Aracınızın Değerini Korumak için 5 Bakım Tavsiyesi

Otomobiller, yaşantınızı pek çok açıdan kolaylaştırmak adına her geçen gün geliştirilen mühendislik ürünleridir. Ancak aracınızın tüm avantajlarından yararlanmaya devam etmeniz için tüm parçaların iyi durumda kalması gerekir. Her araç, modeli, kullanım tarzı ve çevresel koşullara bağlı olarak farklı bakım gereksinimlerine sahip olduğundan aracınıza göre en iyi bakım planını yapmak ise size düşer. Örneğin; şehir içinde sık kullanılan bir sedan, uzun yolculuklara çıkan SUV’den farklı ihtiyaçlar taşır. özellikle aracınızı değiştirmek istiyorsanız bakımları düzenli yapıp yapmamanız da sizi etkiletecektir. Mesela spor araçlar motor performansına, aile araçları ise iç mekan konforuna daha fazla odaklanabilir. Bu nedenle bakım öncelikleri de değişkendir.

Otomotiv endüstrisi, bazı ipuçlarıyla aracınızı uzun yıllar güvenilir ve değerli tutmanız için rehberlik eder. Çünkü düzenli bakım, yalnızca mekanik performansı değil, aynı zamanda estetik görünümü de korur. Böylece alıcıların iyi bakımlı araçlara daha yüksek fiyat teklif etmesini de sağlar. Öte yandan yol koşulları, sürüş alışkanlıkları ve mevsimsel faktörler, bakım planını şekillendirebilir. Bu nedenle aracınıza özel bir bakım rutini oluşturmanız önemlidir. Periyodik bakımlarla aracın ömrünü uzatabilir, güvenliği artırabilir ve piyasada rekabet avantajı kazanabilirsiniz. Ancak, hangi bakım adımlarının en kritik olduğu ve nasıl uygulanacağı kapsamlı bir araştırma gerektirebilir. Peki, araç bakımı nasıl olmalı? Gelin, aracınızı her an işlevsel ve güvenilir tutmanın yollarına birlikte bakalım.

Düzenli Yağ Değişimi ve Motor Bakımı

Motor, aracın performansının temel taşı olduğundan düzenli bakım, bu hayati bileşenin uzun ömürlü olmasını sağlamak adına oldukça önemlidir. Mesela yağ değişimi, motorun sürtünmesini azaltır, sıcaklığı düzenler ve kiri temizler. Böylece motorun verimliliğini küçük bir bakımla korumuş olursunuz. Dizel, benzinli veya elektrikli motora sahip farklı araç türleri ise farklı bakım ihtiyaçları gerektirir. Örneğin; dizel motorlar daha yoğun yağ değişimi isterken elektrikli araçlar motor yağı kullanmaz, ancak diğer sistemler düzenli kontrol gerektirir. Araç kılavuzunda belirtilen bakım aralıklarına uymanız en önemlisidir. Çünkü üreticiler, aracın kullanıma bağlı ihtiyaçlarını çeşitli testler uygulayarak belirler. Genel olarak yağ değişimi söz konusu olduğunda her 10.000-15.000 km veya yılda bir uygundur.

Kirli veya eski yağ, motor parçalarını zorlar, aşınmayı tetikler ve yakıt tüketimini olumsuz etkiler. Yağ filtresi, her değişimde yenilenmezse tıkanan filtre, motorun aşırı ısınmasına yol açar. Motorun pürüzsüz çalışmasını sağlamak adına hava filtresi ve bujiler gibi bileşenler de düzenli kontrol edilmelidir. Öte yandan düzenli bakım kayıtları, aracın değerini artıracağından ikinci el araç piyasasında, iyi bakımlı bir motor, alıcılar için güven vericidir. Bu nedenle yetkili servislerde orijinal parçalar kullanarak bakım yaptırmalı ve her işlemi belgelemelisiniz.

