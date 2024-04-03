Yakıt Tasarruf Cihazı Nedir? Aracınızda Yakıt Tasarruf Yöntemleri Nelerdir?

Otomobil, kamyon, otobüs, tır ya da motosiklet fark etmeksizin yakıt tasarrufu sağlamak, enerji verimliliği elde etmek, çevreyi korumak ve maddi kazanç sağlamak için yakıt tasarruf cihazı tercih edebilirsiniz. Yakıt tasarruf cihazlarını aracınızda pek çok yöntem ile kullanmanız mümkündür.

Yakıt Tasarruf Cihazı Nedir?



Yakıt tasarruf cihazı; LPG, benzin ve dizel gibi yakıtlardan tasarruf edilmesini sağlayan bir üründür. Basit çalışma prensibiyle bakım gerektirmeden işlevini yerine getiren yakıt tasarruf cihazı, enerji tüketimini azalttığından dolayı çevre dostudur.



Aracınızda Yakıt Tasarruf Yöntemleri Nelerdir?



Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aracın yakıt hortumlarına cihaz takabilir, hidrojen sistemini kullanabilir ya da OBD 2 soketine veya çakmağına takılan yakıt tasarruf cihazını tercih edebilirsiniz. Bu yöntemlerin her birinin sağladığı yakıt tasarrufu; aracın motor gücüne, dayanıklılığına, filtreleme sistemine ve diğer teknik özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.



Yakıt Tasarruf Cihazı Nasıl Çalışır?



Yakıt tasarruf cihazı, araçtaki enerji verimliliğini arttırmaya ve yakıt tasarrufu sağlama yönelik çalışır. Kullanılan farklı yöntemlerin araçlardaki çalışma prensibi değişkenlik gösterebilir. Bunun yanı sıra otomobil, kamyon, tır, otobüs ya da motosiklet motorlarında yakıt tasarrufu elde edebilmek için öncelikle aracınızın periyodik bakımlarını düzenli bir şekilde yaptırmanız gerekir. Aracın zorlanması, teknik parçalarının işlevini tam olarak yerine getirmemesi ve periyodik bakımların yapılmaması araçta yakıt tasarrufunun önüne geçebilir.



Yakıt Tasarruf Cihazı Zararlı mı?



Yakıt tasarruf cihazının araç üzerinde hiçbir zararı yoktur. Hidrojen sistemi ile yakıt tasarrufu sağlamak isteyen sürücüler; benzin, dizel ya da lpg fark etmeksizin her çeşit yakıt ile sistemden yararlanabilir. Gazlı araçlarda kaybolan gücün yerine gelmesine ve motor bloklarının ısısının fazla yükselmemesine yardımcı olan yakıt tasarrufu cihazı, motora faydalıdır. Hidrojen çok yanıcı bir madde olmasına rağmen tasarruf elde etmek amacıyla kullanılan hidrojen gazı miktarı oldukça düşüktür. Hidrojen, motorun herhangi bir bölgesinde depolanmaz ve araçta yer alan hiçbir plastik, metal ya da dijital parçalar zarar görmez. Aksine yakıt tasarruf cihazı araç motorunun ömrünün uzamasına yardımcı olur.

Yakıt Tasarruf Cihazları Ne Kadar Tasarruf Sağlıyor?



Yakıt tasarruf cihazları aracın sınıfına, motor gücüne, dayanıklılığına, kullanılan yakıt tasarrufu cihazının türüne, aracın filtresine ve yakıt tipine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ortalama değerlere bakıldığında benzinli bir araçta yakıt tasarruf cihazları ile %20 ile %25 arasında bir tasarruf sağlanırken dizel yakıtlı araçlarda bu oran %20 ile %35 arasındadır.

Yakıt Tasarruf Cihazları Çeşitleri Nelerdir?



Yakıt tasarruf cihazları; hidrojen yakıt tasarruf cihazı, yakıt hortumuna takılan tasarruf cihazı ve OBD soketine ya da çakmaklığa takılan yakıt tasarruf cihazı olmak üzere 3 kategoriye ayrılır.



Hidrojen Yakıt Tasarruf Cihazı



Hidrojen yakıt tasarruf cihazı ile araca hidrojen jeneratörü takılır. Takılan bu parça sayesinde su ile hidrojenin ayrıştırılarak motora iletilmesi mümkündür. Su ile hidrojenin ayrıştırılması sürecinde gereken kimyasal tepkime için şarj dinamosundan enerji alınır. Yani ortaya çıkan hidrojen enerjisine ait kaynak aracın şarj dinamosu aracılığıyla ürettiği elektriktir. Şarj dinamosu ise gücünü motordan alır. Böylelikle motorun performansı iyileştirilir ve yakıt tasarrufu sağlanır.

Yakıt Hortumuna Takılan Tasarruf Cihazı



Yakıt hortumuna bağlanan tasarruf cihazı, 2 mıknatısın birleşmesinden meydana gelir. Bu parça ile hortumdan geçen yakıt ayrıştırılarak daha az enerji tüketilir. Yakıtın fiziksel olarak ayrıştırılması sonucunda yakıtın ortaya çıkardığı enerji miktarı değişmez fakat yakıt hortumundan geçen maddeler aracın enjektörleri üzerinde ayrıştırılarak motora iletilir. Yakıt hortumuna takılan tasarruf cihazının elde ettiği tasarruf miktarı ortalama olarak %20 ile %25 arasındadır.

