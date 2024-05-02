Sürücüler satın alacağı arabanın plakasından hasar kaydını sorgulayabilir. İkinci el araba satın alırken araba hasar sorgulama işlemi sayesinde arabanın hasar geçmişiyle ilgili bilgileri alabilir. Böylece satın alım yaparken taşıtın değerinin üstünde bir tutar ödemek zorunda kalmazlar. Sürücüler araba plaka ceza sorgulama yaptığında 2003 yılından itibaren meydana gelmiş ve hasar yaratmış kazaların detaylarını ve tutarını öğrenebilir.



Plakadan araba Sorgulama Nasıl Yapılır?



araba plaka sorgulama yapınca arabada hasar yaratmış kazaların tarihi ve oluşmuş hasarın tutarı ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. araba hakkında bilgi alabilmek için E-Devlet, SMS ya da çağrı merkezi yöntemlerini kullanabilirsiniz. Satın almayı düşündüğünüz arabanın geçmişi hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için sorgulama işlemi son derece önemlidir. İkinci el araba satın alırken sorgulama işlemini kesinlikle yapmalısınız. Eğer bu işlemi yapmazsanız hasarlı bir araba satın alabilir ve sonucunda pişman olabilirsiniz. Sorgulama için söz konusu arabanın plakasına ihtiyaç vardır. Peki hasar kaydı sorgulama ile hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?



Plakadan araba Sorgulayarak Hangi Bilgilere Ulaşabilirsiniz?



Plaka ile araba sorgulama işlemi ikinci el araba satın alırken yanlış bir seçim yapmanızın önüne geçer. Sıfır araba satın almaya bütçeniz yetmiyorsa ve tercihinizi ikinci el araba satın almaktan yana kullanacaksanız araba hasar kaydını sorgulamanız son derece önemlidir. Hasar kaydı sorgulama ile ilgilendiğiniz arabanın geçmiş dönemlerdeki hasar kaydını öğrenebilmeniz mümkündür. Sorgulama ile ikinci el araba satın almayı düşünenler seçtiği arabanın tüm hasar geçmişini, kaza tutanaklarını, kasko bilgilerini öğrenebilir. Ayrıca sorgulama sayesinde otomobilin trafikte bulunduğu süre zarfında ne kadar kaskolu olduğunu, kaç defa el değiştirdiğini ve arabanın en son sahibinin kim olduğunu öğrenebilmek de mümkün olmaktadır. Otomobil plaka sorgulama sayesinde arabanın kaza yapıp yapmadığını, kazanın boyutunu, hasar oranını, tutarını, kaza sonucunda serviste hangi parçaların değiştirildiğini ve değişen parçaların orijinal olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu işlem ile 2003 yılından sonraki bilgilerin öğrenilebildiğini hatırlatmakta da fayda var. Otomobilin kilometresini öğrenmek için TÜVTÜRK araba muayene istasyonunda işlenmiş olan bilgiler esas alınır. Son yıllarda ikinci el piyasasında otomobillerin kilometresini değiştirerek hile yapanların sayısı arttığı için kilometre sorgulama işleminin de yapılması gerekir.

İnternetten Plakadan Araba Sorgulama Nasıl Yapılır?



İnternetten tramer sorgulama için araba plakası ve sigortalının TC kimlik numarası yeterlidir. Ayrıca araba plakası ve sigortalının vergi kimlik numarası ile tramer sorgulama E-Devlet üzerinden de yapılabilir. Bu şekilde E-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde araba hasar durumu hakkında bilgi edinilebilir.

• Araba hasar sorgulama işlemi için E-Devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz.

• E-Devlet şifreniz yoksa araba sorgulama işlemi için herhangi bir PTT şubesinden şifre alabilirsiniz.

• İnternet üzerinden “Turkiye.gov.tr” adresinden E-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.

• Sisteme girdikten sonra ‘Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama’ yazıp sistemin sizden istediği bilgileri girerek ücretsiz olarak tüm bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.



SMS ile Plakadan Araba Sorgulama Nasıl Yapılır?



• Arabanın hasar geçmişi hakkında bilgi almak ve kaza sorgulaması yapmak için SMS yöntemini de kullanabilirsiniz. SMS yöntemi ile plakadan ceza sorgulama da son derece pratik ve kolaydır.

• Plaka sorgulaması yapacağınız arabanın plakasını bitişik bir şekilde yazıp 5664’e mesaj atarak SMS hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu şekilde arabanın plakası değiştirilmiş olsa bile geçmiş dönem hasar bilgilerine ulaşılabilir.

• 5664 hasar sorgulama numarasına mesaj gönderdikten kısa bir süre sonra size SMS ile bilgilendirme yapılır. Size gönderilecek olan mesajda arabanın kaza yaptığı tarihler, otomobilde ne gibi bir hasar oluştuğu ve hasarın maliyeti ile ilgili bilgiler yer alır.

