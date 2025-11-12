Lexus Fiyat Listesi 2025 (Güncel)

Lüks otomobil dünyasında sadelik, kalite, teknolojinin mükemmel dengesini kuran Lexus, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Japon mühendislik felsefesinin zarif bir yorumu olarak öne çıkan marka, performans, sessizlik, dayanıklılığı bir araya getiren modelleriyle dikkat çekiyor.

2025 Lexus Modelleri ve Özellikleri

2025 model yılı, Lexus için yeniliklerle dolu bir dönemdir. Markanın en çok ilgi gören modelleri arasında Lexus NX, Lexus RX, Lexus ES, Lexus LM bulunur. Her biri, farklı ihtiyaçlara yanıt verecek biçimde tasarlanmıştır. Kompakt SUV sınıfının temsilcisi NX, 2.5 litrelik hibrit motoruyla yüksek performans, düşük tüketimi dengeler. 244 beygir gücü üreten sistem, şehir içi sürüşte sessizlik, şehir dışı kullanımda ise dinamik hızlanma sunar. Panoramik tavan, 14 inç multimedya ekran, adaptif sürüş modlarıyla model markanın teknolojik dönüşümünü en iyi yansıtan örneklerden biridir.

Lexus’u diğer lüks markalardan ayıran en temel unsur, üretim sürecindeki Takumi ustalığıdır. Takumi, Japonca’da “kusursuzluk için hayatını adamış zanaatkar” anlamına gelir. Her Lexus modelinde bu felsefenin izleri görülür. Araçların kabininde kullanılan deri kaplamalar, el dikişli direksiyonlar, sessizliği artırmak için özel olarak işlenmiş kapı panelleri, akustik camlar, markanın lüks anlayışının parçasıdır. El işçiliği geleneği, teknolojik inovasyonla birleştiğinde Lexus modellerinde benzersiz “quiet luxury” deneyimi yaratır. Yani lüks gösterişle değil sessizlik, zarafet ve detay kalitesiyle ifade edilir. Bu yaklaşım RX - LM serilerinde belirgindir. Kabin içinde yol gürültüsü neredeyse tamamen izole edilmiştir. Sürücü ile yolcular, sanat eseri içinde yol alır gibi konfor hisseder.

Lexus’un kalite politikası, satış sonrası süreçte de devam eder. Her araç, Japonya’daki kalite merkezinde defalarca test edilir. Motor, gövde, elektronik sistemler 500’ün üzerinde kontrol noktasından geçer.

Lexus NX (Hybrid Compact SUV)

Lexus’un kompakt SUV segmentindeki amiral modeli olan Lexus NX, hibrit motor teknolojisiyle performans, çevreciliği bir araya getirir. 2025 versiyonu, aerodinamik tasarımı, sessiz kabin yapısı, yüksek teknoloji donanımlarıyla sürüş deneyimini üst seviyeye taşır. 2.5 litrelik hibrit güç ünitesi, elektrikli motorla uyum içinde çalışarak düşük yakıt tüketimi sunar. Adaptif hız sabitleyici, 14 inç multimedya ekran, panoramik cam tavan, kablosuz bağlantı desteği standart donanımlar arasındadır. Şehir içi konforu, uzun yol verimliliğini birleştiren NX, markanın “sessiz güç” felsefesini yansıtan en dengeli hibrit SUV modellerinden biridir.

Motor Gücü: 244 hp

Motor Tipi: 2.5L hibrit (benzin + elektrik)

Yakıt Tüketimi: Ortalama 1.6 L / 100 km

Şanzıman: e-CVT (Elektronik Kontrollü)

Çekiş Sistemi: AWD

0–100 km/s: 7,7 saniye

Donanım Özellikleri: Adaptif hız sabitleyici, dijital gösterge paneli, LED farlar, panoramik tavan

Güncel Lexus NX fiyat aralıkları seçilen donanım paketi ve opsiyonel aksesuar tercihlerine göre değişmekle birlikte markanın premium SUV segmentindeki rekabetçi konumunu korur. Sürdürülebilir lüks anlayışıyla tasarlanan NX hem düşük yakıt tüketimi hem de sessiz sürüş deneyimiyle 2025’in en çok tercih edilen hibrit SUV’larından biri olmayı sürdürür.

