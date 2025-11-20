Kawasaki Fiyat Listesi 2025 (Güncel)

Kawasaki, "Yeşil Canavarlar" olarak da bilinen modelleriyle dünya motosiklet pazarının en ikonik markalarından biridir. 1950’li yıllarda Japonya’da başlayan Kawasaki'nin hikayesi, motosikletlerin çok ötesine uzanır, kökleri endüstriyel tasarımla beslenir.

Marka, 19. yüzyılın sonlarından beri ağır sanayi alanında edindiği olağanüstü tecrübeyi, iki tekerleğe aktarmayı başarmıştır. Kawasaki motosikletlerini kullandığınızda, yüksek teknoloji, titiz işçilik ve sürekli inovasyonla şekillenmiş "mühendislik harikasına" binersiniz. Onları diğerlerinden ayıran, gücü kontrolle harmanlayabilme becerisidir.

Kawasaki DNA'sının en belirgin özelliklerinden biri, "Performansta Aşırılık" anlamına gelen "Extreme Performance" felsefesidir. Sıradanı kabul etmeyen, her parçanın en iyisini hedefleyen bir yaklaşımdır. Yarış pistlerinde kazanılan zaferler, bu felsefenin doğal sonucu olarak karşınıza çıkar. Bir Kawasaki ister tur motoru, ister spor modeli olsun, daima yarış teknolojisinin yansımasını taşır.

Kawasaki motosikletleri, adrenalin tutkunlarının olduğu kadar, sürüşte istikrar arayanların da ilk tercihlerindendir. “Let the good times roll” sloganıyla yıllardır özgürlüğü, hareketi temsil eden marka, bugün hâlâ hızla modernleşen dünyada klasik duruşunu koruyabilen ender üreticilerden biridir.

Türkiye’de Kawasaki Motosiklet Modellerinin Güncel 2025 Fiyat Listesi

Kawasaki motosiklet fiyatları, motor hacmi, segmenti gibi kriterlere bağlı olarak sürekli değişse de, aşağıda modellerle birlikte 2025 fiyat bilgilerini de bulabilirsiniz.

Kawasaki Ninja Serisi: İki Tekerlekli Bir Efsanenin Anatomisi

En hızlı motor markaları arasında gösterilen markanın Ninja serisi, ismiyle bile sürati çağrıştırır. Kawasaki, 1980'lerin başında bu ismi ilk kullandığından beri, vaadi her seferinde fazlasıyla yerine getirmiştir.

Ninja serisinin kalbinde, yarış pistlerinden süzülüp gelen sokağa uyarlanmış saf performans ruhu yatar. ZX-10R ve ZX-6R modelleri, ruhun en somut ifadeleridir. ZX-10R, "süperspor" kavramını adeta yeniden tanımlayan makinedir. Onun için sadece yüksek hızlı motor demek yetersiz kalır; zira kendisi, yanlışlıkla sokağa salınmış bir yarış prototipidir. Her

mühendislik kararı, tek hedefe odaklanmıştır: sınıfının en baskın ismi olmak. Motorundan yükselen o otoriter ve vahşi ses, sadece teknik üstünlüğü değil, aynı zamanda mutlak hakimiyet arzusunu da ilan eder. Gelişmiş elektronik süspansiyon sistemleri, ayarlanabilir sürüş modları ve karmaşık çekiş kontrol sistemleri, sürücüsüne bu saf gücü kontrol edebilme imkanı tanır. ZX-10R'yi sürmek, evcilleştirilemez bir kuvveti dizginlemeye çalışmak gibidir; son derece tehlikeli ama bir o kadar da bağımlılık yapıcı bir deneyim sunar.

Ham performansın yanında, ZX-6R ise hassasiyet üzerine kurgulanmış bir dengenin ustasıdır. Bazen "altı yüz kraliçesi" olarak anılması boşuna değildir. ZX-10R'nin saf gücü bazı sürücüler için göz korkutucu olabilirken, ZX-6R daha yüksek devirli motoruyla, özellikle virajlı ve teknik parkurlarda bir dansörün zarafetiyle hareket eder. Bu motorda, gaz kolunu sonuna kadar açıp motoru son devirlere kadar zorlamanın verdiği o saf, arındırıcı ve mekanik heyecanı yaşarsınız. O, salt güçten ziyade, sürücüyle kurduğu doğrudan iletişim ve kusursuz denge üzerine inşa edilmiş bir sürüş aletidir.

