Skywell Fiyat Listesi 2025 (Güncel)

Elektrikli mobilite dünyasında adını giderek daha fazla duyuran Skywell, 2025 yılında Türkiye pazarında konumunu güçlendiren yenilikçi Çin araba markaları arasında öne çıkar. Gelişmiş batarya teknolojileri, aerodinamik tasarımı, sessiz sürüş deneyimiyle markanın modelleri, geleceğin ulaşım anlayışını bugünden kullanıcıya sunar.

Skywell’in Türkiye operasyonları, elektrikli araç pazarının büyümesiyle birlikte hız kazanmıştır. Markanın yenilenen ürün gamı, özellikle Skywell ET5 modeli üzerinden şekillenmiş menzil, batarya performansı, dijital konfor donanımları açısından rekabetçi çizgi yakalamıştır.

Elektrikli otomobil pazarında markanın yaklaşımı sıfır emisyon hedefinin yanında dijital teknolojiler ile otonom sürüş destekleriyle de fark yaratır. Şarj sürelerinin optimize edilmesi, batarya ömrünün uzatılması ve yazılım güncellemelerinin çevrimiçi olarak yapılabilmesi, markanın teknoloji merkezli vizyonunu yansıtır.

2025 Skywell Modelleri ve Özellikleri

Elektrikli otomobiller, günümüz otomotiv endüstrisinin en büyük dönüşümünü temsil eder. Skywell, bu değişimin merkezinde yer alan markalardan biri olarak yeni nesil sürüş teknolojilerinin yanında kullanıcıya sunduğu uzun vadeli sürdürülebilirlik anlayışıyla da fark yaratır. Elektrikli araca sahip olmak çevresel sorumluluk bilinciyle hareket etmek demektir. Skywell’in sıfır emisyon hedefi, karbon ayak izini azaltmak isteyen sürücüler için ideal çözüm sunar.

Geleneksel içten yanmalı araçlara kıyasla, Skywell modellerinin bakım aralıkları daha uzundur. Motor yağı, egzoz sistemi veya vites kutusu gibi düzenli servis gerektiren mekanik parçaların bulunmaması, sahiplik maliyetlerini ciddi oranda düşürür. Skywell’in batarya teknolojisi de enerji verimliliğini artırmak için sürekli geliştirilir. 2025 modellerinde kullanılan gelişmiş termal yönetim sistemi, bataryanın aşırı ısınmasını önler, ömrünü uzatır. Uzun ömürlü batarya yapısı, ikinci el değerini de korur. Bu da Skywell’in sahip olduğu mühendislik kalitesinin ekonomik getirisine dönüştüğünü gösterir.

2025 yılı itibarıyla Skywell’in Türkiye pazarındaki model gamı, modern SUV tasarımı ve yüksek menzil değerleriyle dikkat çeker. Elektrikli araç segmentinde yer alan modeller, sadece çevreci sürüş sağlamakla kalmaz konfor, güvenlik, dijital bağlantı teknolojilerinde de üst segment markalarla yarışır. Skywell’in tüm modellerinde sessiz sürüş, yüksek tork, hızlı şarj desteği, enerji geri kazanım sistemleri standart hale gelmiştir. Skywell’in Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Borusan Next ekosistemi ise kullanıcılarına satış sonrası destek, garanti hizmetleri, elektrikli araba kullanımını kolaylaştıran altyapı avantajlarını bir arada sunar. Skywell modellerinin özelliklerini inceleyerek kendiniz için en uygun elektrikli otomobili seçebilirsiniz.

Skywell ET5 (Long Range)

Markanın amiral gemisi konumundaki Skywell ET5, geniş iç hacmi, uzun menzil kapasitesi ve gelişmiş batarya yönetim sistemiyle öne çıkar. Türkiye’de satışa sunulan Long Range versiyonu, hem şehir içi hem uzun yol sürüşlerinde optimum performans sağlar.

