Borusan Next

Aracınızın değeri, sadece satın aldığınız veya sattığınız zaman değil, günlük kullanımda ve kaza durumlarında da büyük önem taşır. Pek çok araç sahibi, bir trafik kazası sonrasında aracının yalnızca fiziksel hasarlarını düşünür. Ancak, aracınızın ikinci el piyasasındaki değeri, kazadan sonra genellikle düşer. Bu değer düşüşü, "araç değer kaybı" olarak adlandırılır.

Araç değer kaybı, yalnızca maddi zararlarla sınırlı kalmaz, aynı zamanda ikinci el satışlarda kayıplara yol açar ve sigorta süreçlerini karmaşıklaştırabilir. Maddi kayıplar yaşamamak ve aracınızın değerini koruması adına değer kaybı hesabı oldukça önemlidir. Dolayısıyla araç değer kaybı başvurusu yapmak istediğinizde süreç boyunca dikkat etmeniz gerekenleri bilmeniz büyük önem taşır. Değer kaybının hangi durumlarda oluştuğunu, nasıl hesaplandığını ve başvuru sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenerek hem zaman hem de maddi açıdan kazanç sağlayabilirsiniz. Peki, araç değer kaybı nasıl hesaplanır? Gelin, değer kaybı sorgulama yöntemlerinden hangi parçaların değer kaybına dahil olmadığına ve tramer kayıtlarının bu sürece etkisine kadar tüm bilinmesi gerekenlere birlikte bakalım.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı, araçlarda meydana gelen kaza hasarının alım satım değerinin düşürmesi anlamına gelir. Araç ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kaza geçmişi nedeniyle ikinci el piyasa değeri genellikle düşer. Özellikle ikinci el araç alıcıları, aracın geçmişte kaza yapıp yapmadığını kontrol etmek için araç tramer kaydı gibi raporları inceler ve çünkü tramer kaydı araç değerlemesinde önemli rol oynar.

Bir trafik kazası sonrası aracınızın tüm fiziksel hasarları giderilmiş olabilir. Ancak, aracınızın kaza kaydı, piyasada "kazasız araç" statüsünü kaybetmesine yol açar. Dolayısıyla potansiyel alıcıların aracı satın alırken daha düşük bir fiyat teklif etmesine neden olur. İşte bu fiyat farkı araç değer kaybıdır.

Değer kaybı yalnızca aracın fiziksel durumu ile sınırlı değildir. Kazanın şiddeti, aracın yaşı, kilometresi, marka ve model gibi faktörler de söz konusu kaybın hesaplanmasında etkili olur. Örneğin; yeni bir araç kaza yaptığında değer kaybı daha fazla olabilirken eski araçlarda kayıp genellikle daha azdır. Bunun nedeni ise ikinci el piyasasında yeni araçların daha yüksek talebe sahip olmasıdır.

Araç değer kaybı, sadece bireysel bir sorun da değildir; çünkü aynı zamanda sigorta şirketlerinin de dikkatle ele aldığı bir konudur. Sigorta kapsamında yapılan ödemeler genellikle fiziksel hasarı karşılar, fakat değer kaybını ayrı bir talep süreciyle ele almak gerekebilir.

Aracınızın gerçek piyasa değerini etkileyen önemli faktörlerden biri araç değer kaybıdır. Aracınızın herhangi bir kaza sonucu doğru değerlendirilmesi ve değerleme sonrası neler yapılacağına dair fikrinizin olması hem ikinci el piyasasında daha bilinçli hareket etmenizi sağlar hem de hak kaybı yaşamanızı önler. Özellikle değer kaybı başvurusunu doğru şekilde yapmanız ve takip etmeniz maddi kayıplar yaşamamanız açısından önemlidir.

Hangi Durumlarda Değer Kaybı Oluşur?