Dizel Araçlarda Motor Bakımı

Dizel motorlar, yüksek tork ve yakıt verimliliğiyle bilinir, ancak yoğun kullanım nedeniyle daha sık yağ değişimi gerektirir. Dizel yakıt, daha fazla kir ve tortu ürettiğinden yağ değişimi için her 7.500-10.000 km uygundur. Örneğin; sentetik yağlar, dizel motorlarda daha iyi performans gösterir, çünkü yüksek basınç ve sıcaklığa dayanır. Yağ filtresi de her değişimde yenilenmelidir. Motorun verimliliğini düşürüp yakıt tüketimini artıracağından filtreler tıkalıysa hemen değiştirilmelidir. Yağ viskozitesini (örneğin, 5W-40) ise araç kılavuzuna göre seçmelisiniz. Yanlış yağ, motor parçalarına zarar verebileceğinden bu konuda oldukça önemlidir. Yakıt filtresi de dizel motorlarda hayati olabilir. Bunun için önerilen de her 15.000 km’de değiştirilmesidir. Çünkü kirli yakıt enjektörleri tıkar. Enjektör her zaman akışı düzgün sağlarsa motorun düzgün çalışmasını mümkün kılar ve pahalı tamiratları önler. Bakım süreçlerinde dizel partikül filtresini (DPF) de kontrol ettirmelisiniz. Tıkanan DPF, motor performansını düşürecektir.

Düzenli bakım, dizel motorların uzun ömürlü olmasını sağlar. Örneğin; turboşarjlı dizel motorlar, yağ değişimi yapılmazsa aşınmaya daha yatkındır. Bu motorlarda hava filtresi, her 20.000 km’de kontrol edilmelidir. Kirli filtre, motorun hava almasını zorlaştırıp güç kaybına neden olabilir. Yetkili servislerde bakım yaptırırken motorun güvenilirliği için orijinal parçalar kullanılmasına dikkat etmelisiniz. İyi bakımlı bir dizel araç, piyasada daha yüksek fiyat getirir. Dolayısıyla bakım geçmişi, alıcılar için her zaman önemli bir kriter olacaktır. Neyse ki düzenli yağ değişimi ve filtre kontrolleriyle aracın değerini koruyabilirsiniz.

Benzinli Araçlarda Motor Bakımı

Benzinli motorlar, tortu üretimi açısından dizelden daha iyidir, ancak düzenli yağ değişimi yine de vazgeçilmezdir. Üreticiler, genellikle her 10.000-15.000 km’de veya yılda bir yağ değişimi önerir. Mesela sentetik yağlar, benzinli motorlarda sürtünmeyi azaltarak performansı daha iyi korur. Yakıt tüketiminin artmaması için yağ filtresi de her değişimde yenilenmelidir. Dizel modellerde olduğu gibi yağ viskozitesine (örneğin, 0W-20) kılavuzdan bakabilirsiniz. Çünkü yanlış yağ, motorun verimliliğini düşürür. Benzinli motorlar söz konusu olduğunda bujiler de önemli bir bileşendir. Çalışmasının sarsıntısız olmasını istiyorsanız bujilerin her 30.000-50.000 km’de değiştirilmesini sağlayabilirsiniz. Hava filtresi ise her 20.000 km’de kontrol edilip gerekli hallerde değiştirilmelidir.

Benzinli motorlarda yakıt sistemi bakımı da önemlidir. Örneğin; yakıt filtresi tıkanırsa motorda güç kaybı olur, dolayısıyla her 30.000 km’de değiştirilmesi önerilir. Öte yandan profesyonel etkili servislerde bakım yaptırarak orijinal parçalar kullanılmasını sağlayabilir, motorun uzun vadeli performansını koruyabilirsiniz.

Elektrikli Araçlarda Motor Bakımı

Elektrikli araçlar, geleneksel motor yağı kullanmaz, ancak elektrik motoru ve ilgili sistemler düzenli bakım gerektirir. Elektrik motoru, daha az hareketli parça içerse de soğutma sistemi ve batarya bakımı önem taşır. Örneğin; soğutma sıvısı, motorun ve bataryanın aşırı ısınmasını önleyeceğinden her 50.000 km’de kontrol edilmelidir. Batarya bağlantılarını ve kablolarını da düzenli olarak kontrol ettirmelisiniz. Çünkü elektrikli motorlarda bağlantılar büyük önem taşır. Gevşek veya aşınmış bağlantılar, performans kaybına neden olur. Yetkili servisler, bakım esnasında elektrik sisteminin yazılımını güncelleyerek verimliliği artırabilir. Yazılım güncellemeleriyle motorun enerji kullanımı optimize edilir.

