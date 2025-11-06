VIN (Araç Kimlik Numarası) Nedir? Sorgulama Yöntemleri

Otomobiller, tıpkı insanlar gibi kendilerine özgü kimlik numaralarına sahiptir. Bu numara aracın üretimden trafiğe çıkışına servis geçmişinden ikinci el satışına kadar tüm süreçlerini tanımlayan eşsiz koddur. “VIN nedir?” sorusuna üretici tarafından her araca verilen 17 karakterden oluşan uluslararası tanıtım kodudur cevabı verilebilir. Her araç, üretildiği fabrikadan itibaren bu numarayla kayda geçer. Tüm sistemler aracı kod üzerinden tanımlanır. Bir aracın geçmişini, orijinalliğini veya hasar durumunu öğrenmek için ilk bakılması gereken bilgi, araç kimlik numarası yani VIN’dir.

VIN (Araç Kimlik Numarası) Nedir? Ruhsatta VIN ne demek?

VIN, İngilizce “Vehicle Identification Number” ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçeye “Araç Kimlik Numarası” olarak çevrilir. “Araç kimlik numarası nedir?” sorusuna otomobilin DNA’sı gibidir cevabı da verilebilir. Her araç, üretildiği ülke, üretici firma, model yılı, motor tipi, donanım özelliklerine göre kendine has VIN numarası taşır. Numara, üretimden itibaren aracın ömrü boyunca asla değişmez.

Türkiye’de günlük kullanımda VIN yerine genellikle şase numarası terimi kullanılır. Şase (chassis), aracın temel taşıyıcı gövde yapısını ifade eder. Ancak aslında şase numarası, VIN numarasının bir parçasıdır. Yani “ şase nedir? ” sorusunun cevabı, aracın yapısal iskeletini tanımlar. VIN numarası ise o iskeletin ait olduğu aracın tüm kimliğini temsil eder.

Ruhsatta yer alan VIN alanı, aracın kimliğini doğrulamak için kullanılır. Bu numara, noter satışı, trafik tescil işlemleri, sigorta poliçeleri ve gümrük girişlerinde kontrol edilir. Eğer ruhsatta yazan VIN numarası, aracın üzerindekiyle uyuşmuyorsa ciddi uyarı işaretidir. Çünkü durum, araçta değişiklik, çalıntı geçmişi, kayıt hatası olabileceğini gösterir.

VIN, 1981 yılında Uluslararası Standartlaştırma Örgütü (ISO) tarafından zorunlu hale getirilmiş bir sistemdir. Bu tarihten sonra üretilen her araç, 17 karakterlik standart VIN numarasına sahiptir. Numara, harf, rakamların kombinasyonundan oluşur. Her karakterin belirli anlamı vardır.

Ruhsatta “VIN” veya “Şasi No” olarak geçen kod, aracın kimliğini hem üretici hem de devlet kurumları nezdinde kanıtlar. Bu nedenle araç alırken özellikle VIN’in hem ruhsatta hem araç üzerinde aynı olduğundan emin olunmalıdır.

VIN numarası aracın geçmişine açılan kapıdır. Her harfi, rakamı, aracın üretim serüveninden bugünkü durumuna kadar uzanan hikayesini anlatır. Doğru kullanıldığında ise sürücüler için güvenli ve şeffaf otomobil deneyiminin anahtarıdır.

VIN Numarasının Yapısı ve Kodlama Sistemi

Her aracın sahip olduğu VIN (Vehicle Identification Number) numarası, rastgele oluşturulmuş karakter dizisi değildir. Aksine belirli kodlama sistemi ile hazırlanmış, aracın üretim bilgilerini sistematik olarak içinde barındıran yapıdır. 17 haneli alfanümerik kod, aracın üretim yerinden model yılına, motor tipinden gövde formuna kadar her detayı tek bakışta analiz etmeye olanak tanır. “VIN number nedir?” sorusunun teknik cevabı da uluslararası standartlara göre hazırlanmış bir araç kimlik şeması olarak verilebilir.

