Borusan Next

Özellikle ikinci el araç piyasasında sıkça karşımıza çıkan ağır hasarlı araçlar, satın alma sürecinde büyük bir dikkat ve bilgi gerektirir. Peki, ağır hasarlı araç tam olarak nedir? Alınmalı mı, yoksa riskleri göz önünde bulundurularak uzak mı durulmalı? Bu araçlar, genellikle ciddi bir kaza sonrası hasar almıştır. Dolayısıyla ağır hasarlı araçların durumu, bir aracın kullanılamaz hale gelip gelmediği ya da tekrar trafiğe çıkıp çıkamayacağı gibi birçok kritik soruyu beraberinde getirir. Ağır hasarlı bir aracı satın almak ise cazip fiyatlarıyla avantaj sağlayabileceği gibi bazı durumlarda ciddi mali ve güvenlik riskleri de taşıyabilir.

Peki, ağır hasar kaydı nedir? Hangi durumlar ağır hasar olarak nitelendirilir? Kazalı araç alım satımında nelere dikkat edilmelidir? Gelin, ağır hasarlı araç almanın avantaj ve dezavantajlarını da birlikte inceleyelim. Eğer siz de ağır hasar kayıtlı araçlar konusunda bilgi sahibi olmak ve doğru kararlar almak istiyorsanız, yazımızı okumaya devam edin.

Ağır Hasar Kaydı Nedir? Pert Araç Ne Demek?

Otomobil sektöründe araçların durumunu bildiren ağır hasar kaydı veya pert araç tanımları, aracın sigorta ve kaza geçmişine dair önemli bilgiler içerir. Örneğin; ağır hasar kaydı, bir aracın sigorta şirketleri tarafından ciddi kazaya karıştığını ve bu kazanın araçta büyük hasarlara yol açtığını belgeleyen bir tür kayıttır. Alınan kayıtlara, genellikle aracın Tramer sistemi üzerinden yapılan sorgulamalar sonucunda ulaşılır. Tramer kaydı ise araçların geçmişteki kaza bilgilerini ve onarım süreçlerini detaylı şekilde sunar.

Pert araç ise bir kazada hasar gören ve sigorta şirketleri tarafından ekonomik olarak onarımı mümkün görülmeyen araçları ifade eder. Yani, aracın tamir masrafları, mevcut piyasa değerinden yüksekse bu araç pert olarak ilan edilir. Pert statüsünde bulunan bu tür araçlar, genellikle onarılamaz olarak değerlendirilse de bazı durumlarda onarılıp tekrar trafiğe çıkabilir. Ancak bu durumda, aracın üzerinde "ağır hasar kayıtlı" ibaresi bulunur ve bu durum, aracın ikinci el piyasa değerini ciddi şekilde etkiler.

Ağır hasar kayıtlı araçlar, geçmişte ciddi bir kaza geçirmiş olmaları nedeniyle diğer araçlardan farklıdır. Çünkü sigorta şirketleri tarafından değerlendirildikten sonra sahiplerine ödeme yapılarak ya hurdaya ayrılır ya da onarılarak trafiğe uygun hale getirilir. Ancak bu araçların trafiğe çıkışı, onarımın eksiksiz şekilde yapılmasına ve yasal prosedürlerin tamamlanmasına bağlıdır. Dolayısıyla araç satın almadan önce Tramer kaydı üzerinden sorgulama yapmak, aracın kaza geçmişi hakkında bilgi sahibi olmanız için önemlidir. Plaka sorgulama ya da şasi numarası üzerinden yapılan işlemler, araçta ağır hasar kaydı olup olmadığını ortaya koyar. Bu sayede satın almak istediğiniz aracın durumu, hasarları, onarımı hakkında doğru bilgilere ulaşabilirsiniz.

Hangi Durumlar Ağır Hasar Olarak Nitelendirilir?

