İzmir’de İkinci El Otomotivde Yeni Dönem: Borusan Next | Özgörkey Açıldı!

Borusan Otomotiv’in kullanılmış otomobil pazarındaki markası Borusan Next, bayilik modelindeki ilk iş birliğini İzmir’de Özgörkey Otomotiv ile hayata geçirdi. Gaziemir’de faaliyete başlayan Borusan Next | Özgörkey, her marka ve model kullanılmış otomobilin yanı sıra ekspertizden geçirilmiş motosikletler için de değerlemeden takas ve alım-satıma, krediden sigorta çözümlerine kadar tüm ihtiyaçları yüksek güvenle ve ayrıcalıklı hizmet kalitesiyle tek çatı altında karşılıyor.

Borusan Next | Özgörkey açılışında konuşma yapan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik; Türkiye’nin, Avrupa’nın en büyük dördüncü ikinci el otomobil pazarına sahip olduğunu belirterek, “Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon sıfır kilometre otomobile karşılık 8 milyon adet kullanılmış otomobil satılıyor. Ancak bu işlemlerin yalnızca %5’i kurumsal yapılar aracılığıyla gerçekleşiyor. Müşterilerden gelen geri bildirimlerde, ikinci el araç alım-satımında daha şeffaf, güvenilir ve kurumsal yapılara duyulan ihtiyaç net biçimde görülüyor. Biz de bu ihtiyaca karşılık Türkiye'de premium otomotiv perakendeciliğinin öncü kuruluşlarından biri olarak Borusan Otomotiv kalitesini ve güvenini kullanılmış otomobil pazarına da getirmek amacıyla geçtiğimiz yıl Borusan Next markamızı hayata geçirdik. İkinci el piyasasındaki bu yeni standardı şimdi Borusan Next | Özgörkey sayesinde İzmirli dostlarımızla da buluşturmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Tüketicinin tüm beklentilerini tek bir çatı altında karşılayabileceği Borusan Next | Özgörkey’in İzmir ve çevre iller için önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. İzmir ile başlayan bayi yapılanmamızı önümüzdeki dönemde farklı şehirlere taşımayı planlıyoruz.” dedi.

Borusan Next’in İzmir’deki yolculuğuna ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten E.Özgörkey Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Özgörkey ise iş birliğiyle ilgili olarak şunları söyledi: “İzmir her zaman dinamizmi ve yeniliklere açıklığıyla çok özel bir şehir oldu. Borusan Next | Özgörkey ile bu şehre güveni, kaliteyi ve otomobil tutkusunu yeni bir deneyimle sunmak istiyoruz. Amacımız, ikinci el otomobilde şeffaflığı, güveni ve kaliteyi ön plana çıkararak müşterilerimize gönül rahatlığıyla tercih edebilecekleri bir dünya sunmak. Bugün açılışını yaptığımız bu yer yalnızca bir showroom değil, aynı zamanda hizmet anlayışımızla fark yaratacağımız bir buluşma noktası olacak.”