Değer kaybı araç sahiplerinin en sık karşılaştığı maddi zarar türlerinden biridir ve genellikle trafik kazaları sonrası meydana gelir. Ancak, her trafik kazası araç değer kaybına neden olmayabilir. Çünkü araç değer kaybı, kazanın niteliği başta olmak üzere belirli durumların bir araya gelmesiyle oluşur. Özellikle, aracın ana taşıyıcı parçalarının ya da estetik açıdan görünür bölgelerinin hasar görmesi, değer kaybını artıran önemli etkenlerdir.

Kazanın oluş şekli, aracın kilometresi, yaşı ve marka-modeli de değer kaybında belirleyicidir. Örneğin; yeni bir aracın ciddi kaza yapması, ikinci el piyasasındaki değerini çok daha fazla düşürürken daha eski bir araçta kayıp daha sınırlı olabilir. Bununla birlikte aynı aracın birden fazla kazaya karışmış olması, geçmiş kazaların araç tramer kaydı üzerinde birikmesine neden olarak değer kaybını daha da artırır.

Kazada orijinal parçaların değiştirilmesi yerine, yan sanayi ürünlerin kullanılması da araç değerini olumsuz etkiler. Çünkü alıcılar, aracın orijinalliğini ve hasar geçmişini değerlendirirken bu gibi detaylara dikkat eder. Araç kaskosu ile onarımlar yapıldığında dahi, değer kaybı tamamen önlenemez. Kısaca açıklamak gerekirse değer kaybı, genellikle ağır hasar ve orijinal parça değişikliği durumlarında daha fazla oluşur.

Değer Kaybı Sorgulama Yöntemleri Nelerdir?

Aracınızın değer kaybını sorgulamanız hem aracınızın ikinci el piyasasındaki gerçek değerini öğrenmeniz hem de olası hak taleplerinizi oluşturmanız için önemlidir. Dolayısıyla aracınızı satışa çıkardıysanız yaşadığınız herhangi bir kazadan hemen sonra değer kaybınızı öğrenmeniz gerekebilir. Değer kaybı sorgulama işlemi ise genellikle bir uzman yardımıyla gerçekleştirilir, ancak sigorta şirketleri ve özel araç değerleme platformları da destek sunar. Araç değer kaybını sorgulamanın birkaç farklı yöntemi olduğundan seçtiğiniz yöntemle değer kaybınızı doğru şekilde hemen tespit edebilirsiniz. İşte, araç değer kaybını sorgulamak için kullanabileceğiniz yöntemler!

Sigorta Şirketinden Değer Kaybı Raporu Almak

Kazadan sonra, sigorta şirketinize başvurarak araç değer kaybınızı hesaplatabilirsiniz. Sigorta şirketleri, araç tramer kaydınız ve onarım geçmişinizi inceleyerek bir değer kaybı raporu sunar.

Araç Değerleme Uzmanlarından Yardım Almak

Özel değerleme uzmanları, aracınızın ikinci el piyasasındaki değerini detaylı bir şekilde analiz eder. Uzmanların görevi, araçtaki hasarın boyutunu, kazanın etkisini ve piyasa trendlerini dikkate alarak profesyonel raporlar hazırlamaktır.

Online Değer Kaybı Hesaplama Araçları Kullanmak

Birçok online platform, araç değer kaybını hızlı şekilde hesaplamak için hizmet sunar. hesaplama araçları genellikle aracınızın marka, model, kilometre ve kaza geçmişi gibi bilgilerini talep ederek tahmini bir değer sunar.

Araç Tramer Kaydı Üzerinden Bilgi Almak

Araç tramer kaydı, kazanın ne zaman ve hangi şartlarda gerçekleştiği hakkında önemli bilgiler sunar. Tramer kaydı sorgulaması yaparak kazaya bağlı olarak aracınızın değer kaybını tahmin edebilirsiniz.

Değer Kaybı Başvurusu Yaparak Resmi Süreç Başlatmak

Eğer değer kaybı tespit edilmişse bunu resmi olarak belgelemek için başvuru süreci başlatabilirsiniz. Değer kaybı başvurusu, sigorta şirketinize veya aracınıza zarar veren tarafa yapılabilir.