Bir aracın ağır hasar olarak nitelendirilmesi, aracın ciddi kaza ya da doğal afet sonucu kullanılamaz hale gelmesiyle ilişkilidir. Sigorta şirketleri ve teknik ekipler, aracın hasar durumunu değerlendirirken hem ekonomik hem de güvenlik kriterlerini göz önünde bulundurur. Bu değerlendirme sonucunda, aracın onarım maliyetlerinin piyasa değerine oranla çok yüksek olması durumunda ağır hasar kaydı düzenlenir. Ancak, her büyük kaza ağır hasar kaydına yol açmaz; bu durum genellikle aşağıdaki spesifik olaylarla ilişkilendirilir:

Çarpışma veya trafik kazaları: Bir aracın şasisinde, motorunda ya da diğer hayati parçalarında meydana gelen ciddi hasarlar bunlar arasındadır. Örneğin; ön veya arka kısmın tamamen tahrip olması ağır hasar nedenidir.

Devrilme kazaları: Araçların tamamen yan yatması veya devrilmesi sonucu meydana gelen yapısal hasarlar ağır olarak nitelendirilir.

Yangın: Araçta meydana gelen yangınlar, genellikle aracın büyük bölümünü kullanılamaz hale getirir ve ağır hasar kaydına yol açar.

Sel ve su baskınları: Su altında kalan araçlarda, özellikle motor ve elektrik sistemlerinde meydana gelen geri dönüşü olmayan hasarlar bu kapsamdadır.

Doğal afetler: Deprem, dolu yağışı veya fırtına gibi doğal afetler sonucu araçta oluşan ciddi yapısal ve estetik hasarlar da ağır hasar kaydı alınmasına neden olur.

Çalınma ve bulunma durumları: Çalınan ve hasarlı şekilde bulunan araçlar da ağır hasar kategorisine girebilir.

Ağır hasar, bir aracın yalnızca görsel ya da yüzeysel hasara uğramasıyla değil, hayati parçalarının zarar görmesiyle ortaya çıkar. Bu nedenle, ağır hasar kaydına sahip araçlar genellikle daha düşük piyasa değerine sahiptir ve satın alırken detaylı değerlendirme yapılması önerilir.

Hasar Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bir aracın hasar geçmişini öğrenmek, özellikle ikinci el araç alım sürecini doğrudan etkiler. Hasar kaydı sorgulama işlemi, araçların geçmişte yaşadığı kazaların detaylarını, hasar tutarlarını ve onarım durumlarını öğrenmenizi sağlar. Bu işlem, Türkiye'de genellikle Tramer kaydı üzerinden yapılır.

Hasar kaydını sorgulamak için en yaygın yöntemlerden biri, aracın plaka numarası ya da şasi numarası ile SMS göndermektir. Örneğin; birçok sigorta şirketi ya da resmi hizmet sağlayıcı bu bilgiye erişebilir, ancak siz de 5664 numarasına SMS göndererek aracın geçmiş kazalarını detaylı şekilde görebilirsiniz. Böylece hasar tutarlarını ve kazanın meydana geldiği tarihleri öğrenebilirsiniz.

e-Devlet platformu üzerinden de hasar kaydı sorgulaması yapmanız mümkündür. e-Devlet'teki araç sorgulama hizmeti, daha kapsamlı bilgilere ulaşmanızı sağlar. Ayrıca bazı araç değerleme uygulamaları da Tramer entegrasyonu ile hizmet verir. Dolayısıyla hasar kaydı sorgulama, ikinci el araç piyasasında güvenilir alışveriş yapmak için temel adımlardan biridir. Bu süreçte, sorgulama sonuçlarını dikkatlice inceleyerek ağır hasar kayıtlı araç alıp almama konusunda bilinçli karar verebilirsiniz.

Kazalı Araç Alım Satımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kazalı araç alım satımı, uygun fiyatları nedeniyle cazip görünse de pek çok risk barındırır. Çünkü araç alımında güvenlik, kullanım ömrü ve yatırım değeri gibi faktörleri dikkatle değerlendirmeniz gerekir. Aracın ağır hasar kaydı olup olmadığı ve geçmişte ne tür kazalara karıştığını öğrenmelisiniz. Ayrıca, araç fiyatının piyasa değerine uygun olup olmadığı, onarım masraflarının ileride yaratabileceği risklerle birlikte düşünmeniz gerekir.

