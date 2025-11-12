Mondial Fiyat Listesi 2025 (Güncel)

Mondial, Türkiye’nin en çok tercih edilen motosikletler arasında yer alır. Yerli üretim avantajı, geniş servis ağı ile uygun yedek parça maliyetleriyle dikkat çeker. 2025 yılında marka, şehir içi kullanıma uygun ekonomik modellerden, uzun yol tutkunları için geliştirilen güçlü seçeneklere kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Her kesime hitap eden model çeşitliliği, Mondial’in motosiklet pazarındaki güçlü konumunu korumasını sağlar.

Yeni yılda Mondial modellerinde hem tasarım hem de performans açısından yenilikler göze çarpar. Motosikletlerde yakıt verimliliği artırılmış, güvenlik donanımları geliştirilmiş ve kullanıcı konforu ön planda tutulmuştur. İster işe giderken pratik bir ulaşım aracı arıyor olun, ister hafta sonları keyifli bir sürüş planlıyor olun, Mondial 2025 modelleri arasından size uygun bir seçenek bulabilirsiniz. Üstelik modellerin fiyat aralıkları, segmentine göre rekabetçi seviyededir.

2025 Mondial fiyat listesi, modellerin özellikleri ve donanım karşılaştırmalarıyla ilgili en güncel bilgileri bulabilirsiniz. Motosiklet almayı düşünüyorsanız, Mondial markasının sunduğu avantajları yakından tanıyabilir, bütçenize en uygun seçeneği kolayca belirleyebilirsiniz. Şimdi gelin, 2025 yılının en merak edilen Mondial modellerine ve fiyatlarına birlikte göz atalım.

2025 Mondial Modelleri ve Özellikleri

Mondial, 2025 yılında yenilenen tasarımları ve modern teknolojileriyle dikkat çekici bir ürün gamı sunar. Markanın her modeli, kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanmış farklı performans ve konfor özelliklerine sahiptir. Şehir içi kullanım için hem kompakt hem de ekonomik seçenekler bulunurken, uzun yol sürüşleri için daha güçlü motorlara sahip modeller de tercih edilebilir. Mondial motosikletleriyle ister işe gidebilir, ister hafta sonu keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Mondial Revival 50

Şehir içi trafiğinde pratiklik arayanlar için geliştirilen Revival 50, kompakt yapısı ile düşük yakıt tüketimiyle öne çıkar. 49 cc motor hacmi sayesinde ehliyet gerektirmeden kullanılabilir. Hafif gövdesiyle kolay manevra imkânı sunar. Geniş sele tasarımı, kısa mesafelerde konfor sağlar. Dijital gösterge paneli modern bir görünüm kazandırır. Uygun fiyatı ve düşük bakım maliyetiyle öğrenciler veya yeni başlayanlar için ideal bir modeldir. Günlük ulaşımda ekonomik bir çözüm arıyorsanız Revival 50’yi tercih edebilirsiniz.

Mondial RX3i Evo 250

Uzun yol sürüşleri için tasarlanan RX3i Evo 250, güçlü 250 cc motoru ile performans odaklı bir deneyim sunar. Sıvı soğutmalı yapısı uzun süreli sürüşlerde stabil güç sağlar. ABS fren sistemi güvenliği artırır, yüksek sele yapısı konforu destekler. Çift disk frenler, dengeli sürüş imkânı sunar. Yük taşıma kapasitesi ile geniş depolama alanlarıyla tur motosikleti arayanlar için uygundur. Uzun rotalarda keyifli bir sürüş deneyimi yaşamak isteyenler RX3i Evo 250’yi tercih edebilirler.

Mondial Strada 125

Hem şehir içi hem şehir dışı sürüşlerde kullanılabilen Strada 125, 124 cc hacmindeki motoruyla dengeli bir performans sergiler. Yakıt tüketimi düşük, bakımı kolaydır. Şık tasarımı, sportif hatları ve LED aydınlatma sistemiyle modern bir görünüm sunar. Geniş sele ile ergonomik gidon yapısı konforu artırır. Çift amortisör sistemi titreşimi en aza indirir. Yeni başlayan sürücüler için oldukça uygun bir modeldir. Günlük kullanımda hem ekonomik hem keyifli bir alternatif arıyorsanız Strada 125 doğru bir tercih olabilir.

Mondial Drift 125

Sportif tasarımıyla öne çıkan Mondial Drift 125, şehir içi sürüşlerde çevik yapısıyla dikkat çeker. 125 cc motor hacmi düşük yakıt tüketimiyle birleşerek ekonomik bir kullanım sunar. Modern çizgileri ve agresif görünümü genç sürücüler tarafından sıkça tercih edilir. Hafif gövde yapısı manevra kabiliyetini artırırken dayanıklı fren sistemi güvenliği destekler. Kullanıcılar özellikle Mondial Drift 125 fiyat avantajlarını göz önünde bulundurarak model üzerinde karar kılarlar.