VIN numarası üç temel bölüme ayrılır:

WMI (World Manufacturer Identifier – Dünya Üretici Kodu): İlk 3 karakter üretici ve üretim ülkesini temsil eder. Örneğin; “WBA” kodu BMW Almanya, “VF1” kodu Renault Fransa, “JTD” kodu ise Toyota Japonya anlamına gelir.

VDS (Vehicle Descriptor Section – Araç Tanımlayıcı Bölüm): 4. ila 9. karakter arası aracın gövde tipi, motor modeli, güvenlik sistemi ve donanım özelliklerini belirtir. Bu bölüm, üreticinin kullandığı özel kodlamaya göre değişebilir. 9. karakter genellikle kontrol hanesidir; VIN’in doğruluğunu teyit etmek için kullanılır.

VIS (Vehicle Identifier Section – Araç Tanımlama Bölümü): 10. ila 17. karakter arası ise üretim yılı, fabrika kodu, araç seri numarasını içerir. 10. karakter, model yılını temsil eder (örneğin; “A” = 2010, “B” = 2011, “L” = 2020). Son 6 karakter ise aracın benzersiz seri numarasıdır.

Örnek üzerinden şu şekilde açıklanabilir:

VIN: VF1BZ1D0634567890

VF1: Renault Fransa

BZ1D0: Araç tipi, motor hacmi, gövde yapısı

6: Kontrol hanesi

3: Model yılı (örnek olarak 2023)

4567890: Fabrika üretim seri numarası





Sistem sayesinde, VIN numarasına bakarak aracın orijinal donanımına, üretim yerine ve model yılına ulaşmak mümkündür. Özellikle ikinci el otomobil piyasasında bu bilgi, aracın üzerinde oynama yapılıp yapılmadığını anlamak açısından önemlidir. Örneğin ruhsatta 2020 model yazan bir aracın VIN’inde “L” yerine “J” karakteri yer alıyorsa, aracın aslında 2018 model olduğu anlaşılır. Bu tür tutarsızlıklar, kilometre düşürme veya model yılı hilesi gibi dolandırıcılık girişimlerini ortaya çıkarabilir.

Ayrıca VIN’in 9. hanesinde yer alan kontrol karakteri, sistemsel doğrulama için özel algoritma ile hesaplanır. Bu sayede hatalı veya uydurma VIN’ler anında tespit edilebilir. Üreticiler, kodlama sayesinde her aracı diğerinden ayırır. Uluslararası veri tabanlarında tekil olarak izler.

Araç Kimlik Numarası Nerede Yazar?

Her araçta yer alan araç kimlik numarası, yani VIN, farklı bölgelerde hem kolay erişilebilir hem de güvenlik açısından korunaklı noktalara yerleştirilir. Numara, üretici tarafından aracın yapısına göre birkaç farklı noktaya işlenir. Amaç, kazalarda ya da parça değişimlerinde bile bu kimliğin korunmasını sağlamaktır.

En sık görülen VIN konumları şunlardır:

Ön camın alt köşesi (sürücü tarafı): En yaygın VIN konumudur. Dışarıdan görünür şekilde yerleştirilir. Camın alt kısmındaki metal panelde yer alır. Genellikle şeffaf bir plastik pencereyle korunur.

Kaput içi – motor bölmesi: Şasi üzerine ya da motor bloğunun yan tarafına kabartma şeklinde kazınmıştır. Bu, aracın orijinal şasisine ait olduğunu teyit etmek için kullanılır.

Sürücü kapısı iç kısmı veya kapı eşiği: Etiket veya metal plaka üzerinde yer alır. Bu alandaki numara genellikle üretici bilgileriyle birlikte yazılır (lastik basınç, boya kodu, üretim tarihi gibi).

Ruhsat ve sigorta belgelerinde: Tüm resmi belgelerde VIN numarası yer almak zorundadır. Ruhsatta “Şasi No” veya “VIN” şeklinde belirtilir.

