılmayan araçlar için vergiden tasarruf sağlarken alıcılar için de uygun fiyatlı alternatif sunar. Ancak bu araçların yeniden trafiğe çıkarılması için belirli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir.

Çekme belgeli araç almayı düşünüyorsanız doğru karar verebilmeniz için tüm bilgileri kapsamlı rehberimizde bulabilirsiniz. Çünkü 2. el araba piyasasında bu tür araçların cazip hale gelmesini sağlayan unsurlar kadar, dikkat edilmesi gereken riskler de önemlidir. Gelin, çekme belgeli araçların ne anlama geldiğinden avantaj ve dezavantajlarına, alım satım sürecindeki püf noktalara kadar her detayı birlikte inceleyelim.

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Çekme Belgesi Ne Demek?

Çekme belgesi, aracın trafikten geçici olarak çekildiğini belgeleyen resmi evraktır. Çünkü bazen araç sahipleri, çeşitli nedenlerle araçlarını bir süre kullanmak istemeyebilir veya araçları trafiğe çıkmaya uygun olmayabilir. Yani gibi durumlarda trafik şube müdürlüklerine başvurarak araçlarınızın kaydını askıya alabilirsiniz. Çekme belgesi düzenlenen araçlar ise kullanıma kapalı olarak bir süre bekletilir; ancak yeniden trafiğe çıkartmanız mümkündür.

Çekme belgesi sürecinde araç, kanunen trafiğe çıkamaz. Belgenin amacı, aracı trafikten çekerek sadece özel mülk alanlarında veya kapalı garajlarda tutulabilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla çekme belgesi alınmış bir araçla trafiğe çıktığınızda ciddi cezalarla karşılaşılabilirsiniz. Belge, aracın kullanılmadığı süre boyunca vergi, sigorta ve muayene gibi yükümlülüklerden geçici olarak muaf tutulmasını sağlar. Dolayısıyla muayenesi olmayan araç çekme belgesi, araç sahiplerinin hem cezai yaptırımlardan kaçınmak hem de gereksiz masrafları önlemek için sıklıkla tercih ettiği çözümlerden biridir.

Çekme belgesiyle aracı trafikten belirli süreliğine çekebilirsiniz. Yani çekme belgesi aracın trafikten tamamen çekilmesini sağlamaz. Çünkü trafikten çekilen araçlar hurdaya ayrılır ve bir daha kullanılmaz. Oysa çekme belgesi bulunan araçlar, yeniden trafiğe çıkartılmak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle çekme belgeli araçlar, ikinci el araç alım satımında oldukça popülerdir.

Çekme belgeli araçlar, özellikle uygun fiyatlı 2. el araba arayışında olan alıcılar açısından en cazip seçeneklerden biridir. Ancak bu araçların yeniden trafiğe çıkarılması için belirli işlemlerin yapılması gerektiğini unutmamanız gerekir. Çekme belgesi bulunan araç satın alırken belgelerin eksiksiz olduğundan ve aracın fiziksel durumunun yeniden trafiğe uygun olduğundan emin olmanız yeterlidir.

Çekme Belgesi Neden Alınır?

Araç sahiplerinin çekme belgesi almasının çeşitli nedenleri vardır. Çekme belgesi, genellikle maddi tasarruf sağlamak veya araçla ilgili geçici sorunları çözmek amacıyla tercih edilir. Genel anlamda belgeyi aldığınızda araç sahibi olarak hem ekonomik hem de pratik avantaj elde edebilirsiniz. Ancak belgeyi alırken yasal gerekliliklere dikkat etmeniz ve belge sürecini eksiksiz tamamlamanız önemlidir.

Vergi ve Sigorta Masraflarından Tasarruf

Bir aracın trafikte aktif olması durumunda, motorlu taşıtlar vergisi, zorunlu trafik sigortası ve muayene ücretleri gibi düzenli masraflar ödenmek zorundadır. Ancak araç kullanılmıyorsa masraflar gereksiz yük oluşturabilir. Çekme belgesi alarak bu masraflardan muaf olabilirsiniz.

Araç Kullanımına Ara Verilmesi

Uzun süreli yurt dışı seyahatleri, ekonomik nedenler veya aracın geçici olarak ihtiyaç dışı olması gibi durumlarda aracınızı bir süre kullanamayabilirsiniz. Bu durumda çekme belgesi alarak aracın kaydını geçici olarak dondurmanız hem ekonomik hem de pratik bir çözümdür.

Aracın Trafiğe Uygun Olmaması

Araç muayenesinin yapılmamış olması veya aracın teknik sorunları nedeniyle trafiğe çıkamayacak durumda olması, çekme belgesi alınmasının diğer sebebidir. Özellikle eski araçlarda, muayene masraflarından kaçınmak istediğinizde bu yöntemi tercih edebilirsiniz.

