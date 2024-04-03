​Dizel partikül filtresi, araba donanımları içinde kritik bir öneme sahiptir. Dizel arabalarda bulunan bu filtre, egzoz sistemi tarafından salınan zararlı gazların çevreye verdiği etkiyi en aza indirmek için kullanılır. Egzoz borusunun çıkış noktası olan egzoz, dizel partikül filtresi ile entegre edilir.

Dizel Partikül Filtresi Nedir?

Dizel partikül filtresi, doğayı koruma amacı güden ve özellikle dizel arabalarda bulunan bir parçadır. Bu filtre, içerisinde birçok bal peteği benzeri gözenek barındırır. Petek yapısının yanı sıra sensörler aracılığıyla arabayla iletişim kurabilme özelliği, dizel partikül filtresine ideal koşullarda %80 oranında etkin sonuçlar sağlar.

Dizel Partikül Filtresinin Görevleri:

Otomatik Aktif Jenerasyon İşlemi: Motor çalıştığında, elektrik kontrol ünitesinin sensörlerden gelen uyarı ile temizlik işlemine başlaması, motor soğutma suyu sıcaklığını ve depodaki yakıt miktarını kontrol etmesi, ardından dizel partikül filtresine püskürtülen yakıt ile zararlı gazları ayrıştırması adımlarını içeren bu işlem, filtre üzerindeki partiküllerin yanmasını sağlar.

Yanmış Gazların Filtrelenmesi: Egzozdan çıkan yanmış gazlar, dizel partikül filtresi tarafından süzülür ve yanmayan yakıtlar filtreye yapışır. Bu sayede doğal denge korunur.

Dizel Partikül Filtresinin Temizlenmesi:

Dizel partikül filtresi tıkandığında kullanılan temizleme yöntemleri şunlardır:

Pasif Temizleme: Motorun çıkardığı sıcak gazlar tarafından ısınan ve takıldığı yerde yanmaya başlayan partiküller, filtre pasif olarak temizlenir.

Aktif Temizleme: Dizel partikül filtresindeki doluluk oranı %45'e ulaştığında devreye giren bu yöntemde, enjektörler tarafından yakıt püskürtülerek tıkanmayı engellenmeye çalışılır.

Sürüş İle Temizleme: Trafikte düşük hızlarda ve kısa süreli kullanılan arabalarda tercih edilen bu yöntemde, arabanın belirli bir hızda seyretmesiyle filtre temizlenir. Uyarı ışığı yanarsa panik yapmaya gerek yoktur.

Dizel Partikül Filtresi Arızası:

Dizel partikül filtresi arızalandığında ortaya çıkan belirtiler şunlar olabilir:

Filtrenin belirli bir oranın üzerinde tıkanması durumunda arabanın gösterge panelinde uyarı ışığı yanar.

Tıkanma sonucunda tüketilen yakıt miktarı artar, çekiş gücü düşer ve egzozdan kötü koku gelir.

Dizel partikül filtresi arızası, motor gücünün düşmesine ve turbo basıncının azalmasına yol açabilir.

Dijital gösterge paneli olan arabalarda doğrudan dizel partikül filtresini işaret eden yazılı uyarılar görülebilir.

Dizel Partikül Filtresinin Çıkarılması:

Dizel partikül filtresinin çıkarılması durumunda şu olumsuzluklar ortaya çıkabilir:

Turbo, motor aksamları, enjektör ve EGR valfi gibi parçalar zarar görebilir.

Turbo basınç değeri düşer, motorda tekleme, çekiş performansında düşüş ve artan yakıt tüketimi gibi sorunlar meydana gelebilir.