Bajaj Fiyat Listesi 2025 (Güncel)

Son yılların en popüler motosiklet markaları arasında yer alan Bajaj, fiyat performans odaklı modelleri ile dikkat çeker. Düşük ve orta hacimli motor blokları ile sunulan Bajaj motosikletler, yakıt ekonomisi ve çok yönlülüğü ile bilinir. Hafif gövde yapısı üzerine tasarlanan commuter ve naked tipi motosikletler şehir içi kullanımları için son derece idealdir. Sportif çizgileri ile bakışları üzerine toplayan giriş seviyesi racing modeller ise daha performanslı bir sürüş isteyen kullanıcılara hitap eder. Motosiklet kullanmaya yeni başlayan sürücüler Bajaj modelleri sayesinde hem düşük fiyatlı hem de ehliyet sınıfına uygun motor seçeneklerinden kolayca yararlanabilir. Siz de bütçenize, tarzınıza ve ihtiyacınıza en uygun Bajaj motosiklet modellerine yakından göz atabilirsiniz.

2025 Bajaj Motosiklet Modelleri ve Özellikleri

Geniş ürün yelpazesi ile sunulan Bajaj motosikletler her tarza uygun bir alternatif modele sahiptir. Giriş seviyesinde yer alan Bajaj Pulsar N 125’ten üst segment bir model olan Bajaj Dominar D 400’e kadar her ihtiyaca uygun bir model mevcuttur. Motosiklete yeni başlayanlar daha kontrollü bir sürüş için 125 cc ile 200 cc aralığındaki modelleri tercih edebilir. Belli bir tecrübeye sahip motosiklet sürücüleri ise 250-400 cc aralığındaki orta segment modellere kolayca geçiş yapabilirler. Bajaj modellerinde yer verilen sürüş ve güvenlik donanımları da bu geçişi kolaylaştırır. Bajaj motosikletlerde bulunan çift kanal ABS ve gelişmiş çekiş kontrol sistemleri sürüşü çok daha güvenli hale getirir. Motor hacmi büyüdüğünde ise performans ve fiyat durumu da yukarı yönde artış gösterebilir.

Yeni nesil Bajaj motosiklet modelleri düşük hacimli motorlardan büyük hacimli motorlara doğru şu şekilde sıralanır:

Bajaj Pulsar N 125

Markanın en ekonomik motosiklet modeli olan Bajaj Pulsar N 125, hafif gövde yapısı sayesinde esnek ve pratik bir sürüş sunar. Giriş seviyesi naked motosiklet modelleri içinde bulunan Pulsar N 125, yoğun şehir trafiğinde sürücüye büyük kolaylık sağlar. Trafikte esnek manevralar yapmak ve ufak alanlara motosikleti kolayca park etmek mümkün olur. Segmentinin en hızlı motosiklet seçeneklerinden biri olan N 125 hem düz yolda hem de yokuşta oldukça başarılıdır. LED farlarla gelen model, gece sürüşlerini de daha güvenli hale getirir.

Bajaj Pulsar NS 125 CBS

Yakıt verimliliği ve düşük fiyat etiketi ile öne çıkan Bajaj Pulsar NS 125 CBS, yoğun şehir trafiğinde kullanım için uygundur. Keskin hatları, konforlu selesi ve güncel donanımları ile öne çıkan Pulsar NS 125 CBS, trafikte rahatça hareket etmek isteyenlere hitap eder. Yeni nesil Pulsar NS 125 modelinde yer verilen CBS (Kombine Fren Sistemi), fren mesafesini kısaltarak daha güvenli bir kullanım sunar. Ön fren sisteminin 240 mm ölçüsündeki disk donanımı ve 130 mm ölçüsünde tasarlanan arka kampana, kombine fren yapmayı kolaylaştırır.

Bajaj Pulsar N 160 UG

Sportif tasarımı ve modern LED farı ile özel bir görünüme sahip olan Bajaj Pulsar N 160 UG, 165 cc motor hacmi ile dikkat çeker. Tek silindirli ve dört zamanlı olarak çalışan motor, 6750 devirde, maksimum güç değeri olan 14.65 Nm torka ulaşır. Azami hızı 110 km olan motosiklet, şehir yollarında kullanım için oldukça uygundur. Dik oturma pozisyonunda vitese ve frene zahmetsiz bir şekilde ulaşabilmek mümkün olur. Sele yüksekliğinin 795 mm olması ve motorun ağırlık merkezinin aşağıda tutulması da sürüşü kolaylaştıran detaylar arasında yer alır.

