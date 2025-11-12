SSangyong Fiyat Listesi 2025 (Güncel)

Aracınızı seçerken hem güçlü bir sürüş hem de uzun vadede güven arıyorsanız, farklı beklentilere yanıt veren seçenekler arasında SSangYong markası tam da aradığınız modelleri sunuyor olabilir. Güney Kore’nin köklü otomotiv markalarından SsangYong, sağlam yapısı, karakteristik tasarımı ve ulaşılabilir fiyat politikasıyla dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ilgi görür. İlk olarak 1954’te Ha Dong-hwan Motor Atölyesi ile başlayan yolculuğun zaman içinde ticari araç üretiminden SUV segmentine geçiş yapmasıyla bilinir. Dolayısıyla kitlesini daha da büyüten markalar arasındadır. Özellikle dayanıklılığı, sağlam yapısı, güvenilirliğiyle dikkat çeker.

Türkiye’de de “Kore araba markaları” arasında yer alarak alternatif marka olarak öne çıkan SSangYong araçları, SUV ve pick-up modelleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eder. Böylece şehir içi kullanımda pratik, aile kullanımında geniş, iş dünyasında dayanıklı seçenekler sunar. Tivoli gibi kompakt seçenekler, Korando, Torres gibi aile odaklı SUV'lar ile Musso Grand gibi işlevsel pick-uplar marka gamını oluşturan başlıca seçeneklerdir. Bu nedenlerle “ikinci el SsangYong” modelleri de alıcıların radarına girer. Yani SSangYong markası hem bütçe dostu hem de sağlam alternatif arayan sürücüler için çekici bir tercih haline gelmiş durumda. Peki, SSangYong fiyat listesi her bütçeye uygun mu? Gelin, araç dünyasında size SUV-pickup modellerde yeni alternatifler sunan SSangYong markasına birlikte bakalım.

2025 SSangyong Modelleri ve Özellikleri

Aracınızı seçerken hangi kullanımın öncelikli olduğunu düşündüğünüzde SSangYong’un model gamı farklı beklentileri karşılayarak işinizi kolaylaştırır. Örneğin; şehir içinde manevra ile pratiklik ön plandaysa kompakt modeller dar sokaklarda rahat hissettiren iç düzen ve kolay park özellikleriyle öne çıkar. Aile seyahatleri ağırlıktaysa geniş iç hacim, bagaj kapasitesi uzun yol konforunu sağlar.

İş ya da arazi ihtiyacı varsa pick‑up seçenekleri taşıma kapasitesiyle sağlamlık tarafında güven verir. Bu üç ana ihtiyaç hattı arasında geçiş yapmak zor olmadığından hangi modelin size uygun olduğunu belirlerken motor‑donanım kombinasyonlarına, sürüş karakterine odaklanmanız yeterlidir. Örneğin daha ekonomik günlük kullanım isterseniz küçük hacimli motorlarla sade donanım tercih edebilirsiniz.

Uzun yol ağırlıklı kullanımda ise süspansiyon ile koltuk konforu öncelik kazanmalıdır. Öte yandan bir araçta tasarım detaylarıyla iç ergonomi, araçla kurduğunuz bağı güçlendireceği için markanın benzersiz tasarımından da etkilenmeniz olası. Güvenlik donanımları ise sürüş güvenini tamamlayarak farklı yol alışkanlıklarına göre seçilebilecek net alternatifler sunar. Size de SSangYong fiyat listesi içinde karşılaştırma yapmak kalır.