• Ayrıca SMS yöntemiyle trafik poliçesi, kaza tutanağı ve vefat eden kişilerin hayat sigortası poliçesi ile ilgili bilgilere de ulaşılabilir.

• Telefon operatörünüz ne olursa olsun SMS yöntemiyle sorgulama yapabilirsiniz. Bu yöntem ile arabanın hasar durumuna ulaşabilirsiniz.

• Bunun yanı sıra arabada değiştirilmiş parça olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bunun için “PARÇA (boşluk) PLAKA” yazarak 5664’e SMS göndermek gerekir.

• Eksper raporlu kazalar için değişen parçaları öğrenebilmeniz de mümkün olmaktadır. Bunun için “PARÇA (boşluk) PLAKA (boşluk) HASAR TARİHİ” yazarak 5664’e mesaj atmalısınız.

• Ayrıca arabanın trafiğe ilk çıkış tarihi, kaskolu gün sayısı ve arabanın hangi illere kayıtlı olduğunu da öğrenebilirsiniz. Bunun için “DETAY (boşluk) PLAKA” yazarak bilgilere erişebilirsiniz. Yapılan bu sorgulama ile arabanın plakası değiştirilmiş olsa bile hasar bilgilerine ulaşabilmek mümkün olacaktır.

Çağrı Merkezini Arayarak Plakadan araba Sorgulama Nasıl Yapılır?

Arabanın kaza nedeniyle hasarının olup olmadığını 11890 numaralı çağrı merkezini arayarak öğrenebilmek mümkündür. Hasar kaydını öğrenmek istediğiniz arabanın plakası ya da şasi numarasıyla hasar sorgulama yapabilirsiniz. Çağrı merkezindeki danışmanla arabanın bilgilerini paylaşabilir ve arabala ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden araba Plaka Sorgulama

E-Devlet ile arabanın hasar bilgilerini sorgulayabilirsiniz. Bunun için şu adımları takip etmelisiniz:

• İnternetten https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresine giriş yapmalısınız.

• E-Devlet şifresini ve TC kimlik numarasını yazarak ‘Giriş Yap’ kutucuğuna tıklamalısınız.

• Açılacak olan ekranda ‘E-Hizmetler’ sekmesine tıkladıktan sonra ‘Sosyal Güvenlik ve Sigorta’ bölümüne giriş yapın. Açılan ekranda aşağıya doğru inerek Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bölümünü inceleyebilirsiniz.

• Bu bölümde ‘Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama’ başlığına tıklayın. Kutucuğa plaka numarasını boşluk bırakmadan yazabilir ve araba hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.



EGM Üzerinden araba Plaka Sorgulama



Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden plaka sorgulama için E-Devlet’e giriş yapmalısınız ve ardından şu adımları izlemelisiniz:

• E-Devlet’e giriş yaptıktan sonra açılan ekranda ortadaki kutucuğa “Emniyet Genel Müdürlüğü” yazın ve arama yapın. Ekranda açılan kayıtlar içerisinde ‘araba Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama’ bölümüne tıklayın.

• Bu bölüme giriş yaptıktan sonra son bir yılda adınıza kayıtlı arabanın plakasına yazılan ceza olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

• Ayrıca https://egm.gov.tr adresine de giriş yapabilirsiniz. Ana sayfada ‘İşlemler’ bölümünden ‘Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama’yı tıklamalısınız. Açılacak olan menüden bilgi sahibi olmak istediğiniz hizmeti seçebilirsiniz.

Sigorta Bilgi ve Nezaret Merkezi ile Sorgulama

Sigorta Bilgi ve Nezaret Merkezi ile araba hasarı sorgulama işlemi için E-Devlet’e giriş yapmalısınız. Bunun ardından ekrandaki arama kutucuğuna ‘Sigorta Bilgi ve Nezaret Merkezi’ yazarak ilgili bölüme giriş yapın.

Açılan ekrandaki ‘Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama’ kısmına tıklayabilirsiniz. Ancak bu bölümde sadece kendi üzerinize olan arabalar hakkında sorgulama yapabilirsiniz. Açılacak olan ekranda arabanın plakasını bitişik olarak girmelisiniz.

Eğer arabanınızı satıp yeni bir araba satın almayı planlıyorsanız plakaya yazılan ceza sorgulama işlemiyle daha önce taşıtta bir sorun oluşup oluşmadığını öğrenebilirsiniz. arabanınızı satıp yeni bir araba satın almak için Borusan Next'in fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Borusan Next ile en uygun fiyat teklifini alın ve sürprizle karşılaşmadan sorunsuz olarak araba satışı işlemini tamamlayın!