Bajaj Pulsar NS 125 ABS

A1 ehliyetli sürücüler için ideal bir model olan Bajaj Pulsar NS 125 ABS, ufak hataları tolere edebilen güvenlik donanımları ile gelir. Sınıfının en donanımlı modelleri arasında yer alan Pulsar NS 125 ABS, ön ve arka freni kilitlemeden kontrol edebilme avantajı sağlar. Ön ve arka tekerlerde bulunan geniş disk fren, ABS frenin yardımıyla her yol koşulunda hızlı ve tepkisel frenleme olanağı sunar. Yenilenen LED aydınlatma sistemi ise gece sürüşlerinde çevresel görüş mesafesini olabildiğince genişletir.

Bajaj Pulsar NS 200 UG

Segmentinin en güçlü motosiklet modelleri arasında bulunan Bajaj Pulsar NS 200 UG hem üst düzey performansı hem de tasarımı ile öne çıkar. Silindir hacmi 199,5 cc olan NS 200 UG, 24,5 beygir gücü ve 18,7 Nm tork değerleri ile dengeli bir sürüş vadeder. Varroc enjeksiyon sistemi ile donatılan motor, 3 buji ve 4 valf üzerinden ateşleme döngüsünü en etkili biçimde kullanır. Yakıt ekonomisini destekleyen Triple Spark tipi DTS-i 4V motor, alt devirlerden itibaren canlı ve güçlü bir yapıya sahiptir.

Bajaj Pulsar RS 200

Bütçeyi zorlamadan giriş seviyesi bir sportif motosiklete sahip olmak isteyenler Bajaj Pulsar RS 200 modelini rahatlıkla tercih edebilir. Bajaj Pulsar RS200 fiyat dilimi, 2025 yılı ekim ayı itibarıyla 200.000 TL tutarının altındadır. Dinamik tasarımı ve sportif sürüş özellikleri ile öne çıkan RS 200 motosiklet, 24,48 beygir gücü ve 18,3 Nm torku ile hızlanmayı lineer hale getirir. Çift mercek farları sayesinde gece güvenli sürüş sunan Pulsar RS 200, LED arka aydınlatmaları ile de göz alıcı bir görünüme kavuşur. Brembo imzalı Bybre fren sistemi ise motoru etkili şekilde durdurmaya yardımcı olur.

Bajaj Pulsar NS 200 UG2

Agresif stili ve sportif şasi tasarımı ile ünlenen Bajaj Pulsar NS 200 UG2, performansı dinamizm ile buluşturur. Hafif gövde yapısı sayesinde oldukça esnek olan motosiklet, trafikte güvenli şekilde yol alabilmenize olanak tanır. Çift kanallı ön ve arka ABS fren sistemine sahip olan Pulsar NS 200 UG2, sürüş güvenliğini bir üst noktaya taşır. Nitrox süspansiyon ile desteklenen model, bozuk zemin koşullarında konfordan ödün vermez. NS 200 motor bloğu ile dengeli sürüş sunan motosiklet hem yeni başlayanlara hem de tecrübeli sürücülere hitap eder.

Bajaj Pulsar N 250

Her devirde yüksek tork veren Bajaj Pulsar N 250, düşük motor hacmini etkili şekilde kullanabilmeyi sıradan bir iş haline getirir. Tek silindirli ve dört zamanlı motorun 24,4 beygirlik gücüne 21,5 Nm tork eşlik eder. Beygir ve tork değerlerinin yakın aralıkta sunulması alt devirlerden itibaren etkili hızlanma sağlar. Kaydırmalı debriyaj ile gelen Pulsar N 250, vites değişimi sırasında yaşanan gecikmeyi ve sarsıntılı güç aktarımını ortadan kaldırır. Yenilenen tasarımı ile bakışları üzerine çeken motosiklet, en güncel donanımlarla kullanıcılara sunulur.

Bajaj Pulsar RS 200 UG

Bajaj Pulsar RS 200 modelinin güncellenmiş versiyonu olan Bajaj Pulsar RS 200 UG, alternatif renk seçenekleri içinden tercih edilebilir. Pulsar RS200 fiyat durumu üzerinde etkili olan yeni nesil donanım seçenekleri, kullanıcıların ekstra özelliklere kolayca ulaşabilmesini sağlar. İnce çizgileri ve sportif tasarım detayları ile ünlenen Pulsar RS 200 UG, RS’in gücünü Pulsar’ın özellikleri ile buluşturur. Kaydırmalı debriyaj, çift kanallı ABS ve yenilenmiş gösterge paneli gibi donanımlar da motor üzerinde geçirilen zamanı daha keyifli hale getirir.

