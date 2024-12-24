    DUCATI Panigale V4 SP2 216 BG Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    Marka
    Model
    Model Uzantısı
    Yakıt
    Vites
    Renk
    İlan Eklenme Tarihi
    Yedek Anahtar
    Muayene
    Şasi
    Motor Numarası
    Motosiklet Hasar Bilgi Kaydı
    Hasar Bilgi Sorgulama Tarihi
    DUCATI Panigale V4 SP2 2023
    DUCATI Panigale V4 SP2 2023
    DUCATI Panigale V4 SP2 2023
    DUCATI Panigale V4 SP2 2023
    DUCATI Panigale V4 SP2 2023
    DUCATI Panigale V4 SP2 2023
    DUCATI Panigale V4 SP2 2023
    DUCATI Panigale V4 SP2 2023
    DUCATI
    2023 DUCATI Panigale V4 SP2
    Panigale V4 SP2
    Plaka
    41SP925
    6.125
    Benzin
    Manuel
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    ₺1.665.000

    Motosikletin Lokasyonu

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