Lexus RX (Luxury Hybrid SUV)

Premium SUV kategorisinde yer alan Lexus RX, 2025 yılında daha zarif tasarımı, güçlü hibrit motor yapısıyla yenilenmiştir. Hem şehir trafiğinde hem uzun yolda maksimum konfor sağlayan model, yüksek oturma pozisyonu, geniş iç hacmiyle öne çıkar. 309 beygirlik hibrit sistemi, akıllı dört çeker teknolojisiyle birleşerek her türlü yol koşulunda dengeli bir sürüş sunar. 21 inç jantlar, akustik camlar, Mark Levinson ses sistemi, ısıtmalı koltuklar, lüks algısını ileri taşır. Geliştirilmiş adaptif süspansiyon sistemi sayesinde RX, sessiz, pürüzsüz sürüş karakteri ortaya koyar.

Motor Gücü: 309 hp

Motor Tipi: 2.5L hibrit benzinli

Yakıt Tüketimi: 1.7 L / 100 km

Şanzıman: e-CVT

Çekiş Sistemi: AWD

0–100 km/s: 7,9 saniye

Donanım Özellikleri: Adaptif süspansiyon, 21” jant, 360° kamera, dijital iç dikiz aynası

Lexus ES (Executive Hybrid Sedan)

Lexus ES, 2025 yılında güncellenen motor yapısı, sessiz kabin teknolojisiyle dikkat çeker. 2.5 litrelik Dynamic Force hibrit motoru, 218 beygir gücüyle güçlü fakat ekonomik bir sürüş sağlar. Yumuşak süspansiyon sistemi, geniş iç hacim, yüksek kaliteli deri döşemeler modelin premium sedan karakterini destekler. Mark Levinson ses sistemi, ısıtmalı arka koltuklar, dijital klima kontrolü, geniş dokunmatik ekran, sürücü ile yolculara üst düzey konfor sunar. ES hem kurumsal hem bireysel kullanıcılar için ideal bir lüks sedan seçeneğidir.

Motor Gücü: 218 hp

Motor Tipi: 2.5L Dynamic Force hibrit

Yakıt Tüketimi: 1.5 L / 100 km

Şanzıman: e-CVT

Çekiş Sistemi: FWD

0–100 km/s: 8,9 saniye

Donanım Özellikleri: Mark Levinson ses sistemi, ısıtmalı koltuklar, dijital klima, adaptif far sistemi

Lexus LM (Ultra Luxury MPV)

Markanın “tekerlekli lounge” konseptini temsil eden Lexus LM, 2025 yılı itibarıyla ultra lüks taşımacılığın simgesi hâline gelmiştir. Dört kişilik VIP kabin tasarımı, 48 inç ultra geniş ekran, özel ses yalıtımı, masaj fonksiyonlu koltuklarla donatılmış model, adeta özel jetin konforunu yollara taşır. 2.5 litrelik hibrit motoru, 250 beygir güç üretir. Sessiz, titreşimsiz sürüş karakteriyle dikkat çeker. Soğutmalı içecek bölmesi, kabin hava kalitesi kontrol sistemi, kişisel iklim ayarı gibi detaylar, LM’nin “konfor merkezli” karakterini öne çıkarır.

Motor Gücü: 250 hp

Motor Tipi: 2.5L hibrit benzinli

Yakıt Tüketimi: 1.8 L / 100 km

Şanzıman: e-CVT

Çekiş Sistemi: AWD

0–100 km/s: 9,0 saniye

Donanım Özellikleri: 48” ekran, masaj koltuklar, ambiyans aydınlatma, kabin hava filtresi

Güncel Lexus LM fiyat aralıkları, tercih edilen versiyona ve donanım seviyesine göre farklılık gösterse de, araç markanın en prestijli modeli olarak konumlanır. Sessizlik, konfor, zarafetin birleştiği LM serisi, özellikle iş dünyasında şoförlü kullanım tercih eden kullanıcılar için ideal bir seçenektir. Lexus LM, sadece yolda geçen zamanı keyifli deneyime dönüştüren özel bir yaşam alanıdır.

