Otomobillerde Kullanılan Ses Sistemleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Teknoloji geliştikçe araçlarda kullanılan donanımlar ve araçların özellikleri de gelişen teknolojiye bağlı olarak değişir. Teknolojiye paralel olarak gelişen donanım gruplarından biri de ses sistemleridir. Araçlarda kullanılan ses sistemleri daha keyifli bir yolculuk deneyimi yaşamanızı sağlar. Otomobil ses sistemleri birden fazla üniteden oluşur. Normal ses sistemlerine nazaran daha farklı çalışan araç ses sistemi, aracın belirli bölümlerine monte edilir. Aracın aküsünden enerji alarak çalışan oto ses sistemleri birden fazla hoparlörü çalıştırabilecek güçtedir. Söz konusu hoparlörler kapılara, koltuk arkalarına ve altlarına ya da aracın arkasına yerleştirilebilir. Aracınıza uygun boyutlarda ve kaliteli bir ses sistemini aracına takarak çok daha keyifli bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Çok sayıda araba ses sistemi çeşidi bulunur ve her birinin özellikleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle ses sistemi seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır.

Araç Ses Sisteminin Bileşenleri



Otomobil ses sistemi; hoparlör, amplifikatör ve subwoofer adındaki donanımlardan oluşur. Bu donanımların her birisi, ses sisteminin enerjiyi stabil ve dengeli bir şekilde kullanmasını, kaliteli ses oluşturmasını sağlar. Araç ses sistemlerinin bileşenlerinin görevleri ise şu şekildedir:



• Amplifikatör: Ülkemizde daha çok ‘amfi’ adıyla da bilinen amplifikatörler, en basit anlatımıyla güç artırıcılardır. Bu donanım gücünü aracın aküsünden alır. Ses sistemleri elektrik enerjisini ses dalgalarına dönüştürerek ses oluşturur. Bunun yapılabilmesi için de kimi zaman elektrik enerjisinin yüksek olması gerekebilir. Kaliteli ses sistemleri düşük elektrik enerjisi ile çalışamaz. Bu durumlarda kullanılan amplifikatörler elektrik enerjisini yükselterek ses sisteminin diğer aksamlarına gönderir. Bu sayede araç aküsüyle de kaliteli ses sistemleri çalıştırılabilir.

• Hoparlörler: Amplifikatörden gelen elektrik enerjisini ses dalgalarına çeviren mekanizmadır. Birçok farklı hoparlör çeşidi bulunur. Hoparlörler amplifikatöre bağlıdır. Ülkemizde araçlarda yaygın olarak koaksiyel hoparlörler kullanılır. Bu hoparlör çeşidi daha uygun maliyetlidir ve kurulumu oldukça kolaydır. Aynı düzenekle hem bas hem de tiz sesler üretebilse de, ses kalitesi diğer hoparlörlere nazaran daha düşüktür. Komponent hoparlörler dew yaygın olarak tercih edilen, koaksiyel hoparlörlere göre daha kaliteli ses üretebilen hoparlör çeşididir. Bas ve tiz sesleri yüksek ve dengeli frekanslarda üretebilen komponent hoparlörlerin maliyeti, koaksiyel hoparlörlere göre daha fazladır.

• Subwoofer: Subwoofer düşük frekanslı bas sesleri oluşturur. Genel olarak ev sinema sistemlerine etkileyici efektler oluşturmak için kullanılan subwoofer’lar oto ses sistemlerinde de yaygın olarak kullanılır. Aküden aldığı elektrik enerjisini bas sesler üretmek için kullanılan subwoofer’lar ses sisteminden maksimum verim alınmasını sağlar. Çalışma esnasında titreşimler üreten subwoofer’lar genel olarak aracın koltuk altlarına takılır.



Gelişen teknoloji ve farklı ihtiyaçlarla beraber oto ses sistemlerinde kullanılan donanımlar değişiklik gösterebilir. Bütün bu ekipmanlar set olarak bulunabilirken, aynı zamanda teker teker de satın alınabilir.



Oto Ses Sistemi Montajı



Oto ses sistemlerinin dengeli ve maksimum verimde çalışabilmesi için montaj aşamaları büyük önem taşır. Yanlış monte edilen ses sistemleri işlevlerini tamamen yerine getiremezler. Oto ses sistemi standart ses sistemleri gibi çalışmaz. Elektrik enerjisini aküden alan ve aküyü araçla paylaşan ses sistemlerinin bağlantısında güçlü ve kaliteli kablolar kullanılmalıdır. Montaj aşamasında kalitesiz ve güçsüz kablolar kullanmak enerji akışını olumsuz etkileyebilir. Bu durum güvenlik açısından da risk oluşturabilir. Ses sistemi hoparlörlerinin araç içerisinde yerleştirildiği bölge de önem taşır. Dikkat edilmeden yerleştirilen hoparlörler ses sistemlerinin verimsiz çalışmasına yol açabilir.



İkinci El Oto Ses Sistemi Alınır mı?



