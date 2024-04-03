Cam Filmi Nedir?: Oto Cam Filmi Yasak mı ve Cezası Ne Kadar?

Sürücülerin sıklıkla tercih ettiği aksesuarlardan birisi de cam filmidir. Günümüzde araçların büyük bir bölümünde kullanılan cam filmi, birçok avantaja sahiptir ancak sürüş deneyimini iyileştiren cam filminin kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Güncel yasalara göre cam filmi takmak isteyen sürücülerin belirli kurallar dahilinde hareket etmesi gerekir. Yasalara aykırı şekilde oto film kaplama yapmak sürücünün cezai işlemlere tabi tutulmasını gerektirirken aynı zamanda muayeneden geçişi de olanaksız kılar. Hem aracınızı hem de mahremiyetinizi koruyan cam filmini kurallara göre takarak sürüş deneyiminizi iyileştirebilirsiniz.



Cam Filmi Nedir?



Oto cam filmi termoplastik reçinesinden üretilen bir tabakadır. Araçların camlarına yapıştırılır ve birçok avantajı vardır. Bu termoplastik tabakanın alt kısmında yer alan yapıştırıcı solüsyon filmin cama yapışmasını sağlar. Cam filmini sürücünün kendi başına uygulaması zor bir işlem olabilir. Cam filmini genel olarak bu işte yetkinlik kazanmış profesyonel oto tamir ve aksesuar şubeleri uygular. Aynı şekilde cam filminin çıkarılması da bu şubeler tarafından yapılabilir. Araba cam filmi birçok avantajıyla oldukça tutarlı bir aksesuar seçimidir. Cam filmi taktırmak isteyen sürücüler bu konuda ilgili bakanlıklar tarafından oluşturulan yönetmeliklerdeki kurallara dikkat etmelidir.



Cam Filmi Neden Kullanılır?



Sürücüler cam filmlerini birçok farklı avantajı sayesinde araçlarına takar. Sürücülerin cam filmi takmasındaki en büyük etken mahremiyettir. Cam filmi aracın içinin dışarıdan görünmesini engeller. Fakat araç içerisinden dışarısı kolaylıkla görülebilir. Termoplastik reçinesinin yapısı sayesinde cam filmleri araç içerisine zararlı güneş ışınlarının girmesini de engeller. UV ışınları cam filmleri sayesinde araç içerisine giremez. Güneş ışınları araçların döşemelerinin rengini soldurabilir ve diğer aksamların kolayca yıpranmasına yol açabilir. Cam filmi sayesinde içeriye güneş ışınları giremez ve bu sayede döşemeler de yıpranmaz. Yaz ve kış aylarında araç sıcaklığı yolcu ve şoförlerin konforu açısından önem taşır. Yaz aylarında serinlemek için aracınızın klimasını açtığınızda aracınızın yakıtı kullanılır. İçeriye giren güneş ışınları araç içerisinin ısınmasına yol açar. Bu durum da serinlemek için açtığınız klimanın daha çok enerji tüketmesine yol açar. Araç cam filmi içeriye güneş ışınlarının girmesini engeller ve ısının stabil bir durumda kalmasını sağlar. Cam filmleri aynı zamanda camların çizilmesini engeller. Cam filmleri belirli seviyelerde koruma sağlayarak camın darbelere karşı direncini de artırır. 3M cam filmi kaliteli malzemesi ve kolay uygulanma aşamaları sayesinde sürücülerin sıklıkla tercih ettiği aksesuarlar arasında yer alır.



Cam Filmi Nasıl Takılır?



Cam filmlerinin takılması genel olarak oto tamir ve aksesuar merkezleri tarafından yapılır. Deneyimli olmayan sürücülerin cam filmlerini takma girişiminde bulunması olumsuz sonuçlar doğurabilir. Cam filmlerinin takılma süreci oldukça basit görünse de yanlış uygulanan cam filminden arta kalan yapıştırıcı solüsyonlar araç camında iz bırakabilir. Cam filmi markalarına göre değişmekle beraber cam filminin uygulanma süreci şu şekildedir:



• İlk olarak cam filmi takılacak olan camın temizlenmesi gerekir. Bu aşamada herhangi bir temizlik ürünü kullanmak uygun olmayabilir. Oto tamir ve aksesuar merkezleri cam filmi takacakları camı bu iş için özel olarak üretilen temizlik malzemeleri ile temizler. Bu temizlik malzemesinin cam üzerini pürüzsüz şekilde temizlemesi, hiçbir toz ve kir parçacığı bırakmaması gerekir. Temizledikten sonra camda kalan nem alınmalıdır.

• Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra cam filmi uygulanacak camın ölçüsünün alınması gerekir. Bu ölçünün alınması için araç camına su ya da benzeri bir sıvı püskürtülür ve cam filmi cama yapıştırılır. Bu yapıştırma işlemi ölçü alabilmek içindir. Cam filminin alt tabakası henüz açılmamıştır ve bu yapışmayı sağlayan şey püskürtülen sudur. Cam filmi cama yapıştırıldıktan sonra camın ölçüsü alınır. Camın ölçüsünden 1-2 mm fazlalık bırakılması tavsiye edilir. Bu fazlalık cam filminin eksik gelme ihtimalini ortadan kaldırır ve camın bütün alanlarının kaplanmasını sağlar.