Elektrikli ve hibrit otomobillerin yaygınlaştığı dünyada Lexus, sürdürülebilir mobiliteyi sadece bir felsefe olarak ele alır. Marka, karbon emisyonlarını azaltmayı hedeflerken sürüş konforundan ya da performanstan ödün vermemeyi başarır. Lexus’un kendi geliştirdiği “Self-Charging Hybrid” sistemleri, dışarıdan şarj gerektirmeden enerji geri kazanımı sağlar. Bu sayede şehir içi trafikte frenleme esnasında üretilen enerji bataryaya yönlendirilir. Araç sürekli optimum verimlilikte çalışır.

Sistemin avantajı, kullanıcının şarj istasyonu arama zorunluluğunu ortadan kaldırmasıdır. Aynı zamanda motorun elektrikli modda tamamen sessiz çalışabilmesi, şehir içi sürüşlerde çevresel gürültüyü minimuma indirir. Lexus, şehir yaşamında sessizliğe, huzura katkı sunan bir teknoloji üreticisidir. Hibrit mimarinin diğer önemli artısı da motor ömrünün uzamasıdır. Çünkü elektrik motoru, benzinli motorun yükünü hafifletir, aşınmayı azaltır. Bakım aralıklarını uzatır. Bu sayede Lexus sahipleri uzun vadede daha az yakıt gideri, düşük bakım maliyetiyle sürdürülebilir bir sahiplik deneyimi yaşar.

2025 Lexus Fiyat Listesi

Aşağıdaki tablo, Lexus’un Türkiye pazarında 2025 yılı itibarıyla geçerli olan tahmini liste fiyatlarını gösterir. Fiyatlar donanım paketlerine, motor tipine, opsiyonel aksesuar tercihlerine, kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

Araç Modeli / Versiyonu Ekim 2025 Fiyatı (₺) Lexus NX 6.790.000 ₺ Lexus RX 8.950.000 ₺ Lexus ES 300h Elegant - Lexus LM 16,315,000 ₺

Fiyat tablosu, 2025 yılı itibarıyla markanın Türkiye distribütörlüğü üzerinden elde edilen ortalama satış değerlerine göre hazırlanmıştır. Bu fiyatlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Nihai satış bedelleri bayi kampanyaları, kur farkları, vergi oranları ve teslimat süresine göre değişiklik gösterebilir.

Sedan, SUV ve MPV segmentlerindeki modeller, sürüş keyfini çevreci teknolojilerle birleştirerek premium segmentte yeni standart belirler. Lexus’un “quiet luxury” anlayışı, gürültüsüz güç, kusursuz işçilik felsefesini temel alır. Türkiye’de Lexus, hibrit motor teknolojisiyle hem düşük yakıt tüketimi hem de düşük emisyon oranları sunar. Bu durum, Lexus fiyat politikasının performansa ile birlikte sürdürülebilir sürüş deneyimine de dayandığını gösterir. Markanın tüm modelleri, uzun garanti süresi, gelişmiş güvenlik teknolojileri, sessiz kabin yapısıyla kullanıcıların beklentilerini aşmak üzere tasarlanmıştır. Özellikle NX, RX, LM serileri, lüks SUV segmentinde üstün konfor arayanlar için öne çıkan seçeneklerdir. Japon araba markaları arasında mühendislik kalitesiyle fark yaratan Lexus, 2025 yılında sunduğu yeni motor seçenekleri, dijital sistem güncellemeleriyle Türkiye pazarında yenilikçi konum edinmiştir.

