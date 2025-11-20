SYM Fiyat Listesi 2025 (Güncel)

SYM (Sanyang Motor), Tayvan'ın en köklü motor üreticilerinden biri olarak, yarım asrı aşan tecrübesiyle motorseverlerin kalbini kazanmıştır. Başlangıçta Honda ile yaptığı uzun soluklu teknik işbirliği sayesinde motosiklet üretiminde kısa sürede yüksek kalite standardına ulaşmıştır. Marka temel olarak şehir içi ulaşımda düşük yakıt tüketimini önceliklendiren, sağlam modelleriyle tanınır.

Markanın temel felsefesi, kaliteyi erişilebilir kılmak ve kullanıcı deneyimini ön planda tutmaktır. SYM’in inovasyon kültürü markayı özel kılar. Kuruluşundan bu yana sürekli olarak teknolojiyi erişilebilir hale getirme üzerine odaklanır. Elektrikli motorlardan, şehir içi scooter’lara kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, SYM’in her tür kullanıcıya hitap edebilmesini sağlar.

Model Bazında Öne Çıkan SYM Fiyatları ve Özellikleri

SYM’in güçlü marka felsefesi, her modelinde kendini net şekilde gösterir. İster şehir içi pratiklik arayanlar için kompakt scooter’lar, ister uzun yol konforu isteyenler için yüksek hacimli motorlar olsun; SYM her ihtiyaca uygun seçenekler üretir.

SYM X'PRO 125 E5 Fiyatı ve Özellikleri

X'PRO 125 E5 modeli, adeta kentin dar sokaklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Zorlu şartlarda, sürekli kullanımda bile size güvenle eşlik edecek bir mekanik sadakate sahiptir. Gösterişten uzak, son derece fonksiyonel karakteriyle, günlük hayatınızın en güvenilir ulaşım partneri olacaktır.



X'PRO serisi, Türkiye'de yıllardır "ticari motosiklet" olarak gösterdiği dayanıklılıkla bir efsane haline gelmiştir. X'PRO 125 E5, efsanevi mirası en güncel teknolojilerle buluşturur. Motor uzun ömürlülüğü ile öne çıkar. Bir motosikletten öte, uzun yıllar boyunca size hizmet edecek yatırımdır.



Motosikletin kalbinde yatan 125 cc'lik motor, oldukça tasarruflu kabul edilir. Şehir içi kullanımda bir numaralı gider kalemi olan yakıt maliyetini en aza indirger, bu da cebinizi rahatlatır. Avrupa'nın çevreci normlarına uyumlu Euro 5 standardındadır.

Model Adı 2025 Fiyatı X'PRO 125 E5 110.000 TL

SYM ADX 125 E5 Fiyatı ve Özellikleri

SYM'in ADX 125 E5 modeli sıradan scooter olmanın çok ötesine geçerek, hem şehir içinde hem de şehrin ötesindeki yollarda sizi yeni maceralara taşıyacak gerçek yol arkadaşıdır.

SYM ADX 125 E5'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmış olmasıdır:

ABS (Anti-lock Braking System): Bu sistem, özellikle ıslak veya kaygan zeminlerde ani frenleme durumunda tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek sürücünün kontrolü kaybetmesini engeller. Bu da hem şehir trafiğinde hem de virajlı yollarda çok daha güvenli bir sürüş sağlar.

TCS (Traction Control System): Bu sistem, motorun çekiş gücünü sürekli olarak izler ve kaygan yüzeylerde tekerleklerin patinaj yapmasını önler. Özellikle ıslak zeminde veya toprak yollarda, sürüş güvenliğini bir üst seviyeye taşır.



ADX 125 E5, sıvı soğutma sistemine sahip olması sayesinde, motorun aşırı ısınmasını önleyerek daha stabil ve uzun ömürlü bir performans sunar. Bu özellik, özellikle sıcak yaz aylarında veya uzun yolculuklarda motorun verimliliğini korumasına yardımcı olur.