Batarya sağlığı, elektrikli araçların değerini doğrudan etkileyen etkenlerden biridir. Örneğin; düzenli bakım yapılan batarya, daha uzun süre yüksek kapasite sunar. Bataryadan daha fazla verim almak istediğiniz de ise şarj alışkanlıklarına dikkat etmelisiniz. Sık sık %100 şarj etmek, batarya ömrünü kısaltabilir. İyi bakımlı bir elektrikli araç da diğer otomobillerde olduğu gibi ikinci el piyasasında daha yüksek fiyat getirecektir. Böylece hem aracın performansını koruyabilir hem de alıcıların güvenini artırabilirsiniz.

Lastiklerinizi Düzenli Olarak Kontrol Edin ve Değiştirin

Lastikler, aracın yol tutuşunu, güvenliğini ve yakıt verimliliğini doğrudan etkileyen parçalardır. Düzenli kontrol, bu bileşenlerin de ömrünü uzatır. Mesela düşük basınç, lastiklerin düzensiz aşınmasına ve yakıt tüketiminin artmasına neden olacağından lastik basıncını, her ay ölçebilirsiniz. 2.5 bar olması gereken bir lastik, 2.0 bar’a düşerse yakıt verimliliği %5-10 azalabilir. Doğru basınç, araç kılavuzunda ve lastik yanağında belirtilir. Servise gitmeden siz de basınç ölçüm cihazıyla bu kontrolü kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca, lastiklerin hizalaması (rot ayarı) her 10.000 km’de kontrol edilmelidir, çünkü yanlış hizalamalar, düzensiz aşınmaya yol açacaktır.

Lastik diş derinliği ise güvenliğin en önemli unsurudur. Yasal sınır 1.6 mm’dir, ancak 3 mm’nin altına düşen lastikler de değiştirilmelidir. Çünkü düşük diş derinliği, ıslak yollarda kayma olasılığını artırarak frenlemeyi zorlaştırır. Öte yandan lastik rotasyonu, her 10.000 km’de yapılmalıdır. Böylece aşınmayı dengeleyip lastik ömrünü %20’ye kadar uzatabilirsiniz. Kendiniz kontrol edebileceğiniz diğer değer lastiklerin üretim tarihidir. DOT kodu olarak bilinen tarihi kontrol etmeli, 5-6 yıllık lastikleri sertleştiği için değiştirmelisiniz. Nedeni ise lastiklerin kauçuk malzemeden yapılması, belirli bir ömürlerinin olmasıdır. Ömrü dolan lastiğin yol tutuşu zayıflayacak ve kaza riski artacaktır.

Mevsimsel lastik değişimiyle yol tutuşunu optimize edip güvenliği artırabilirsiniz. Kış lastikleri, 7°C’nin altındaki sıcaklıklarda yaz lastikleri ise 40°C gibi çok daha sıcak havalarda etkilidir. Çünkü karlı yolda yaz lastiği kullanmak, kayma riskini artırır. Çıkarılan lastikleri ise serin, kuru ve gölgeli bir yerde saklamalısınız. Nemli veya sıcak ortamlar, kauçuğun yapısını bozabilir. Ayrıca, acil durumlarda hazır olması açısından yedek lastiğinizi de düzenli kontrol etmeyi unutmamalısınız.

Lastiklerin durumu, genel olarak çok önemsenmez ancak aracın piyasadaki değerini doğrudan etkiler. Örneğin; yeni ve iyi bakımlı lastikler, alıcılar için güven vericidir ve aracın değerini artırır. Özellikle her zaman doğru ve kaliteli lastik kullanılmış aracın diğer bağlantılı elemanları da iyi durumda olacağından alıcıya ekstra güven verebilir. Bunun için yapmanız gereken lastik balansını her 10.000 km’de kontrol ettirmektir. Oluşabilecek titreşimi böyle önleyerek sürüş konforunu artırabilirsiniz. Düzenli bakım sadece alıcılar için değil sizin açınızdan da önemlidir, pahalı lastik değişimlerini erteler ve güvenliği korur.