Lexus’un fiyatlandırma politikası, markanın “sürdürülebilir lüks” vizyonunu yansıtır. Lexus fiyat listesi incelendiğinde her segmentte kullanıcıya teknolojik donanım ve yüksek güvenlik standartlarıyla orantılı bir fiyat yapısı sunulduğu görülür. Özellikle hibrit motorlu NX ve ES serileri, yakıt ekonomisi, düşük bakım maliyetleri sayesinde uzun vadeli sahiplik avantajı sağlar.

2025 Lexus Donanım Karşılaştırması

Lexus modelleri donanım ve performans açısından farklı beklentilere yanıt veren zengin yapı sunar. NX ve RX serileri hibrit SUV sınıfında, ES sedan segmentinde, LM ise ultra lüks MPV kategorisinde yer alır. Tüm modellerde güvenlik, konfor, bağlantı teknolojileri en güncel biçimde standart hale getirilmiştir.

Model Motor Gücü Menzil / Tüketim Sürüş Tipi Öne Çıkan Donanımlar NX 350h Executive 244 hp 1.6 L / 100 km AWD 14” ekran, panoramik tavan, adaptif hız sabitleyici RX 500h F Sport 309 hp 1.7 L / 100 km AWD 21” jant, 360° kamera, adaptif süspansiyon ES 300h Elegant 218 hp 1.5 L / 100 km FWD Mark Levinson ses sistemi, dijital klima, adaptif farlar LM 350h VIP 250 hp 1.8 L / 100 km AWD 48” ekran, masaj koltuklar, ambiyans aydınlatma

Donanım karşılaştırmasını incelediğinizde Lexus’un 2025 modellerinde sürüş güvenliği teknolojilerinin tüm segmentlerde standart hale getirildiği görürsünüz. Panoramik kamera sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip desteği, gelişmiş LED far teknolojisi artık tüm modellerde bulunur. Bununla birlikte üst donanım seviyelerinde dijital iç dikiz aynası, ısıtmalı direksiyon, kablosuz şarj ünitesi, özel ambiyans aydınlatmaları gibi ayrıcalıklar yer alır. Lexus’un donanım stratejisi, her modelin kendi segmentinde maksimum konfor sunmasını hedefler. NX pratik şehir SUV’si olarak öne çıkarken RX uzun yol konforunda lüks standardını belirler. ES sedan sınıfında sessizlik ve rafinelik odaklıdır, LM ise markanın prestij vitrinidir.

Lexus, sürüş güvenliği konusunda dünyanın en ileri otomotiv teknolojilerini geliştiren markalardan biridir. 2025 model yılıyla birlikte tüm modellerde Lexus Safety System+ 3.0 paketi standart hale getirilmiştir. Sistem, aracın çevresini 360 derece tarayarak hem sürücüyü hem yolcuları aktif biçimde korur. Örneğin, ön çarpışma önleme sistemi radar ve kamera desteğiyle yayaları, bisikletlileri, araçları algılayarak olası kazaları önceden tespit eder. Adaptif hız sabitleyici trafiğin akışına göre hızı otomatik ayarlarken şerit takip asistanı aracın şeritte sabit kalmasını sağlar. Lexus’un sürüş deneyimini diğer markalardan ayıran başka unsur da kabin içi sessizliğin mühendislik düzeyinde optimize edilmesidir. Akustik camlar, ses emici tavan kaplamaları, aktif gürültü iptali sistemi, sürücünün motor sesinden tamamen bağımsız yolculuk yapmasını sağlar.

Lexus Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Lexus kalite, konfor, ileri teknoloji dengesini kusursuz şekilde kuran bir markadır. Ancak araçlardan birini satın alırken sürüş alışkanlıkları, beklentiler, uzun vadeli sahiplik maliyetleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Japon mühendisliğinin inceliğiyle üretilen Lexus modelleri, farklı kullanıcı profillerine hitap eden çeşitlilik sunar. Bu nedenle aracı seçerken segment, donanım paketi, kullanım sıklığı gibi kriterler dikkatle değerlendirilmelidir.