SYM ADX 125 E5, tasarımıyla da klasik scooter'ların ötesine geçer. Yüksek ground clearance (yerden yükseklik), geniş lastikler ve uzun süreli sürüşlere uygun konforlu sürüş pozisyonu ile hem şehir içinde hem de hafif arazi şartlarında rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca, ön ve arka bagaj seçenekleriyle de geniş bir depolama alanı sunar.



SYM'in kalitesi ve dayanıklılığı, ADX 125 E5 modelinde de kendini gösterir. Sağlam şasi yapısı ve kaliteli malzeme kullanımı, bu scooter'ı zorlu kullanım koşullarına karşı dirençli hale getirir. Uzun yıllar boyunca size sorunsuz bir şekilde eşlik edecek güvenilir bir yol arkadaşı olmayı hedefler.

Model Adı 2025 Fiyatı ADX 125 E5 ABS/TCS SIVI 203.500 TL

JET X 125 E5+ Fiyatı ve Özellikleri

SYM'in JET X 125 E5+ modeli, şehir sokaklarında sıradanlığı reddedenler için tasarlandı. Bu model, keskin duruşuyla adeta asfaltta iz bırakmaya gelir. Klasik scooter tanımının dışına çıkan JET X, "maxi-scooter" sınıfının tüm özelliklerini kompakt bir tasarımda sunar.



125 cc'lik Euro 5 uyumlu motoru, sıvı soğutma sistemiyle desteklenir. Sistem, motorun uzun şehir yolculuklarında bile optimum sıcaklıkta kalmasını destekler. Performanstan ödün vermeden çalışan motor, sürüş keyfinizi en üst seviyede tutarken aynı zamanda yakıt verimliliği konusunda da iddialı.



JET X 125 E5+, ABS ve TCS ikilisiyle sürüş güvenliğini zirveye taşır. ABS fren sistemi, özellikle ıslak zeminde ani fren durumlarında tekerlek kilitlemeyi önleyerek maksimum kontrol sağlar. TCS ise kaygan yüzeylerde gücü yöneterek patinaj riskini minimize eder. Bu iki sistem, şehir trafiğinin öngörülemez koşullarında sürücüye ekstra bir güven kalkanı oluşturur.



JET X'in sportif karakteri, sadece görünüşle sınırlı değil. Destekli koltuk tasarımı, uzun süreli sürüşlerde dahi konforu elden bırakmaz. Ayakları daha öne alan oturuş pozisyonu, sportif sürüş hissini desteklerken, geniş ön panel hem aerodinamik görünüm sağlar hem de sürücüyü rüzgara karşı korur.



Ön panelde yer alan fonksiyonel göstergeler, sürüşle ilgili tüm bilgileri saniye saniye aktarır. Altında yer alan şarj girişi ise modern sürücülerin vazgeçilmez ihtiyacı olan cihaz şarjını kolaylaştırır. Geniş bagaj hacmi ise günlük kullanımda şehirli sürücünün tüm ihtiyaçlarına cevap verir.



Keskin hatlarıyla dikkat çeken JET X, LED aydınlatma sistemleriyle adeta şehirde bir ışık şovu sunar. Dinamik sinyaller ve agresif ön far tasarımı, gece sürüşlerinde hem iyi bir görüş hem de fark edilirlik sağlar. Her detayıyla özenle işlenmiş gövde tasarımı, JET X'i şehir sokaklarında bir stil ikonu haline getirir.

Model Adı 2025 Fiyatı JET X 125 E5+ 175.000 TL

SYM JET 14 200 EVO E5+ Fiyatı ve Özellikleri

SYM'in JET 14 200 EVO E5+ modeli, şehir yaşamının dinamizmine tam uyum sağlayan, tasarımı ve performansıyla öne çıkan bir maxi scooter olarak karşımıza çıkar. Model, günlük ulaşım ihtiyaçlarını bir stil ifadesine dönüştürmek isteyenler için özenle tasarlandı.