Araç Geçmişinin Detaylı İncelenmesi

Kazalı araç alımında ilk yapılması gereken aracın geçmişine dair tüm bilgilere ulaşmaktır. Plaka sorgulama ve şasi numarası kullanılarak yapılan Tramer kaydı sorgulaması, aracın geçmişte karıştığı kazaları ve onarım masraflarını öğrenmenin en etkili yoludur.

Özellikle kaza tespit tutanağı, aracın hangi hasarları geçirdiğini ve bu hasarların nasıl onarıldığını öğrenmek için önemlidir. Yani aracın geçmiş bilgileri sayesinde daha bilinçli karar vermenize yardımcı olur. Ayrıca, kazalı araçların daha önce tamir edilen kısımlarının detaylı olarak incelenmesi de alım satım esnasında önemlidir. Özellikle motor, şasi ve güvenlik sistemlerinde yapılan değişiklikler, araç değerleme sürecinde belirleyici olabilir.

Araç geçmişi incelenmeden yapılacak satın alma, ileride maliyetli sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu nedenle, her zaman güvenilir platformlar üzerinden sorgulama yapmanız ve elde edilen bilgileri uzmanla değerlendirmeniz tavsiye edilir.

Ekspertiz Raporu ve Teknik Kontroller

Kazalı araç satın almayı düşünüyorsanız mutlaka ekspertiz raporu da almanız gerekir. Ekspertiz raporu, aracın mekanik, elektronik ve kozmetik durumunu detaylıca değerlendirir. Dolayısıyla ekspertizden alınan rapor, özellikle ağır hasar kayıtlı araçlar için büyük önem taşır, çünkü araçta gözle görülmeyen sorunlar tespit edilmiş olur.

Ekspertiz işlemleri sırasında şasi kontrolü, motor performansı, fren sistemi ve hava yastıkları gibi kritik bileşenler incelenir. Eğer araç daha önce büyük kazaya karışmış ve onarılmışsa bu durum raporda açıkça belirtilir. Ayrıca, ekspertiz işlemi sırasında kaza tespit tutanağı gibi belgelerle uyum kontrolü yapılır.

Ekspertiz raporunun amacı hem alıcının hem de satıcının şeffaf bir süreç yürütmesini sağlamaktır. Araçta yapılan değişiklikler, kullanılan yedek parçaların durumu ve aracın genel güvenliği, ekspertiz sayesinde netleşir. Dolayısıyla satın alma sürecinden önce ekspertiz raporu almanız, ileride oluşabilecek masrafların ve sürprizlerin önüne geçebilir.

Onarım Geçmişi ve Parça Değişimi

Kazalı veya ağır hasar kayıtlı araçlar, geçmişte gördükleri onarımlar ve kullanılan yedek parçalarla değerlendirilmelidir. Onarım geçmişi, aracın güvenlik ve performans açısından ne durumda olduğunu anlamak için hayati bir göstergedir. Özellikle şasi düzeltme, motor onarımı ve hava yastığı gibi kritik sistemlerde yapılan değişiklikler detaylıca ortaya çıkarılmalıdır.

Parça değişimi, hasar sonrası onarım sürecinde en önemli aşamalardan biridir. Onarım sırasında kullanılan parçaların orijinal mi yoksa yan sanayi mi olduğuna dikkat edilmelidir. Orijinal parçalar, aracın uzun ömürlü olmasını sağlarken yan sanayi parçalar genellikle daha kısa sürede sorun çıkarabilir. Ayrıca, değiştirilen parçaların üretici standartlarına uygun şekilde takıldığından da emin olmalısınız. Yani ağır hasarlı araçlar, doğru şekilde onarıldığında güvenli şekilde kullanılabilir. Ancak, tüm süreçlerin şeffaf olmasına dikkat etmelisiniz.