• Ölçüsü alınan cam filminin kesilen parçaları çıkarılır. Camda kalan cam filminin üst tabakası sökülmeye başlar. Üst tabaka cam filminin koruyucusu niteliğindedir. Şeffaf tabakanın altında asıl cam filmi yer alır. Cam filmi dikkatlice cama yerleştirilir.

• Film yerleştirildikten sonra son aşama olarak hava kabarcıkları giderilir. Bu hava kabarcıklarını gidermek için spatula kullanabilirsiniz. Bazı bombeli camlarda filmin tamamen oturabilmesi için ısı tabancası kullanılarak filmin camın şeklini alması sağlanır.



Hangi Araçlara Cam Filmi Takılabilir?



Güncel yasalara göre bazı araçlara cam filmi takılamaz. Bu araçlar Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte yer alır. Bu yönetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenir. Bu yönetmelikte belirtildiğine göre M, N ve O kategorisinde yer alan araçlara cam filmi takılamaz. M sınıfı araçlar otobüs ve minibüsleri kapsar. N sınıfı araçlar yük taşımacılığı amacıyla kullanılan kamyonet türevi araçları kapsar. O sınıfı araçlar ise karavan benzeri motoru bulunmayan ve başka bir araç tarafından çekilen araçları kapsar.



Cam Filmi Yasak mı?



“Araç cam filmi yasak mı?” konusu sürücüler tarafından sıklıkla merak edilir. Bu konudaki kurallar karmaşık görünebilir. M, N ve O kategorisindeki araçların hiçbir şekilde cam filmi takmasına izin verilmez. Bu kategorilerin dışında kalan araçlar için de cam filmi taktırmak belirli kurallar dahilinde mümkündür. Ön cam filmi taktırmak bütün araçlar için yasaktır. Ön camlara film takmak Avrupa Birliği Standartlarında da belirtildiği üzere yasaktır ve cam filminin derecesi önemli değildir. Aracın diğer camlarına takılacak filmler için de derece şartı bulunur. Güncel yasalara göre cam filmlerinin en az %70 ışık geçirmesi gerekir. %70 ışık geçirgenliği sadece 1 ve 2 numaralı filmlerde bulunur. Bu orandan daha az ışık geçiren cam filmleri uygun değildir. Aynı zamanda renkli cam filmlerinin kullanılması da yasaktır.



Cam Filmi Cezası 2022



Yasalara uygunsuz şartlarda cam film kaplama yapmak sürücülerin para cezası ödemek durumunda kalmalarına yol açar. 2022 yılında yönetmelikte belirtilen kurallar dışında cam filmi kullanmanın 427 TL cezası bulunur. Sürücüler idari para cezasını indirimli ödemek isterse ödeyecekleri ceza 320,25 TL’ye düşer. Bu cezaların miktarı yıllara göre değişebilir.



Cam Filmi Nasıl Sökülür?



Cam filmini takan şube ve merkezler aynı zamanda cam filmini sökme işlemini de yapabilir. Sürücülerin cam filmini kendi başlarına sökmeye çalışmaları yapışkan solüsyonun camda kalmasına yol açabilir. Sökülmek istenen cam filmi ilk olarak ısıtılır ve yapışkan solüsyonun çözülmesi beklenir. Sonrasında film sökülür. Camda kalan yapışkan solüsyon ise özel olarak üretilen temizlik malzemesi ile çıkarılabilir. Aynı zamanda cam filmi sabunlu suyla silmek ve beklemek de kullanılan yöntemler arasında yer alır.



Hangi Cam Filmi Numaraları Serbest?



Cam filmlerinin 4 numarası bulunur. Numaralar ve geçirgenlikler cam filmi fiyatları konusuna doğrudan etki eder. Numara ve ışık geçirgenlikleri şu şekildedir:

• 1 Numara: %85 oranında ışık geçirir ve kullanımı serbesttir.

• 2 Numara: %70 oranında ışık geçirir ve kullanılabilir.

• 3 Numara: %55 oranında ışık geçirir ve kullanılamaz.

• 4 Numara: %40 ışık geçirir ve kullanımı yasaktır.



Cam Filmi Olan Araç Muayeneden Geçer mi?



Yasalara uygunsuz şekilde cam filmi olan araçlar muayeneden geçemezler. Geçirgenliği farketmeksizin ön camda cam filmi olan araçlar hiçbir şekilde muayeneden olumlu sonuç alamazlar. Diğer camlara geçirgenliği %70’ten düşük filmler takmak da muayenenin olumsuz sonuçlanmasına yol açar. Aracı muayeneden geçemeyen sürücü 30 gün içerisinde filmleri çıkararak tekrar muayeneye girebilir.



Cam Filmi Soyma Yöntemleri

Cam filmini soymak için fön makinesi kullanabilirsiniz. Isınan cam filmi kolaylıkla çıkarılabilir. Camda kalan yapışkan solüsyonu ise bu iş için üretilmiş temizlik malzemeleri ile kolayca giderebilirsiniz. Aynı zamanda spatula ya da kredi kartı gibi sert bir cisim de kullanabilirsiniz. Fakat bu cisimlerin araç camını çizmemesine dikkat etmelisiniz.