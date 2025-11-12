Yuki Fiyat Listesi 2025 (Güncel)

Yuki Motor, Türkiye’de yerli üretim motosiklet denince akla gelen markalardan biridir. Kurulduğu günden bu yana şehir hayatının hızına ayak uyduran modelleriyle tanınır. Dayanıklılığı, uygun fiyat politikası ve pratik tasarımlarıyla binlerce kullanıcının beğenisini kazanmıştır. Yuki motosiklet çeşitleri bir ulaşım aracı olmanın ötesinde şehir içinde de özgürlüğün simgesidir. Her yıl yenilenen modelleriyle sürüş keyfini artırırken, uygun fiyatlı seçenekleriyle de farklı bütçelere hitap etmeyi başarır.

Yuki’nin ürün yelpazesi oldukça geniştir. Şehir içi kullanıma uygun kompakt scooter’lardan, uzun yol konforu sunan güçlü motorlara kadar pek çok alternatif bulabilirsiniz. Elektrikli modelleriyle çevre dostu bir yaklaşım benimseyen marka, aynı zamanda düşük bakım maliyetleriyle de dikkat çeker. Modern çizgilere sahip tasarımları estetik bir duruş sergilerken, sürüş ergonomisiyle de rahatlık sağlar. Türkiye genelindeki servis ağı sayesinde Yuki sahipleri, motosikletlerinin bakımını kolaylıkla yaptırabilir. Dolayısıyla da markaya olan güveni her geçen yıl artırır.

2025 yılına özel yenilenen Yuki fiyat listesi, birçok sürücü tarafından merakla takip edilir. Yeni modellerde hem teknolojik hem de tasarımsal güncellemelerin öne çıktığı söylenebilir. Hangi Yuki modelinin size uygun olduğunu öğrenebilir, fiyat farklarının nedenlerini karşılaştırabilirsiniz. “Yuki fiyat listesi 2025’te hangi modeller ön planda?”, “Yeni Yuki motosikletler ne kadar?” gibi soruların yanıtlarını bulabilir, kararınızı verirken size en uygun seçeneği kolayca belirleyebilirsiniz.

2025 Yuki Motosiklet Modelleri ve Özellikleri

Türkiye pazarında uygun fiyatlı ve kullanımı kolay motosiklet arayanlar için Yuki, dikkat çekici seçenekler sunar. Yuki motor fiyat ile Yuki motosiklet modelleri konusu yıllardır gündemde olan bir ikilidir. Yuki motosiklet modelleri, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre çeşitlilik gösterir. Şehir içi ulaşımda pratiklik arayanlar için modeller kompakt yapıları, düşük yakıt tüketimleri ve kolay manevra kabiliyetleriyle özellikle yeni başlayan sürücüler için idealdir. Aynı şekilde daha güçlü performans ile uzun yol konforu isteyenler için de seçenekler mevcuttur.

Yuki Amy

Yuki Amy, şehir içi kullanım için ideal bir scooter modelidir. Hafif yapısı sayesinde trafikte rahat manevra edebilir, şehir içinde park yeri bulma konusunda da avantaj sağlar. 50 cc hacminde olan model, yakıt tüketimi noktasında ekonomik beklentileri karşılar. “Yuki Amy fiyat” aramalarında çıkan ücret aralığı, bütçeye duyarlı kullanıcıları cezbeder. Koltuk yüksekliği ve ergonomisiyle yeni başlayan sürücüler için güvenli bir tercih olarak öne çıkar. Günümüz yoğun şehir trafiğinde, hem ulaşım aracı hem de stil unsuru arayanlar için Amy, tercih edilebilir.



Motor, kompakt tasarımına rağmen oldukça dengeli bir sürüş deneyimi sunar. 4 zamanlı hava soğutmalı motoru, düşük devirlerde bile yeterli tork üretir. Elektrikli marş sistemi sayesinde kolay çalıştırma imkânı sağlar. Ortalama 1,8-2,0 litre/100 km yakıt tüketimiyle sınıfının ekonomik modellerinden biridir. 12 inçlik jantları ile kısa dingil mesafesi, dar sokaklarda üstün manevra kabiliyeti kazandırır. Ön disk ile arka kampana fren sistemi, güvenli duruş sağlar. Şehir yaşamında pratik, ekonomik ve konforlu bir ulaşım çözümü arayan sürücüler için oldukça idealdir.