Bajaj Pulsar F 250

Tam grenaj ile çevrelenen Bajaj Pulsar F 250, aerodinamik yapısı sayesinde karşıdan gelen rüzgarı başarıyla keser. Pulsar şasisine eklenen 250 cc motor, dört zamanlı geçişleri ile yüksek performans sağlar. Konfor öncelikli olarak geliştirilen Pulsar F 250, gelişmiş süspansiyon sistemi ile yoldan gelen sarsıntıları etkili şekilde sönümler. Yeni nesil LED aydınlatma sistemi ise uzun yollarda gece görüşünü artırır. Geleneksel Pulsar tasarımını güncel donanımlarla buluşturan Bajaj Pulsar F 250, DTS-i motor teknolojisinin rahatlığı ile her koşulda konforlu bir sürüş vadeder.

Bajaj Dominar D 250

Bajaj Dominar 250 fiyat performans odaklı motosiklet modelleri için iyi bir örnektir. Yenilenen tasarımıyla ilgiyi üzerine toplayan Bajaj Dominar D 250; sarı, siyah veya kırmızı renk alternatifleri içinden seçilebilir. Sportif kuyruk tasarımına eşlik eden ikili LED aydınlatmalar, motosiklete modern bir görünüm kazandırır. Motor ve egzoz çevresine eklenen korumalar da hem Dominar D 250’nin görkemli tasarımını bütünler hem de fiziksel koruma hatlarını güçlendirir. Sıvı soğutmalı ve DOHC tipi motor bloğu ise 27 beygir güç ve 23,5 Nm tork değerleri ile sürüş keyfini yükseltir.

Bajaj Pulsar NS 400 Z

Bajaj’ın en güçlü naked tipi motosiklet modelleri içinde yer alan Pulsar NS 400 Z, geniş lastikleri sayesinde yol tutuşunu artırır. Yenilenen 373 cc motor bloğunun sahip olduğu 40 beygir güç ve 35 Nm tork değerleri her viteste etkili hızlanma sağlar. Sportif çizgileri ile iddialı bir model olan Bajaj Pulsar NS 400 Z, ayarlanabilir gidonu ve geniş selesi ile konforu yükseltir. Gaz tepkilerine uygun olarak ayarlanan çekiş kontrol sistemi de güvenli ve performanslı sürüşü destekler.

Bajaj Dominar D 400

Sınıfının en çok tercih edilen ikinci el motosiklet modelleri arasında yer alan Bajaj Dominar D 400, çok yönlü sürüş özellikleri ile bilinir. Şehir içi sürüşler ve uzun yolculuklar için tasarlanan Bajaj Dominar D 400, mozaik tipi farları ile uzağı yakın eder. Ters teleskopik ön süspansiyon sistemi yol tutuşunu ve konfor seviyesini geliştirir. Çift çıkışlı egzoz tasarımı, motorun sportif hatları ile bütünlük içindedir. Ön gösterge paneline eşlik eden mini bilgi paneli ise hız, yakıt tüketimi ve vites geçişleri gibi önemli bilgilere kolayca ulaşabilme olanağı sunar.

2025 Bajaj Motosiklet Fiyat Listesi

2025 Bajaj fiyatları motosikletin modeline, özelliklerine ve motor hacmine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Motor hacmi ve teknolojileri arttıkça fiyat da yukarı yönde artış eğilimindedir. Örneğin; Dominar 400 fiyat durumu, daha düşük hacimli Dominar D 250 modelinden daha yüksektir. Yüksek motor hacmi demek daha büyük bir motor bloğu ve o motor bloğu ile tam uyumlu donanımlar anlamına gelir. Yeni nesil teknolojilere işaret eden N, NS, UG ve D gibi model ön ekleri de genel fiyat durumu üzerinde etkili olan detaylar arasında bulunur. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ve vergi oranlarındaki değişiklikler de yıllık fiyat listesini değiştiren hususlar arasında gösterilebilir.

2025 yılı ekim ayı Bajaj fiyat listesi şu şekildedir:

Model Fiyat (Ekim 2025) Bajaj Pulsar N 125 122.755 TL Bajaj Pulsar NS 125 CBS 143.900 TL Bajaj Pulsar N 160 UG 157.600 TL Bajaj Pulsar NS 125 ABS 158.900 TL Bajaj Pulsar NS 200 UG 193.990 TL Bajaj Pulsar RS 200 194.300 TL Bajaj Pulsar NS 200 UG2 198.500 TL Bajaj Pulsar N 250 199.180 TL Bajaj Pulsar RS 200 UG 199.990 TL Bajaj Pulsar F 250 203.800 TL Bajaj Dominar D 250 226.450 TL Bajaj Pulsar NS 400 Z 309.900 TL Bajaj Dominar D 400 309.900 TL