JET 14 200 EVO E5+, 200 cc'lik Euro 5 standardına uyumlu motoruyla dikkat çeker. Bu motor hacmi, şehir içinde rahatlıkla ihtiyaç duyulan gücü sunarken, aynı zamanda şehirlerarası yollarda da tatmin edici bir performans sergiler. Sıvı soğutma sistemi sayesinde motor sıcaklığı her koşulda optimum seviyede tutulur, bu da motor ömrünü korur.



Gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılarak sürücüye maksimum kontrol imkanı sunar. ABS fren sistemi, ani frenleme durumlarında tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek güvenli duruş sağlar. TCS sistemi ise kaygan yüzeylerde olası patinaj riskini minimize ederek sürüş güvenliğini bir üst seviyeye taşır.



JET 14 200 EVO E5+, sportif çizgileriyle görsel anlamda da fark yaratır. LED aydınlatma sistemleri hem gece görüşünü artırır hem de enerji verimliliği sağlar. Geniş oturma alanı, uzun süreli sürüşlerde dahi yorgunluk hissini minimize eder. Ön panelde yer alan şarj girişi gibi pratik detaylar, günlük kullanımda büyük kolaylık sağlar.



Bu model, geniş bagaj hacmiyle günlük kullanımda ihtiyaç duyulan depolama gereksinimlerine cevap verir. Bagaj içine rahatlıkla iki adet full-face kask sığabilmesi, pratik kullanım avantajı sunar. Ayrıca ön bölmede yer alan depolama alanları, kişisel eşyaların güvenli şekilde taşınmasına olanak tanır.



JET 14 200 EVO E5+, sürüş konforu özelinde titizlikle hazırlanmış bir ergonomi verir. Ayakları daha öne alan oturuş pozisyonu, uzun süreli sürüşlerde dahi rahatlık sağlar. Yüksek ön panel, sürücüyü rüzgara karşı korurken, aynı zamanda aerodinamik verimlilik de sağlar.

Model Adı 2025 Fiyatı JET 14 200 EVO E5+ 149.000 TL

Symphony ST 200 Fiyatı ve Özellikleri

SYM Symphony ST 200, hem şehir içi hem de kısa-orta mesafe yolculuklar için mükemmel seçenek olarak öne çıkar. Kompakt tasarımı, trafikte manevra kabiliyetini artırırken, sürüş sırasında rahat kontrol hissi verir. Ergonomik oturma pozisyonu, uzun süreli sürüşlerde bile yorgunluğu minimuma indirir, hem yeni hem de deneyimli sürücüler için oldukça konforludur.

Motor performansı açısından Symphony ST 200, güçlü bir sürüş vaat eder. 200 cc motor hacmi, şehir içi hızlanmaları kolaylaştırırken, hafif uzun yol sürüşlerinde de yeterli performansı sağlar. Motorun sessiz çalışması, keyifli sürüş deneyiminizi pekiştirecektir.

Donanım ve güvenlik açısından Symphony ST 200, beklentileri karşılayan bir motordur. ABS fren sistemi, güçlü süspansiyon ve LED aydınlatmalar, hem güvenliği artırır hem de modern bir görünüm kazandırır. Ayrıca dijital göstergeler sayesinde hız, yakıt ve motor bilgilerini anlık olarak takip edebilirsiniz; sürüş güvenliğini üst seviyeye çıkarır.

Symphony ST 200, uzun ömür ve dayanıklılığıyla dikkat çeker. Üretiminde kullanılan kaliteli malzemeler, motorun yıllarca güvenle kullanılmasını sağlar. Düzenli bakım ve geniş servis ağı ile Symphony ST 200, sadece bir ulaşım aracı değil, güvenilir bir yol arkadaşı olarak hayatınıza katılır. Şehirde veya kısa kaçamaklarda, Symphony ST 200 ile sürüş keyfi her zaman maksimum seviyede hissedilir.