Araç Satışı ve Hurda İşlemleri

Bazı durumlarda araç sahipleri, araçlarını çekme belgeli olarak satmayı tercih eder. Bu yöntem aracın yeni sahibi tarafından yeniden trafiğe çıkarılabilmesi açısından iyi bir fırsat olabilir. Ayrıca trafikten tamamen çekilmesi planlanan araçlar için çekme belgesi alınması da ilk adımdır.

Uzun Süreli Depolama İhtiyacı

Aracınızı uzun süre kullanmayı planlamıyorsanız kapalı garajda depolamak için çekme belgesi alabilirsiniz. Bu durumda araç, kullanılmadığı süre boyunca vergiden muaf tutulur.

Çekme Belgeli Araçların Avantajları ve Dezavantajları

Çekme belgeli araçlar, ikinci el araba pazarında hem alıcılar hem de satıcılar açısından avantajlı olabilir. Ancak belgeli araçların avantajları kadar dikkat edilmesi gereken dezavantajları da bulunur. Özellikle daha uygun fiyatlı olmaları ve masraflardan tasarruf sağlamalarıyla öne çıkan çekme belgeli arabalar, bazı durumlarda beklenmedik maliyetlerle karşılaşmanıza neden olabilir. Çekme belgeli araç almayı planlıyorsanız araçların hem olumlu hem de olumsuz yönlerini değerlendirerek bilinçli bir karar vermeniz önemlidir. İşte çekme belgeli araçların avantajları ve dezavantajları:

Düşük Satış Fiyatı: Çounlukla standart ikinci el araçlardan düşük fiyatlara alınabilir.

Vergi ve Sigorta Masraflarından Muafiyet: Çekme belgesi bulunan araçlar, trafiğe çıkmadıkları süre boyunca motorlu taşıtlar vergisi ve trafik sigortası gibi zorunlu masraflardan muaf tutulur. Araç sahibi olarak gereksiz mali yüklerden kurtulmanızı sağlar.

Araç Yenileme İçin Fırsat: Çekme belgeli araçlar, genellikle tamir edilmesi veya bazı parçalarının yenilenmesi gereken araçlardır. Otomobil modifiye etmek veya aracı yenileyerek kullanıma uygun hale getirmek isteyenler için bu tür araçlar ekonomik bir başlangıç sunar.

Kısa Sürede Satış Kolaylığı: Çekme belgeli araçlar özellikle araç satışında hız kazanmak isteyen satıcılar için tercih edilir. Alıcılar için uygun fiyatlar, satıcılar için hızlı satış imkânı yaratır.

Çekme Belgeli Araçların Dezavantajları

Yüksek Yeniden Trafiğe Çıkış Masrafları: Çekme belgeli araçları yeniden trafiğe çıkarmak için yapılması gereken işlemler ciddi maliyetlere yol açabilir. Muayene, sigorta ve eksik belgelerin tamamlanması, toplam maliyeti artırabilir.

Araçta Gizli Hasar Riskleri: Çekme belgeli araçların geçmişi tam olarak bilinmeyebilir. Özellikle aracın uzun süre kullanılmamış olması, motor veya diğer parçalarında beklenmeyen arızalara neden olabilir.

Hukuki ve Belge Eksiklikleri: Bazı çekme belgeli araçların belgeleri eksik olabilir. Eksik veya yanlış bilgiler de hem alıcı hem de satıcı için yasal sorunlara yol açabilir.

Zaman Alan Süreçler: Çekme belgesinin kaldırılarak aracın yeniden trafiğe çıkarılması zaman alıcı bir süreçtir. Süreç içinde eksik parçaların bulunması, işlemlerin tamamlanması ve aracın muayeneye uygun hale getirilmesi gereklidir.

Çekme belgeli araçlar uygun fiyatları ve masraflardan muafiyetleriyle dikkat çekse de yeniden kullanıma hazırlık süreci dikkatli bir planlama ve ek maliyet hesaplaması gerektirir. Dolayısıyla çekme belgeli araç alımlarında araştırma yapmanız, araç hakkında şeffaf bilgiler sağlayan satıcılara / aracı kurumlara yönelmeniz önerilir.

Çekme Belgeli Araç Alım Satımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çekme belgeli araç alım satımı, özellikle ikinci el otomobil piyasasında sıkça tercih edilen bir süreçtir. Ancak bu tür araçlarla ilgili alış ve satış işlemleri, standart araçlara göre daha fazla dikkat ve bilgi gerektirir. Çekme belgeli araç alımında, aracın geçmişi, mevcut durumu ve belgelerinin eksiksiz olması hayati önem taşır. Satış sürecindeyse yasal prosedürlere uygun hareket edilmesi ve alıcıya aracın durumu hakkında tam bilgi verilmesi gerekir.