Ninja efsanesi, sadece deneyimli sürücülere değil, bu tutkuya yeni adım atanlara da hitap eden geniş bir dünyaya sahiptir. Ninja 650 ve Ninja 400, bu dünyanın kapısını aralayan iki güçlü modeldir.

Ninja 650, spor bir motosikletin performansını günlük kullanım rahatlığıyla birleştirir. “Sadece hız ya da sadece konfor” arasında seçim yapmadan, her ikisini bir arada sunar. Bu motorla hem işe gidip gelebilir hem de hafta sonu uzun ve keyifli sürüşlerin tadını çıkarabilirsiniz.

Ninja 400 ise, motosiklet dünyasına yeni adım atanlar için yazılmış en samimi ve teşvik edici davetiyedir. Motoru, sürücüyü korkutmak veya bunaltmak yerine, ona güven verir sürüş becerilerini adım adım, güvenle geliştirmesi için cesaretlendirir. Ancak onu sadece "başlangıç motoru" olarak görmek büyük bir hata olur. Bu küçük Ninja, deneyimli sürücülerin bile keyifle sürebileceği, virajları adeta içine çeken ve sürüşün saf keyfini hatırlatan son derece yetenekli bir makinedir.

Eğer diğer Ninja'lar yüksek performansın mükemmel örnekleriyse, Ninja H2 ve özellikle H2R, bu kavramı tamamen farklı bir boyuta taşıyan, mekanik sanat eseri niteliğindedir. Onun için sadece "motosiklet" demek, uzay mekiği için "uçak" demek gibi hafif kalır. Onu benzersiz kılan en temel özellik, sahip olduğu mekanik süperşarj sistemidir. Motorun ciğerlerine havayı zorla doldurarak tiz bir çığlığı andıran süperşarj uğultusunu ortaya çıkarır.

Tasarımı ise sadece estetik kaygılarla değil, aşırı hızın getirdiği aerodinamik zorunluluklarla şekillenmiştir. Uzay araçlarını andıran karbon fiber gövdesi, agresif kanatları ve her an fırlayacakmış gibi duruşuyla, statik haldeyken bile büyük bir hız ve güç vaat eder. Özellikle pist için üretilen ve sokakta kullanılması yasal olmayan H2R versiyonu, Kawasaki'nin sınırları sadece zorlamakla kalmayıp, tamamen yeniden tanımladığının bir göstergesidir. Ninja H2 serisi, bir ulaşım aracı olmanın çok ötesinde, insanlığın mühendislik tutkusunun ulaştığı zirveyi temsil eden bir abidedir.

Model Kategori 2025 Fiyatı NINJA H2R HiperSport 4.995.000 ₺ NINJA ZX-10R 40.yıl SuperSport 1.646.000 ₺ NINJA ZX-6R SuperSport 1.073.000 ₺ NINJA ZX-4RR SuperSport 790.000 ₺ NINJA ZX-4R SuperSport 745.000 ₺

Kawasaki Z Serisi: Zamansız Stilin Modern Yorumu

Kawasaki Z Serisi, motosiklet dünyasında zamansız stilin başyapıtı olarak kabul edilir. Ninja'ların fütüristtik duruşunun aksine, Z Serisi daha nostaljiktir. Bu seri, 1970'lerin efsanevi Z1'inden aldığı mirası, 21. yüzyılın en ileri teknolojisiyle harmanlayarak sürücüye sadece gitmek değil, hissetmek için binen bir araç sunar. Burada öncelik salt sürat veya lap süreleri değil; dokunmatik ekranlar yerine analog göstergelerin, kaportalar yerine çıplak şasenin olduğu, duygu yüklü sürüş deneyimidir.

Z900RS, bu felsefenin en somut temsilcisidir. İlk bakışta sizi 1970'lerin o unutulmaz tasarım diline, "Candytone" şase renklerine, yuvarlak farlara götürür. Motorun görünümü adeta zamanda yolculuk yapmış bir makinedir. Fakat onu sürdüğünüzde nostaljik kabuğun içine saklanmış modern bir canavarı ortaya çıkarırsınız. Z900 platformundan alınan 948 cc'lik çapraz dört silindir motor, son derece yumuşak tork eğrisiyle her türlü yolda rahat hareket eder.