Batarya Kapasitesi: 72 kWh

Menzil: 520 km’ye kadar (WLTP)

Motor Gücü: 204 hp

Tork: 320 Nm

0-100 km/s: 7,9 saniye

Şarj Süresi: DC hızlı şarj ile %30’dan %80’e yaklaşık 35 dakika

Panoramik cam tavan, 12,8” dokunmatik multimedya ekran, akıllı iklim kontrolü, adaptif hız sabitleyici ve 360° kamera sistemi.

Model, markanın geleceğe dönük mühendislik vizyonunu temsil eder. Skywell ET5 Türkiye fiyat aralığı, donanım paketlerine göre değişse de 2025 yılı itibarıyla rekabetçi seviyededir. Uzun menzili, sessiz kabin yapısı, yüksek güvenlik standartlarıyla ET5, elektrikli SUV segmentinde sağlam bir konum edinmiştir.

Skywell ET5 Exclusive (Performance Package)

Skywell’in performans odaklı versiyonu olan ET5 Exclusive, aynı platformu paylaşmasına rağmen yazılım tabanlı sürüş destek sistemleri, iç mekân konfor detaylarıyla farklılaşır.

Motor Gücü: 245 hp

Menzil: 480 km

Şarj: 30 dakikada %80’e ulaşabilen DC şarj desteği

Isıtmalı - soğutmalı koltuklar, 64 renkli ambiyans aydınlatma, 14 hoparlörlü ses sistemi, kablosuz Apple CarPlay/Android Auto

Skywell ET5 Premium (RWD)

Daha sade, şehir odaklı seçenek arayan kullanıcılar için ET5 Premium, markanın en dengeli modellerinden biridir.

Menzil: 460 km

Motor Gücü: 190 hp

Şarj: 7,4 kW AC / 120 kW DC hızlı şarj desteği

Yarı otonom sürüş desteği, akıllı park sistemi, dijital gösterge paneli, adaptif far sistemi.

Bu versiyon, konfor ve enerji verimliliği dengesini koruyan yapı sunar. Günlük kullanımda düşük enerji tüketimi, güçlü rejeneratif frenleme sistemi, yazılım güncellemeleriyle daima güncel kalabilen altyapısı sayesinde 2025’in şehir içi elektrikli araç trendlerine tam uyum sağlar.

Skywell modelleri, modern sürüş anlayışını yeniden tanımlarken, araba almak isteyen kullanıcılar için yalnızca performans değil düşük işletme maliyeti ve çevresel sürdürülebilirlik de sunar.

Elektrikli otomobiller artık uzun vadeli bir yatırım aracı olarak da düşünülebilir. Skywell modelleri, düşük enerji tüketimi, minimum bakım ihtiyacı, yüksek batarya dayanıklılığı sayesinde zaman içinde maliyet avantajı yaratır. Şehirlerde artan yakıt fiyatları, karbon emisyonu sınırlamaları düşünüldüğünde elektrikli araç sahipliği ekonomik olduğu kadar stratejik bir tercihe dönüşmüştür.

2025 Skywell Türkiye Fiyat Listesi

Aşağıdaki tablo, Türkiye pazarında 2025 yılı itibarıyla geçerli olan Skywell modellerinin başlangıç fiyatlarını gösterir. Skywell Türkiye fiyat listesi donanım paketlerine, opsiyonlara ve kampanyalara göre değişebilir.

Model Başlangıç Fiyatı (₺) Açıklama ET-5 LR Legend 2.175.000 TL 150 kW motor / uzun menzil paketi. ET-5 LR Exclusive ≈ 2.800.000 TL Üst donanım seviyesi, lazer farlar ve gelişmiş iç/dış detaylar.

Kaynak: https://skywell.com.tr

Bu fiyatlar resmi liste başlangıç değerleridir. Opsiyonel ek donanımlar, renk tercihi, teslimat bölgesi, kampanyalar fiyatı artırabilir ya da azaltabilir.