Mondial Wing 50

Mondial Wing 50, kompakt yapısıyla şehir içi kullanım için geliştirilmiş bir diğer ekonomik seçenektir. 49 cc motor hacmi sayesinde ehliyet gerektirmeden kullanılabilir. Düşük yakıt tüketimi günlük masrafları azaltırken sade tasarımı kullanım kolaylığı sağlar. Hafif yapısı özellikle yoğun trafikte avantaj yaratır. Bütçe dostu yapısı nedeniyle Mondial Wing 50 fiyat araştırmaları bu model için oldukça popülerdir.

Mondial Nevada 250 (Chopper)

Mondial Nevada 250, chopper segmentine hitap eden özel bir modeldir. Uzun ve alçak gövde yapısı, rahat sürüş pozisyonu ile birleşerek uzun mesafelerde konfor sağlar. 250 cc motor hacmi, şehir dışı sürüşlerde yeterli performansı sunar. Geniş gidon yapısı ile uzun sele tasarımı sürüş keyfini artırır. Gösterişli tasarımıyla dikkat çeken model, özellikle tarz sahibi motosiklet tutkunları tarafından tercih edilir. Ayrıca Mondial Nevada 250 fiyat araştırmaları da kullanıcı ilgisini yansıtır niteliktedir.

Mondial, kullanıcı dostu modelleriyle her yaş veya deneyim grubuna hitap eder. Geniş model yelpazesi sayesinde bütçenize uygun seçenekleri kolayca bulabilirsiniz. Özellikle Mondial Strada 125 fiyat performans açısından değerlendirildiğinde, sınıfındaki rakiplerine göre oldukça avantajlıdır. Siz de motosiklet çeşitleri için detaylı araştırma yapabilir, ihtiyaçlarınıza göre en uygun seçimi kolayca yapabilirsiniz.

2025 Mondial Fiyat Listesi

2025 yılı itibarıyla Mondial modellerinin fiyat aralıkları kullanıcı profiline, motor hacmine veya donanıma göre değişkenlik gösterir. Ekonomik scooter modellerinden orta hacimli touring motosikletlere kadar seçenekler sunulur. Örneğin şehir içi kullanım için tasarlanan bir model ile uzun yol için uygun bir model arasında ciddi farklılık olabilir. Bu kapsamda güncel fiyat listesinde bazı modeller ve etiketleri yer alır.

Aşağıda Mondial markasının güncel yılı için resmi web sitesinde belirtilen bazı modelleri ve güncel fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır; dolayısıyla da bayi, kampanya veya bölgeye göre değişebilir.

MODEL EKİM 2025 FİYATLARI Exon 50 45.800 TL 125 Elegante 53.429 TL 50 Znu EC 53.960 TL Exo 125 58.040 TL Lavinia 60.500 TL 125 Ressivo 100.900 TL 250 Ressivo 158.470 TL Capri (Elektrikli) 69.590 TL Mona (Elektrikli) 74.640 TL 250 Nevada (Chopper) 181.700 TL

Motor seçiminde bütçenize göre veya kullanım amacınıza uygun modeli belirlemek çok önemlidir. Alışveriş yapmadan önce donanım tamlığı, servis ağı ile ikinci el değeri gibi unsurları göz önünde bulundurmanız önerilir. Ayrıca motor seçiminde Mondial motor fiyat konusundaki değişimleri de takip edebilirsiniz.

2025 Mondial Donanım Karşılaştırması

Mondial modellerinde dikkat çeken en önemli yeniliklerden biri donanım seviyelerindeki yükseliştir. En iyi motor markaları arasında yer alan Mondial’in her segmentte sunduğu modeller artık daha gelişmiş fren sistemleri, modern gösterge panelleri ve konfor odaklı süspansiyon yapılarıyla öne çıkar. Özellikle giriş seviyesi scooter modellerinde bile dijital ekran, LED far ile USB şarj portu gibi özelliklerin standart hale geldiğini görebilirsiniz. Aynı şekilde, Mondial hem ekonomik hemde teknolojik açıdan rekabetçi bir marka olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Orta segmentte yer alan modellerde performans ve güvenlik donanımları ön plana çıkar. RX3i Evo 250 gibi touring modeller, ABS fren sistemi, çift disk fren ve sıvı soğutmalı motor yapısıyla uzun yolda maksimum stabilite sağlar. Ayrıca amortisör sistemlerinin geliştirilmiş olması, bozuk zeminlerde bile konforlu sürüş imkânı yaratır. Güçlendirilmiş donanımları sayesinde kullanıcılar; hız, güvenlik ile konfor açısından da tatmin edici bir deneyim yaşayabilirler.

