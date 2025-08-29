Şirince Köyü'nü Keşfedin: Şirince'de Gezilecek Yerler

En parlak dönemini günümüzden binlerce yıl önce geçirmiş Orta Amerika’nın antik medeniyetlerinden biri sayesinden İzmir’e bağlı küçük bir yerleşim yerinin 2000’li yıllarda dünya çapında bilinirlik kazanacağını kimsenin aklına gelmez. Ancak dünya nüfusunun büyük bir bölümü 2012 yılının sonlarında kıyameti beklerken Şirince dünyanın en çok bilinen yerlerinden biri haline geldi.

Yerleşim’in 14. yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilen İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı olan Şirince köyü, yerel halk ve özellikle seyahat tutkunları tarafından bilinen bir yer olsa da 2012 yılında ortaya atılan bir iddia ile geniş kitleler tarafından bilinen bir turizm merkezi haline geldi. Antik Maya Uygarlığı’ndan geriye kalan maya takviminin 21 Aralık 2012 tarihinde son bulması, kıyametin gerçekleşeceği şeklinde kehanet olarak kabul edildi. Üstelik bu kıyametten sadece Fransa’nın Bugarach kasabası ve İzmir’in Şirince Köyü kurtulacaktı. Durum böyle olunca tüm dünyanın gözü bu lokasyona çevrildi. Kıyamet kehanetleri kısa sürede geri kalırken Şirince, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Birçok kişi Şirince adına aşina olsa da sıra “Şirince nerede?” sorusuna yanıt vermeye geldiğinde yanıt vermekte zorlanabilirsiniz. Gelin, son yıllarda Ege rotalarının ayrılmaz duraklarından biri haline gelen Şirince Köyü’nü beraber keşfedelim.

Şirince Nerededir ve Tarihi Geçmişi Nedir?

Tarihi Rum evleri, ziyaretçilerini yüzlerce yıl önceye götürecek sokakları ve doğal güzellikleri ile Şirince, son yılların en popüler turizm lokasyonları arasına yer alıyor. Çoğunlukla günübirlik ziyaretler veya hafta sonu kaçamakları için tercih edilen Şirince’ye aracınızla veya toplu taşımayla ulaşabilirsiniz. Arabanızla çıktığınız Ege yolculuğunda Efes Antik Kenti, Artemis Tapınağı ve Selçuk Kalesi gibi noktaların yanı sıra Şirince’yi de keşfedebilirsiniz. İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince, İzmir’e 83 km ve Selçuk ilçe merkezine sadece 8 km uzaklıkta. Şirince’ye ulaşmak için öncelikle İzmir’den Selçuk ilçesine ulaşabilir, ardından Şirince tabelalarını izleyerek köye ulaşabilirsiniz. Şirince’ye ulaşan yollar oldukça konforlu olsa da sıra etrafı keşfetmeye geldiğinde aracınızın uygun olduğundan emin olmalısınız.

Toplu taşıma ile Şirince'ye ulaşmak ise biraz daha zahmetli olabilir. Otobüs veya uçak gibi ulaşım alternatifleri ile İzmir ulaşabilirsiniz. İzmir'den Selçuk'a hareket eden araçlar ile önce ilçeye ardından buradan Şirince 'ye hareket eden araçlar ile kendinizi adeta doğa ve tarihin iç içe geçtiği Şirince Köyü'nde bulabilirsiniz. Günübirlik seyahatlerde ise toplu taşıma kısıtlı zaman sunacağından iyi bir seçenek olmayabilir.