Günlük şehir içi sürüşlerde kompakt hibrit SUV Lexus NX, yakıt ekonomisi, çevik yapısıyla ideal seçenektir. Daha geniş iç hacim, uzun yol konforu, performans arayan kullanıcılar için Lexus RX, dört çeker sürüş avantajıyla öne çıkar. Sessiz, prestijli, konfor odaklı sedan tercih edenler Lexus ES modeline yönelirken sürüş sırasında “mobil ofis” konforu arayanlar için Lexus LM, ultra lüks deneyimin zirvesidir.

Bunların yanı sıra araba alma sürecinde aşağıdaki detaylara da dikkat edilmelidir:

Donanım - teknoloji ihtiyaçları: Her modelde güvenlik donanımları standart olsa da, konfor ve bağlantı özellikleri donanım seviyesine göre değişir.

Yakıt tipi - motor seçimi: Hibrit motorlar düşük tüketim ile sessiz sürüş sağlarken, performans odaklı versiyonlar daha yüksek tork sunar.

Değer koruma oranı: Lexus modelleri, ikinci el piyasasında yüksek değerini koruyan nadir lüks araçlardandır.

Markanın “Lexus Electrified” stratejisi kapsamında, önümüzdeki yıllarda tam elektrikli SUV modellerin Türkiye pazarına giriş yapması beklenmektedir. Özellikle Lexus RZ 450e, markanın batarya teknolojisinde ulaştığı en ileri seviyeyi temsil eder. Model, 71,4 kWh bataryasıyla 440 km’ye kadar menzil sunarken, tork vektör kontrollü dört çeker sistemiyle dinamik sürüş sağlar. Bu gelişmeler, Lexus’un geleceğin otomotiv ekosistemine yön veren markalarından biri olacağını gösterir. Türkiye pazarında şarj altyapısının hızla gelişmesiyle birlikte Lexus’un tam elektrikli modellerinin sayısı artacak, çevre dostu lüks kavramı daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşacaktır.

Lexus Araç Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Bir Lexus modelinin maliyet yapısındaki en belirleyici unsurlardan biri, hibrit motor teknolojisidir. Geleneksel benzinli motorlara göre daha karmaşık üretim süreçleri gerektiren bu sistem, yakıt tasarrufu, düşük emisyon avantajı sağladığı için fiyat düzeyini dengeler. Bunun yanında ithal araçlarda döviz kuru, lojistik giderleri fiyatın nihai seviyesini etkileyen başlıca unsurlardır. Donanım paketi de fiyat farklılığını doğrudan belirler. Örneğin ısıtmalı direksiyon, 360° kamera, adaptif süspansiyon, premium ses sistemleri gibi özelliklerin bulunduğu Executive veya F Sport versiyonları, giriş paketlerine göre daha yüksek fiyat etiketine sahiptir. İç mekanda kullanılan el işçiliği, deri kalitesi, ambiyans aydınlatma detayları gibi unsurlar da Lexus’un lüks algısını pekiştirirken maliyet farkını oluşturur.

Ayrıca, Türkiye’deki ÖTV oranları, çevreci araçlara yönelik vergi teşvikleri de fiyat dengesi üzerinde etkili olur. Hibrit motorlara uygulanan düşük vergi oranı, Lexus modellerini aynı segmentteki içten yanmalı rakiplerine göre daha avantajlı hale getirir. Lexus araba fiyatları kalite, dayanıklılık, konfor, düşük işletme maliyeti ile birlikte değerlendirilmelidir. Uzun vadede Lexus sahibi olmak sürüş konforunun yanında yüksek ikinci el değeri, düşük bakım maliyetiyle ekonomik avantaj da sağlar.

Şimdi, Lexus’un hibrit teknolojisini, sessiz gücünü, zarif Japon tasarımını yakından tanıma zamanı. En güncel modelleri görmek, test sürüşü planlamak, size en uygun finansman fırsatlarını keşfetmek için Borusan Next üzerinden hemen randevunuzu oluşturun. Geleceğin konforu, şimdi yola çıkıyor. Lexus ile sessizliği, gücü ve prestiji aynı anda deneyimleyin.