Bazı üreticiler, güvenlik nedeniyle VIN’in ikinci veya üçüncü kopyasını gizli bölgelere de işler. Örneğin; bagaj zemini altı, koltuk altı ya da gövde içi bölgelerde ek kodlamalar bulunabilir. Bu gizli kodlar, çalıntı araçlarda şasi numarasının kazınması veya değiştirilmesi durumunda orijinal kimliğin tespit edilmesini sağlar.

Araç kimlik numarası kontrolü yaparken, ruhsatta yazan VIN’in araç üzerindekiyle birebir eşleşmesi gerekir. Eğer karakter sayısı eksikse, harf-rakam karışımı hatalıysa veya konumlar arasında fark varsa, bu durum şasi numarası müdahalesi anlamına gelebilir.

VIN numarası, aracın her yerinde varlığıyla kimliğini kanıtlayan bir imzadır. Gözle görülür alanlarda kolayca kontrol edilebilir, fakat bazı durumlarda gizli bölmelere kazınmış halleriyle araç geçmişini koruma altına alır.

VIN Numarası Nasıl Okunur?

VIN numarası uluslararası ISO 3779 standardına göre belirlenen şekilde okunur. Bu standart, dünyanın her yerinde aynı şekilde uygulanır. Böylece hangi ülkede üretilmiş olursa olsun her aracın VIN numarası, ortak bir mantıkla çözülebilir.

İlk 3 karakter (WMI – World Manufacturer Identifier), üretici, ülke kodudur. 4. – 9. karakter (VDS – Vehicle Descriptor Section), aracın modelini, gövde tipini, motor hacmini, güvenlik donanımlarını ve transmisyon özelliklerini içerir. 10. – 17. karakter (VIS – Vehicle Identifier Section), Aaacın üretim yılı, üretildiği fabrika, seri numarasını temsil eder.





Sistem sayesinde VIN numarasına bakarak bir aracın üretim yeri, modeli, motor gücü, şanzıman tipi, donanım seviyesi, model yılı hakkında net bilgiler elde edilebilir. Birçok online araç sorgulama platformu, VIN numarasını girerek aracın detaylı geçmiş raporunu çıkarır. Bu raporlarda hasar kaydı, kilometre değişikliği, parça değişimi, servis kayıtları ve hatta aracın ithal mi yoksa yerli üretim mi olduğu gibi bilgiler de yer alır.

Kısacası VIN numarası, yalnızca bir kod değil; aracın doğum belgesidir. Doğru okunduğunda geçmişi aydınlatır, sahtecilik risklerini önleyerek alım-satımda güven sağlar.

VIN Numarasının Önemi ve Kullanım Alanları

Aracın VIN numarası kimlik bilgisi olmanın yanında güvenliğin, şeffaflığın, yasal takibin temel aracıdır. Bu numara hem üretici hem de kullanıcı açısından değerlidir. Çünkü tüm teknik veriler, yasal süreçler, bakım geçmişi bu numara üzerinden kayıt altına alınır. Dolayısıyla araç kimlik numarası plaka ile karıştırılmamalıdır. Plaka değişebilir, ancak VIN numarası aracın ömrü boyunca sabit kalır.

VIN numarasının önemi üç ana başlık altında toplanabilir:

Araç Güvenliği

VIN sayesinde her araç, üretimden satışa kadar izlenebilir hale gelir. Çalıntı veya şasi değiştirilmiş araçlar, VIN eşleşmesiyle kolayca tespit edilir. Yetkili oto servis merkezlerinde yapılan her işlem numara ile kayıt altına alınır.





Araç Geçmişi ve Hasar Sorgulama

Hasar kaydı sorgulama işlemleri VIN üzerinden yapılır. Bu sayede aracın geçmişte kaza yapıp yapmadığı, değişen parça sayısı veya kilometre müdahalesi gibi kritik bilgiler görüntülenebilir. İkinci el piyasasında dolandırıcılık riskini azaltır. Ayrıca sorgulama, aracın hangi tarihlerde sigorta hasarı aldığına, onarımların yetkili servis mi yoksa özel servis tarafından mı yapıldığına dair detayları da sunar.