Şirince’nin mutlaka görülmesi yerler arasında gösterilmesinde etkili olan birçok neden sayılabilir. Eşsiz doğası, tarihi, mimarisi, bölgeye özgü lezzetleri ve onlarca farklı aromaya sahip şarapları ise bu nedenlerden sadece birkaç tanesi. Yerleşimin milattan önce 5. yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilen Şirince Köyü, resmi kayıtlara göre 19. yüzyılda yaklaşık 1.800 hanenin yaşadığı Rum yerleşimiydi. Geçmişte Kirkice, Kirkince ve Çirkince gibi isimlerle anılan bölge Cumhuriyet’in ilk yıllarında Şirince adını aldı. 1920’lerin başında Rum nüfusunun yoğun olduğu Şirince’de Türkiye ve Yunanistan arasında 1923 yılında gerçekleştirilen nüfus mübadelesi ile bölgeye Kavala’dan gelen Türkler yerleşti. Benzer kültür ve mimari anlayışına sahip olan Balkan göçmenleri, Şirince’nin bugün hayranlık uyandıran yönlerinin korunmasını sağladı. Aziz Dimitrios Kilisesi, St. John Baptist kilisesi, Tiyatro Medresesi ve Taş Mektep ise Şirince’nin tarihinin tanıkları olarak bugün hala ziyaretçilerini ağırlıyor.

Şirince'de Gezilecek Yerler Nelerdir?

Şirince gezilecek yerler açısından oldukça zengin bir bölgede bulunuyor. Bu durum tek kötü yanı ise yola çıkarken gezilecek birçok yerin olması sizi planlama konusunda zorlayabilir. Köy içerisinde gezebileceğiniz kiliseler, Nesin Köyü, Taş Mektep ve bölgenin lezzetlerini tadabileceğiniz restoran, kafe ve şaraphaneler olsa da tüm bunları bir veya iki gün içerisinde gezebilirsiniz. Şirince’yi daha kapsamlı bir rotanın durağı olarak değerlendirebilirsiniz. Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi çevredeki gezilecek yerleri de rotanıza ekleyerek Şirince’yi konaklama için tercih etmek de seçeneklerinizden bir diğeri olabilir. Veya sadece kendinize ayırdığınız birkaç günü dünyanın en huzurlu yerlerinden biri olan Şirince’de geçirmeyi de düşünebilirsiniz. “Şirince’de nereler gezilir?” sorusuna geri dönecek olursak köyün sokaklarında keşfedebileceğiniz mekanların yanı sıra St. John Baptist Kilisesi gibi yüzlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan yapıları mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Şirince Sokakları ve Taş Evleri

Şirince’ye adım attığınız ilk andan itibaren geçmişin izlerini taşıyan sokakları ve insana huzur veren mimarisi sizi adeta farklı bir yüzyıla taşıyor. Modern yapılar ile tarihi dokusu bozulmamış Şirince’nin taş evlerini ve sokaklarını keşfetmek köyde gerçekleştirebileceğiniz faaliyetlerin başında geliyor. Uzun yürüyüşlerin sizin için uygun olmadığını düşünüyorsanız bile Şirince’nin sokaklarında keşfedecekleriniz fikrinizi değiştirebilir. Özellikle fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız, Şirince’nin sokakları sizin için adeta her köşe başında harika kareler yakalayabileceğiniz bir hazine. Kısa molalar verebileceğiniz kafeler, Şirince’nin eşsiz şaraplarını tadabileceğiniz şarap evleri, seyahatinizden hatıralar edinebileceğiniz hediyelik eşya dükkanları ve ansızın karşınıza çıkabilecek manzaralar Şirince’nin sokaklarında sizi bekliyor.

Yerleşimin başladığı dönemde Rum nüfusunun yoğun olduğu Şirince Köyü, mimari açıdan Balkan kültürünü izliyor. Mübadele sırasında Rum nüfusun Yunanistan’a göç etmesi ve onların yerine Yunanistan’dan gelen Türklerin yerleşmiş olması bu mimari anlayışın korunarak günümüzü kadar devam ettirilmesini sağlamış durumda. Köyde bulunan evlerin büyük bir çoğunluğu restore edilmiş olsa da bu çalışmalar uygun bir biçimde gerçekleştirildiği için mimari doku bozulmamış durumda.