Yuki Hammer

Yuki Hammer, daha kaslı ve dikkat çekici tasarımıyla genç ve dinamik kullanıcıları hedefler. 50 cc ile 125 cc seçenekleriyle satışta bulunabilir; “Yuki Hammer fiyat” açısından da uygun segmentte yer alır. Retro çizgileri modern detaylarla buluşturan model, tek silindirli motor yapısıyla yeterli güç sunar. Güvenlik ekipmanları, geniş lastikleri ve sürüş pozisyonuyla şehir içi ya da kısa mesafe kullanımına uygundur. Stil sahibi bir motosiklet isteyen sürücüler Hammer’ı tercih listesine ekleyebilir.



Agresif tasarımı ve sağlam gövdesiyle de performans odaklı bir görünüm sunar. 4 zamanlı tek silindirli motoru, düşük titreşimli çalışarak hem sessiz hem de akıcı bir sürüş sağlar. 125 cc versiyonu yaklaşık 9 beygir gücüne ulaşabilir, dolayısıyla da şehir içi hızlanmalarda tatmin edici bir performans verir. LED far grubu ile dijital gösterge paneli modern dokunuşlar katar. Geniş sele yapısı ile çift amortisörlü arka süspansiyonu, sürücüye konforlu bir deneyim sunar. Sportif hatlarıyla tarzını yansıtmak isteyen kullanıcılar tercih edebilir.

Yuki Windy

Yuki Windy serisi, genellikle elektrikli ya da hibrit varyantlarıyla öne çıkar. “Yuki Windy fiyat” aramaları çevre bilincine sahip kullanıcıların dikkatini çeker. Sessiz sürüş sunan model, yakıt ya da benzin yerine elektrik destekli sistemle çalışabilir. Şehir dışında ya da uzun yolda kullanım için tasarlanmış değil; daha çok şehir içi, kısa mesafe veya yoğun trafik dışında kullanım için uygundur. Düşük bakım maliyeti ve çevre dostu yönüyle Windy, genellikle sürdürülebilir ulaşım isteyenlerin radarında yer alır.



Windy, çevre dostu yapısıyla geleceğin ulaşım anlayışını temsil eder. Elektrikli motor sistemi, sıfır emisyonlu sürüş imkânı sunarken sessiz çalışmasıyla şehir gürültüsünü azaltır. Ortalama menzili 60–80 km arasında değişir. Tam şarj süresi de 6–8 saat aralığındadır. Lityum iyon bataryası uzun ömürlü olup, düşük bakım gereksinimiyle kullanıcı dostudur. Maksimum 45 km/s hız kapasitesiyle şehir içi kısa mesafe ulaşımında ideal performans gösterir. Kompakt gövdesi, hafifliği ve minimal enerji tüketimiyle Windy, hem çevreye duyarlı hem de ekonomik bir sürüş isteyenlerin gözdesidir.

Yuki Aydos 150

Yuki Aydos 150, 150 cc hacminde, üç tekerlekli “Treeporter” versiyonu ile farklı bir kullanım sunar. İş veya ulaşım amaçlı kullanımlar için geliştirilmiş model, yük ya da yolcu taşıma gereksinimi olan kullanıcılar için idealdir. Geniş kasa hacmi sayesinde şehir içinde veya kısa mesafelerde pratik bir çözüm sunar. Yuki motor fiyat aramalarında “Yuki Aydos 150 fiyat” gibi anahtar kelimelerle karşılaşabilirsiniz. Stil açısından klasik çizgilere sahip olan model, fonksiyonel orientasyonuyla beklentileri karşılar.