Üretici Takibi - Geri Çağırma Bildirimleri

Otomobil üreticileri, güvenlik veya üretim hatası durumunda geri çağırma (recall) süreçlerini VIN numarası üzerinden yürütür. Belirli seri üretim aralığındaki araçlar sistem sayesinde hızlıca bulunur. Kullanıcılar, üretici web siteleri üzerinden VIN girerek araçlarının geri çağırma listesinde olup olmadığını kontrol edebilir.

VIN numarası, otomotiv sektöründe birçok kurum ve dijital sistem tarafından aktif olarak kullanılır. Ruhsat ve noter işlemlerinde aracın sahiplik doğrulaması VIN ile yapılır. Poliçelerde aracın tanımlayıcısı olarak VIN kullanılır. Bunun yanı sıra gümrük, ithalat kontrollerinde aracın menşei ve orijinalliği VIN ile belirlenir. Satış öncesi araç değerlendirmelerinde VIN üzerinden orijinal donanım tespiti yapılır. En önemlisi de e-Devlet, Tramer, çeşitli özel platformlarda VIN girilerek detaylı geçmiş raporları alınabilir.

VIN numarasının bu kadar geniş kullanım alanına sahip olmasının nedeni, sistemin uluslararası geçerliliğe sahip olmasıdır. Bu da aracı hem Türkiye’de hem de yurt dışında güvenle tanımlanabilir hale getirir. VIN sorgulaması yapmak, dolandırıcılığa karşı en etkili korunma yöntemidir. Çünkü VIN kilometre düşürme, plaka değişimi veya ithal araçlarda model yılı farklılıklarını ortaya çıkarır.

VIN numarası aracın teknik detaylarından çok daha fazlasını ifade eder. Aracın geçmişini, güvenliğini, yasal durumunu temsil eden dijital imzadır. Doğru kontrol edildiğinde hem alıcı hem satıcı için güvenli otomobil ticaretinin temelini oluşturur.

VIN Numarası Sorgulama Yöntemleri

VIN numarasını sorgulamak kaza durumuyla birlikte motor, şasi, donanım, ithalat kaydı, servis geçmişi gibi detayları da ortaya çıkarır. Üstelik sorgulama işlemi hem devlet kurumları hem de özel servis platformları aracılığıyla yapılabilir. Aşağıda araç kimlik numarası üzerinden güvenilir sorgulama yapmanın en etkili yöntemleri detaylı biçimde açıklanmıştır.

e-Devlet Üzerinden VIN Sorgulama

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için en güvenilir yöntemlerden biridir. e-Devlet sisteminde “Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama” sayfasına giriş yaparak şase (VIN) numarasıyla da sorgulama yapılabilir. Sorgulama sayesinde aracın geçmişte karıştığı kazalar, onarım tarihleri, sigorta poliçesi bilgileri, değişen parçalarla servis kayıtları öğrenilebilir. Eğer araç yurt dışından ithal edilmişse sistemde kayıtlı olduğunda ithalat tarihi de görüntülenir.

Tramer (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) Üzerinden Sorgulama

Tramer sorgulama yöntemi, Türkiye’de araç geçmişini öğrenmek için en yaygın kullanılan yöntemdir. Aracın VIN numarası ile birlikte SMS veya web platformu üzerinden işlem yapılabilir. SMS yöntemi için “HASAR [boşluk] VIN NUMARASI” yazarak 5664’e gönderilebilir. Aracın geçmiş hasar kayıtları cep telefonuna kısa mesaj olarak gelir. Online yöntemde ise sbm.org.tr adresine girilerek VIN numarasıyla ayrıntılı hasar raporu alınabilir.

Üretici veya Distribütör Web Siteleri Üzerinden Sorgulama

Bazı otomobil üreticileri, kendi markalarına özel VIN sorgulama sistemleri sunar. BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen gibi markaların resmi web sitelerinde “VIN Decoder” veya “Vehicle History” bölümleri bulunur. Bu alanlara VIN numarasını girdiğinizde aracın fabrika çıkış donanımı, üretim tarihi, motor tipi, şanzıman yapısı, orijinal renk kodu gibi bilgiler listelenir. Sorgulamalar, özellikle modifiye edilmiş ya da fabrika dışı parça takılmış araçlarda orijinal yapı ile mevcut durumun karşılaştırılmasını sağlar.