Z650 ve Z900 modelleri ise "streetfighter" ruhunun en saf halini temsil eder. Bu motorlar, gereksiz tüm plastik kaportalardan arındırılmış, iskeleti tüm çıplaklığıyla ortaya serilen birer mühendislik gösterisidir. Özellikle Z900'ün benimsediği "Sugomi" tasarım felsefesi, onu bir avcının saldırı öncesi çömelmiş duruşuna benzetir. Duruş, motor henüz hareket halinde değilken bile ona hareket hissi katar. Rüzgarı tüm vücudunuzda hissedersiniz, motorun mekanik senfonisini doğrudan duyarsınız.

Daha uygun giriş noktası arayanlar için ise Z650RS mükemmel köprü görevi görür. Z900RS'nin o büyüleyici estetik detaylarını, daha erişilebilir pakette sunar. Bu model, özellikle şehir içi kullanımda kusursuz denge verir. Z650RS, klasik bir Kawasaki'nin ruhuna sahip olmak isteyen, ancak daha kolay idare edilebilir bir motosiklet arayan sürücüler için tasarlanmıştır.

Model Kategori 2025 Fiyatı Z900 SE SuperNaked 1.048.000 ₺ Z900 SuperNaked 950.000 ₺ Z900RS Modern Klasik 1.071.000 ₺ Z650RS Modern Klasik 674.000 ₺ Z650 SuperNaked 636.000 ₺ Z500 SE SuperNaked 527.000 ₺ Z500 SuperNaked 496.000 ₺

Kawasaki Adventure

Kawasaki’nin adventure serisi, keşfetmeyi seven, yola çıkmak için bahane arayan sürücüler için tasarlanmıştır. Bu modeller, şehir sokaklarından dağ yollarına, asfaltın bittiği yerden maceranın başladığı noktalara kadar sizi güvenle taşır. Adventure segmenti, dayanıklılığı, konforu ve uzun yol performansını bir araya getirerek hem deneyimli gezginlere hem de yeni başlayanlara hitap eder.

Serinin öne çıkan modelleri arasında yer alan Versys 650 ve Versys 1000, Kawasaki’nin mühendislik kalitesini en somut şekilde gösterir. Bu motosikletler, yüksek oturma pozisyonu, güçlü motor yapısı ve gelişmiş süspansiyon sistemleriyle uzun sürüşlerde maksimum kontrol sunar. İster şehir içi ulaşımda ister kilometrelerce sürecek turlarda olsun, sürücüye güvenli ve konforlu bir deneyim yaşatır.

Kawasaki adventure serisi, yeni rotalar keşfetmenin yoludur. Uzun menzil kapasitesi, sağlam gövde yapısı sayesinde her sürüş maceraya dönüşür. Eğer hedefiniz ufku biraz daha genişletmekse, Kawasaki’nin adventure dünyası tam size göredir.

Model Kategori 2025 Fiyatı VERSYS 1100 SE Adventure 1.499.000 ₺ VERSYS 1100 Adventure 1.215.000 ₺ VERSYS 650 Adventure 740.000 ₺

Kawasaki Motor Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Kawasaki motosikletlerinin nihai satış fiyatı, sadece motorun üretim maliyetinden ibaret değildir; küresel ekonomi, döviz kuru hareketleri gibi birçok faktörün birleşimiyle oluşur. Türkiye'de motosiklet fiyatları, özellikle yüksek vergi oranları nedeniyle oldukça hassastır. Faktörleri detaylıca anlamak, Kawasaki'nizi en avantajlı koşullarda satın alma stratejinizi geliştirmenize olanak tanır.

Kawasaki fiyatlarını Türkiye'de en çok etkileyen ikinci büyük faktör, devlet tarafından motor hacmine göre uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarıdır. Motosikletlerde ÖTV, belirli hacim eşiklerinde katlanarak artar. Örneğin motorun hacmi 250 cc'nin üzerine çıktığı anda uygulanan ÖTV oranı ciddi şekilde yükselir.