Aydos 150, işlevselliği ön planda tutan bir modeldir. Üç tekerlekli yapısı sayesinde yüksek denge sunar; aynı şekilde özellikle yük taşıma veya teslimat yapan sürücüler için büyük avantaj sağlar. 150 cc motor hacmi, güçlü tork üreterek kısa mesafelerde bile yüksek taşıma kapasitesi sağlar. Arka kısımda yer alan geniş taşıma platformu, iş amaçlı kullanımlarda büyük kolaylık sağlar. Mekanik dayanıklılığı, kalın lastikleri ve sağlam süspansiyon sistemiyle Aydos 150, her gün yoğun şehir trafiğinde bile güvenli bir performans sergiler.

Yuki X Way Pro 125

Yuki’nin scooter segmentinde yer alan X Way Pro 125 modeli, 125 cc hacmiyle şehir içi hareket kabiliyetini artırır. “Yuki motor fiyat” listelerinde olan model, orta seviye fiyat aralığıyla değerlendirilir. Modern çizgileri ve otomatik şanzımanı ile özellikle şehir içi kullanıcıları hedefler. Konfor arayanlar için Yuki X Way Pro 125 iyi bir alternatif olabilir.



125 cc hacmindeki tek silindirli motoru, 8,5 beygir civarında güç üretir. CVT otomatik şanzıman, trafikte dur-kalk anlarında büyük kolaylık sağlar. 14 inçlik jantlar, şehir yollarında stabil sürüş sunarken, ön disk ve arka kampana fren kombinasyonu güvenliği artırır. Geniş sele ve ergonomik gidon yapısı uzun sürüşlerde bile konfor sağlar. Dijital gösterge ekranı, LED farları ve modern çizgileriyle şehirli sürücülere hitap eder. X Way Pro 125, günlük ulaşımda ulaşım ihtiyacını konforlu bir biçimde karşılar.

Yuki Ilgaz Pro

Elektrikli ya da hibrit versiyonlarıyla da dikkat çeken Ilgaz Pro modeli, çevre bilinci yüksek kullanıcıları hedefler. “Yuki motor fiyat” karşılaştırmalarında elektrikli model seçenekleri giderek artış gösterir. Sessiz sürüş sunması ve düşük bakım maliyeti ile Ilgaz Pro, şehir içi kullanım için çağdaş bir seçenek olarak takibe alınır.

Yuki Ilgaz Pro, şehir içi mobiliteyi modern teknolojiyle buluşturan bir modeldir. Elektrikli versiyonunda 2000–3000 watt gücünde motor bulunur; aynı zamanda ortalama 60–90 km’lik de menzile sahiptir. Maksimum hızı 45–60 km/s aralığındadır. Geniş sele yapısı ve kompakt gövdesiyle konforlu bir sürüş sağlar. Şarj süresi genellikle 6–8 saat arasında değişir. Lityum batarya teknolojisi sayesinde uzun ömürlü performans sunar.

2025 Yuki Motosiklet Fiyat Listesi

Yuki Motor, 2025 yılına yenilenen modelleri ve kullanıcı dostu fiyat politikasıyla girdi. Marka, her segmentte ulaşılabilir fiyat aralıkları sunarak hem yeni başlayanlara hem de deneyimli sürücülere hitap eder. Yuki motor fiyat araştırması yapanlar için scooter, elektrikli ve cub modellerinin tümü güncel olarak listelenmiştir. Farklı motor tiplerini tek bir bakışta karşılaştırabilir, size en uygun Yuki fiyat listesi 2025 seçeneklerini kolayca değerlendirebilirsiniz.

MODEL EKİM 2025 FİYATLARI Yuki Amy (50 cc scooter) 73.060 TL Yuki Hammer 125 cc seçenekli 121.210 TL Yuki Windy (elektrikli/hibrid scooter) 84.340 TL Yuki Aydos 150 (150 cc üç tekerlekli “Treeporter) 121.210 TL Yuki X Way Pro 125 (125 cc scooter) 121.210 TL Yuki Ilgaz Pro (elektrikli/hibrid model) 84.340 TL

