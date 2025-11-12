TVS Fiyat Listesi 2025 (Güncel)

TVS Motor Company, Hindistan merkezli köklü geçmişe sahip bir motosiklet üreticisi olarak dünya genelinde bilinen markalardan biridir. Marka; güven, performans ve yeniliği temsil eden vizyonuyla ön plana çıkar. Kurulduğu günden bu yana iki tekerlekli ulaşım çözümlerinde teknolojiyi, verimliliği ve ulaşılabilirliği bir araya getiren TVS; bugün 60’tan fazla ülkede faaliyet gösterir. Şirketin temel felsefesi, “herkes için hareket özgürlüğü” ilkesine dayanır. Bu vizyon doğrultusunda geliştirilen modeller; şehir içi kullanımda pratiklik, düşük yakıt tüketimi ve yüksek dayanıklılık sunar. TVS’nin başarısının arkasında ise mühendislikteki titizlik, kullanıcı odaklı tasarım anlayışı, sürdürülebilir üretim politikaları yer alır. Özellikle Asya ve Avrupa pazarlarında artan elektrikli motosiklet talebine verdiği yenilikçi yanıtlar, markanın küresel büyüme stratejisinin en önemli parçalarından biridir.

TVS denildiğinde performans ve konforun birleşimi gelir. Her segmentte farklı sürücü profillerine hitap eden markanın ürün gamı; şehir içi scooter modellerinden, uzun yolculuklara uygun güçlü motosikletlere kadar geniş yelpazeye sahiptir. 2025 yılı itibariyle güncellenen TVS fiyat listesi, Türkiye pazarında rekabetçi seçenekler sunmaya devam eder. TVS fiyat listesi, yakıt verimliliği ve bakım maliyetleri açısından avantajlı modeller arayan kullanıcılar için önemli bir referans niteliğindedir. TVS’nin hem bütçe dostu hem de teknolojik olarak gelişmiş motosikletleri, 2025 yılında da kullanıcıların ilgisini çeker. Bunun yanı sıra marka servis ağı, yedek parça erişimi ve garanti koşulları ile kullanıcıların uzun vadeli memnuniyetini artırır. Modellerin ergonomik tasarımı ve modern teknolojik özellikleri de sürüş deneyimini daha konforlu hale getirir.

2025 TVS Motosiklet Modelleri ve Özellikleri

TVS markasının 2025 motosiklet ve scooter serisi, markanın farklı sürücü ihtiyaçlarına sunduğu kapsamlı çözümleri bir kez daha ortaya koyar. Şehir içi ulaşımda pratiklik sağlayan kompakt scooter modellerinden, uzun yol performansı sunan güçlü motosiklet segmentleri kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar. TVS hem yakıt verimliliğini hem de sürüş keyfini ön planda tutarak her kullanıcı profiline uygun alternatifler geliştirmeye devam eder. Yenilenen 2025 modellerinde ergonomik tasarımlar, gelişmiş güvenlik donanımları, modern teknoloji entegrasyonları gibi özellikler dikkat çeker. Böylece TVS motosikletleri, hem günlük kullanıma hem de uzun süreli yol deneyimlerine hitap eder. 2025 TVS motosiklet çeşitleri ve öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1. TVS Raider Motosiklet

TVS Raider 125,; dinamik tasarımı, güçlü motor performansı, üstün konfor özellikleriyle şehir içi kullanımda keyifli sürüş deneyimi sunar. 124.76 cc hacmindeki hava ve yağ soğutmalı tek silindirli motoru, hem yakıt verimliliği hem de performans açısından segmentinin en iyileri arasında yer alır. Beş ileri vitesli şanzıman sistemi, sürüşte pürüzsüz geçişler sağlayarak hem ekonomik hem de sportif bir karakter ortaya koyar. Ergonomik sele tasarımı, uzun süreli yolculuklarda bile maksimum rahatlık sağlar. Sportif hatlara sahip gövde yapısı araca dinamik bir görünüm kazandırır. TVS Raider, hem günlük işe gidiş gelişlerde hem de hafta sonu gezilerinde kullanıcıları konforlu deneyim ile buluşturur. TVS Raider 125 fiyat açısından da oldukça uygundur.

2. TVS Apache RTR 200 4V FI Motosiklet

TVS Apache RTR 200 4V FI, yüksek performans ve yarış ruhunu günlük sürüşe taşıyan bir model olarak öne çıkar. 197.75 cc’lik FI destekli, yağ soğutmalı dört zamanlı motoru ile güçlü ivmelenme yaratır. Şehir, yarış ve yağışlı havalara uygun üç farklı sürüş modu sayesinde her koşula kolaylıkla uyum gösterir. Elektrikli çalıştırma özelliği, gelişmiş yakıt enjeksiyon sistemi gibi teknolojileri ile hem konforu hem de motor tepkisini artırır. Keskin hatlara sahip sportif tasarımı, agresif duruşuyla birleşerek modelin yarış DNA’sını vurgular. Motosikletin aerodinamik yapısı, yüksek hızlarda denge sağlarken, üstün fren performansı güvenli sürüş performansı sergiler. TVS Apache RTR 200 fiyat olarak hem pistte hem de şehir yollarında performansın sınırlarını zorlamak isteyen sürücülere hitap eder.