Değer kaybı sorgulama daha çok maddi haklarınızı korumanız için önemlidir. Bu yöntemlerden biri ya da birkaçını kullanarak aracınızın kaybını net bir şekilde öğrenebilir ve hak taleplerinizi hazırlayabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç değer kaybı hesaplama, trafik kazası sonrası aracınızın ikinci el piyasasındaki değerinde oluşan düşüşü anlamanızı sağlar. Hesaplamada hem aracın yaşı, markası, modeli gibi temel özellikleri hem de kazanın şiddeti ve hasar gören parçalar dikkate alınır. Çünkü herhangi bir kazanın ardından aracın piyasa değerinde yaşanan kayıp, özellikle ikinci el satışta alıcıların talebini düşüren önemli faktördür. Yani doğru hesaplama ile maddi haklarınızı korumaya devam edebilirsiniz.

Hesaplama sırasında kullanılan yöntemler, genellikle sigorta şirketleri, eksper raporları ve özel değerleme uzmanlarının kriterlerine göre şekillenir. Örneğin; araba değerleme sürecinde dikkate alınan temel unsurlar arasında aracın kilometresi, hasarın büyüklüğü, onarım kalitesi ve aracın önceki kazalarının olup olmadığı gibi detaylar bulunur. Ayrıca, hasar gören parçaların türü de bu süreci etkiler. Örneğin; kaporta gibi görünür parçaların onarımı ya da değişimi, alıcılar için daha dikkat çekicidir ve bu nedenle araç değer kaybı daha fazla olur.

Doğru bir değer kaybı hesaplama süreci ile yalnızca maddi zararınızı tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda sigorta şirketinden veya kazaya neden olan taraftan talep edeceğiniz tazminatın adil bir şekilde belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Değer kaybını doğru bir şekilde hesaplayabilmek için aşağıdaki adımlara göz atabilirsiniz.

Aracın Tramer Kaydını Kontrol Edin

Öncelikle, aracınızın geçmiş kazalarını ve onarımlarını araç tramer kaydı üzerinden kontrol etmelisiniz. Söz konusu kayıt kazanın boyutunu ve onarım sürecini anlamanızı sağlar.

Aracın Piyasa Değerini Belirleyin

Kazadan önce aracınızın ikinci el piyasasındaki değerini öğrenebilirsiniz. Bunun için ikinci el araç satış sitelerinden veya ekspertiz raporlarından yararlanabilirsiniz. Siz de “ Arabam ne kadar? ” diye merak ediyorsanız Borusan Next'in değerleme araçlarını kullanabilirsiniz. Çünkü bu yanıt değer kaybı hesaplama sürecinde temel bir veri olacaktır.

Hasar Gören Parçaları ve Onarım Durumunu İnceleyin

Değer kaybı, hasar gören parçaların türüne ve onarımın kalitesine göre değişir. Orijinal parçaların değişimi ya da yan sanayi ürünlerin kullanılması, aracınızın değerini daha fazla etkiler.

Standart Formülleri Kullanın

Sigorta şirketleri ve uzmanlar, belirli formüle dayanarak değer kaybını hesaplar. Bu formüller genellikle şu bilgileri içerir:

Aracın yaşı ve kilometresi

Onarım masraflarının toplam tutarı

Hasarın türü ve onarım kalitesi

Eğer süreç sizin için karmaşıksa eksper ya da araç değerleme uzmanından yardım alabilirsiniz. Profesyonel yardım almanız daha doğru sonuçlara ulaşmanızı sağlar.

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kazadan sonra değer kaybı başvurusu yapmak, aracınızın uğradığı maddi zararın tazmini için önemlidir. Süreç genellikle sigorta şirketine veya kazaya neden olan karşı tarafa başvurarak gerçekleşir. Başvuru yaparken tüm belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde hazırlamanız ise sürecin hızlanmasına yardımcı olur.