Scooter kategorisinde ise Mondial Strada 125, Elegante 125 ile Wing 50 gibi modeller şehir içi kullanıma özel özellikler sunar. Özellikle hafif gövde yapısı, yakıt tasarrufu ve kolay manevra kabiliyetiyle modeller, yeni başlayan sürücüler için idealdir. Dijital gösterge paneli, sele altı geniş depolama alanı ve düşük yakıt tüketimi gibi donanımlar, günlük ulaşımı daha pratik hale getirir. Kompakt yapısı sayesinde park yeri bulmak da oldukça kolaydır.

Elektrikli modellerde donanım seviyesi sürdürülebilirlik odaklıdır. Mondial Buddy, Capri ile Mona gibi elektrikli motosikletlerde sessiz çalışma, sıfır emisyon ve yüksek menzil avantajı ön plana çıkar. Şarj süresi kısalmış, batarya ömrü ise artırılmıştır. Ayrıca modellerde hız sabitleyici ve enerji geri kazanım sistemi gibi detaylar da mevcuttur. Sessiz, çevreci ve konforlu bir sürüş deneyimi arıyorsanız bu segment size hitap edebilir.

Tüm donanım seviyeleri değerlendirildiğinde Mondial modellerinde kullanıcı güvenliği ve sürüş keyfi arasındaki denge başarılı biçimde sağlanmıştır. Farklı segmentlerdeki modellerin sunduğu teknolojiler, markanın kalite algısını güçlendirmiştir. Böylece ister şehir içinde pratik bir çözüm arayın ister uzun yol tutkunu olun, Mondial donanım seçenekleriyle beklentinizi fazlasıyla karşılayabilir.

Mondial Motosiklet Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mondial modelleri arasında seçim yaparken hem kullanım amacınızı hem de bütçenizi dikkatle analiz etmeniz gerekir. Yanlış bir model tercihi hem sürüş güvenliğini hem de ekonomik dengeyi olumsuz etkileyebilir. Şehir içi kullanım için küçük hacimli bir scooter tercih ederken, uzun yol sürüşlerinde touring modeller daha doğru bir seçenek olabilir. Böylece hem yakıt tasarrufu sağlayabilir hem de konforlu bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Dikkat edilmeden yapılan alımlar, ilerleyen süreçte bakım maliyetlerinin artmasına, yedek parça temininde zorluk yaşanmasına ve sürüş keyfinin azalmasına neden olabilir. Dolayısıyla motosiklet seçerken sadece fiyat odaklı düşünmemek, servis ağı ile donanım kalitesine de bakmak gerekir. Ayrıca satın almadan önce test sürüşü yaparak motosikletin kontrol dengesini, oturuş pozisyonunu ve konfor seviyesini değerlendirebilirsiniz. Unutmayın, bilinçsiz yapılan tercihler ikinci el motosiklet fiyatları üzerinde de doğrudan etkili olabilir.

Mondial motosiklet seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar aşağıdaki gibidir:

Motosikletin motor hacmi, günlük kullanım sıklığınız veya sürüş alışkanlıklarınıza göre seçilmelidir; aksi halde hem performans hem yakıt verimliliği olumsuz etkilenir.

Garanti süresi ile kapsamı mutlaka incelenmeli, hangi parçaların garanti dahilinde olduğu net olarak öğrenilmelidir.

Servis ağı geniş olan modeller, olası arızalarda zamandan ve maliyetten tasarruf etmenizi sağlar.

Yedek parça fiyatları önceden araştırılmalı, markanın parça bulunabilirliği hakkında güvenilir bilgi alınmalıdır.

Motosikletin üretim yılı ile fiyat dengesi dikkatle değerlendirilmelidir; eski üretim tarihli modeller cazip görünebilir ancak bakım maliyetleri yüksek olabilir.

Satın almadan önce mutlaka test sürüşü yaparak motorun gaz tepkisini, fren dengesini ve titreşim seviyesini kontrol etmelisiniz.

Sigorta ile vergi giderleri hesaplanarak toplam sahip olma maliyeti önceden planlanmalıdır.

İkinci el motosikletlerde kilometre, boya durumu ile geçmiş hasar kayıtları detaylı şekilde sorgulanmalıdır.

Şasi ile motor numaraları ruhsatla karşılaştırılarak sahtecilik riskine karşı kontrol edilmelidir.

Yakıt tüketimi ile bakım aralıkları incelenmeli, uzun vadede ekonomik avantaj sağlayan modeller tercih edilmelidir.

Kullanım alanınıza göre fren sistemi, lastik tipi ile süspansiyon yapısı uyumlu seçilmelidir.

ABS, LED far, dijital ekran gibi güvenlik donanımlarının çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır.

Uzun yol kullanımlarında depo hacmi ile sele konforu önemli olduğundan bu detaylar test edilmelidir.