Tivoli

Tivoli, şehir içi kullanım, kompakt SUV arayanlara özel tasarlanmış bir modeldir. Dar sokaklarda manevra kolaylığı, park pratikliği önceliğinizse Tivoli küçük boyutlarıyla bu ihtiyaca yanıt verir. İç mekânda ergonomik düzen, sade ama fonksiyonel tasarım, sürüş sırasında hem rahatlık hem de kullanım kolaylığı sağlar. Motor seçenekleri ise ekonomik, verimli bir günlük sürüş deneyimi sunacak şekilde çeşitlendirildiğinden yakıt tüketimi konusunda tasarruf sağlayabilirsiniz. Performans da yeterli seviyede kalır. Donanım paketleri, temel güvenlikle konfor ihtiyaçlarını karşılamak üzere optimize edilmiştir. Örneğin; LED aydınlatmalar, multimedya sistemi ve güvenlik sensörleri mükemmel bir sürüş desteği sunar. Tivoli’nin tasarımında karakteristik ön ızgara ve dinamik hatlar öne çıkar, böylece hem estetik hem de marka kimliği ön plana çıkar. Dolayısıyla Tivoli, şehir yaşamına uygun boyutu, ekonomik motorları, pratik donanımlarıyla günlük sürüşü kolaylaştıran, kullanıcı odaklı bir seçenek olarak değerlendirilir.

Korando

Korando, aile kullanımına uygun SUV segmentinde yer alır, geniş iç hacmi ile uzun yol konforunu bir arada sunar. Yolcu kabini ferah tasarımıyla herkesin rahat etmesini sağlarken bagaj hacmi aile seyahatleri için yeterli alana sahiptir. Motor seçeneklerinde de performans ile yakıt verimliliğini dengeler. Böylece şehir içi kullanımda ekonomik, uzun yol sürüşlerinde güçlü deneyim elde edebilirsiniz. Donanım paketleri söz konusu olduğunda güvenlikle konfor ön plana çıkar. Adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleyici sistemler, modern multimedya ekranlarıyla teknolojiden yararlanıp konforunuzu, güvenliğinizi artırmanızı sağlar. Korando’nun tasarımında daha çok güçlü ve dinamik hatlarıyla SUV kimliği vurgulanır. Daha konforlu sürüş için süspansiyon sistemiyle koltuk düzeni farklı yol koşullarına adapte edilmiştir. Tüm özellikleriyle Korando, aile odaklı sürücüler açısından güvenliği önceliklendirerek sürüşü kolaylaştırır.

Musso Grand

Musso Grand, işlevsellik ve dayanıklılığı ön planda tutan pick-up segmentine ait modellerden biridir. Taşıma kapasitesi yüksek şasi, sağlam gövde yapısıyla ağır yükleri güvenle taşır. Kabin içi ergonomisi sadece sürücü açısından değil yolcular için de konforlu düzene sahiptir. Özellikle uzun yol, iş sahası kullanımında avantajlı olduğu söylenebilir. Motor seçenekleriyle güçlü performansla dayanıklılığı dengeler, böylece hem şehir içinde hem de arazi koşullarında kullanabileceğiniz model seçimi yapabilirsiniz. Donanım paketlerinde de güvenlik sensörleri, çekiş kontrolü, modern multimedya sistemleri yer alır. Musso Grand, tasarımında keskin hatlar, karakteristik ön görünüm ile markanın ikonik pick-up dizaynı ortaya çıkar. Yani iş ve hobi amaçlı kullanımda pratik, sağlam, güvenilir araç arayanlar için ideal bir alternatiftir.

Torres

Torres, hem aile kullanımına uygun geniş SUV segmentinde hem de macera odaklı sürücüler için tasarlanmış modeldir. İç hacmi geniş, bagaj kapasitesi uzun yol / tatil planlarına uygundur. Motor ve donanımın genel hedefi performansla yakıt verimliliğini dengelemektir. Bu sayede farklı yol koşullarında sürüşü rahat olduğu kadar güvenli kılar. Güvenlik donanımlarında öne çıkan detaylar, adaptif sürüş destek sistemleri, multimedya paketleridir. Tasarım konusunda dış hatlarda karakteristik SUV çizgileri bulunurken iç mekânda ergonomik yerleşim yer alır. Kısaca Torres, aile yolculukları, uzun rotalarda sürüş keyfi, işlevselliği bir arada sunarak sürücülere işlevsel bir seçenek olarak öne çıkar.

