İkinci El Volkswagen Modelleri ve Fiyatları

Volkswagen Golf 2022
Volkswagen Golf 2022
Volkswagen Golf 2022
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

1.0 eTSI Style

2022
61.822
Hibrit
Otomatik
₺1.660.000
Volkswagen ID.7 2024
Volkswagen ID.7 2024
Volkswagen ID.7 2024
Volkswagen ID.7
Volkswagen ID.7

Pro S

2024
15.038
Elektrikli
Otomatik
₺3.283.000
Volkswagen Golf 2019
Volkswagen Golf 2019
Volkswagen Golf 2019
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

1.6 TDi BlueMotion Highline

2019
73.478
Dizel
Otomatik
₺1.760.000
Volkswagen Golf 2024
Volkswagen Golf 2024
Volkswagen Golf 2024
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

1.5 eTSI Life

2024
6.104
Hibrit
Otomatik
₺1.920.000
Volkswagen Polo 2017
Volkswagen Polo 2017
Volkswagen Polo 2017
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

1.4 TDi Comfortline

2017
123.971
Dizel
Otomatik
₺860.000
Volkswagen Passat 2020
Volkswagen Passat 2020
Volkswagen Passat 2020
Volkswagen Passat
Volkswagen Passat

1.6 TDi BlueMotion Business

2020
134.520
Dizel
Otomatik
₺1.515.000
Volkswagen Polo 2020
Volkswagen Polo 2020
Volkswagen Polo 2020
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

1.6 TDi Comfortline

2020
81.100
Dizel
Otomatik
₺1.190.000
OPSİYONLU
Volkswagen Taigo 2024
Volkswagen Taigo 2024
Volkswagen Taigo 2024
Volkswagen Taigo
Volkswagen Taigo

1.0 TSI Life

2024
12.400
Benzinli
Otomatik
₺1.595.000
OPSİYONLU
Volkswagen Polo 2014
Volkswagen Polo 2014
Volkswagen Polo 2014
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

1.2 TDi Trendline

2014
178.000
Dizel
Manuel
₺590.000
Volkswagen T-Roc 2020
Volkswagen T-Roc 2020
Volkswagen T-Roc 2020
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc

1.5 TSI Highline

2020
108.500
Benzinli
Otomatik
₺1.549.900
Volkswagen Tiguan 2022
Volkswagen Tiguan 2022
Volkswagen Tiguan 2022
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

1.5 TSI R-Line

2022
56.129
Benzinli
Otomatik
₺2.475.000
OPSİYONLU
Volkswagen Polo 2017
Volkswagen Polo 2017
Volkswagen Polo 2017
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

1.4 TDi Comfortline

2017
110.056
Dizel
Otomatik
₺830.000