Skywell’in 2025 fiyat politikası, markanın “erişilebilir premium elektrikli SUV” yaklaşımını yansıtır. Fiyat listesini incelendiğinizde, farklı donanım seçeneklerinin herkese hitap edecek biçimde konumlandırıldığını görürsünüz. ET5 LR Legend, şehir içi kullanımda enerji verimliliğiyle öne çıkarken ET5 LR Exclusive versiyonu, daha yüksek motor gücü ve konfor odaklı donanımlarıyla markanın lüks segment temsilcisidir. Dengeli yapı, kullanıcıların bütçe ve beklenti doğrultusunda kişisel bir tercih yapmasına olanak tanır. Elektrikli SUV pazarındaki diğer Çin menşeli markalarla kıyaslandığında Skywell, menzil değerleriyle garanti kapsamı açısından güçlü konumda yer alır.

Ayrıca markanın fiyat istikrarı, uzun vadede sahiplik maliyetini öngörülebilir hale getirir. Kur dalgalanmalarına rağmen Skywell, Türkiye distribütörlüğü aracılığıyla kampanya dönemlerinde sabit fiyat uygulamalarıyla kullanıcıya koruma sağlar. Bu durum, elektrikli araç yatırımı yapmayı düşünenler için finansal güvence anlamına gelir.

Skywell Araç Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Elektrikli otomobil pazarında hızla büyüyen Skywell, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de rekabetçi fiyatlandırma stratejisiyle dikkat çeker. Ancak Skywell araçlarının fiyatları yalnızca donanım seviyesine bağlı değildir. Üretim maliyetlerinden döviz kuruna, batarya teknolojisinden vergi oranlarına kadar birçok faktör fiyat üzerinde doğrudan etki yaratır.

Elektrikli bir aracın en yüksek maliyet bileşeni batarya sistemidir. Skywell’in uzun menzilli ET5 serisinde kullanılan yüksek kapasiteli lityum iyon bataryalar, maliyeti artırırken aynı zamanda sürüş menzilini uzatarak kullanıcıya avantaj sağlar. Bununla birlikte ithal bileşenlerin döviz kurlarıyla ilişkili olması, fiyatların dönemsel olarak değişmesine yol açar. Türkiye’deki Skywell fiyat listesi, distribütör tarafından belirlenen satış politikası doğrultusunda zaman zaman kampanyalar ile güncellenir.

Bunun dışında donanım seviyesi de fiyat belirlemede önemli rol oynar. Örneğin adaptif hız sabitleyici, 360° kamera sistemi, gelişmiş multimedya ekranı, otonom sürüş destek paketleri gibi teknolojik özelliklerin dahil olduğu Exclusive veya Legend versiyonları, baz modellerle kıyaslandığında daha yüksek fiyat etiketine sahiptir. Ayrıca iç mekanda kullanılan malzeme kalitesi, ambiyans aydınlatma sistemleri, panoramik tavan gibi konfor unsurları da fiyat farkını belirleyen önemli detaylar arasındadır.

Devlet teşvikleri ve vergi düzenlemeleri de elektrikli araç fiyatlarını etkileyen dış faktörlerdendir. ÖTV oranları, motor gücü, batarya kapasitesine göre farklılık gösterdiğinden, bu durum kullanıcıların nihai ödeme tutarını değiştirebilir. Şarj altyapısının yaygınlaşmasıyla birlikte teslimat süreleri, bayi kampanyaları, enerji maliyetleri de toplam sahip olma maliyetini doğrudan etkiler. Skywell fiyat dengesini değerlendirirken yalnızca liste fiyatına bakmak yeterli olmaz. Aracın batarya kapasitesi, donanım seviyesi, ithalat koşulları ve vergisel avantajları bir arada incelenmelidir. Bu faktörleri doğru analiz etmek hem bütçenize hem de sürüş ihtiyaçlarınıza en uygun Skywell modelini seçmenizi kolaylaştırır.

Elektrikli otomobil teknolojisinin yaygınlaşması, çevresel farkındalığı da yeniden tanımlamıştır. Skywell, sürdürülebilir mobilite vizyonunu merkezine alarak, enerji verimliliğiyle doğayı koruyan ulaşım ekosistemi sunar. Markanın kullandığı gelişmiş batarya geri dönüşüm teknolojileri, üretim aşamasında karbon salımını azaltmaya yardımcı olurken sıfır egzoz emisyonu sayesinde şehir havasının temiz kalmasına katkı sağlar. Markanın ürün gamı, bu anlayışı destekleyen mühendislik çözümleriyle donatılmıştır. Rejeneratif fren sistemi, enerji geri kazanımını maksimize ederken akıllı ısı yönetim sistemi bataryanın ömrünü uzatarak doğal kaynak tüketimini azaltır. Üstelik, ev tipi şarj üniteleriyle birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına olanak tanıyan altyapı, bireysel karbon ayak izinin küçülmesine katkıda bulunur.

