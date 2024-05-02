Araç sahipleri için en hassas konulardan biri olan kasko, bir aracın karşılaşabileceği çeşitli sorunlar karşısında araç sahibinin en büyük güvencelerinden biridir. Verimli bir kasko hizmeti için kurumsal ve nitelikli bir firmadan uygun bir kasko hizmeti almanızda yarar vardır. Bunun için eğer aracınızı kasko güvencesi altına almak istiyorsanız kasko fiyatları, kasko değerleme ve kasko hesaplama gibi konulara hakim olmanızda da yarar vardır. Eğer siz de kasko yaptırmak ve kasko teklifleri arasında en iyi seçeneği tercih etmek istiyorsanız, “Kasko nedir ve neleri karşılar?” sorularının yanıtlarına göz atabilirsiniz.

Araç Kaskosu Nedir?

“Araba kaskosu nedir?” sorusunun yanıtı, açılımı “Kara Taşıtları Sigortası” olan ve aracın geçirdiği kaza, yanma, çalınma, çalınma teşebbüsü ve çeşitli olumsuz durumlarda karşılaşabileceği zararları güvence altına alan sigorta türü olarak açıklanır. Araç kaskosu ya da taşıt kaskosu, zorunlu trafik sigortasından farklı olarak poliçe sahibine ait aracın uğradığı hasarın tamamını ya da bir kısmını karşılar. Bu yüzden kasko, zorunlu trafik sigortası gibi yasal bir yükümlülük olmasa bile araç sahipleri için güvence sağlayan bir ihtiyaçtır.

Kasko Ne İşe Yarar?

Kasko yaptırmak birçok açıdan aracınızı güvence altına alır ve geniş kapsamlı bir koruma sunar. Kapsamı ve içeriği sözleşme aşamasında belirlenen kasko, standart teminatlara ek olarak yararlanmak istediğiniz teminatlarla birlikte sizin için daha zengin bir hizmet sunabilir. Kasko, yalnızca trafik akışında değil her zaman her yerde aracınızı güvence altına alır. Örneğin, aracınız park halindeyken bile kasko koruması altındadır. Park halindeki aracınıza çarpma ya da kötü niyetli biçimde zarar verme gibi eylemlerle karşılaştığınıza kasko güvencesi ile bu hasarları da giderebilirsiniz. Ayrıca poliçenize göre kasko hizmetleri genişlediği için aracınızı arıza ya da hasar gibi durumlarda poliçeyi uygulayan şirketin anlaşmalı olduğu servislere götürebilir ve hızlı bir şekilde sorununuza çözüm üretebilirsiniz. Kasko kapsamında yolda kalan aracınız için çekici de çağırabilirsiniz.

Kasko Neleri Kapsar?

“Kasko ne işe yarar?” sorusu kadar “Kasko neleri kapsar?” sorusu da araç sahipleri tarafından sıklıkla sorulur. Kasko, aracın yanması ve çalınması gibi durumlar başta olmak üzere belirli olumsuzluklara karşı aracı güvence altına alan standart teminatlar içerir. Ancak kaskonun kapsamı araç sahibinin isteklerine ve bütçesine göre genişletilebilir. Bazı sigorta şirketleri bu ayrıcalıkları çeşitli paketler halinde sunarken bazı şirketler ise araç sahiplerinin isteklerine göre kişiselleştirilmiş bir kasko teminatı sunabilir. Kasko teminatlarının genişliğinde ön plana çıkan faktör, kasko fiyatı için ayrılan bütçedir. Ayrıca, eğer aksini öngören bir teminat eklenmezse kasko hizmetleri yalnızca Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Arabaların Kasko Değeri Nasıl Hesaplanır?

Araç kasko değeri hesaplama işlemi hem ekspertiz yöntemiyle hem de kişisel sigorta danışmanları tarafından yapılabildiği gibi internet üzerinden de kabaca bir hesaplama yapılabilir. Eğer “Aracımın kasko değeri nedir?” diye merak ediyorsanız, kapsamlı bir sonuç için kişisel sigorta danışmanınıza başvurmanızda yarar var. Bununla birlikte araç kasko değeri hesaplama konusunda önemli bir faktör olan araç değerleri, Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) tarafından belli aralıklarla araçların marka ve modeline göre açıklanır. Kasko değerler listesi olarak bilinen bu liste, kasko şirketlerinin araç kasko fiyatları ve değerlerini belirleme sırasında dikkate almakla zorunlu olduğu bir göstergedir. TSB tarafından aylık olarak güncellenen bu listeye göre aracınızın kasko değeri her dönemi değişiklik gösterebilir.

Kasko Hangi Durumlarda Ödeme Yapar?