Yetkili Oto Servis veya Ekspertiz Raporu ile Sorgulama

Aracın servis geçmişi, garanti durumu veya yedek parça değişimi gibi bilgiler, markaya bağlı yetkili oto servis sistemlerinde VIN üzerinden kayıtlıdır. Servis danışmanına aracın VIN numarasını vererek geçmiş bakım kayıtlarını öğrenebilirsiniz. Değişen parça, boya işlemi veya garanti kapsamındaki onarımlar net şekilde listelenir. Ekspertiz firmaları da VIN numarasını cihazlarına girerek aracın sistemde kayıtlı geçmişini doğrular. Bu işlem, özellikle mileage (kilometre) düşürme gibi hilelerin önüne geçilmesinde oldukça etkilidir.

Sigorta Şirketleri ve Bankalar Aracılığıyla Sorgulama

Bazı sigorta şirketleri, araç sigortası teklifleri hazırlarken VIN numarasını otomatik olarak tarar. Bu tarama sonucunda aracın geçmişteki kaza veya onarım geçmişi görüntülenir. Aynı şekilde taşıt kredisi veren bankalar, kredi öncesi araç değerleme işlemi için VIN sorgulaması yapar.

VIN sorgulama işlemi sırasında aşağıdaki detaylara dikkat etmek, olası yanlış bilgilendirmelerin önüne geçer. VIN numarası 17 karakter olmalıdır. Eksik veya fazla karakter varsa kod geçersizdir. Ruhsattaki VIN ile araç üzerindeki VIN aynı olmalıdır. Sorgulama sonucundaki model yılı veya motor tipi, üretici kayıtlarıyla uyuşmuyorsa araçta şasi değişimi veya model yılı oynaması olabilir. Kaza geçmişinde tutarsızlık veya eksik bilgi varsa, bu durumda ekspertiz raporu ile doğrulama yapılmalıdır.

VIN sorgulama, araç geçmişinin tamamını ortaya koyar. Bu nedenle alıcı için güvenin, satıcı için şeffaflığın teminatıdır. Araç alım-satım sürecinde en önemli adımlardan biri, aracın geçmişini doğru analiz etmektir. Ancak süreci herkes için güvenli, hızlı ve şeffaf hale getiren markalar çok azdır. Tam bu noktada Borusan Next, VIN numarası sorgulama sistemini merkeze alan gelişmiş ekspertiz altyapısıyla fark yaratır.

Borusan Next’te listelenen her araç, satışa sunulmadan önce kapsamlı bir VIN kontrolü, mekanik inceleme ve elektronik taramadan geçer. Böylece aracın geçmiş kazaları, servis kayıtları, parça değişimleri, kilometre bilgileri titizlikle doğrulanır. Alıcılar, araçların orijinal kimlik bilgilerine, üretim detaylarına, hasar geçmişine tek tıkla ulaşabilir.

Ayrıca Next’in uzman ekibi araçları yasal uygunluk, emisyon standartları ve güvenlik sistemleri açısından da değerlendirir. Bu süreç, araç alırken yaşanabilecek belirsizlikleri ortadan kaldırır. Eğer siz de ikinci el araç alırken şansa değil veriye güvenmek istiyorsanız, Next’in VIN tabanlı doğrulama sisteminden yararlanabilirsiniz. Her araçta şeffaf geçmiş raporu, onaylı ekspertiz sertifikası, güvenli teslimat garantisiyle Next, ikinci el araç alımında Türkiye’nin en güvenilir adreslerinden biridir.

Telif hakkı ve sair fikri mülkiyet hakları Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş.’ye (Borusan Next’e) aittir. Ticari amaçla ve/veya yasalarca izin verilen meşru kullanım sayılamayacak şekillerde, kısmen dahi olsa, izin alınmaksızın alıntı yapılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, link verilemez.