3. Scooter TVS Jupiter 125

TVS Jupiter 125; şehir içi ulaşımda konfor, pratiklik ve teknoloji arayan kullanıcılar için geliştirilmiş bir scooter modelidir. TVS Jupiter 125 fiyat bakımından da beğenilen modeller arasında yer alır. Şık tasarımı, geniş bagaj kapasitesi, konforlu sele yapısı gibi özellikleriyle günlük kullanımı kolaylaştırır. 125 cc gücündeki motoru, ETFI ve Intelligo teknolojileri sayesinde yüksek yakıt verimliliği, sessiz çalışma gibi avantajı sunar. Özel motor yapısı, hem çevreci hem de performans odaklı sürüş deneyimi ortaya koyar. Düşük ağırlık merkezi ve denge sağlayan şasi yapısı sayesinde sürüş sırasında kontrol hissi oldukça yüksektir. TVS Jupiter 125, şehir trafiğinde çevik manevralar yapmayı kolaylaştırırken, aynı zamanda uzun ömürlü motor yapısıyla bakım maliyetlerini minimumda tutar. Teknolojik donanımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle, günlük kullanımda keyifli bir alternatif oluşturur.

4. Scooter TVS Jupiter

TVS Jupiter; kompakt yapısı, ergonomik tasarımı ve güvenilir motor performansıyla şehir yaşamı için ideal seçenek olur. 110 cc’lik yeni nesil motor teknolojisi, yumuşak güç dağıtımı sayesinde hem ekonomik hem de dengeli sürüş sağlar. Sarsıntısız çalışma karakteri, özellikle kalabalık şehir trafiğinde konforu artırır. Hafif gövde yapısı ve dengeli süspansiyon sistemi, sürücüye yüksek manevra kabiliyeti kazandırır. Geniş sele, konforlu sürüş pozisyonu, kolay kontrol edilebilir yapısı sayesinde her yaş grubundan kullanıcı için uygundur. TVS Jupiter scooter; kullanım kolaylığı, düşük bakım masrafları ve dayanıklı motoruyla günlük işe gidiş gelişlerde ya da kısa mesafeli yolculuklarda ideal ulaşım çözümü sunar.

5. Scooter TVS Ntorg 125 RE

TVS Ntorq 125 RE, genç ve enerjik sürücülere hitap eden sportif bir scooter modelidir. 124.79 cc hacmindeki tek silindirli, dört zamanlı ve üç subaplı motoru ile hem çevik hem de güçlü performans sergiler. Hava soğutmalı motor yapısı uzun süreli kullanımlarda verimliliği korurken, düşük yakıt tüketimiyle ekonomik seçenek oluşturur. Modelin en dikkat çekici özelliği, Smart X Connect sistemiyle desteklenen 60 fonksiyonlu dijital gösterge panelidir. Akıllı gösterge; navigasyon, arama bildirimi, performans analizi gibi birçok modern özelliği tek ekranda sunar. Sportif tasarımı, keskin hatlı gövdesi ve ergonomik sele yapısı, konfor ile stili bir araya getirir. TVS Ntorq 125 fiyat aralığı şehir içinde dinamik, modern ve teknoloji odaklı bir sürüş deneyimi arayan kullanıcılar için oldukça uygundur.

2025 TVS Motosiklet Fiyat Listesi

TVS Motosiklet, her sürücü profiline uygun geniş model yelpazesiyle Türkiye pazarında dikkat çeken markalardan biridir. Şehir içi pratikliği ön planda tutan scooter modellerinden, performans odaklı motosikletlere kadar uzanan ürün gamı, kullanıcıların farklı ihtiyaç ve beklentilerine cevap verir. TVS modelleri; yakıt verimliliği, dayanıklılığı ve modern tasarımlarıyla öne çıkarken, fiyatlandırma açısından da her bütçeye hitap edecek çeşitlilik sunar. 2025 yılı itibarıyla, marka hem günlük kullanım için ekonomik çözümler hem de performans tutkunlarına özel güçlü motor seçenekleriyle geniş kitlelere ulaşmayı hedefler. Aşağıdaki tabloda, Türkiye pazarında satışta olan güncel 2025 TVS motosiklet ve scooter modellerinin fiyat aralıklarını bulabilirsiniz. Güncel fiyat listesi, potansiyel alıcıların ihtiyaçlarına en uygun modeli belirlemelerine yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır. İşte TVS modellerinin 2025 fiyatları:

Model 2025 Fiyat Listesi TVS Raider Motosiklet 112.100 TL TVS Apache RTR 200 4V FI Motosiklet 132.500 TL TVS Jupiter 125 Scooter 95.850 TL TVS Jupiter Scooter 67.570 TL TVS Ntroq 125 RE 80.700 TL

2025 TVS Motosiklet Donanım Karşılaştırması

TVS, 2025 motosiklet modellerinde sunduğu donanım çeşitliliğiyle sürücülerin farklı ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Marka, giriş seviyesi scooter modellerinde şehir içi pratikliğini ve kullanım kolaylığını ön planda tutar. Orta veya üst segment motosikletlerde performans, konfor ve teknoloji unsurlarını dengeler. Sportif tasarımıyla dikkat çeken Raider 125, dijital gösterge paneli ile sürücülere modern sürüş deneyimi sunar. Yakıt verimliliği, ergonomik sele tasarımı gibi detaylarıyla uzun yolculuklarda konfor yaratır. Apache RTR 200 4V FI modeli üçlü sürüş modu, yüksek tork, gelişmiş fren sistemi ile performans tutkunlarına hitap eder. TVS Jupiter serisi ise geniş bagaj alanı, sessiz motor yapısı, dengeli süspansiyon sistemi ile şehir içi kullanımda güven verir. Marka, farklı segmentlerde sunduğu seçenekler ile her sürücü profiline uygun alternatifler sunmayı amaçlar.

Donanım karşılaştırmasında TVS modelleri; motor hacmi, şanzıman tipi, güvenlik sistemleri, akıllı teknoloji entegrasyonları gibi özellikler açısından oldukça güçlüdür. Üst segment modellerde Bluetooth bağlantılı dijital göstergeler, LED aydınlatmalar ve farklı sürüş modları standart hale gelirken; giriş veya orta segment modellerde kullanım kolaylığı, düşük bakım maliyeti, ekonomik motor yapısı detayları ön plana çıkar. Çeşitli özellikler kullanıcıların sürüş ihtiyaçlarına uygun modeli seçmelerine yardımcı olur. Bunun yanı sıra üst segment motosikletlerde süspansiyon ayarları ve fren sistemi gibi performans odaklı donanımlar sürüş güvenliğini artırır. TVS, farklı donanım seviyeleriyle hem şehir içi hem de uzun yol sürüşleri için kullanıcılarına çeşitli seçenekler sunar.

Teknolojik donanımlar, 2025 TVS motosiklet modellerinin cazibesini artıran bir diğer önemli unsurdur. Akıllı dijital paneller, telefon entegrasyonu, sürüş verisi analizi gibi özellikler sürüş deneyimini daha pratik hale getirir. Güvenlik donanımları, ABS ve CBS fren sistemleri, LED aydınlatmalar ergonomik tasarımlarla birleşerek hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde sürücüye avantaj yaratır. TVS markasının geniş servis ağı ve yedek parça erişimi, donanım seviyesinden bağımsız olarak uzun vadeli kullanım konforu vadeder. 2025 modelleri, hem günlük kullanımda rahatlık hem de performans tutkunları için tatmin edici sürüş deneyimi sağlamayı hedefler.

TVS Motosiklet Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

TVS motosiklet satın alırken doğru tercihi yapmak, yalnızca fiyat açısından değil; kullanım amacı, teknik özellikleri, sürüş alışkanlıkları doğrultusunda da dikkatli bir değerlendirme gerektirir. TVS model çeşitliliği şehir içi pratiklik sunan scooterlardan yüksek performanslı motosikletlere kadar uzanır. Model seçimi yaparken konfor, güvenlik ve uzun vadeli kullanım maliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır. TVS modelleri arasından seçim yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar şu şekilde listelenebilir:

Günlük şehir içi kullanım için Jupiter gibi kompakt ve hafif scooter modeller tercih edilebilir. Geniş bagaj alanı, sessiz motor yapısı, ergonomik sele tasarımı gibi detaylar uzun süreli sürüşlerde konfor sağlar. Uzun yol veya sportif sürüş planlayanlar ise Raider veya Apache RTR serisini tercih edebilir.

Motor hacmi ve güç seviyesi, sürüş tarzına uygun şekilde belirlenmelidir. Düşük hacimli motorlar yakıt tasarrufu ve ekonomik kullanım açısından avantaj sağlar. Yüksek hacimli motorlar hızlı ivmelenme sayesinde sportif sürüş deneyimi sunar.