Günümüzde yerleşik nüfusun sadece birkaç yüz kişiden ibaret olduğu Şirince’de evlerin büyük bir bölümü pansiyon ve restoran gibi ticari işletmeler olarak kullanılıyor. Şirince’nin beyaza bürünmüş taş evlerinin belki de en etkileyici özelliği, evlerin hiçbirinin birbirinin önünü kapatmayacak şekilde inşa edilmiş olmasıdır. İki veya üç katlı bu taş evler, eğimli araziyi kaplayan yeşilin içerisinde hayranlık uyandırıcı bir manzarayı tamamlıyor.

Nesin Matematik Köyü

Yazar kimliğiyle tanınan Aziz Nesin, aynı zamanda kurmuş olduğu Nesin Vakfı çatısı altında eğitim olanaklarına erişemeyen çocuklara destek olmak için çalışmalar yürütüyordu. Onun fikir olarak temellerini attığı Nesin Köyü ise oğlu Ali Nesin’in girişimleriyle 2007 yılında Şirince’de kuruldu. Hatta birçok kişinin Şirince’yi “Nesin Matematik Köyü nerede?” şeklinde araştırma yaptığı sırada keşfettiği söylenebilir. Oldukça geniş bir alana yayılmış olan Nesin Matematik Köyü, farklı yaş gruplarına yönelik matematik temalı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Adında her ne kadar matematik yer alsa ve faaliyetlerinin çoğu bu doğrultu da olsa da Nesin Köyü, bilim, sanat ve felsefe üzerine etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Nesin Matematik Köyü’nün çalışmaları ilgi alanınıza giriyorsa düzenlenen etkinlikleri takip ederek katılımcı olabilir veya Şirince seyahatinizde kısa bir mola için Nesin Köyü’nü ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alabilirsiniz.

St. Dimitrios Kilisesi ve St. John Baptist Kilisesi

Şirince’nin yüzyıllar boyunca yaşamış olan Rum nüfusun geride bıraktığı eserler bugün korunarak bölgenin tarihini gelecek nesillere aktarıyor. Şirince’de mutlaka görmeniz gereken yerler arasında 19. yüzyılda inşa edilen St. John Baptist ve St. Dimitrios kiliseleri bulunuyor. Aradan geçen yüzyıllar her iki yapıyı da oldukça yıpratmış olsa da gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sayesinde bugün geçmişin izlerini kendi gözlerinizle görmeniz mümkün.

19. yüzyılda inşa edilen St. Dimitrios Kilisesi, köyde bulunan St. John Baptist Kilisesi’ne kıyasla çok daha zarar görmüş, hatta yakın zamana kadar adeta harabe halinde kaderine terk edilmiş durumdaydı. Rumlar tarafından inşa edilen Saint Dimitrios kilisesi mübadeleye kadar ibadet için kullanılmış, mübadelenin ardından ise bir süre boyunca cami olarak kullanılmıştır. Sonraki yıllarda terk edilen yapının en önemli özelliği ise günümüze kadar ulaşmış 12 havari feskleridir. St. Dimitrios Kilisesi, 2012 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sayesinde bugün ziyaretçilerini ağırlayabilecek durumdadır.

“Şirince’de nereye gidilir?” şeklinde sorduğunuzda, daha önce ziyaret etmiş olanların ilk söyleyeceği yer Aziz John Baptist Kilisesi ve dilek havuzu olacaktı. Aziz John Baptist Kilisesi ise mimari açıdan ve bulunduğu konum itibariyle çok daha etkileyici bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. 1805 yılında inşa edilen ve 90’lı yıllarda restore edilen kilise Şirince’nin en yüksek noktasında bulunuyor. Manzarası ve tarihi dokusunun yanı sıra St. John Baptist Kilisesi’nin mutlaka ziyaret etmenizi gerektiren en önemli nokta avlusunda yer alan dilek havuzudur. Bozuk para atarak dilek dileyebilirsiniz. Atmış olduğunuz paranın havuz içerisindeki daha alçak bölüme denk gelmesi durumunda ise dilediğiniz gerçekleşeceğine inanılıyor. Denemekten zarar gelmez.