Öncelikle, kazanın hemen ardından araç hasarını belgelendirmeniz gerekir. Bu aşamada, kazanın boyutunu kanıtlamak için eksper raporu, onarım faturaları ve araç tramer kaydı gibi belgeleri sunabilirsiniz. Ardından, sigorta şirketine başvurarak değer kaybı talebinde bulunabilirsiniz. Eğer kazada karşı taraf yüzde yüz kusurluysa değer kaybını onların sigortasından talep etme hakkınız vardır. Başvuru sürecinde şu adımları izleyebilirsiniz:

Eksper Raporu ve Faturaları Toplayın: Onarımın ardından talebinizi desteklemek adına eksper raporunu ve tüm fatura detaylarını saklamalısınız.

Sigorta Şirketine Başvurun: Aracınızın değer kaybını hesaplatmak için sigorta şirketinizle iletişime geçebilirsiniz. Eğer karşı taraf kusurluysa onların sigortasına başvuru yapmanız gerekebilir.

Değer Kaybı Dosyasını Hazırlayın: Tüm belgeleri bir dosyada topladıktan sonra sigorta şirketine sunarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Tüm süreç için uzman hukukçu ya da sigorta danışmanından destek alarak başvurunun daha sağlıklı ilerlemesine katkı sağlayabilirsiniz. Çünkü araç kaskosu, genellikle değer kaybını karşılamaz, ancak karşı tarafın sigortası devreye girerek bu kaybı tazmin edebilirsiniz.

Değer Kaybı ile Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Trafik kazalarının ardından ortaya çıkan değer kaybı araç sahipleri için önemli bir maddi kayıp yaratabilir. Dolayısıyla yaşadığınız kazadan sonra hem haklarınızı korumak hem de en doğru şekilde hareket etmek adına bazı konulara özen göstermeniz gerekebilir. Örneğin; kazanın ardından aracınızın tamir sürecini dikkatle takip etmelisiniz. Özellikle değiştirilen parçaların kalitesi ve onarımın hangi standartlara uygun yapıldığı, aracınızın piyasa değerini doğrudan etkiler. Yan sanayi ürünlerin kullanılması veya yanlış yapılan onarım, araba değerleme sürecinde olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, onarımlarınızı güvenilir serviste yaptırmanız önemlidir.

Tramer Kaydını Doğru Yönetin: Aracınızdaki hasarın araç tramer kaydı üzerinde nasıl işlendiği, değer kaybı sürecinde büyük önem taşır. Çünkü tramer kaydı, aracınızın geçmişteki kazalarını belgelediği için ikinci el piyasasında alıcılar tarafından dikkatle incelenir. Bu kayıtlardaki tutarsızlıklar da hak talebinizde sorun yaşamanıza neden olabilir. Dolayısıyla hasarın tramer kaydında eksiksiz ve doğru şekilde işlendiğinden emin olmalısınız.

Değer Kaybı Hesaplamasını Profesyonelce Yapın: Bir kazadan sonra aracınızın uğradığı değer kaybını hesaplamak için uzman değerleme firmasından destek alabilirsiniz. Değer kaybı hesaplama sürecinde yanlış bilgi ya da eksik veri, talep edeceğiniz tazminatı olumsuz etkileyebilir.

Tazminat Talebinde Belgeleri Eksiksiz Hazırlayın: Değer kaybı başvurusu yaparken belgelerin tam ve doğru olması oldukça önemlidir. Eksik ya da yanlış belgeler, başvurunun reddedilmesine veya sürecin uzamasına neden olabilir. Eksper raporları, onarım faturaları ve araç bilgileri gibi dokümanları özenle saklamalısınız.

Zamanaşımına Dikkat Edin: Değer kaybı talebinde bulunurken zamanaşımı sürelerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Türkiye’de belirlenen süre genellikle iki yıl ile sınırlıdır, fakat duruma göre değişebilir. Başvurunuzu bu süre dolmadan yapmanız, hak kaybı yaşamamanız için önemlidir.

