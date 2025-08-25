Araba Al
Araba Sat
Daha Fazlası
Randevu Sorgula
Giriş
Kayıt Ol
Borusan Next
Araba Al
Subaru
Filtrele
Filtrele
Temizle
Sertifikalı Arabalar
Opsiyonlu Arabalar
Filtreyi Temizle
0 Arabayı Göster
Tekrar Filtrele
İkinci El Subaru Modelleri ve Fiyatları
2
Araba bulundu
Filtrele
İlanları Sırala
Subaru
Crosstrek
2.0i E-Boxer Xclusive
2023
53.341
Benzinli
Otomatik
₺2.225.000
Karşılaştır
Subaru
Solterra
e-Xcellent
2023
52.012
Elektrikli
Otomatik
₺1.970.000
Karşılaştır
Müşteri İletişim Formu
Hizmetlerimiz
Araba Alın
Araba Satın
Motosiklet Alın
Servis Randevusu Alın
İhaleye Katılın
Kurumsal
Hakkımızda
Borusan Next Noktaları
Kariyer Olanakları
Turuncu Etik Hattı
Gelişmeler
Blog
Haberler ve Duyurular
Gizlilik ve Kullanım
Hüküm ve Koşullar
Çerez Politikası
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Destek
İletişim
Müşteri İletişim Formu
Sıkça Sorulan Sorular
İşlem Rehberi
Hizmetlerimiz
Araba Alın
Araba Satın
Motosiklet Alın
Servis Randevusu Alın
İhaleye Katılın
Kurumsal
Gelişmeler
Gizlilik ve Kullanım
Destek
Mobil Uygulama
Mobil Uygulama
Randevu Sorgula
Copyright © 2025