2025 Yuki Motosiklet Donanım Karşılaştırması

Yuki, 2025 modellerinde teknoloji, konfor ve güvenlik donanımlarını hedef kitlenin beğenisine sunar. Markanın giriş segmentinde yer alan Yuki Amy, hafif yapısı ve düşük yakıt tüketimiyle şehir içi kullanıcıları için pratik bir çözüm sunar. ABS fren sistemi bulunmasa da kolay kontrol edilebilirliğiyle güven verir. Buna karşın Yuki Hammer, sportif çizgileri ve güçlü süspansiyon sistemiyle daha dinamik bir sürüş sağlar. Bu iki modelin farkı, Amy’nin ekonomik ve sade yapısına karşın Hammer’ın estetik ve güç odaklı tasarımında kendini gösterir.

Elektrikli modellerde ise Yuki Windy ile Yuki Ilgaz Pro öne çıkar. Windy, çevre dostu yapısıyla kısa mesafelerde sessiz bir sürüş deneyimi sunarken, Ilgaz Pro teknolojik donanımlarıyla daha gelişmiş bir kullanıcı profiline hitap eder. Batarya süresi, şarj kapasitesi ile bakım kolaylığı açısından Ilgaz Pro açık bir üstünlük sağlar. Ancak Windy’nin ekonomik fiyatı ile basit kullanımı, şehir trafiğinde pratiklik arayanlar için avantaj yaratır. İkili arasındaki farklar, kullanıcı ihtiyaçlarına göre ideal seçimi belirlemede etkendir.

Yuki’nin orta segment modelleri arasında Yuki X Way Pro 125 ile Yuki Aydos 150 dikkat çeker. X Way Pro, konforlu koltuk yapısı, geniş sele alanı ve dijital gösterge paneliyle şehir içi konforu ön planda tutar. Aydos 150 ise taşıma kapasitesiyle öne çıkar; yani hem bireysel hem ticari kullanım için uygundur. Donanım açısından X Way Pro daha modern görünse de Aydos 150’nin işlevselliği farklı bir kullanıcı grubuna hitap eder. Bu yönüyle de Yuki, 2025 modellerinde her ihtiyaca göre bir çözüm sunmayı başarır.

Genel olarak bakıldığında ise Yuki Motor’un tüm modelleri fiyat–performans açısından dengeli bir çizgide kendini gösterir. “ En iyi motorlar ” arasında gösterilen markalarla kıyaslandığında, Yuki daha ekonomik fiyatlara benzer performanslar sunarak öne çıkar. Özellikle şehir içi sürüş için tasarlanmış Amy ile X Way Pro, segmentlerinde ideal seçeneklerdir. Uzun ömürlü motor yapısı, düşük bakım maliyetleri ve geniş servis ağıyla Yuki, 2025’te de güçlü bir alternatif olarak sıralamada kendine yer edinir.

Yuki Motosiklet Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yeni bir motosiklet almak, çoğu sürücü için heyecan verici bir deneyimdir. Ancak doğru tercihi yapmak, yalnızca dış görünüşe odaklanmakla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda teknik bilgiye ve ihtiyaç analizine de bakmak gerekir. Yuki Motor modelleri, kullanım amacına göre farklı donanımlar ve motor seçenekleriyle karşınıza çıkar. Dolayısıyla alım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları iyi değerlendirmek elzemdir. 2025 yılı için Yuki motosikleti satın alırken göz önünde bulundurmanız gerekenler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Motosikleti hangi amaçla kullanmak istediğinizi net olarak belirlemelisiniz; şehir içi kullanım ile uzun yol sürüşleri farklı donanımlar gerektirir.

Sahip olduğunuz ehliyet sınıfının, almak istediğiniz Yuki modeline uygun olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz.

Motor hacmi ile güç değerlerini karşılaştırarak kendi sürüş deneyiminize en uygun dengeyi bulmanız önemlidir.

Benzinli veya elektrikli motor seçeneklerinden hangisinin sizin için daha ekonomik olacağını değerlendirmelisiniz.

Yedek parça bulunabilirliğini araştırın; sık kullanılan modeller bu konuda avantaj sağlar.