Model Adı 2025 Fiyatı Symphony ST 200 178.500 TL

SYM MAXSYM 508 E5 Fiyatı ve Özellikleri

SYM MAXSYM 508 E5, tam anlamıyla lüks maxi‑scooter sınıfında bir yıldızdır. 508 cc hacimli çift silindirli motoru, sıvı soğutma sistemi ve Euro 5 standartlarına uygun yapısıyla hem şehir içinde hem uzun yolda üstün performans sunar. 33.5 kW güç ve 49.9 Nm tork değerleriyle, bu motor yalnızca taşımak için değil aynı zamanda keyif almak için tasarlanmış.

Donanım açısından MAXSYM 508, sürüş güvenliğini ve konforunu tek potada eritir. ABS, TCS gibi modern güvenlik sistemleriyle donatılmış olması, olası frenleme senaryolarında rahatlık sağlar. TFT renkli göstergesi, anahtarsız çalıştırma sistemi gibi premium detaylar, modelin “ motosiklet konforunda” deneyim sunduğunu ortaya koyar.

Görünüşten de kalite kendini gösterir. MAXSYM 508’in çizgileri agresif karakter taşır; gövdesi güçlü, duruşu prestijlidir. Şehir içinde saygınlıkla kullanılabilecek araç olarak tasarlanmıştır. Ayarlanabilir rüzgâr siperliği, büyük alt selesi, rahat oturuş pozisyonu gibi detaylar da uzun yolculuklarda konforu artırır.

Ekonomik olarak da MAXSYM 508 E5 ABS/TCS SIVI güçlü bir seçenektir. Yakıt sistemindeki enjeksiyon teknolojisi sayesinde verimli sürüşlere imza atar. Bu modelle “scooter konforu mu yoksa motosiklet performansı mı” ikilemini ortadan kaldırıp her ikisini de yaşarsınız.

Model Adı 2025 Fiyatı MAXSYM 508 E5 604.000 TL

Fiyatları Etkileyen Faktörler ve Satın Alma İpuçları

SYM motosiklet fiyatlarını belirleyen pek çok unsur bulunur. En temel belirleyici unsur, motor hacmidir. 50 cc gibi şehir içi kullanım için tasarlanan kompakt modeller, düşük fiyat aralığında yer alırken; 200 cc ve üzeri motorlar, yüksek performans sebebiyle fiyat skalasının üst basamaklarına çıkar. Yani önce kendinize şu soruyu sormalısınız: “Ben bu motoru en çok nerede kullanacağım?”

Fiyatları etkileyen diğer önemli etken, teknoloji seviyesidir. SYM her segmentte kullanıcı konforunu artıran teknolojilere yer verir. ABS fren sistemi, LED aydınlatma, dijital gösterge paneli veya akıllı anahtarsız çalıştırma sistemi gibi özellikler model fiyatını doğrudan etkiler. Fakat bu özelliklerin her biri, güvenlik açısından da büyük avantaj sağlar. Dolayısıyla motor seçimi yaparken, donanımların sizin sürüş tarzınıza ne kadar katkı sunduğunu değerlendirmek önemlidir.

SYM Motosiklet Seçerken Fiyat-Performans Değerlendirmesi

SYM motosikletlerini değerlendirirken en önemli kriterlerden biri, fiyat-performans dengesidir. Her model farklı sürüş tarzlarına göre tasarlanmıştır bu nedenle motosiklet çeşitleri arasında karar verirken yalnızca fiyatı değil, uzun vadeli işletme maliyetini de göz önünde bulundurmalısınız.

Kendi ihtiyaçlarınızı ve kullanım alışkanlıklarınızı belirlemek, doğru fiyat-performans değerlendirmesi için şarttır. Motosikletler arasında seçim yaparken test sürüşü yapmak, sürüş pozisyonunu, dengeyi ve fren tepkilerini hissetmek oldukça önemlidir. Böylelikle SYM’in sunduğu farklı modelleri kendi yaşam tarzınıza göre karşılaştırabilir, en uygun fiyat-performans kombinasyonunu bulabilirsiniz.

