borusan next

Sıfır arabalara gelen zamlarla beraber ikinci el araba modelleri birçok alıcının ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu aşamada ikinci el araba piyasasında hem alıcıların hem de satıcıların dikkat etmesi gereken birçok püf nokta mevcut. Özellikle kapora dolandırıcılığı dikkat edilmesi gereken en önemli noktaların başında geliyor. Genellikle bu süreç internet üzerindeki sahte ilanlarla işliyor. Fiyatı piyasaya göre çok daha ucuz olan arabalar birçok alıcının ilgisini çekiyor. Böylece alıcı, belli bir kaparo göndererek kendini güvenceye almaya çalışıyor. Fakat karşıdaki kişi parayı aldıktan sonra iletişimini keserek ortadan kayboluyor. Bu gibi durumlardan kaçınmak amacıyla her zaman arabanın ruhsatı ve gerekli belgeleri hakkında kanıt istemeniz tavsiye ediliyor.

Eğer satıcıysanız, alıcıya güven vermek adına bu tarz konularda olabildiğince şeffaf olmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra arabanın kilometresi ile oynanması, parça değişiminin kaydedilmemesi gibi alıcıların dikkat etmesi gereken birçok farklı dolandırıcılık tarzı bulunuyor. Ek olarak satıcılar için araba çalma ve sahte para gibi dolandırıcılık yöntemleri de kullanılabiliyor. Dolayısıyla ikinci el araba alım satım popüler ve avantajlı olmasına rağmen bu işlemi güvenilir platformlar üzerinden gerçekleştirmek çok önemli. Hem alıcının hem satıcının haklarını koruyan platformlar sayesinde arabanızı rahatlıkla satabilir veya istediğiniz modeli alabilirsiniz.

Araba Alım Satım İşlemlerinin Temel Adımları

Araba satma işleminin resmî şekilde gerçekleşmesini sağlayan kurum noterdir. Bu aşamada noter işlemlerinden önce alıcının, satıcıya belli bir kapora ödemesi gerekiyor. Kapora işlemi halledildikten sonra devir işlemleri için gerekli belgeler toplanıyor. Eğer satıcıysanız kimlik, ruhsat, motorlu taşıtlar vergisi, zorunlu trafik sigortası ve hasar kaydı belgelerini yanınızda bulundurmanız isteniyor. Aynı zamanda araba üzerine herhangi bir borç ya da trafik cezası bulunuyorsa bunları da ödemeniz gerekiyor. Noter, satış için gerekli olan bu belgeleri aldıktan sonra detaylı bir kontrol sürecinden geçiriyor. Belgelerden birinin eksik ya da yanlış olması satışın gerçekleşmesini engelliyor. Aynı zamanda noter tarafından arabanın üzerine vergi borcu, ceza ya da ipotek olup olmadığına da bakılıyor. Satışa engel herhangi bir durum yoksa noter tarafından hazırlanan gerekli satış sözleşmeleri imzalanıyor ve süreç sonlandırılıyor. Ödeme süreci de noter sayesinde tamamen güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Oto alım satım işlemlerinde noter adına açılan emanet hesaba ilgili para aktarılıyor. Noter tarafından satış işlemleri gerçekleştirildikten sonra para satıcının hesabına devrediliyor.

İkinci El Araba Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Özellikle son zamanlarda ikinci el araba alma seçeneği birçok kişi tarafından tercih edilen yöntemlerin başında geliyor. Piyasada çok sayıda ikinci el araba ve bunlar için kullanılan aracı platform bulunuyor. Onlarca ilan arasından seçim yaparken şu noktalara dikkat ederek süreni en iyi şekilde yönetebilirsiniz:

Öncelikle dikkat etmeniz gereken şey bütçedir. Bir araba için ödeyebileceğiniz tutarı belirleyerek eleme yapmak, ilanlar arasında kaybolmadan dilediğiniz seçeneği bulmanızı kolaylaştırır.

Satın alma işlemi öncesinde piyasa araştırması yapmalısınız. Hangi modelin, ne kadara satıldığı hakkında bilgi sahibi olarak beğendiğiniz araba hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Satın alma öncesinde seçtiğiniz arabanın, gerekli belgelere sahip olduğundan emin olmalısınız. Trafik sigortası, ekspertiz raporu ve ruhsat detaylarına ayrıca dikkat etmeniz gerekir.

Bunun yanı sıra trafik cezası, haciz, MTV ve TPC borcu olmayan arabaları değerlendirmelisiniz.

İstediğiniz arabayı satın almadan önce gün ışığında detaylı şekilde incelemelisiniz. Gündüz gözüyle arabanın tüm çizik ve kusurlarını görebilir, sizin için sorun yaşatacak durumları satıcı ile konuşabilirsiniz.