Kasko sigortası teminat kapsamına da bağlı olarak; çarpma, çarpılma, yanma, çalınma, çalınma teşebbüsü, kötü niyetli hasar verici davranışlar, teknik problemler ve parça çalınması gibi pek çok sorundan kaynaklanan problemi giderebilir. Ancak bunun daha geniş bir çerçevede olması sigortalı kişinin karar vereceği bir şeydir. Örneğin doğal afet, toplumsal olaylar ya da terör gibi durumlarda aracınızın görebileceği hasara karşı önlem almak için teminatlarınızı genişletmeniz gerekebilir. Ayrıca, kasko sigortasının herhangi bir şekilde manevi tazminat bedeli ödemeyeceğini bilmenizde de yarar vardır.

Kasko Yenileme Ne Zaman Yapılır?

Kasko sigortaları genel olarak bir yıllık poliçeler halinde hazırlanır ve poliçe bitiminde yenilenmesi tavsiye edilir. Bununla birlikte kasko zorunlu bir sigorta türü olmadığı için yenilemenin bir vakti ya da sınırı yoktur. Kasko sigortasının en avantajlı tarafı, hem içeriğin hem bütçenin hem de yenileme tarihinin araç sahibi tarafından belirlenmesidir.

Araba için Kasko Fiyatları Kasko Sigortası ve Trafik Sigortası Arasındaki Farklar Neler?

Kasko sigortası ve trafik sigortası arasında çok belirgin bazı farklılıklar vardır:

• Kasko sigortası isteğe bağlı, trafik sigortası ise yasal zorunluluğu olan bir sigorta türüdür. Sigortası yapılmamış bir otomobille trafiğe çıkmanın cezai yükümlülüğü vardır.

• Trafik sigortası, yalnızca trafik akışında karşı tarafa verilen zararı giderir. Kasko sigortaları ise teminat dahilinde, her zaman ve her yerde poliçe sahibinin aracını güvence altına alır.

• Trafik sigortalarının içeriği ve ücretleri sabittir. Kasko ise esnek alternatifler ve fiyatlar sunarak araç sahipleri için işlevsel bir poliçedir.

Kasko Muafiyeti Nedir?

Kasko muafiyeti, söz konusu sigortanın poliçesi düzenlenirken araç sahibi ve sigorta şirketinin anlaşmasına bağlı olarak belirlenen oranlarla uygulanan bir indirimdir. Kasko poliçesi fiyatına uygulanan bu indirim, sigortalının araç üzerindeki zararın bir bölümünü üstlenmesi için uygulanır. Örneğin, muafiyetli bir kasko poliçesinde sigorta şirketi, araç sahibine hasar ödemesi yaparken poliçede öngörülen muafiyet oranını düşerek kalan kısmı esas alır ve muafiyet oranı poliçe sahibi tarafından ödenir. Muafiyetli otomobil kasko fiyatları, muafiyetsiz poliçelere göre daha düşük miktarlardadır.

Kasko Poliçesi Nedir, Ne Kadar Süreyle Düzenlenir?

Kasko poliçesi araç sahipleri ile sigorta şirketleri arasındaki anlaşmayı yazılı bir metin olarak içeren sözleşmedir. Kasko süresini, kapsamını ve muafiyet oranlarını içeren bu sözleşme, iki tarafın da haklarını ve çıkarlarını koruyan bir belge niteliği taşır. Teminatlar ve süreler şirkete ya da araç sahibinin tercihlerine göre değişmekle birlikte Türkiye’de genel olarak uygulanan poliçe süresi bir yıldır.

Kasko Poliçe Teminatı Ne Zaman Başlar?

Kasko güvencesi altındaki araçlar için uygulanan teminatlar, poliçenin imzalandığı ve sistemde aktif olduğu an itibariyle başlar. Poliçe süresi boyunca araçlar, sözleşmede yazan bütün teminatlar çerçevesinde güvence altına alınır ve araç sahipleri bu çerçevede karşılaştıkları bütün olumsuzluklara karşı sigorta şirketlerinden ödeme alırlar. Poliçelerin sağladığı güvence ve teminat, sözleşme süresinin sona erdiği anda biter. Bu nedenle aracınızı güvence altına almak istiyorsanız yararlandığınız kasko hizmetini sürekli olarak güncel tutmakta ve gün içerisinde karşılaşabileceğiniz olumsuzluklara karşı önlem almakta yarar vardır.

Kasko Poliçe Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kasko poliçe sorgulama oldukça pratik ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bunun için e-Devlet uygulamasından ya da Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin internet sitesinden poliçe sorgulamaları menüsüne gidebilir ve araç kasko poliçesi sorgulama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.