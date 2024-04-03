Araç Lastik Ömrü Ne Kadardır ve Nasıl Uzar?

Araç lastikleri farklı malzemelerden üretilen, araçların yol tutuşunu arttırmayı sağlayan ekipmanlardır. Genel olarak üretiminde ana maddenin kauçuk olduğu araç lastiği, güvenli ve verimli bir sürüş deneyimi için olmazsa olmazdır. Aşınan, gereğinden fazla kullanılan ya da bakımı yapılmayan araba lastiği can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilir.

Güvenli ve risksiz bir sürüş yapabilmek için, belirli aralıklarla araç lastiklerinizin bakımını yapmanız, gerektiğinde de yenisiyle değiştirmeniz gerekir. Farklı mevsimlerdeki hava koşullarında kullanılmak üzere, farklı yapıda araç lastikleri üretilmiş olsa da ülkemizde 4 mevsim aynı lastik kullanılır. Güvenli ve verimli bir sürüş için, araç lastiklerinin basınç kontrolü sık sık yapılmalı ve gerektiğinde yenisi ile değiştirilmelidir.



Araç Lastik Ömrü Ne Kadardır?



Kauçuk maddesinden üretilen araç lastiklerinin uygun bir şekilde kullanılabilmesi, kullanım ömürlerine bağlıdır. Araç lastikleri araçların tekerleklerine takılır, dolayısıyla bütün ağırlığı taşır. Araç kullanıldıkça, zamanla araç lastiği üzerindeki dişli çıkıntılarını ve dokusunu kaybetmeye başlar. Kauçuktan oluşan bu yapılar, girintiler ve çıkıntılar sürüş sırasında yol ile temas eder; fren sırasında aşınır ve özelliğini kaybetmeye başlar. Bu durumdaki bir araç lastiği zamanla çıkıntısız, düz bir hal alır. Bu çıkıntılar aracın yolu tutabilmesini sağlar. Çıkıntısız bir araç lastiği aracın kaymasına ve frenlerin tutmamasına yol açar. Bu nedenle araç lastiklerinin kullanım ömürlerine dikkat etmek gerekir.

Araç lastiği üreticisi markaların büyük bir bölümü, araç lastiği ömrünün 100.000 km ya da 5 yıl olduğunu söyler. Ayrıca lastiğin üretimi sırasında fabrika tarafından belirlenen araba lastik ömrü yani son kullanma tarihi de lastiğin üzerinde yer alır.



Araç Lastik Ömrü Yasal Sınırı Nedir?



Araç lastik ömrü 5 yıldır. Fakat bu, sürücünün kendi tercihine kalmış bir durumdur. Bunun dışında bir de yasal olarak araç lastiği değiştirme sınırı bulunur. Günümüzde yasalara göre bir arabanın lastiği en fazla toplamda 10 sene kullanılabilir. Bu 10 sene içerisinde araç lastikleri aşınmaya, şekil bozmaya ve yolu tutmamaya başlayabilir. Bununla beraber frenler tutmaz ve kaza riski oluşur.



Araç lastiklerinin en fazla 10 sene kullanılabileceği yasalarla belirlenmiştir. Aksi takdirde çeşitli idari yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir. Hızlı manevralar yapmak, virajlara hızlı girerek tekerleklerin üzerine çok yük bindirmek araç lastiği sağlığı açısından olumsuz durumlar oluşturabilir.



Otomobil Lastik Ömrü Nasıl Uzar veya Kısalır?



Otomobil lastiklerinin ömrünün nasıl uzadığı sürücüler arasında yaygın ve popüler bir konudur. Oto lastik ömrü kaç yıl sorusunun kesin bir cevabı yoktur. Bütün araç lastikleri benzer yapılara sahiptir, çoğu modelde değişen tek şey girintiler ve çıkıntılardır.



Her araç lastiği kullanım sırasında yola tutunduğu için bir parça aşınma gösterir. Lastiklerin aşınma derecesi hava koşullarına, yol tiplerine ve aracın kullanılma şekline bağlıdır. Kimi lastikler kullanım sırasında oldukça yıpranır. Bunun gibi ömrü kısalan araç lastiklerinin bir an önce değiştirilmesi gerekir. Bazı kullanımlarda ise lastikler uzun bir süre deforme olmadan, ilk günkü gibi kalabilir.

Araç Lastik Ömrünü Uzatmak için Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar



Bir lastiği uzun süre kullanabilmek için, dış hava koşullarına uygun bir lastik seçilmelidir. Oto lastiği kauçuktan üretildiğinden sıcaklığa duyarlıdır. Hava sıcaklığı lastiğin yol tutuşunu ve aşınmasını doğrudan etkiler. Bu aşınmayı engelleyebilmek adına her mevsim için farklı araç lastikleri üretilir. Ülkemizde bir lastik modeli 4 mevsim boyunca kullanılabilmektedir fakat aslında her mevsimin araç lastiği farklıdır.Lastiğin ömrünü uzatmak için yapabileceğiniz bir diğer şey ise basınç değerlerini uygun bir seviyede tutmaktır.