Alışverişten önce test sürüşüne çıkarak hem donanım hem de aksesuarların sorunsuz şekilde çalıştığından emin olmanızda fayda var.

Ek olarak arabanın bagajında kriko, stepne ya da ilk yardım seti gibi zorunlu ekipmanların varlığını da kontrol edebilirsiniz.

Arabayı satın almadan önce detaylı bir ekspertize sokmalısınız. Ekspertiz sayesinde arabanın motor aksamı, şasisi ve tüm mekanik durumları hakkında bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda arabanın herhangi bir parçasının değişip değişmediğini ya da boya yapılıp yapılmadığı da ekspertiz sayesinde öğrenebilirsiniz.

Arabayı satın almadan önce arabanın hasar kaydının da detaylı şekilde incelenmesi önemlidir. Bu sayede kaç kazaya karıştığını ya da herhangi bir olaya dahil olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Araba Satma İpuçları: En İyi Teklifi Nasıl Alırsınız?

Satış öncesinde araba teklif alma yöntemleri sayesinde en iyi fiyat ile hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. arabanızı satışa koyarken dikkat etmeniz gereken konular ise şu şekilde sıralanabilir:

Araba satma için öncelikle modelin piyasa değeri hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Fiyatı belirlerken piyasanın çok üstünde olması satış yapılmasını engelleyebilir. Düşük fiyat belirlemeniz de zarar etmenize yol açar. Bundan dolayı gerekli piyasa araştırmasını yaparak arabanız için en uygun fiyatı belirlemelisiniz.

Satış öncesinde arabanızın tüm bakımlarını eksiksiz şekilde yaptırmalısınız. Özellikle motoru, şanzımanı, freni ve vitesi sürüşe hazırlamalısınız. Böylece alıcıyla birlikte çıktığınız deneme sürüşü sorunsuz şekilde gerçekleşebilir ve bu durum iyi teklif almanızı sağlayabilir.

Arabanız ne kadar eski ya da çizikli olsa da her zaman temiz şekilde satışa hazırlamalısınız. Motor temizliği başta olmak üzere paspas, koltuk, torpido ve bagajı detaylı olarak temizlemelisiniz. Aynı zamanda dış kısmı yıkayıp cilalayarak daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz. Temiz ve parlayan arabalar alıcı için her zaman daha cazip gelir.

Satışta en iyi teklifi almanız için önemli noktalardan biri de kaliteli ilan sayfası hazırlamaktan geçer. İlanınıza arabanızın detaylı ve güzel fotoğraflarını yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmına kaza, çizik ve kilometre durumu hakkında tüm detaylı bilgileri de koymalısınız. Böylece alıcı, ilana baktığında aklındaki tüm sorulara cevap bulabilir.

Satış işlemlerini en hızlı şekilde halletmek için arabanızın üzerindeki tüm borçları ödemelisiniz. Çünkü satış esnasında borcunuzun çıkması alıcıda güvensizliğe sebebiyet verir.

Araba Alım Satımında Sık Yapılan Hatalar Neler? Nasıl Kaçınılabilir?

Araba alım satım sürecinde her iki tarafından da yaptığı pek çok hata işlemleri olumsuz yönde etkiler. En sık yapılan hataların başında ödeme işlemleri yer alır. Bu noktada alıcının noter işlemleri öncesinde kesinlikle paranın tamamını satıcıya vermemesi gerekir. Fakat satıcının da hiçbir ücret almadan noter işlemleriyle uğraşması zaman kaybı olacağından belli bir kaparo üzerinden anlaşma sağlanabilir. Paranın tamamı ise satış işlemleri sonrasında noterin ortak hesabından satıcıya aktarılabilir. Böylece her iki taraf için de güvenli bir süreç sunulmuş olur. Bir diğer yapılan hata ise arabanın incelenmeden alınmasıdır.

Alıcının, satın alma işlemi öncesinde ışıklı bir ortamda arabayı detaylı şekilde incelemesi gerekir. Aynı zamanda test sürüşüne çıkarak arabayı birebir deneyimlemenizde fayda var. Bunun yanı sıra satıcıların test sürüşü sırasında alıcının yanında olması da büyük önem taşır. Kötü niyetli kişiler tarafından test sürüşü adı altında dolandırılabilirsiniz. Tüm bu kaçırılma ve dolandırılma olaylarına karşı bazı önlemler alsanız da süreci güvenle yürüten platformlardan destek almanızda fayda var. Borusan Next sayesinde ikinci el araba sat ve al sürecini çok daha güvenli bir şekilde yürütebilirsiniz.

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