SYM Motosiklet Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

SYM motosiklet alırken dikkat edilmesi gereken en temel unsur, ihtiyacınıza uygun modeli seçmektir. Şehir içi kullanım mı, uzun yol mu yoksa ara sıra hobi amaçlı sürüş mü yapacağınızı belirlemek, doğru motor hacmini seçmenize yardımcı olur. Motosikletin ergonomisi, koltuk yüksekliği gibi detaylar da sürüş konforunuzu doğrudan etkiler. Dolayısıyla satın almadan önce motoru test sürüşüne çıkarmak, gerçek kullanım deneyimini hissetmek için oldukça önemlidir.

Fiyat ve performans dengesi göz önünde bulundurmalısınız. SYM motosikletleri, donanım seviyesine göre farklı fiyat skalalarına sahiptir. ABS fren sistemi, dijital göstergeler gibi ekstra özellikler fiyatı etkilerken, uzun vadede güvenlik açısından büyük katkı sağlar.

İkinci el motosiklet almayı düşünüyorsanız, ekstra dikkatli olmanız gerekir. Motorun geçmiş bakım kayıtlarını incelemek, orijinal parçaların korunup korunmadığını görmek çok önemlidir. Mümkünse motoru ustaya göstererek teknik kontrollerini yaptırmalısınız. Böylece hem güvenli hem de uzun ömürlü yatırım yapmış olursunuz.

SYM Motosiklet Almanın Avantajları Nelerdir?

SYM motosikletler, özellikle şehir içi kullanımda manevra kabiliyeti ile öne çıkar. Kompakt tasarımı sayesinde yoğun trafikte kolayca yol alabilir, dar sokaklarda rahatça manevra yapabilirsiniz. Günlük ulaşımda zamandan tasarruf etmenizi sağlarken sürüş deneyimini de oldukça keyifli hale getirir. Ek olarak SYM modelleri, sürücü dostu ergonomik tasarımları sayesinde uzun yolculuklarda dahi yorgunluk hissini minimuma indirir.

Diğer avantajı, yüksek yakıt verimliliği konusunda öne çıkar. SYM motosikletleri, ekonomik yakıt tüketimi ile bütçenizi korur. Düzenli bakım maliyetleri de oldukça makul seviyededir. Bu sayede hem şehir içi hem de ara sıra uzun yol sürüşlerinde uzun vadeli ekonomik çözüm elde edebilirsiniz.

SYM’in sunduğu dayanıklılık, markanın uzun yıllardır tercih edilmesinin bir diğer nedenidir. Güçlü şasi yapısı ve sağlam süspansiyon teknolojisi, güvenli sürüş deneyimini garantiler. Markanın geniş servis ve yedek parça ağı, olası arızalarda hızlı çözüm bulmanızı sağlar. SYM kullanıcılarının motosikletlerini kesintisiz şekilde kullanabilmelerini mümkün kılar.

SYM motosikletleri farklı motosiklet çeşitleri ve modelleriyle her kullanıcıya hitap eder. Şehir içi scooter’lardan yüksek performanslı motosikletlere kadar geniş yelpaze sunar. Mevcut çeşitlilik farklı ihtiyaçlara uygun seçenekler bulmanızı sağlar.

SYM motosikletler, sundukları farklı motosiklet çeşitleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılar. Kuruluşundan bu yana kaliteyi ön planda tutan SYM, şehir içi sürüşten uzun yol maceralarına kadar her deneyimi keyifli kılar. Siz de Borusan Next uzmanlığıyla kendi sürüş tarzınıza en uygun modeli seçerek, SYM’in yıllara dayanan deneyimini hissedebilirsiniz.



