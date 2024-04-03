    car driving through forest
    İkinci El
    borusannext

    İkinci El Arabanın Yeni Adresi Borusan Next!

    27 Şubat 2024
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    Kullanılmış Otomobilde Güçler Birleşti Borusan Next Doğdu.

     

    Borusan Next olarak Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açıyoruz.

     

    Borusan Otomotiv Grubu'nun tek çatı altında çoklu marka ve çoklu kanal stratejisi vizyonu doğrultusunda oluşturulan ikinci el otomobil platformu Borusan Next, kendi lokasyonlarında, teknoloji, güven, hız ve premium müşteri deneyimi odaklı bir yaklaşım ile kullanılmış otomobil alım, satım, takas ve iş ortakları vasıtasıyla da finansman ve sigorta çözümleri sunuyor.

     

    Borusan Otomotiv'in premium segmentteki tecrübesinden beslenen Borusan Next kendine özel, müşterinin merkezde olduğu hizmet noktalarıyla her yıl yüksek hacimli araç satışlarına sahne olan ikinci el pazarına yenilik getiriyor ve yeni yönetim modeli ile hizmet performansını en üst seviyeye çıkarıyor.

     

    Detaylı bilgi için;

    https://borusannext.com.tr/hakkimizda
    Borusan Next İletişim Merkezi: 0850 210 47 10

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    borusannext
    İkinci El Arabanın Yeni Adresi Borusan Next!

    Kullanılmış Otomobilde Güçler Birleşti. Borusan Next Doğdu!

    27 Şubat 2024
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