Rexton

Rexton, geniş SUV segmentinde güçlü motorları, yüksek taşıma kapasitesi ile tüm dikkatleri toplayan parçalardan biridir. Uzun yol sürüşlerinde konfor sağlayan süspansiyonu, koltuk düzeni, aile / iş odaklı kullanımını dengeleyerek herkese hitap eder. Performans açısından oldukça popüler olan model aynı zamanda yakıt verimliliğini de es geçmez. Böylece farklı sürüş senaryolarında güvenle keyif sağlar. Donanım seçenekleri olarak adaptif sürüş kontrolü, güvenlik sensörleri ve multimedya sistemleri sunulur. İlk bakışta dikkat çeken ise modern hatları, markaya özgü ön ızgarasıdır. Yani Rexton, şehir içinde, uzun yolda dayanıklılığı bırakmadan konfor isteyenler için güçlü bir SUV alternatifi oluşturur.

2025 SSangyong Fiyat Listesi

Aracınızı yenilemek istediğinizde markanın sunduğu modellerin çeşitliliğini, farklı bütçelere hitap eden yapısını açıkça gösteren 2025 SSangYong fiyat listesi size yardımcı olabilir. Kompakt SUV’lerden geniş aile araçlarına, pick-up’lardan elektrikli modellere kadar uzanan geniş ürün gamı, her beklentiye uygun alternatifler sunar. Kore araba markaları arasında parlayan SSangYong’un fiyat politikası genellikle hem dayanıklılık hem de ulaşılabilirlik dengesini koruyarak markayı “fiyat–performans” odaklı seçenekler arasında öne çıkarır. Özellikle Tivoli, Korando gibi şehir dostu modeller, makul başlangıç fiyatlarıyla dikkat çekerken Torres, Musso Grand gibi güçlü, geniş araçlar uzun yol / iş kullanımı için tercih edilir. Aşağıdaki tablo, 2025 model yılı için resmi fiyat listesinden alınmıştır:

Model Ekim 2025 Fiyatları Musso EV (2025) ₺2.449.612 Actyon (4×4 1.5 Otom./Benzinli) ₺3.150.000 Actyon (Sunroof versiyon) ₺3.250.000 Torres EVX 4×2 Sunroof ₺2.205.000 Torres EVX 4×2 Panoramik Cam Tavan ₺2.430.000 Musso Grand Platinum Plus D2.2 4×2 Otomatik ₺1.905.000 Musso Grand Platinum Plus D2.2 4×4 Otomatik ₺2.775.247 Torres 4×2 1.5 GDI Turbo ₺2.370.000 Torres 4×4 1.5 GDI Turbo ₺2.950.000 Korando Platinum 4×2 AT Benzinli ₺2.250.000 Korando Titanium 4×2 AT Benzinli ₺1.990.300 Tivoli Deluxe 1.5 Otom./Benzinli ₺1.780.000

Fiyatlar ÖTV, KDV dahil anahtar teslim liste fiyatlarıdır. Trafik sigortası, tescil masrafları, opsiyonel donanımlar hariçtir.

2025 SSangyong Donanım Karşılaştırması

SSangYong modellerinde donanım seçenekleri, temel olarak üç ihtiyacı karşılayacak şekilde gruplanır: günlük kullanım konforu, uzun yol konforu ve iş/arazi odaklı işlevsellik. Söz konusu gruplandırma, donanım paketlerinin hangi doneleri içerdiğini anlamayı kolaylaştırır. Örneğin; kompakt modellerde temel paketler daha çok multimedya, klima, temel güvenlik unsurlarını kapsar, böylece şehir içi kullanımda ihtiyacı doğrudan karşılar. Orta - üst paketlerde ise ek güvenlik sistemleri, daha büyük multimedya ekranları, konfor odaklı öğeler yer alır. Bu sayede Korando ya da Torres gibi geniş SUV’larda yolculuk alâkasının yükselmesi sağlanır. Donanım karşılaştırması yaparken ilk bakılacak noktalar arasında fren destekleri, hava yastığı sayısı, sürücü destek modülleri, multimedya entegrasyonu yer alır. Çünkü bu donanımlar aynı modelin farklı versiyonları arasında gerçek kullanım farkı yaratır.