Aracın Dış Temizliğine Özen Gösterin

Aracın dış görünümü genellikle estetik açıdan önem teşkil etse de maddi değer açısından da belirleyici bir faktördür. Mesela en basitinden düzenli temizlikle boyanın korunmasını sağlayabilir, paslanmayı önleyebilirsiniz. Çünkü kuş pisliği, ağaç reçinesi veya yol tuzu gibi kirleticiler asiditesi yüksek olduğu için boyaya zarar verebilir. Bu tür lekeler hemen temizlenmelidir. Aracı haftada bir yıkamak da kir ve aşındırıcı maddelerin birikimini engelleyecektir. Yalnız otomatik fırçalar boyada mikro çizikler oluşturabileceğinden elle yıkama, otomatik yıkamalara göre daha naziktir. Yumuşak sünger ve pH nötr şampuan kullanarak bir yandan boyayı koruyabilir, bir yandan da parlaklığı artırabilirsiniz.

Boyayı korumak için genellikle cila veya seramik kaplama uygulaması önerilir. Söz konusu kaplamalar UV ışınlarına, kimyasal maddelere ve çevresel faktörlere karşı katman oluşturarak koruma sağlar. Örneğin; seramik kaplama, boyanın parlaklığını 2-3 yıl korur ve küçük çizikleri önler. Yine de boyanın solmasına ve çatlamasına neden olabileceği için aracı uzun süre güneş altında bırakmamalısınız. Garaj veya gölgelik kullanımı, dış yüzeyi koruyup bakım masraflarını azaltmanın en iyi yoludur. Ayrıca, kapı kenarları ve bagaj gibi hassas bölgeleri de düzenli kontrol etmelisiniz. Bu alanlarda biriken kir, zamanla paslanmaya yol açabilir.

Camlar, farlar ve aynalar ise sürüş güvenliği için düzenli temizlenmelidir. Kirli camlar, görüş mesafesini azaltır ve kazalara davetiye çıkarır. Mesela, farlardaki bulanıklık, gece sürüşünü zorlaştıracaktır. Farlara özel üretilen temizleyiciler veya polisajla eski parlaklığına kavuşabilir. Silecekler ise her 6 ayda bir kontrol edilmeli, camda çiziklere neden olmaması açısından aşınmış silecekler, değiştirilmelidir. Silecek suyunu düzenli doldurmalı, özellikle soğuk havalarda antifriz özellikli sıvılar kullanmalısınız.

Dış temizlik, aracın piyasadaki algısını doğrudan etkileyecektir. Çünkü dışında kusurları bulunan aracın iç aksamlarının da iyi durumda olmadığı düşünülebilir. Bunun yerine temiz, parlak ve pas izi olmayan bir araç, alıcılar için daha çekici olur, daha yüksek fiyat getirir. Aracınızı showroom görünümünde tutmak isterseniz dış bakım için profesyonel detailing hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Mesela, düzenli cila uygulaması, boyanın ömrünü 5 yıla kadar uzatabilir.

Araç İçini İyi Koruyun ve Düzenli Temizlik Yapın

Araç içi bakım, konforu ve ikinci el değerini korumak açısından önemli unsurlardan biridir. En fazla kirlenen alanlar olduğu için koltuklar, düzenli süpürülmeli ve temizlenmelidir. Deri koltuklarda özel nemlendiriciler, kumaş koltuklar için süpürme işlemi temizlik açısından uygundur. Çünkü deri koltuklara nemlendirici uygulanmazsa çatlar ve estetik değerini kaybeder. Döşeme kumaşı ne olursa olsun dökülen sıvılar hemen silinmelidir. Aksi takdirde, leke ve koku daha derine işleyerek kalıcı hale gelecektir. İsterseniz koltuk koruyucuları kullanarak döşemeyi koruyabilirsiniz. Özellikle çocuklarınız ya da evcil hayvanlarınız varsa beklenmedik döküntülerden korunmanın en iyi yollu olabilir.

Havalandırma sistemi de iç mekan havasının kalitesini belirler. Dolayısıyla klima filtreleri her 15.000 km’de veya yılda bir değiştirilmelidir. Kullanılan yerle de alakalı olduğundan periyotlar değişebilir. Ancak kirli bir filtre, kötü koku yapabileceği gibi alerjiye neden olabilir, ayrıca klimanın verimliliğini de düşürür. Araç içinde yemek yemekten kaçınmanız da tavsiye edilir. Çünkü kırıntılar, böcekleri çeker ve döşemeye zarar verir. Zemini korumak istediğinizde de su geçirmez paspaslar kullanabilirsiniz. Özellikle yılın yağmurlu zamanları ve kışın döşemelerim ıslak kalmasını önleyerek nem-küf oluşumunu önleyebilirsiniz.