Kawasaki, düşük hacimli Z 125'ten süperşarjlı Z H2'ye kadar geniş bir yelpazede teknoloji sunar. Motor fiyatı; modelin segmentine, motor hacmine, içerdiği ileri teknolojiye göre farklılık gösterir. Örneğin:

Teknolojik Donanım: Hızlı Vites Değiştirme Sistemi (Quick Shifter), Elektronik Süspansiyon (KECS), Ataletsel Ölçüm Ünitesi (IMU), TFT ekran gibi özellikler maliyeti doğrudan artırır.

Motor Tipi: Süperşarj teknolojisine sahip motorlar (H2 serisi), doğal olarak diğer motor tiplerine göre çok daha pahalıdır.

Versiyon Farkı: Standart model ile SE (Special Edition) veya Performance versiyonları arasındaki fiyat farkı, özel renk, egzoz veya ek grenaj gibi aksesuarlardan kaynaklanır. Modelin barındırdığı her yeni gelişmiş elektronik sistem, sürüş güvenliğini artırırken, motosikletin son satış fiyatına önemli ölçüde katkıda bulunur.

Bütçenize Göre En Uygun Kawasaki Motor Seçenekleri

Kawasaki sahibi olmak, birçok motosiklet tutkunu için hayaldir, ancak bu hayale ulaşırken bütçeyi doğru yönetmeye özen göstermelisiniz. En uygun seçeneği belirlemek, sadece fiyat listesindeki en ucuz modeli seçmek değil, aynı zamanda o modelin sizin kullanım amacınıza ne kadar uygun olduğunu analiz etmeyi gerektirir.

Kawasaki denilince akla yalnızca en hızlı motorlar gelmemeli. Marka, yeni başlayanların da "Yeşil Aile"ye katılabilmesi için son derece keyifli modeller sunar. Giriş segmenti daha küçük hacimli motorlara odaklanır. Buradaki "uygunluk" düşük maliyetten ziyade, sürücüyü yormayan, günlük kullanımda son derece pratik olmalarıdır. Bu modeller, Kawasaki'nin güvenilirliğinden ödün vermeden, motosiklet dünyasına sağlam giriş yapmanızı sağlar.

Bir sonraki aşamada, Kawasaki'nin geniş yelpazesi devreye girer. Bu segment artık temel ihtiyaçların ötesine geçen, fazla performans arayanlar içindir. Buradaki modeller, hem günlük ulaşımda hem de hafta sonu gezilerinde kendini kanıtlamış, çok yönlü karakterleriyle öne çıkar. "En uygun seçenek" burada, tek bir amaca odaklanmak yerine, performans, konfor, tur kabiliyeti ve teknolojik donanım gibi birçok faktörü makul bir denge içinde sunabilmekle ölçülür. Bu modeller, sürücüye "her koşulda" güven verebilen, hem şehir içinde hem de açık yolda tatmin edici bir sürüş vadeden çok yönlü canavarlardır.

Kawasaki Motor Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kawasaki tutkusuna kapılıp aceleci kararlar vermek, uzun vadede beklenmedik hayal kırıklıklarına yol açabilir. Motorunuzu seçerken, sadece beygir gücüne odaklanmak yerine, aracın geçmişi, gibi kritik faktörleri de göz önünde bulundurmalısınız. Bu noktaları inceleyerek yatırımınızı koruma altına alabilir, uzun yıllar sorunsuz sürüş deneyimi garanti edersiniz.

Sıfır kilometre Kawasaki alımlarında garanti şartları en önemli konudur. Garanti süresinin ne kadar olduğunu, hangi parçaları kapsadığını ve hangi durumların garanti dışı bıraktığını detaylıca öğrenmelisiniz. İkinci el motosiklet alımlarında ise, motosikletin yetkili servis geçmişini mutlaka kontrol etmelisiniz. Kawasaki gibi yüksek performanslı motorlarda, periyodik bakımların yetkili servislerde, doğru parçalarla yapılması, performansının korunması açısından hayati önem taşır.