Ağır Hasarlı Araçların Onarımı ve Trafiğe Çıkış Süreci

Ağır hasarlı araçlar, genellikle büyük kazalar sonucu ciddi şekilde zarar görmüş ve onarım gerektiren araçlar olduğundan yeniden trafiğe çıkmaları için sıkı bir onarım ve denetim sürecinden geçmesi gerekir. Ancak, onarım işlemleri sadece aracın fiziksel görünümünü düzeltmekle kalmaz; aynı zamanda mekanik ve güvenlik sistemlerinin de tamamen yenilenmesini içerir.

Ağır hasarlı araçların onarımı sırasında şasi, motor, fren sistemi ve güvenlik ekipmanlarının yenilenmesi önceliklidir. Tamirat yapılırken en önemli konu ise tabii ki orijinal yedek parça kullanılmasıdır. Böylece aracın hem güvenliği hem de uzun vadeli dayanıklılığı artar. Özellikle şasi düzeltme işlemleri ve hava yastıklarının yenilenmesi, aracın trafiğe çıkışında büyük etkendir.

Onarım işlemleri tamamlanan araçlar, trafiğe çıkmadan önce yetkili muayene istasyonlarında detaylı incelemeden geçirilir. İncelemenin amacı aracın tekrar güvenli şekilde kullanılıp kullanılamayacağına karar vermektir. Süreçte sadece fiziki inceleme yapılmaz, kaza tespit tutanağı ve diğer yasal belgeler de değerlendirilir. Yani bu aşamalardan da anlaşılacağı gibi ağır hasar kayıtlı araçlar, uygun şekilde onarılıp gerekli yasal prosedürler tamamlandıktan sonra trafiğe çıkabilir. Ancak hasar kayıtlı araçların düzenli bakımlarının yapılması ve güvenlik kontrollerinin aksatılmaması, güvenliğiniz için hayati önem taşır.

Ağır Hasarlı Araç Almanın Avantaj ve Dezavantajları

Ağır hasarlı araçlar, çok cazip fiyatlarla alıcılarına sunulabilir. Ancak bu tür araçları satın almanın avantajları ve dezavantajları oldukça geniştir ve her iki taraf için de büyük önem taşır. Genelde düşük fiyatlarıyla dikkat çekseler de fiyat avantajının arkasında büyük riskler ve ekstra masraflar bulunabilir. Bu nedenle hasar kayıtlı araçların tüm yönlerini iyice tartıp, neye karar vereceğinizi dikkatlice değerlendirmeniz tavsiye edilir.

Avantajları

Düşük Fiyat: Ağır hasar kayıtlı araçlar, genellikle piyasa değerinin çok altında fiyatlarla satıldığından bütçesi sınırlı olan kişiler için büyük bir fırsat olabilir. Eğer alıcı araçta yapılan onarımların güvenliğini sağladıysa bu düşük fiyatla alınan araç uzun vadede kullanışlı hale gelebilir. Yani fiyat avantajı, aracı cazip kılan en önemli faktördür. Ancak alım sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli şey, aracın güvenli ve sağlam şekilde onarılmış olmasıdır.

Yatırım Fırsatı: Ağır hasarlı araç alarak bu araçları onarıp yeniden satışa sunmak, potansiyel olarak ticari bir fırsat yaratabilir. Uygun fiyatla alınan araçlar, profesyonelce onarıldığında yeniden satılabilir. Özellikle ticaret yapmak isteyenler için oldukça uygun bir sistemdir. Onarımlardan sonra aracın değeri artabilir ve böylece alıcı olarak bu farktan kâr edebilirsiniz. Ancak, süreçte yapılan onarımların maliyetinin yüksek olması durumunda, yatırımın geri dönüşü riskli olabilir.

Vergi ve Sigorta Tasarrufu: Kazalı araçlar genellikle sigorta şirketleri tarafından daha düşük fiyatla değerlendirilir. Bu da aracın vergilerinin daha düşük olmasına yol açar. Ağır hasar kayıtlı araçlar için özellikle vergi ödemeleri, sağlam araçlara göre çok daha düşük olabilir. Alıcı olarak yüksek miktarda tasarruf sağlayabilirsiniz.

