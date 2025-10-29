    Skywell ET5 Premium Plus Modelinin Öne Çıkan Özellikleri

    Model Yılı
    Kilometre
    Yakıt Tipi
    Şanzıman Tipi

    Genel Bilgiler

    marka
    model
    model uzantısı
    jenerasyon
    gövde tipi
    yakıt tipi
    vites tipi

    Özel Bilgiler

    plaka
    yedek anahtar
    kilometre
    renk
    muayene
    lastik tipi
    stepne
    şasi
    motor no
    Skywell ET5 2022
    Skywell ET5 2022
    Skywell ET5 2022
    Skywell ET5 2022
    Skywell ET5 2022
    Skywell ET5 2022
    Skywell ET5 2022
    Skywell ET5 2022
    Skywell ET5 2022
    Skywell ET5 2022
    Skywell ET5 2022
    Skywell ET5 2022
    Skywell ET5 2022
    Skywell ET5 2022
    Skywell
    2022 Skywell ET5
    Premium Plus
    Plaka
    06DPH593
    63.000
    Elektrik
    Otomatik
    Fiyat
    Noter, trafik sigortası, tescil ve plaka masrafları hariç KDV Dahil satış fiyatıdır. Söz konusu fiyat an itibariyle geçerlidir.

    ₺1.070.000

    Arabanın Lokasyonu

    Borusan Next Kağıthane / İSTANBUL
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