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OBD 2 Soketine ya da Çakmaklığa Takılan Tasarruf Cihazı



OBD 2 soketine ya da çakmaklığa takılan tasarruf cihazı, diğer türlere göre daha az enerji verimliliğine sahiptir. Çin’de üretilen bu cihazın içindeki devre, aracın motor gücüne bağlı olarak belirli oranda yakıt tasarrufu sağlayabilir fakat hidrojen yakıt tasarruf cihazı ve yakıt hortumuna takılan tasarruf cihazı kadar iyi bir performans sergileyemez.

Yakıt Tasarrufu Nasıl Sağlanır?



Otomobil, kamyon, otobüs, tır ya da motosiklet gibi motorlu araçlarda tüketilen yakıt miktarını en aza düşürerek daha uzun mesafeler kat etmek için yapılan uygulamalara yakıt tasarrufu denir. Araçtaki yakıt tüketimi sürücüden, motordan ya da aracın kendisinden kaynaklı olabilir. Araca fazla yük koymak, klimayı gereğinden fazla çalıştırmak, yüksek hızda seyrederken camları açmak, ani kalkış ve hızlanma yapmak ve uygunsuz vites kullanmak gibi faktörler sürücüden kaynaklanır. Motordan kaynaklı nedenler ise bujilerde ateşleme probleminin yaşanması, motor yağının işlevini yerine getirmemesi, rölanti ayarlarındaki düzensizlikler ve hava filtresinin kirlenmesidir. Fren ayarlarındaki problemler, lastik havalarının normale göre az ya da çok olması ve debriyaj balatasının işlevini yerine getirememesi ise araçtan kaynaklı nedenlerdir. Bu nedenlerden kaynaklı yakıt tüketiminin önüne geçerek tasarruf sağlamak amacıyla uygulanabilecekler şunlardır:



• Aracın bakımları düzenli olarak yaptırılmalı ve verimliliği azaltan parçalar yenileri ile değiştirilmelidir. Aracın normale oranla daha fazla yakıt tüketimine neden olan parça bulunursa büyük ölçüde tasarruf sağlanabilir.

• Yakıt kullanımı aracın hızına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu nedenle aracın makul bir hızda kullanılması yakıt tüketiminin azalmasına yardımcı olur.

• Motoru yormamak ve yakıt tasarrufu sağlamak için kalkış anlarında ve düşük hızda seyrederken doğru vites kullanımı gerekir.

• Ani fren yapmak yakıt tüketimini olumsuz etkileyebilir. Özellikle trafiğin yoğun olduğu şehir içi ulaşım ağında yapılan ani frenler azaltılarak yakıt tasarrufu elde edilir.

• Klimayı uygun hava koşullarında mümkün olduğunca az derecede çalıştırmak yakıt tasarrufu sağlar.

• Aracın rölantide çalıştırılması yakıt tüketimini artırabilir. Bunun yerine bekleme halinde araç motoru kapatılmalı ve harekete geçerken tekrar çalıştırılmalıdır.

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Araçlarda Yakıt Tüketimi Nasıl Hesaplanır?



Araçlarda tahmini olarak yakıt tüketimi hesaplanabilmesi için deponun kapasitesi ve gidilen mesafenin uzunluğu dikkate alınır. Deponun kapasitesi kilometre cinsinden kat edilen mesafeye bölünerek 100 ile çarpılması sonucunda her 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi oranı hesaplanmış olur.

Yakıt Tasarrufunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?



Yakıt tüketimi; otomobil, kamyon, otobüs, tır ya da motosiklet fark etmeksizin bir aracın seyir sırasında çeşitli koşullar altında tükettiği yakıtın değerine denir. Yakıt tüketimini minimuma indirmeye çalışmaya ise yakıt tasarrufu denir. Yakıt tasarrufu sürücüden kaynaklı olarak ya da araç donanımı dolayısıyla etkilenebilir. Araç donanımı dolayısıyla yakıt tasarrufunu etkileyen faktörlere lastiklerin havasının inmesi, bujilerin yıpranması, debriyajın arızalanması, fren sisteminin çalışmaması, akü voltajında problemlerin olması ve rot ayarlarının bozulması örnek olarak verilebilir. Araç donanımından kaynaklı olan faktörler düzenli bakım ve kontroller ile giderilebilir. Aşırı hızlı araç kullanımı, motorun soğuk halde bırakılması, klimanın sürekli olarak yüksek ayarda çalıştırılması, ani fren yapılması ve gereğinden fazla gaza basılması ise yakıt tasarrufunu etkileyen sürücü kaynaklı faktörlere örnektir. Sürücüler, özellikle aşırı hız yapmadan ve çok fazla frene basmadan sürüş yapmaya özen gösterirlerse büyük bir oranda yakıt tasarrufu elde edebilirler.