Sürüş karakteri, konfor odaklı donanımlar bağlamında ise süspansiyon, koltuk ayarları, ses yalıtımı öncelik kazanır. Uzun yol ağırlıklı tercih ediyorsanız üst paketlerdeki süspansiyon uyarlamaları, ergonomik koltuk seçenekleri yol yorgunluğunu azaltır. Aynı şekilde adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, çarpışma önleme gibi aktif güvenlik yardımcıları, istikrarlı bir sürüş hissi sağlar. Tivoli gibi kompakt modelde öğelerin bazıları opsiyonel tutulurken Korando ya da Torres’te ise belli paketlerle standart hâle gelmiştir. Dolayısıyla donanım karşılaştırması yaparken sadece “hangi özellik var/ yok” sorusuna bakmamalı, aynı zamanda o özelliğin hangi paketle, hangi motor/şanzıman kombinasyonuyla sunulduğunu da değerlendirmelisiniz.

İşlevsellik ve taşıma kapasitesi gerektiren modellerde (Musso Grand vb.) donanım yaklaşımı farklılaşır. Burada çekiş kontrolü, çekme kapasitesi, sağlamlaştırılmış şasi, yükleme ekipmanları daha ön plana gelir. Pick-up almayı düşünüyorsanız kabin içi konfor öğeleriyle beraber şasi / yük yönetimi çözümlerinin paketlerde nasıl yer aldığına bakmanız gerekir. Elektrikli veya hibrit türevlerde (örneğin Torres EVX) ise batarya yönetimi, şarj altyapısıyla uyumlu yazılımlar, enerji verimliliğini artıran sürüş modları donanım karşılaştırmasında belirleyici olur. Yani SSangYong fiyat listesi içinde benzer motor-donanım kombinasyonlarını karşılaştırırken garanti süresi, servis ağı, opsiyonel donanım maliyeti, ikinci el SSangYong değeri gibi kriterleri hesaba katmak, doğru seçimi kolaylaştırır.

Öte yandan donanım tablolarını yan yana koyduğunuzda örneğin; Tivoli Deluxe vs. Korando Titanium vs. Torres Platinum, her satırdaki güvenlik, konfor, işlev öğelerini tek tek tarayıp kendi önceliklerinize göre puanlayabilirsiniz. Böylece hangi modelin hangi pakette size en fazla faydayı verdiği netleşecektir. Çünkü donanım karşılaştırması, yalnızca reklam sloganlarına değil, gerçek kullanım senaryolarına göre yapılırsa anlam kazanır. Bu yüzden hangi yolculuk türünü yaptığınız, hangi ekipmanları zorunlu gördüğünüz, uzun vadede hangi işletim maliyetini tolere edebileceğiniz en önemli belirleyicilerdir. Siz de SSanYong markasını ilgi çekici bulduysanız “ araba al ” üzerinden seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

SSangyong Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

SSangYong marka bir araç almayı düşünüyorsanız sadece fiyat değil, servis ağı, yedek parça durumu, garanti koşulları, kullanım amacına uygunluk, donanım seviyesi ve yakıt tipi gibi birçok faktör önemlidir. Bu kriterleri göz önünde bulundurmanız hem uzun vadede memnuniyetinizi artırır hem de satın alacağınız modelin sizin ihtiyaçlarınıza uygun olmasını sağlar. SSangYong özelinde dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:

Servis / yedek parça ağı: Türkiye’de SSangYong yetkili servis sayısı, yedek parça bulunabilirliği, bakım / onarım süreçlerinin hızını, maliyetini doğrudan etkiler. Servis ağı geniş olan bölgelerde aracınızı daha hızlı, ekonomik şekilde kullanabilir, ikinci el değerini koruyabilirsiniz. Özellikle İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Trabzon, Erzurum, Çorlu, Tuzla ve Yenibosna gibi büyük yerlerde ve sanayi bölgelerinde aktif bayileri bulunmaktadır

Motor / çekiş sistemi seçimi: 4×4 seçenekleri, yük taşıma ya da arazi kullanımı için avantajlıdır, ancak şehir kullanımında 4×2 daha ekonomik olabilir. Örneğin; Musso Grand fiyatını değerlendirirken motor / çekiş kombinasyonunu dikkate almak gerekir.

