İkinci El Volkswagen Modelleri ve Fiyatları
26Araba bulundu
İlanları Sırala
1.0 eTSI Style
2022
61.822
Hibrit
Otomatik
₺1.660.000
Pro S
2024
15.038
Elektrikli
Otomatik
₺3.283.000
1.6 TDi BlueMotion Highline
2019
73.478
Dizel
Otomatik
₺1.760.000
1.5 eTSI Life
2024
6.104
Hibrit
Otomatik
₺1.920.000
1.4 TDi Comfortline
2017
123.971
Dizel
Otomatik
₺860.000
1.6 TDi BlueMotion Business
2020
134.520
Dizel
Otomatik
₺1.515.000
1.6 TDi Comfortline
2020
81.100
Dizel
Otomatik
₺1.190.000
1.0 TSI Life
2024
12.400
Benzinli
Otomatik
₺1.595.000
1.2 TDi Trendline
2014
178.000
Dizel
Manuel
₺590.000
1.5 TSI Highline
2020
108.500
Benzinli
Otomatik
₺1.549.900
1.5 TSI R-Line
2022
56.129
Benzinli
Otomatik
₺2.475.000
1.4 TDi Comfortline
2017
110.056
Dizel
Otomatik
₺830.000