Ruhsat, sigorta ile fatura belgeleri eksiksiz olmalı; satıcıdan orijinal kopyaları teslim alınmalıdır.

Noter satış işlemleri yasal olarak tamamlanmalı, devir sonrası sigorta yeni sahibin adına düzenlenmelidir.

Mondial motosiklet alırken teknik açıdan detaylı inceleme yapmak güvenli sürüşün temelidir. Motorun yağ seviyesi, fren balatalarının kalınlığı, lastik diş derinliği ile elektrik sistemi dikkatlice kontrol edilmelidir. Ayrıca akü durumu, aydınlatma sistemi ile zincir gerginliği gibi unsurlar da göz ardı edilmemelidir. Teknik anlamda küçük bir eksiklik bile sürüş güvenliğini doğrudan etkileyebilir.

Hukuki süreçte noter onaylı satış yapılmalı, devir işlemleri sırasında kimlik ile ruhsat bilgileri dikkatle karşılaştırılmalıdır. Trafik sigortası, yeni alıcının üzerine hemen yapılmalı ve eski poliçenin iptal edildiğinden emin olunmalıdır. Garanti belgeleri, servis defteri ile varsa bakım faturaları saklanmalıdır. Sıralanan belgeler ileride doğabilecek anlaşmazlıklarda resmi kanıt niteliği taşır. Yasal bir zeminde ve bilinçli adımlarla yapılan alım sayesinde güvenli motosiklet sürüşünü deneyimleyebilirsiniz.

Mondial Motosiklet Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Mondial motosiklet fiyatlarını belirleyen en önemli unsurların başında üretim maliyetleri, döviz kuru değişimleri ile hammadde fiyatları gelir. Özellikle son yıllarda küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, motosiklet sektöründe fiyatların sık sık güncellenmesine neden olmuştur. Motor hacmi, kullanılan malzeme kalitesi ile üretim teknolojisi de fiyat üzerinde belirleyici olur. Yeni çıkan modellerde yer alan teknolojik donanımlar, güvenlik sistemleri ile tasarım yenilikleri fiyatı doğrudan artırabilir. Dolayısıyla aynı segmentteki iki model arasında bile farklar görülebilir.

Bir diğer etken ise vergilendirme ile lojistik maliyetleridir. Türkiye’de motosikletlerde uygulanan ÖTV oranları, satış fiyatını önemli ölçüde etkiler. Aynı zamanda taşıma, sigorta ile bayi operasyon giderleri de nihai satış fiyatına yansır. Maliyetler, özellikle ithal edilen Mondial parçalarında daha fazla hissedilir. Kullanıcılar, ekonomik faktörleri göz önünde bulundurarak alım zamanlamasını doğru planlayabilir. Kampanya dönemlerinde fiyat avantajı yakalayabilir, bütçesini daha verimli kullanabilir.

Kullanıcı alışkanlıkları ile piyasa talebi de fiyatları etkileyen önemli faktörlerdendir. Belirli modellerin yoğun talep görmesi, stok azaldıkça fiyatların yükselmesine yol açabilir. Ayrıca yakıt verimliliği yüksek, şehir içi kullanıma uygun scooter modelleri genellikle daha fazla ilgi görür. İkinci el piyasasında da bakım durumu, kilometre ile model yılı fiyat farkı yaratır. Aynı şekilde motosiklet satın alırken sadece liste fiyatına değil, piyasa trendlerine de dikkat edilmelidir.

Motosiklet fiyatları servis ağı genişliği ile yedek parça erişimi gibi unsurlardan da etkilenir. Bir markanın bakım hizmetlerinde yaygın olması, uzun vadede ekonomik avantaj sağlar. Mondial’in Türkiye genelindeki servis noktaları bu anlamda kullanıcıya güven verir. Ayrıca garanti süresi, bakım periyotları ile teknik destek kalitesi de model tercihlerini yönlendirir. Bazı kullanıcılar, kolay bulunan parça desteği nedeniyle fiyatı biraz daha yüksek olan modelleri tercih edebilir. Uzun vadeli kullanım hedefleyen sürücüler için bu özellikler belirleyici bir role sahiptir.

Mondial kalitesini yaşamak istiyor ancak bütçenizi de zorlamak istemiyorsanız, güvenilir ikinci el Mondial motosiklet arayışında Borusan Next sizin için en doğru adres olabilir. Teknik açıdan detaylıca kontrol edilmiş modellerle gönül rahatlığıyla yola çıkabilirsiniz. Üstelik Borusan Next’in sunduğu şeffaf fiyat politikası sayesinde, ikinci el araba fiyatları arasında güven ve kaliteyi bir arada bulmanız mümkündür. Size en uygun Mondial modelini keşfetmek, hayalinizdeki sürüşe bir adım daha yaklaşmak için Borusan Next’in zengin motosiklet portföyünü incelemeye hemen başlayabilirsiniz!