Muayenesi olmayan araç çekme belgesi nedeniyle trafiğe çıkamayan araçlar, düşük fiyatlarıyla cazip görünse de gizli maliyetler ve yasal riskler barındırabilir. Dolayısıyla satış sırasında hem satıcının hem de alıcının haklarını korumak adına noter işlemleri eksiksiz yapılmalı, belgelerin doğruluğu kontrol edilmelidir. Ayrıca alıcının aracı trafiğe çıkarmadan önce yapması gereken masraflar ve süreçler hakkında net bilgi sahibi olması gerekir. Çekme belgeli araç satışı ya da alımı yaparken aşağıdaki detaylara dikkat etmeniz süreci her iki taraf için daha sorunsuz ve güvenli hale getirebilir.

Çekme Belgeli Araç Satışı Nasıl Yapılır?

Çekme belgeli araçların satışı, standart araç satışlarından bazı yönleriyle farklıdır. Bu tip araçlar trafiğe kayıtlı olmadığı için alım satım işlemleri sadece noter üzerinden yapılabilir. Öncelikle, aracın çekme belgesinin eksiksiz ve doğru bilgiler içerdiğinden emin olmalısınız. Satış sırasında alıcının, aracın mevcut durumu hakkında detaylı bilgilendirilmesi en önemli konudur. Böylece hem alıcının doğru karar vermesi kolaylaşır hem de ileride oluşabilecek anlaşmazlıkların önüne geçer.

Noter işlemleri sırasında ise aracın çekme belgesi, ruhsatı ve diğer resmi belgeler kontrol edilir. Noter aşamasında satıcı özellikle aracın çekme belgeli olduğunu açıkça belirtmelidir, aracın mevcut teknik durumu hakkında şeffaf şekilde bilgi vermelidir. Satış işlemi tamamlandıktan sonra alıcı aracın trafikte kullanılabilmesi için gerekli olan sigorta, muayene ve diğer masrafları üstlenir. Kısaca çekme belgeli araç satışı sırasında her iki tarafın da haklarını koruması adına, detaylı sözleşme düzenlenmesi ve belgelerin eksiksiz şekilde kontrol edilmesi önemlidir.

Çekme Belgeli Araç Aldım Ne Yapmalıyım?

Çekme belgeli araç aldıktan sonra aracı trafiğe çıkarmak ya da başka amaçlarla kullanmak için belirli adımları takip etmeniz gerekir. İşte yapmanız gerekenler:

Çekme Belgesini Kaldırma İşlemi: Aracı trafiğe çıkarmak istiyorsanız öncelikle çekme belgesini kaldırmanız gerekir. Bunun için araç muayenesi yaptırmalı, sigorta işlemlerini tamamlamalı ve tüm vergileri ödemelisiniz.

Geçmiş Borçlar: Özellikle satın alma sırasında, aracın geçmiş borçlarını ve cezalarını öğrenmek büyük önem taşır. Alıcı olarak süreç hakkında detaylı bilgi sahibi olmalı ve araba alım satım işlemlerini eksiksiz şekilde tamamlamalısınız.

Araç Muayenesi: Muayenesi olmayan araç çekme belgesi nedeniyle trafiğe çıkamaz. Dolayısıyla aracın muayenesini yaptırmak zorunludur. Muayene sırasında aracın teknik durumu kontrol edilir, eksiklikler giderilir.

Sigorta ve Trafik İşlemleri: Aracı trafiğe çıkarmadan önce zorunlu trafik sigortası yaptırmanız şarttır. Sigorta işlemleri tamamlandıktan sonra plaka alımı ve ruhsat yenileme işlemlerini yaptırabilirsiniz.

Maddi Hazırlık: Çekme belgeli araç alımında ek masraflar çıkabilir. Bu nedenle olası masrafları önceden planlamanız büyük önem taşır. Çekme belgeli araç masrafı genel olarak aracın teknik durumuna, eksikliklerine ve gerekli yasal işlemlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Çekme Belgeli Araç Masrafı Ne Kadar?

Çekme belgesine sahip bir araç satın aldığınızda aracın yeniden trafiğe çıkabilmesi için yapılması gereken masraflar vardır. Ancak net bir tutar söylemek mümkün değildir, çünkü masraflar, aracın mevcut durumu ve yapılacak işlemlere göre farklılık gösterebilir. Çekme belgeli araç masrafı genellikle araç muayenesi, sigorta, plaka yenileme ve diğer vergilerden oluşur.

