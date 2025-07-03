Satılık İkinci El SsangYong Torres EVX Fiyatları

1Araba bulundu
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SsangYong Torres EVX 2024
SsangYong Torres EVX 2024
SsangYong Torres EVX 2024
SsangYong Torres EVX
SsangYong Torres EVX

4x2

2024
15.957
Elektrikli
Otomatik
₺1.695.000
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