Yakıt verimliliği ve motor teknolojisi seçim sırasında oldukça önemlidir. EFI veya Intelligo destekli motorlar hem düşük yakıt tüketimi sağlar hem de motorun performansını optimize eder.

Sele yüksekliği, süspansiyon kalitesi, ergonomik tasarım gibi özellikler uzun sürüşlerde rahatlığın temsilcisi olur.

Güvenlik donanımları, ABS ya da CBS fren sistemi, LED farlar, sürüş modları gibi özelliklerle desteklenir. Böylece her koşulda güvenli sürüş mümkün olur. Seçim sırasında modelin özellikleri detaylı olarak incelenmelidir.

Servis ağı ve yedek parça erişimi, motosikletin uzun ömürlü ve sorunsuz kullanılmasını sağlar; Türkiye genelinde yaygın servis ağı tercih edilmelidir.

Teknolojik özellikler, Bluetooth bağlantısı, dijital gösterge paneli ve akıllı bildirim sistemlerini detaylı olarak incelemek gerekir.

Garanti süresi ve bakım maliyetleri, uzun vadeli sahiplikte ekonomik avantaj sağlar. Seçim sırasında tüm unsurlar dikkate alınmalıdır.

TVS Motosiklet Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

TVS motosiklet fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri, motor hacmi ve performans özellikleridir. Düşük hacimli modeller, genellikle daha uygun fiyatlı olur. 125 cc veya 110 cc gibi kompakt motorlar, yakıt verimliliği ve düşük bakım maliyeti sunar. Yüksek hacimli 200 cc üzeri motorlar daha güçlü performans ve hızlı ivmelenme avantajı yaratır. Motor teknolojisi de fiyat üzerinde belirleyici bir rol oynar. EFI veya Intelligo destekli motorların maliyetleri daha yüksek olabilir. Bunun yanı sıra sürüş modları ve ek elektronik donanımların varlığı, motosikletin fiyatını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alır. Performans odaklı modellerde kullanılan gelişmiş süspansiyon ya da fren sistemleri de maliyeti yükselten teknik detaylar arasında bulunur.

Donanım ve teknoloji, TVS motosiklet fiyatlarını belirleyen diğer önemli faktörlerdir. Dijital gösterge panelleri, Bluetooth bağlantısı, LED aydınlatmalar, sürüş modu seçenekleri gibi detaylar fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynar. Ergonomik tasarım, sele yüksekliği, geniş bagaj alanı gibi konfor unsurları da fiyat üzerinde etkili olur. Güvenlik donanımları, özellikle ABS ya da CBS fren sistemleri, hem sürüş güvenliğini artırır hem de maliyeti yükselten özellikler olarak öne çıkar. Kullanılan malzeme kalitesi ve işçilik detayları da fiyatlandırmada önemli bir rol oynar. Örneğin dayanıklı ve hafif gövde materyalleri, uzun ömürlü kullanım için avantaj sağladığı için maliyeti de artırabilir. Kullanıcılar hangi özelliklerin kendileri için öncelikli olduğuna göre seçim yaparak fiyat performans dengesi oluşturabilir.

Pazar koşulları ve ekonomik faktörler de TVS motosiklet fiyatlarını doğrudan etkiler. Döviz kuru, hammadde maliyetleri, ÖTV gibi vergiler, Türkiye’de fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynar. Buna ek olarak distribütör ve bayi politikaları, stok durumu veya kampanya dönemleri de fiyatları değişken hale getirir. Türkiye’de ikinci el motosiklet piyasası, talep ve arz durumuna göre fiyat üzerinde dolaylı etki yaratabilir. Uzun vadeli maliyetler, bakım ve servis kolaylığı da alıcılar tarafından değerlendirilir. TVS motosiklet fiyatları yalnızca teknik özellikler ve donanımla sınırlı kalmaz; ekonomik koşullar, vergi politikaları, pazar dinamikleri gibi koşullar da toplam fiyat üzerinde belirleyici olur.

İkinci el araç modelleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Borusan Next’i tercih edebilir. Borusan Next kaliteli hizmeti ve uzman kadrosuyla ihtiyaçları en iyi şekilde karşılar. Geniş araç seçenekleri sayesinde her alandaki kullanıcılara hitap eder. Çeşitli araç modelleri arasında seçim yaparak ihtiyacınıza uygun modelleri kolayca seçebilirsiniz. Dilerseniz Borusan Next aracılığı ile aracınızın değerini belirleyebilir, kolayca satışa çıkarabilirsiniz.

Telif hakkı ve sair fikri mülkiyet hakları Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş.’ye (Borusan Next’e) aittir. Ticari amaçla ve/veya yasalarca izin verilen meşru kullanım sayılamayacak şekillerde, kısmen dahi olsa, izin alınmaksızın alıntı yapılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, link verilemez.