Uzun vadede elektrikli araç teknolojisine yapılan yatırım, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak enerji güvenliğini de güçlendirir. Skywell, dönüşümün parçası olarak hem çevre dostu üretim politikalarını sürdürmekte hem de Türkiye’deki kullanıcıları karbon nötr sürüş kültürüne dahil eder.

2025 Skywell Donanım Karşılaştırması

Skywell, Türkiye pazarında kullanıcı beklentilerine göre şekillendirilmiş farklı donanım seviyeleriyle dikkat çeker. 2025 model yılı itibarıyla ET5 ailesi Premium, Legend, Exclusive olmak üzere üç ana versiyonda sunulur. Her donanım seviyesi, sürüş konforu, güvenlik teknolojileri, dijital bağlantı özellikleri bakımından farklı deneyim sunar.

Skywell ET5 Premium, markanın giriş seviyesindeki elektrikli SUV modelidir. 72 kWh bataryasıyla 460 km’ye kadar menzil sunarken; dijital gösterge paneli, otomatik klima, panoramik tavan, LED far sistemiyle şehir içi sürüş için ideal seçenektir. Versiyon, ekonomik enerji tüketimi, sade tasarımıyla günlük kullanımda verimlilik önceliği sunar.

ET5 Legend versiyonu, sürüş konforunu artıran gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, otomatik frenleme desteği, 360° çevre görüş sistemi bu pakette standarttır. Kabin içi konfor unsurları arasında ısıtmalı - soğutmalı koltuklar, 14 hoparlörlü ses sistemi, geniş multimedya ekranı yer alır.

ET5 Exclusive, Skywell’in en üst donanım seviyesini temsil eder. 150 kW motor gücü, 480 km menzil, 30 dakikada %80 hızlı şarj özelliğiyle performans ile verimliliği bir araya getirir. Kabin içerisinde kablosuz şarj ünitesi, 64 renkli ambiyans aydınlatma, gelişmiş ses yalıtımı, akıllı sürüş destek sistemleri bulunur. Ayrıca, yazılım tabanlı batarya yönetimi, OTA (Over-the-Air) güncelleme desteği sayesinde aracın teknolojisi sürekli olarak yenilenebilir.

Aşağıda Skywell modellerinin temel donanım farklarını özetleyen tablo yer alır:

Donanım Versiyonu Motor Gücü Menzil (WLTP) Şarj Süresi Öne Çıkan Özellikler ET5 Premium 190 hp 460 km 35 dk (DC %30–%80) Dijital ekran, LED far, panoramik tavan ET5 Legend 204 hp 500 km 35 dk (DC %30–%80) Adaptif hız sabitleyici, ısıtmalı koltuk, 360° kamera ET5 Exclusive 245 hp 480 km 30 dk (DC %20–%80) Kablosuz şarj, ambiyans aydınlatma, OTA güncelleme

Skywell kullanıcılarının en çok memnun kaldığı alanlardan biri de sürüş asistan sistemleridir. Özellikle şehir içi yoğun trafikte adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı gibi donanımlar, sürücünün yükünü azaltır. Uzun yolda devreye giren yarı otonom sürüş sistemi ise direksiyon müdahalelerini en aza indirerek sürüş konforunu üst seviyeye taşır. Tüm özellikler, markanın teknolojiyi kullanıcı lehine sadeleştirme konusundaki başarısını ortaya koyar. Skywell ayrıca “akıllı ev - akıllı araç” entegrasyonu konusunda da önemli adımlar atmıştır. Mobil uygulama üzerinden araç şarj durumu, menzil bilgisi, iç sıcaklık kontrolü, kapı kilitleme gibi işlemler uzaktan yönetilebilir. Bu sayede kullanıcı, aracına her zaman bağlı kalır. Kullanım deneyimini dijital olarak yönetir.