Birçok sürücü ses sistemi satın almadan önce ikinci el sistemleri satın alıp almamak arasında kararsız kalır. İkinci el sistemleri daha önce kullanıldıklarından, artık eski işlevlerini kaybetmiş olabilirler. Bu durumlarda sıfır ve daha önce kullanılmamış bir ses sistemi kullanmak çok daha avantajlıdır. Öte yandan, temiz ve sorunsuz bir şekilde kullanılmış ses sistemleri de neredeyse sıfır ses sistemleri kadar stabil çalışabilir. İkinci el bir ses sistemi satın almadan önce bütün bileşenlerin sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olmalısınız.



Otomobilinize Ses Sistemi Kurarken Nelere Dikkat Etmelisiniz?



Oto ses sisteminin dengeli bir şekilde çalışabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Araba müzik sistemi kurmadan önce dikkat etmeniz gerekenler şu şekildedir:



• Güç çıkış ve girişleri: Ses sistemleri aracın aküsünden aldıkları enerji ile çalışırlar. Günümüzde üretilen ses sistemleri birbirlerinden farklı güç giriş ve çıkışlarına sahip olabilir. Aracın güç sistemine uyumsuz bir ses sistemi kullanmanız enerji aksamında sorunlara yol açabilir.

• Boyutlar: Araçlar halihazırda çok geniş olmayan yapılara sahipken, bir de ses sistemi takmak, yanlış monte edildiği takdirde araç içerisindeki bölgeyi daraltacak ve sürüş deneyimini olumsuz etkileyecektir. Son yıllarda üretilen küçük boyutlu ses sistemleri de en az büyükleri kadar kaliteli ses üretebilecek noktadadır.

• Ses kalitesi: Ses sistemi kurarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ses kalitesidir. Kaliteli donanımlardan oluşan bir ses sistemi üstün ses kalitesi sunarak sürüşü keyifli hale getirebilir.

• Bağlantı kabloları: Ses sistemleri ve akü arasında yer alan bağlantı kabloları söz konusu enerji akışını kaldırabilecek ve dengeleyebilecek güçte olmalıdır.



Ses Kalitesini Artırmak için Neler Yapabilirsiniz?



Araç ses sistemlerinde ses kalitesini artırmak için yapabileceğiniz birçok şey vardır. Arabanıza ses yalıtımı yaptırarak işe başlayabilirsiniz. Bu sayede araç içerisinde oluşturulan ses dışarı çıkmaz ve eksilmez. Aynı zamanda dışarıdaki gürültüler de araç içerisine yansımaz ve kaliteyi düşürmez. Yapabileceğiniz bir diğer şey ise hoparlörleri değiştirmektir. Daha kaliteli bir hoparlör kullanmak ses kalitesini doğrudan artırır. Fakat sadece kaliteli bir hoparlör yeterli değildir. Aynı zamanda amplifikatör ve subwoofer’ın da kaliteli olması ve düzgün çalışması gerekir.

En Bilinen Araç Ses Sistemi Markaları



Günümüzde araçlarda kullanılmak üzere ses sistemi üreten birçok marka bulunur. Bu markaların her biri ürettiği ürünlerle farklı ihtiyaçlara hizmet eder. Kaliteli bir ses sistemi kurmak istiyorsanız, bu markalara göz atabilirsiniz:



• Bose

• Bang & Olufsen

• Revel

• Bowers & Wilkins

• Lexicon

• Naim

• Mark Levinson

• Meridian

Araç Müzik Sistemi Arızaları



Ses sistemleri kullanıma bağlı olarak arıza çıkarabilir ve işlevini yitirebilir. Ses sistemi kablolarının yanlış seçilmiş olması zamanla ses sistemini bozabilir. Enerji akışı açısından kilit rol oynayan bağlantı kablolarının gereken gücü karşılaması önemlidir. Yanlış kablo seçimi enerji akışında dengesizlikler oluşturur, bu da hoparlörlerin dengesiz akıma maruz kalmasına ve bozulmasına yol açabilir. Arabanın enerji sistemine uygun olmayan amplifikatör ve subwoofer’lar seçmek de ses sisteminin bozulmasına ya da randımanlı çalışmamasına yol açabilir. Bu ve bunun gibi birçok ses sistemi arızası genel olarak yanlış seçimlerin yapılmasına bağlıdır.



Araç Ses Sistemi Fiyatları



Oto ses sistemi fiyatları birçok sürücü tarafından yaygın olarak merak edilir. Ses sistemlerinin fiyatları oldukça değişkendir. Birden fazla donanımın bir araya gelerek oluşturduğu ses sistemlerinin fiyatlarını, seçilen bu donanımlar belirler. Kimi donanımlar yüksek maliyetli olurken kimileri uygun maliyetlidir. Bu ve bunun gibi birçok değişken, araç ses sistemlerinin fiyatlarında farklılıkların oluşmasına yol açar. Hem bütçenize hem de aracınıza uygun bir ses sistemi satın alarak sürüş deneyiminizi daha keyifli kılabilirsiniz.