Yedek Parça Kullanımı: Bazı ağır hasarlı araçlar, tamamen kullanılamaz durumda olsa bile yedek parça olarak değerlendirilebilir. Bu araçlar, parça temini açısından ticaret yapılabilecek fırsatlar sunar. Özellikle eski model araçlar, nadir bulunan parçalara sahip olabilir ve bu parçalar yeniden kullanılmak üzere başka araçlarda kullanılabilir. Yedek parça ticareti de özellikle onarım yapmayı planlıyorsanız sizin için büyük gelir kaynağı olabilir.

Dezavantajları

Güvenlik Riskleri: Ağır hasar kaydı olan araçların, onarım süreçlerinde ciddi güvenlik açıklarına yol açması mümkündür. Araçlar, görünüşte onarılmış olabilir fakat önemli parçalarda hala güvenlik sorunları bulunabilir. Örneğin; şasi veya motor sisteminde meydana gelen hasarlar düzgün onarılmadığında bu araçlar trafiğe çıkmak için tehlikeli olabilir.

Satış Zorlukları: Ağır hasarlı araç satışı, genellikle daha zordur. Alıcılar, aracın geçmişi hakkında bilgi almak ister ve güvenlik konusunda endişeler taşıyabilir. Ayrıca, aracın onarım geçmişi, güvenliği konusunda belirsizlikler varsa araç daha az değerli olabilir. Aracın satış sürecini de uzatabilir.

Ekstra Onarım Masrafları: Ağır hasarlı araç satın almak, başlangıçta düşük fiyat avantajı sunarken onarımların masrafları arttıkça bu avantaj kaybolabilir. Özellikle aracın görünmeyen bölümlerinde ciddi hasarlar varsa onarım masrafları beklenenden çok daha yüksek olabilir.

Sigorta Kapsamı: Bazı sigorta şirketleri, ağır hasarlı araçlar için poliçe düzenlerken sınırlı kapsamda sigorta teminatı sağlar. Genellikle yüksek riskli araçlar olarak değerlendirildikleri için sigorta primleri daha pahalı olabilir.

Ağır Hasarlı Araç Alınır mı? Satılır mı?

Ağır hasarlı araç almak genellikle düşük fiyat avantajı sağlasa da dikkatlice verilmesi gereken bir karardır. Kazalı araçlar, uygun fiyatlarla alıcıları cezbetse de aracın onarım sürecinde karşılaşılacak maliyetlerle güvenlik riskleri dikkate alınmalıdır. Ancak her biri doğru onarımlar yapıldıktan sonra güvenli şekilde kullanılabilir. Özellikle güvenilir platformlar sayesinde aracın kontrollerinin doğru yapıldığından emin olabilirsiniz.

Ağır hasarlı araç satışı ise daha teferruat gerektirebilir. Satıcı olarak aracın hasar kaydını ve onarım geçmişini alıcıya dürüstçe açıklamalısınız. Alıcı olarak ise ağır hasarlı araçların güvenli olup olmadığını araştırmalı ve ekspertiz raporlarını dikkatle incelemelisiniz. Aracın trafiğe çıkmadan önce güvenli şekilde onarıldığı, yasal olarak uygun olduğu kanıtlandığında hem satış hem de alış süreci daha kısa sürer. Eğer aracın onarımlarında güvenlik sorunları varsa bu tür araçlardan kaçınmanız önerilir.

Eğer ağır hasarlı araçlar veya kazalı araçlar hakkında daha fazla bilgi edinmek, uygun fiyatlarla güvenli bir araç sahibi olmak ya da alım satım süreçlerinizde profesyonel destek almak isterseniz, Borusan Next uzman ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Borusan Next, ekspertiz hizmetiyle araç alım ve satım süreçlerinizi güvenle yönetmenize yardımcı olur.

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