2025 Bajaj Motosiklet Donanım Karşılaştırması

Yeni nesil Bajaj motosiklet çeşitleri en güncel donanım ve aksesuar seçenekleri ile kullanıcılara sunulur. Bajaj modellerinde yer verilen en temel donanım seçenekleri; ABS, CBS (Kombine Fren Sistemi), kaydırmalı debriyaj, LED aydınlatmalar ve LCD gösterge paneli şeklinde sıralanabilir. Motor gücü ve özellikleri arttıkça başta güvenlik olmak üzere çok sayıda donanım paketi de motosiklete dahil edilir. Giriş seviyesi 125 cc motosikletler yapısı gereği hafif ve kontrollü olduğu için kaydırmalı debriyaj veya arka ABS gibi güçlü donanımlara ihtiyaç durmayabilir. Bajaj Pulsar D 400 ya da Pulsar NS 400 Z gibi üst segment Bajaj motosiklet modellerinde ise çoğu donanım paketine standart olarak yer verilir.

Bajaj Motosiklet Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sürücünün motosiklet tecrübesi ve ehliyet sınıfı, Bajaj motosiklet seçerken dikkat edilmesi gereken konuların başında gelir. Motosiklete yeni başlayan kullanıcıların 125 cc ile 200 cc aralığında bir motosiklet tercih etmesi oldukça önemlidir. Düşük hacimli motorların tork ve beygir değerleri az olduğu için gaz tepkileri daha yumuşaktır. Ayrıca başlangıç motosikletlerinin azami hız seviyesi de genellikle 100-110 km/s gibi alt noktalarda sınırlanır. Bu sayede acemi motosiklet sürücüleri isteseler dahi yüksek hızlara ulaşamaz. Diğer taraftan manuel vitesli araçları zorlanmadan kullanabilen, bisiklet üzerinde denge kurmakta güçlük çekmeyen ve özel sürüş eğitimleri almış olan kullanıcılar ise 250-400 cc aralığındaki bir Bajaj motosikleti ilk motor olarak tercih edebilir.

Bajaj motosiklet alırken dikkat edilmesi gereken diğer hususlar şu şekilde sıralanabilir:

Şehir içi kullanımları için tasarlanan motosiklet modelleri hafifliği ve çevikliği ile bilinirken uzun yol motosikletleri de güçlü motor bloğu ve korunaklı yapısı ile öne çıkar.

Yakıt tasarrufu, öncelikli bir konu ise 125-200 cc gibi düşük hacimli motosikletler, performans öncelikli bir durum ise 200-400 cc aralığındaki sport veya tur motosikletler tercih edilebilir.

Tecrübeden bağımsız olarak ABS fren sistemine sahip motosikletleri tercih etmek sürüş güvenliğini bir üst noktaya taşır.

Kaydırmalı debriyaj, kombine fren mekanizması ve çift disk gibi kullanışlı donanımlar da başlangıç seviyesindeki hataları başarıyla tolere eder.

Motosikletin kullanılacağı şehirde markaya ait yetkili servis ağının bulunup bulunmadığı da önemli bir konudur.

Bajaj Motosiklet Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Bajaj motosikletler çoğunlukla 125 cc ile 400 cc aralığında tasarlanır. Motosikletin motor hacmi, modeli, tasarımı, özellikleri, donanımları ve aksesuarları arttıkça genel fiyat seviyesi de artış gösterir. Motor bloğu ve teknolojileri geliştikçe daha yüksek teknolojiye sahip donanımlara ihtiyaç duyulur. Motorun hızını kontrollü şekilde yavaşlatmak için çift diskli frenlerden ve ABS fren sisteminden destek alınır. Aynı şekilde yüksek hızlarda ilerlerken yolu daha iyi görebilmek için güçlü LED aydınlatma sistemlerinden yararlanılır. Bu tarz sürüş donanımları da fiyatı otomatik olarak yukarı çeker. Motor koruma demiri, elcik ısıtma, bagaj ve sis farı gibi ekstra aksesuar seçenekleri de fiyatı yükselten detaylar arasında bulunur. Bajaj motosikletler ile dahili olarak sunulan bazı donanımları ekstra aksesuar olarak temin edebilmek de mümkündür. Rüzgarlık, elcik koruma ve spor grenaj gibi parçaları sonradan motosikletinize dahil edebilirsiniz.

Siz de tarzınıza ve bütçenize en uygun motosiklet modelleri için Borusan Next ayrıcalıklarından yararlanabilir, hayalinizdeki motosiklete avantajlı finansman desteği ile hemen sahip olabilirsiniz.