ABS, dijital gösterge paneli ile süspansiyon tipi gibi donanım detaylarını mutlaka incelemelisiniz.

Elektrikli modellerde batarya ömrü, şarj süresi ile menzil kapasitesini ayrıntılı olarak değerlendirmelisiniz.

Zorunlu trafik sigortası, kasko ile vergi giderlerini bütçenize dahil etmeyi unutmamalısınız.

Bir motosiklet satın almak, uzun soluklu bir yatırımdır; aynı şekilde doğru seçim yapmak da sürüş keyfini doğrudan etkiler. Yuki Motor, farklı kullanıcı profillerine hitap eden geniş model yelpazesiyle her bütçeye uygun alternatifler sunar. Karar vermeden önce ihtiyaçlarınızı netleştirmek, teknik özellikleri karşılaştırmak veya güvenilir bayilerle iletişime geçmek önemlidir. Unutmayın, ihtiyaca uygun seçilen bir motosiklet ile ulaşımı kolaylaştırabilir, aynı zamanda özgürlük hissini de değerlendirebilirsiniz. 2025 Yuki fiyat listesi içeriğini inceleyerek en uygun modeli seçebilir, uzun yıllar keyifle kullanabileceğiniz bir motosiklete sahip olabilirsiniz.

Yuki Motosiklet Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Motosiklet fiyatlarını belirleyen temel unsurların başında döviz kuru ile vergi oranları gelir. Özellikle ithal edilmiş parçaların maliyeti yükseldiğinde, yerli üretim bir marka olan Yuki bile fiyat artışına direnç gösteremeyebilir. Üretim sürecinde kullanılan malzemelerin fiyatı, lojistik harcamaları ile enerji maliyetleri gibi değişkenler doğrudan son kullanıcı fiyatına yansır. Dolayısıyla alım kararı vermeden önce piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir.

Aynı şekilde faktörlerin etkisiyle Yuki motor fiyat listelerinde yıl içinde dalgalanmalar görülebilir.

Başka bir diğer önemli etkileyici unsur modelin donanım seviyesi ile motor hacmidir. Örneğin, ABS fren sistemi, LED farlar, dijital gösterge paneli gibi ekstra donanımlar fiyatı yükseltirken, benzinli veya elektrikli modeller arasında da farklılık oluşur. Elektrikli versiyona sahip bir Yuki modeli tercih ediyorsanız, batarya kapasitesi ile şarj teknolojisi de fiyatı şekillendiren ana etkenler arasında yer alır.

Bayiler ile satış sonrası hizmet ağı da fiyatlandırmada önemli rol oynar. Yoğun servis ağı ile yedek parça tedarik kolaylığı, markaya duyulan güveni artırır. Dolayısıyla da fiyatı destekleyici bir unsur olabilir. Arz-talep dengesindeki değişimler, stok durumu ve ilk kampanyalar da anlık fiyatlara etki eder. Örneğin, yaz dönemi şehir içi scooter modellerine yoğun talep olduğunda fiyatlar yükselebilir.

İkinci el değeri de fiyat üzerinde etkili olur. Yuki gibi yerli markalar, kullanıcı güveni sayesinde rekabetçi fiyat politikaları izleyebilirler. Ayrıca ikinci el motosiklet piyasasında modelin değerini koruması da alım kararını etkiler. Örneğin, bir kullanıcı motosikletini ileride satma planı yapıyorsa, markanın servis ağı ile yedek parça durumu önemli bir avantajdır. Aynı şekilde, güvenilir ikinci el platformu Borusan Next’te yer alan ilanlar da alıcılara referans olabilir. Borusan Next ile motosikletinizi daha güvenli bir satış kanalı üzerinden değerlendirebilir, alım–satım sürecinde ek avantajlar elde edebilirsiniz.

Telif hakkı ve sair fikri mülkiyet hakları Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş.’ye (Borusan Next’e) aittir. Ticari amaçla ve/veya yasalarca izin verilen meşru kullanım sayılamayacak şekillerde, kısmen dahi olsa, izin alınmaksızın alıntı yapılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, link verilemez.