Araç muayenesi, çekme belgesinin kaldırılması için zorunlu adımdır ve aracın teknik açıdan trafikte kullanılabilir durumda olduğunu kanıtlar. Bunun yanında zorunlu trafik sigortası yapılması gereklidir. Sigorta ise bilindiği üzere aracın trafikte yasal olarak güvencede olmasını sağlar. Ayrıca aracın vergi borçları ve çekme belgesi süresince biriken cezaları da ödenmelidir. Bu nedenle çekme belgeli araba almak istediğiniz yalnızca araç bedelini değil, ek masrafları da dikkate alarak bütçenizi planlamanız önemlidir.

Çekme Belgeli Araçları Trafiğe Çıkarma Süreci

Çekme belgeli araçları yeniden trafiğe çıkarmak istediğinizde belirli prosedürleri yerine getirmeniz beklenir. Çünkü yasal zorunluluklar araç sahiplerinin hem yasal düzenlemelere uygun hareket etmesini hem de aracın teknik olarak trafiğe hazır hale gelmesini sağlar. Çünkü çekme belgesi alınmış bir araç, belirli nedenlerle trafiğe çıkmamış olabilir. Bu nedenle aracın mevcut durumunun detaylı şekilde incelenmesi ve gerekli tüm işlemlerin eksiksiz şekilde yapılması gerekir.

Çekme Belgesinin İptali

Çekme belgesinin iptali, aracın yeniden trafikte faailyet göstermesi açısından zorunluluktur. Dolayısıyla çekme belgeli araçları trafiğe çıkarmak isteyenlerin ilk yapması gereken işlem, belgeyi iptal ettirmektir. Bunun için öncelikle ilgili trafik tescil bürosuna başvurulmalıdır. Araç sahibinin kimlik bilgileri, aracın ruhsatı ve çekme belgesi gibi evraklar, başvuru sırasında sunulmalıdır.

Araç Muayenesi

Çekme belgeli araçlar uzun süre kullanılmadığı için teknik incelemeye tabi tutulması gereklidir. İnceleme TÜVTÜRK gibi yetkili muayene istasyonlarında yapılır. Muayene sırasında aracın fren sistemi, lastik durumu, motor performansı gibi hayati parçaları detaylı şekilde kontrol edilir. Eğer araç muayeneden geçemezse belirtilen eksikliklerin giderilmesi için araç sahibi tarafından ek çalışmalar yapılmalıdır.

Zorunlu Trafik Sigortası

Muayenesi tamamlanan aracın trafiğe çıkabilmesi için zorunlu trafik sigortasının yapılması şarttır. Sigorta, olası kazalarda karşı tarafın zararını karşılamayı amaçlayan güvence sağlar. Çekme belgeli araçlar için sigorta yaptırırken ise aracın geçmişine ve değerine dikkat edilir. Ayrıca sigorta primleri araç modeline ve kullanım geçmişine göre değişiklik gösterebilir.

Plaka İşlemleri ve Ruhsat Güncelleme

Çekme belgeli araç, plakasız şekilde trafiğe çıkamaz. Bu nedenle, araç sahibinin ilgili trafik tescil müdürlüğüne başvurarak plaka yenileme işlemi yapması gereklidir. Plaka işlemleri sırasında aracın mevcut ruhsatı da güncellenir. Yeni ruhsat alındıktan sonra araç yasal olarak trafiğe çıkmaya hazır demektir.

Vergi Borçları ve Ceza Kontrolü

Çekme belgeli araçlarda biriken vergi borçları veya trafik cezaları, trafiğe çıkmadan önce ödenmelidir. Araç sahibi olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın online sisteminden veya ilgili vergi dairesinden tüm borçları öğrenebilirsiniz. Çünkü ödenmeyen borçlar, aracın trafiğe çıkışını engelleyebilir.

Teknik Eksikliklerin Giderilmesi

Tüm bu resmi işlemlerin yanı sıra aracın teknik olarak da trafiğe uygun hale getirilmesi gereklidir. Lastik değişimi, akü kontrolü, yağ değişimi gibi temel bakımların yapılması önemlidir. Özellikle araç uzun süre park halinde kalmışsa motor ve şanzıman sistemlerinde sorunlar oluşabileceğinden araç servisine giderek detaylı bakım yaptırmanız önerilir.

Trafiğe Çıkış İzni ve Son Kontroller

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra araç için trafiğe çıkış izni almalısınız. İşlemleri tamamladığınızda trafik tescil müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Araç sahibi olarak belgeleri eksiksiz teslim almanız, araç üzerindeki tüm kontrolleri tekrar gözden geçirmeniz de önemlidir. Böylece çekme belgeli araç güvenle trafiğe çıkabilirsiniz.

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