Şirince Taş Mektep Müzesi

Şirince’nin en dikkat çekici yapıları arasında yer alan Taş Mektep, bugün hem bir müze hem de lezzetli yemekler tadabileceğiniz bir restoran ve şarap evi olarak kullanılıyor. 1900’lerin başında inşa edilen yapı önceleri Rum okulu olarak kullanılmış. İnşasında yerel taşların kullanıldığı yapı, geniş camları ve yüksek tavanları ile oldukça dikkat çekici. Nüfus mübadelesine kadar eğitim amacıyla kullanılan Taş Mektep, sonraki yıllarda kaderine terk edilmiş. 2012 yılında başlayan restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayata dönen Şirince Taş Mektep, restoran, şarap evi ve eğitim müzesine ev sahipliği yapıyor. Ege mutfağına ait lezzetleri, Şirince’nin meşhur şarapları eşliğinde tadarken aynı zamanda binada yer alan müze bölümünde Tanzimat döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar eğitimin geçirdiği dönüşüme dair birçok ize rastlayabilirsiniz.

Tiyatro Medresesi

Nesin Köyü’nün varlığı Şirince’yi bir turizm merkezinin ötesine taşıyarak eğitim, bilim ve sanat amacıyla da ziyaret edilen bir bölge haline getirdi. 2012 yılında temelleri atılan ve o yıllarda Tiyatro Medresesi adını kullanan kurum bugün Stoa olarak anılıyor. Komşusu olduğu Nesin Köyü’ne benzer işleyişe sahip olan Stoa, tiyatro ve sahne sanatları üzerine etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Stoa’nın etkinliklerini takip ederek Şirince seyahatinizi farklı biçimde planlayabilirsiniz.

Hodri Meydan Kulesi

Şirince’de yer alan Hodri Meydan Kulesi’ni gördüğünüzden bunun yüzyıllar öncesinden korunarak günümüze ulaşmış tarihi bir yapı olduğunu düşünebilirsiniz. Her ne kadar Hodri Meydan Kulesi böyle bir değere sahip olmasa da bu güncel yapı, Şirince’nin tarihi dokusuna uygun olarak inşa edilmiş. Bölgenin mimari dokusuna uyum sağlayan Hodri Meydan Kulesi’nin tarihi bir yapı sanılmasında neden olan bir diğer nokta ise geçmişte sıklıkla kullanılan savunma kulelerini andıran bir tarza sahip olmasıdır. Kule’nin en önemli özelliği ise en tepesinde yer alan seyir terasının Şirince’ye panoramik bir bakış sunmasıdır. Köyün en yüksek noktası olan bu seyir terasından eşsiz Şirince manzaralarının keyfini çıkarabilirsiniz.

Efes Antik Kenti, Selçuk Kalesi, İsa Bey Camii ve Çok Daha Fazlası

Şirince, sakin ve huzur dolu birkaç günlük tatil için ihtiyaç duyabileceğiniz her şeye sahip. Ancak arabanızla seyahat ediyorsanız, Şirince’yi keşfettikten köye oldukça yakında bulunan pek çok ilgi çekici yeri ziyaret edebilirsiniz. Şirince’den kısa bir yolculuk ile ulaşabileceğiniz tarihi M.Ö. 7000 yılına uzanan Efes Antik Kenti, bölgeye gitmişken mutlaka gezip görmeniz gereken yerler arasında yer alıyor. Bizans, Aydınoğulları ve Osmanlı döneminden izler taşıyan Selçuk Kalesi, Saint Jean Kilisesi ve Artemis Tapınağı arasında yer alan İsa Bey Camii, Avrupa’nın en büyük buharlı lokomotif koleksiyonuna ev sahipliği yapan Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi ise ziyaret edebileceğiniz diğer noktalardan sadece birkaçı. Selçuk ve Şirince etrafında oluşturacağınız bir seyahat rotası ile bölgede yaşamış halkların binlerce yıllık tarihine, onlardan kalan eşsiz eserler sayesinde tanık olabilirsiniz.

Şirince'nin Neleri Meşhurdur?

