Ekspertiz
Volkswagen Passat 1.5 TSI Business Modelinin Öne Çıkan Özellikleri
Model Yılı
Kilometre
Yakıt Tipi
Şanzıman Tipi
Ekspertiz Krokisi
Orijinal
Değişen
Boya
Lokal Boyalı
Şasi İşlemi
Araba Hasar Bilgisi Kaydı
Hasar Bilgisi Sorgulama Tarihi
Motor Numarası
|₺19.440,91
|9/18/2025
|*****4897
Kaporta Ekspertiz
Parça Adı
Orijinal
Boya
Değişen
Lokal Boyalı
Panel ve Şasi İşlemleri
Genel Bakış
Donanım
Teknik Özellikler
Satıcı Bilgisi
Finansman
Volkswagen Passat
1.5 TSI Business
Plaka
34FRC363
34FRC363
2022
144.549
Benzinli
Otomatik
Araba İlanda Değil