Sigorta Poliçesini Gözden Geçirin: Her ne kadar araç kaskosu genellikle değer kaybını karşılamasa da, bazı sigorta poliçelerinde bu tür zararlar için ek teminatlar bulunabilir. Poliçenizi dikkatlice inceleyerek bu tür bir teminatın kapsama girip girmediğini doğrulamalısınız. Eğer poliçeniz değer kaybını karşılamıyorsa karşı tarafın sigortasından talepte bulunmanız gerekebilir.

Profesyonel Destek Alın: Değer kaybı süreci hukuki ve teknik detaylar içerdiğinden bir uzmanla çalışmanız her zaman avantaj sağlar. Sigorta uzmanları ya da avukatlar, bu süreçte sizi doğru yönlendirerek hak ettiğiniz tazminatı almanıza yardımcı olabilir.

Araçtaki Hangi Parçalar Değer Kaybına Girmez?

Araç değer kaybı hesaplama sürecinde, bazı parçalar onarım veya değişim görse bile değer kaybına dahil edilmez. Bunun temel nedeni, bu parçaların aracın performansını, güvenliğini veya estetik görünümünü doğrudan etkilememesidir. Genel olarak değer kaybı araç üzerindeki önemli parçalarla ilişkilendirilirken diğer bazı parçalar bu hesaplamanın dışında bırakılır.

Değer Kaybına Dahil Olmayan Parçalar

Camlar: Araç camları onarıldığında veya değiştirildiğinde, orijinal performanslarına kolayca döner. Bu nedenle, araçta herhangi bir değer kaybına neden olmaz.

Ampuller ve Farlar: Farların veya ampullerin değişimi aracın işlevselliğini etkilemez ve bu parçalar, zaman içinde zaten düzenli olarak değiştirilebilir olduğundan değer kaybı kapsamında değerlendirilmez.

Lastikler ve Jantlar: Lastiklerin aşınması veya jantların değiştirilmesi, aracın piyasa değerini düşüren unsur olarak kabul edilmez. Lastikler tüketim malzemesi olduğu için bu kapsam dışıdır.

Kaput veya Bagaj İç Yüzeyleri: Bu alanlar aracın dış estetik görünümünden bağımsız olduğundan genellikle değer kaybına dahil edilmez.

Egzoz ve Mekanik Parçalar: Egzoz sistemi ve bazı mekanik parçalar, düzenli bakım ve değişimle yenilenebilen parçalar olduğundan bu kapsamda değerlendirilmez.

Kaporta Üzerindeki Ufak Çizikler ve Ezikler: Büyük hasarların aksine, küçük kozmetik sorunlar genellikle değer kaybına dahil edilmez. Çünkü küçük hasarlar kolayca giderilebilir ve aracı ikinci el piyasasında etkilemez.

Değer Kaybı Tramere İşler mi?

Bir trafik kazası sonrasında değer kaybı sorgulama sürecini düşündüğünüzde, en çok merak edilen sorulardan biri, değer kaybının araç tramer kaydı üzerinde yer alıp almayacağıdır. Tramer kaydı, aracın kaza geçmişi ve yapılan hasar onarımlarını içeren rapor niteliğindedir. Ancak, değer kaybı bilgisi tramer kaydına işlenmez.

Tramer kaydı, genellikle aracın kaza bilgilerini, onarım detaylarını ve yapılan masrafları içerse de değer kaybı araç sahibinin aldığı tazminatla ilgili olduğu için bu tutar tramer kaydına eklenmez. Tramer kaydı daha çok fiziksel hasar ve onarımlar hakkında bilgi verir.

Değer Kaybı Neden Tramere İşlenmez?

Değer kaybı hesaplama işlemi, aracın piyasa değerini etkileyen unsurlar üzerine yoğunlaşır ve bu, sigorta şirketleri arasında tazminat süreci olarak ele alınır. Yani aracın teknik geçmişi yerine, maddi tazminatın belirlenmesiyle ilgilidir. Dolayısıyla, tramer kaydında yalnızca fiziksel hasar ve onarım maliyetleri yer alır. Değer kaybı tramer kaydına işlenmese de aracınızın kaza geçmişi ve onarım detayları bu kayıtta yer alır.

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