Araç üreticileri araçların lastiklerinin hang basınç seviyesinde olması gerektiğini belirtir. Araç lastikleri bu basınç seviyesinden daha yüksek ya da daha alçak olursa, bu durum lastiklerin aşınma oranını artırır. Aracınız için uygun olan basınç değerleri aracın kullanım kılavuzu, sürücü kapısı ve yakıt deposu kapağında yer alır. Araçlar kullanıma bağlı olarak her ay belirli oranda basınç kaybeder. Belirli periyotlarla yapılacak kontrollerle bu basınç seviyesinin takibi yapılmalıdır.



Araç lastiğinin ömrünü uzatmak için dikkat etmen gerekeniz bir diğer no kta: kimyasal kullanmamaktır. Günümüzde oto aksesuar sektöründe araç lastiklerini parlatmak ve daha estetik bir görünüm kazandırmak için çeşitli kimyasallar, spreyler kullanılır. Bu kimyasallar kauçuk materyalli araç lastiğine zarar verir ve zamanla kendine özgü yapısını kaybetmesine yol açar.



Lastik Diş Derinliği Nedir?



Araç lastiklerinde yollara tutunabilmek için farklı şekillerde dişler bulunur. Aralıklı çıkıntılar olan bu dişler, lastiğin sürüş esnasında yola çok daha iyi bir şekilde tutunabilmesini, aşınmayı ve kaymayı en aza indirgemeyi sağlar. Araç lastiği kullanıldıkça bu dişler zamanla aşınır ve kısalmaya başlar. Lastik diş derinliği boyutları yasalarla belirlenmiştir. Araçların trafiğe çıkabilmesi için, lastiklerinin diş derinliğinin bu boyutlara uyum sağlaması gerekir. Mevsimlere göre kullanılacak lastikler için bu diş derinliği standardı farklıdır.

Yasal Lastik Diş Derinliği Ne Kadar?



Araç lastik dişleri aşındıkça, lastikler yola tutunamamaya ve kaymaya başlar. Bu nedenle araç lastiklerinin diş boyu yasalarla garanti altına alınmıştır. Günümüzde bir aracın trafiğe çıkabilmesi için, lastiklerinin diş derinliğinin en az 1,6 mm olması gereklidir. Lastik dişleri bu boydan daha kısa olanlar trafiğe çıkamazlar. Yaz mevsiminde kullanılacak lastiklerin diş derinliğinin en az 1,6 mm, kış mevsiminde kullanılacak lastiklerin diş derinliğinin ise en az 4 mm olması gereklidir.



Lastik Diş Derinliği Kaç mm Olmalı?



Lastik diş derinliğinin kaç mm olması gerektiği sürücüler tarafından yaygın olarak merak edilir. Günümüzdeki kurallara göre lastik diş derinliğinin en az 1,6 mm olması gereklidir. Kış lastiklerinin diş derinliği ise en az 4 mm uzunluğunda olmalıdır. Daha önce kullanılmamış, sıfır durumundaki araç lastiklerinin diş derinliği genelde 7 mm ya da 8 mm’dir. Lastik diş derinliği kurallara uygun olmayan araçlar muayeneden geçemezler. Lastik diş derinliğinin 1,6 mm’den daha az olması aracın ağır kusurlu olarak sınıflandırılmasına yol açar.



Oto Lastik Diş Derinliği Nasıl Ölçülüyor?



Lastik diş derinliklerinin ölçülmesi için birden fazla yöntem kullanılabilir. Genel olarak profesyonel oto tamircilerinde lastik derinliğini ölçmek için ‘lastik derinlik ölçer’ adında bir cihaz kullanılır. Bu elektronik alet, çubuğu sayesinde bir lastiğin dişlerinin ne kadar derin olduğunu hassas bir şekilde ölçebilir. Bu aletler aynı zamanda basınç değerini de ölçebilir. Bu sayede lastik diş derinliği ölçülürken aynı zamanda basınç değerinin uygun olup olmadığı da öğrenilir. Lastiklerin diş derinliğinin ölçülmesinde halk arasında yaygın olarak kullanılan bir diğer yöntem ise 1 TL testidir.



Lastikte 1 TL Testi Nedir?



1 TL testi, birçok sürücünün lastiklerinin diş derinliğini ölçmek için kullandığı bir yöntemdir. Bu yöntemde madeni 1 TL ya da 50 kuruş, lastik dişlerinin arasına yerleştirilir ve böylece lastik diş derinliği anlaşılmış olur. Hem 1 TL’nin hem de 50 kuruşun dış halkasının boyutu 4 mm’dir. 1 TL’yi lastik dişlerinin arasına yerleştirerek dişlerin ne kadar derin olduğunu kolayca görebilirsiniz.