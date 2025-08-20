Satılık İkinci El Volvo EX40 Fiyatları

1Araba bulundu
İlanları Sırala
Volvo EX40 2024
Volvo EX40 2024
Volvo EX40 2024
Volvo EX40
Volvo EX40

Extended Range Ultra

2024
6.419
Elektrikli
Otomatik
₺2.980.000
Hizmetlerimiz
Araba AlınAraba SatınMotosiklet AlınServis Randevusu Alınİhaleye Katılın
Kurumsal
HakkımızdaBorusan Next NoktalarıKariyer OlanaklarıTuruncu Etik Hattı
Gelişmeler
BlogHaberler ve Duyurular
Gizlilik ve Kullanım
Hüküm ve KoşullarÇerez PolitikasıBilgi Toplumu Hizmetleri
Destek
İletişimMüşteri İletişim FormuSıkça Sorulan Sorularİşlem Rehberi
Araba AlınAraba SatınMotosiklet AlınServis Randevusu Alınİhaleye Katılın
App StorePlay Store
Borusan
Copyright © 2025