İkinci el Kawasaki motor alırken, özellikle spor modellerde motorun kaza geçmişi olup olmadığını titizlikle incelemelisiniz. Şasideki kaynak izleri, grenajlardaki tamir veya boya farklılıkları, motorun sert kullanıldığının işaretleri olabilir. Ayrıca modern Kawasaki'lerde bulunan elektronik sistemlerin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yetkili ekspertiz raporu almaktan çekinmemelisiniz. Satıcının verdiği kilometre bilgisi ile motorun genel yıpranmışlık seviyesinin tutarlı olup olmadığını kontrol etmek, kilometre manipülasyonu gibi risklere karşı sizi korur. Kapsamlı elektronik kontrol yaparak, dış görünüşün altında gizlenebilecek potansiyel tehlikeleri önceden tespit etme güvencesini elde edersiniz.

Motorun ilk alım fiyatı bütçenize uygun olsa bile, toplam işletme maliyetlerini (TCO) göz ardı etmemelisiniz. Kawasaki'nin büyük hacimli modelleri, yüksek ÖTV diliminden dolayı prim ödemelerinizi yükseltebilir. Benzer şekilde yüksek performanslı motorların fren balatası gibi sarf malzemelerinin değişim maliyetleri de düşük hacimli modellere göre kat kat fazla olacaktır. Alım kararınızı vermeden önce, seçtiğiniz modelin yıllık MTV, ortalama yakıt/bakım giderlerini hesaplayarak, uzun vadede bütçenizi gerçekten zorlayıp zorlamayacağını önceden öngörebilirsiniz.

Kawasaki Motor Almanın Avantajları Nelerdir?

Kawasaki, ulaşım aracından öte yaşam tarzı ve performans garantisidir. Yüksek rekabetin olduğu motosiklet pazarında Kawasaki'yi rakiplerinden ayıran, kullanıcılarına sunduğu bir dizi benzersiz avantaj bulunur.

Kawasaki'nin en belirgin avantajı, yarış DNA'sından gelen saf performans mükemmelliğidir. Markanın motorları özellikle Ninja ZX serisi ve süperşarjlı H2 serisi, rakiplerine kıyasla keskin gaz tepkileri, agresif sürüş deneyimi sunmak üzere tasarlanmıştır. WSBK (Dünya Superbike Şampiyonası) pistlerindeki başarısı, Kawasaki'nin motor teknolojisinin en zorlu koşullara dayandığının kanıtıdır. Üstün mühendislik, günlük sürüşlerde bile motorun güvenilir olmasını sağlar.

Kawasaki modellerinde sunulan ileri düzey elektronik destek sistemleri (KTRC, KECS, IMU), sürücüye maksimum kontrol imkanı verir. Kawasaki'yi tercih ederek yarış pistlerinde kendini kanıtlamış, sürekli gelişen bir teknolojinin gücünü deneyimlemiş olursunuz.

Kawasaki, Türkiye pazarında güçlü bir marka algısına sahiptir. Ninja ve Z serisinin ikonikleşmiş tasarımları, ikinci el piyasasında yüksek talep görmesini sağlar. Kawasaki motor aldığınızda düşük hacimli Z 125 bile olsa, satıldığı zaman değerini koruma ihtimali yüksektir. Popülerlik aynı zamanda geniş aksesuar pazarı anlamına gelir; bu da bakım işlemlerini ulaşılabilir hale getirir. Kawasaki'ye yaptığınız yatırım, güçlü marka itibarı sayesinde yüksek ikinci el değeri ile korunur, onu finansal açıdan mantıklı alım haline getirir.

Marka rakiplerinden agresif "Sugomi" tasarım felsefesiyle ayrılır. Özellikle Z serisi naked motorlardaki kaslı duruş, markanın benzersiz kimliğe sahip olduğunu gösterir. Tasarım dili, motosiklet tutkunları arasında güçlü aidiyet duygusu yaratır. Kawasaki sahibi olmak, sizi otomatik olarak "Yeşil Canavarlar" topluluğunun bir parçası yapar.

İster ikinci el düşük kilometreli Z 650 arıyor olun, ister Ninja ZX-10R'a yükseltme yapmak isteyin; Borusan Next kurumsal güvencesiyle yanınızdadır. Borusan Next'i tercih edin, uzman ekspertiz güvencesiyle hayalinizdeki Kawasaki'yi satın alın!