Gösterge paneli, plastik yüzeyler ve elektronik ekranlar, toz ve UV ışınlarından korunması gereken yerlerdir. Güneş ışığı, tıpkı dış cephedeki gibi plastik yüzeylerin de solmasına ve çatlamasına neden olur. Koruyucu spreylerle bu etkiyi azaltabilirsiniz. Elektronik ekranları mikrofiber bezlerle temizlemeli, sert kimyasallar ekrana zarar verebileceğinden kaçınmalısınız. Ayrıca iç mekanın görünümünü hoş tutmak açısından iç mekan aksesuarlarını (örneğin, direksiyon kılıfı) düzenli kontrol etmeli, yıpranmış aksesuarları kaldırmalı ya da değiştirmelisiniz. Öte yandan bagajda taşıdığınız eşyalara göre bu alanı da periyodik olarak temizlemelisiniz.

İç mekanın durumu, özellikle koku alıcıların araç değerlendirmesinde önemli diğer bir kriterdir. Lekesiz, kokusuz ve iyi korunmuş bir iç mekan, aracın değerini artırabilir. Temiz kullanmaya devam etmek ve aracınızın değerini korumak adına Borusan Next profesyonel temizlik bakım hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Araçta Periyodik Bakımlar ve Servis Ziyaretleri

Her araç, üretici tarafından belirlenen bakım takvimine göre düzenli kontrol edilmelidir. Örneğin; aşınmış balatalar, fren performansını düşürüp güvenliği tehlikeye atabileceğinden fren balataları, her 20.000-40.000 km’de incelenmelidir. Motor, şanzıman, süspansiyon ve elektrik sistemleri de periyodik kontrolün her zaman bir parçası olmalıdır. Böylece küçük sorunların büyüyerek pahalı tamiratlara dönüşmesini önleyebilirsiniz. Önemli olan araç kılavuzunda belirtilen bakım aralıklarını kullanım koşullarınızla birlikte değerlendirerek bir bakım periyodu oluşturtmaktır.

Yetkili oto servis merkezlerinde bakım, orijinal parçalar kullanılarak uzman teknisyenler tarafından yapılır. Sahte veya kalitesiz parçalar, aracın performansını düşürmekle kalmaz garanti kapsamını geçersiz kılabilir. Bu nedenle seçtiğiniz servis son derece önemlidir. Uzman servis tarafından yapılan periyodik bakımlar, yakıt verimliliğini ve sürüş konforunu artırmayı hedefler. Mesela düzgün çalışan bir süspansiyon sistemi, yol tutuşunu optimize edip lastik aşınmasını azaltır. Kısaca her parça sadece kendi işlevi açısından değil aracın tüm performansı açısından kritiktir. Bir hata ya da bakım eksikliği aracınızın ömrünü doğrudan etkileyecektir. Önemli olan iyi bir servis seçerek periyodik bakımları atlamadan gerçekleştirmenizdir. Ayrıca bakım kayıtlarını düzenli tutarak aracın geçmişini belgeleyebilirsiniz. Böylece ikinci, el satışlarda kolaylık sağlayabilirsiniz.

Her yolculukta aracınızın gücünü hissedip değerini geleceğe taşımak isterseniz Borusan Next, uzman bakımıyla aracınızı ilk günkü gibi koruyabilirsiniz. Aracınızı yenilemek isterseniz sahip olduğunu modelin değerini arabam ne kadar sayfasından öğrenebilir, güvenilir ekspertiz raporlarıyla aracınızı değerinden satabilirsiniz.

Telif hakkı ve sair fikri mülkiyet hakları Borusan Oto Değerlendirme Pazarlama ve Hizmet A.Ş.’ye (Borusan Next’e) aittir. Ticari amaçla ve/veya yasalarca izin verilen meşru kullanım sayılamayacak şekillerde, kısmen dahi olsa, izin alınmaksızın alıntı yapılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, link verilemez.