Şirince’nin adeta sizi yüzlerce yıl geriye götüren sokaklarında yaptığınız yürüyüşler sonrasında “Şirince'de ne yenir?” sorusu cevaplanması gereken en önemli sorulardan birine dönüşebilir. restoranlarda hem Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini hem de Ege bölgesine ait tadları keşfedebilirsiniz. Yemeklerin yanı sıra “Şirince'de ne meşhur?” sorusuna sıra geldiğinde ise alacağınız ilk yanıt şarapları olacaktır. Klasik kırmızı ve beyaz üzüm şaraplarının yanı sıra Şirince, çeşitli meyvelerden yapılmış şaraplarıyla da oldukça ünlü. Köyün bir diğer meşhur ürünü ise mürver şurubudur. Şirince seyahatinizde ev yapımı reçel ve yöresel lezzetleri tatmayı da ihmal etmemelisiniz.

Şirince Meyve Şarapları

Tarihi dokusu ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Şirince’nin bilinirliğini artıran bir diğer önemli noktada bölgedeki üreticiler tarafından hazırlanan meyve şaraplarıdır. Her ne kadar klasik üzüm şarapları da üretiliyor olsa da Şirince söz konusu olduğunda meyve şarapları bir adım öne çıkıyor. Rum yerleşimi olduğu dönemden itibaren gelişimini sürdüren Şirince’nin şarap kültürü, bugün birçok farklı aromaya sahip meyve şarabı çeşitlerine dönüşmüş durumda. Köyde yer alan şarap evlerini ziyaret ederek şeftali, çilek, böğürtlen ve vişne gibi farklı meyvelerden lezzetler taşıyan şarapları deneyebilirsiniz. Seyahatinizden sevdiklerinize çeşitli hediyeler almayı seviyorsanız, Şirince’ye özel meyve şaraplarını hediye seçeneği olarak değerlendirebilirsiniz.

Mürver Şurubu

Şirince’nin meyve şarapları kadar bilinirliğe sahip olmasa da meşhur lezzetlerinden bir diğer mürver şurubudur. Bölgenin iklimine uyumlu mürver ağaçlarına Şirince’de sıklıkla karşılaşabilirsiniz. Yerel halk tarafından mürver çiçeğinden elde edilen mürver şurubu pek çok farklı şekilde tüketilebilir. Soğuk su veya maden suyu ile seyreltilerek ferahlatıcı bir içeceğe dönüşen mürver şurubu aynı zamanda çeşitli kokteyl ve içecek reçetelerinde de kullanılıyor. Şirince ziyaretinizde mutlaka mürver şurubunun tadına bakmalısınız.

Kumda Türk Kahvesi

Şirince’nin sokaklarını saatler boyunca dolaştıktan sonra yorgun düşmeniz oldukça normal. Mimarinin ve doğal güzelliklerin etkisiyle ne kadar yorulmuş olduğunuzu fark etmemiş olabilirsiniz. Ancak köyde birçok işletmede yer alan kumda Türk kahvesi ve manzara eşliğinde enerjinizi toplayarak Şirince’yi keşfetmeye devam edebilirsiniz. Kumda kahve pişirme yöntemiyle Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde karşılaşabilirsiniz. Kahvenin sıcak kumda ağır ağır pişirildiği bu yöntem, aromaların çok daha zengin olmasını sağlıyor. Köyün otantik atmosferiyle uyum sağlayan kumda Türk kahvesi, bölgenin meşhur lezzetleri arasında yerini almış durumda. Şirince manzaraları eşliğinde kahvenizi yudumlarken bir sonraki durağınız hakkında planlarınızı gözden geçirebilirsiniz.

Sevdiklerinizle çıkacağını birkaç günlük Şirince yolculuğu ile binlerce yıllık tarihin gölgesinde bölgenin eşsiz lezzetlerini tadabilir ve huzur dolu doğasında adeta yenilenme imkanı elde edebilirsiniz. Üstelik sadece Şirince ile sınırlı kalmayarak rotanızı Selçuk etrafında konumlanan, görülmesi gereken yerleri ekleyerek çok daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