Skywell’in çok katmanlı donanım yapısı, kullanıcıya esneklik, kişiselleştirme imkanı sunar. Performans odaklı sürücüler için yüksek torklu Exclusive versiyon ideal olur. Şehir içi odaklı kullanıcılar için Premium modeli optimum verimlilik sağlar. Skywell, bu çeşitlilik sayesinde hem elektrikli SUV segmentinde hem de teknoloji odaklı mobilite dünyasında güçlü bir yer edinmiştir. Türkiye pazarına girişinden bu yana “erişilebilir premium elektrikli SUV” konumlandırmasıyla geniş bir kullanıcı kitlesi kazanmıştır. Çin merkezli üretim yapısına rağmen Avrupa kalite standartlarını benimseyen marka, özellikle güvenlik testlerinden aldığı yüksek skorlarla dikkat çeker. Euro NCAP standartlarına uygun olarak geliştirilen gövde yapısı, çelik şasi, gelişmiş hava yastığı sistemleri sayesinde kullanıcılarına maksimum güvenlik sağlar. Skywell Türkiye distribütörlüğü, Borusan Next’in otomotiv deneyimiyle birleşerek markayı güvenilir bir çerçeveye taşımıştır. Satış öncesi bilgilendirme, test sürüşü planlama, finansman, takas desteği gibi hizmetlerin tümü dijital altyapı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu sistem, geleneksel showroom anlayışını dijitalleştirerek kullanıcıya zamandan tasarruf ettiren bir satın alma deneyimi sunar.

Skywell Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Elektrikli otomobil satın alırken göz önünde bulundurulması gerekenler, geleneksel içten yanmalı araçlardan oldukça farklıdır. Skywell, yüksek teknolojili üretim yaklaşımı, uzun menzil kapasitesi, sessiz sürüş deneyimi ile öne çıkan markalardan biri olsa da kullanıcıların tercih yapmadan önce ihtiyaçlarını doğru analiz etmesi gerekir. Özellikle elektrikli araçlarda menzil, şarj altyapısı, batarya garantisi, donanım seviyesi gibi faktörler uzun vadeli memnuniyeti doğrudan etkiler.

Skywell satın almayı düşünen kullanıcılar için temel değerlendirme noktaları şunlardır:

Günlük şehir içi kullanım için 460–500 km menzil sunan ET5 Premium veya Legend paketleri yeterli olurken, sık uzun yol yapan kullanıcılar için daha yüksek batarya kapasiteli Exclusive versiyonları önerilir.

Elektrikli araç tercih ederken yaşadığınız bölgede hızlı şarj istasyonlarının yaygınlığı mutlaka araştırılmalıdır. Skywell, AC - DC şarj desteğiyle birçok istasyonla uyumlu çalışır. Ancak ev tipi şarj istasyonu kurulumu da sürüş konforunu artırır.





Adaptif hız sabitleyici, 360° kamera sistemi, kablosuz multimedya bağlantısı gibi özellikler sürüş güvenliği açısından fark yaratır. İhtiyacınıza göre Legend veya Exclusive paket tercih edilerek bu donanımlar standart hale getirilebilir.

Elektrikli araç alırken sadece teknik verileri değil, sürüş hissini de deneyimlemek karar sürecini kolaylaştırır. Test sürüşleri, araç dinamiklerini, batarya tepkilerini ve dijital arayüz kullanımını yakından tanıma fırsatı sunar. Skywell, çevreci teknolojiyi üst segment konforla birleştirerek elektrikli mobiliteyi herkes için erişilebilir kılar. Şimdi, tüm donanım seviyelerini karşılaştırarak sizin için en uygun modeli seçebilir, satış sonrası destek, finansman avantajlarını Next güvencesiyle keşfedebilirsiniz. Güvenli test sürüşü planlamak veya kampanyalı fiyatları görmek için Borusan Next üzerinden randevunuzu hemen oluşturun, geleceğin sürüş deneyimini bugünden yaşayın.