Yakıt tipi / tüketim: Dizel ya da elektrikli modeller, benzinli modellere kıyasla farklı avantaj / dezavantajlara sahiptir. Elektrikli seçenekler için şarj altyapısı, menzil dikkate alınmalıdır. Örneğin; SsangYong Torres EVX fiyatı elektrikli modelin ekstra maliyetleri nedeniyle satın alımda yüksek gelebilir. SSangYong Tivoli fiyat ise hem alımda uygun hem de kompakt SUV’lerde günlük kullanım için uygun yakıt tüketimi sağlar.

Donanım seviyesi / güvenlik: Giriş donanım seviyesinde bazı sürücü destek sistemleri olmayabilir. Üst paketlerde ekstra güvenlik sistemleri yer alır. Bu nedenle araba fiyatları seçilen donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir.

İkinci el durumu: SSangYong modelleri için ikinci el SsangYong piyasasının durumu, değişim hali, km durumu, hasar geçmişi alım kararını etkiler.

İç hacim / kullanım amacı: Aile, şehir, yolculuk, iş kullanımı için araç tercih edilecekse bagaj hacmi, iç mekan genişliği, konfor gibi kriterler değerlendirilmelidir.

Fiyat performans dengesi: SSangYong modelleri fiyat bakımından avantajlı olabilir ancak karşılaştırılan markalarla donanım, kullanım koşulları da karşılaştırılmalıdır.

SSangyong Araç Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

2025 model SSangYong araçlarının fiyatları, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ayrıca fiyatları etkileyen birçok dışsal ve içsel etken bulunur. Türkiye’de otomobil fiyatlarının belirlenmesinde döviz kuru oldukça kritik unsurdur. İthal edilen ya da ithalatı yapılan parçaları içeren markalarda, dövizdeki artış fiyatlara doğrudan yansır. Ayrıca motor hacmi, yakıt tipi gibi unsurlara göre uygulanan ÖTV dilimleri fiyatları yukarı çekebilir. Örneğin; SSangYong’da da ÖTV değişikliği sonrası Korando fiyatları gibi bazı modellerin fiyatlarında değişimler gözlemlenmiştir.

Araçta kullanılan motor tipi (benzinli, dizel, elektrikli), yakıt verimliliği ve çekiş sistemi (4×2 vs 4×4) fiyatı doğrudan etkiler. Örneğin; 4×4 çekişli versiyonlar 4×2 versiyonlara göre genellikle daha yüksek fiyata sahiptir. Ayrıca elektrikli versiyonların batarya, altyapı gibi ek maliyetleri vardır. SSangYong model gamında söz konusu farklılıklar açıktır: Torres fiyat listesi içinde yer alan elektrikli model, benzinli versiyonlara göre farklı fiyat bandında yer alır.

Araçta sunulan donanım paketi, güvenlik, sürücü destek sistemleri, iç mekan malzeme kalitesi, cam tavan gibi opsiyonlar fiyatı belirleyen önemli faktörlerdir. Giriş donanım paketleri daha ekonomik iken üst donanım paketleri ekstra maliyet oluşturur. SSangYong modellerinde Deluxe, Titanium, Platinum gibi donanım seviyeleri mevcuttur. Bu nedenle aynı modelin farklı donanım versiyonları arasında fiyat farkı olabilir. Örneğin; SSangYong Musso Grand fiyatı Platinum Plus D2.2 4x4 modelde 2.775.247 TL'den başlar.

SSangYong modelleri arasından ihtiyaçlarınıza en uygun aracı seçerken Borusan Next ayrıcalığıyla güvenli, sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz. Farklı donanım seçeneklerini, güncel SSangYong fiyat listesi 2025’i inceleyerek hem bütçenize uygun hem de uzun vadede memnuniyet sağlayacak ikinci el SUV ve pick-up modellerine hemen sahip olabilirsiniz.

